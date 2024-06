Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 13.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (13.06 3:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Góra: Sułków nr 9 do 18. 13.06 od godz. 7:30 do 15:00

Hilarów 1, Tarce 38, 39, 39A, od 40 do 44, Tarce 42A, 43. 13.06 od godz. 11:00 do 15:00

Tarce 26, 28, 29, 29A, od 30 do 36, Tarce 31, .-68, .-73/2. 13.06 od godz. 8:00 do 12:00

Jasne Pole 9, 10, 11A, od 12 do 15, 15A, 15B, 16, 18, 19, 19A, 20, 21, B/N, 70/3. 13.06 od godz. 8:00 do 9:00

Różopole 3A, od 29 do 31, 33, 33A, 33c, od 34 do 36, 38, 39, 39A, 41, 41A, 42, 43, od 54 do 57. 13.06 od godz. 8:00 do 9:00

Różopole od 44 do 53, --22/2, dz. nr-19. 13.06 od godz. 8:00 do 9:00

Dąbrowa 67, 68, Różopole od 58 do 64. 13.06 od godz. 8:00 do 9:00

Duszna Górka 3, Jasne Pole od 55 do 57, 57 A, 58, 58 A, 58 D, 58 F, 58B, 58C, 58G, 52/10, --52/29, dz. nr-114/1, dz. nr-114/11, Łówkówiec 2, 2A, Sędziszew 1, 2. 13.06 od godz. 8:00 do 15:00

Jasne Pole 23, 25, 25A, od 26 do 30, 30B, od 31 do 34, 36, 37, B/N, OSP.

13.06 od godz. 8:00 do 15:00

Jasne Pole 1, 1A, 1B, 1c, 2, 3, 3A, 4, 5, 7, 8, Tomnice ulica Wiejska 12.

13.06 od godz. 8:00 do 9:00

Tomnice ulice Krotoszyńska 14, 46, 53, 54, 57, 58, 62, 65, 66, 74, od 78 do 82, od 88 do 90, 92, 94, 96, 100, --128, 211/4, 235/2, --255/1, 335/4, --335/5, dz. nr-335/1, Łąkowa , Młyńska 5A, 7, 8, 12, 264, dz. nr-262/5, Ogrodowa 1, 4, od 7 do 9, --253/8, dz. nr-253/6, Spokojna od 1 do 3, 5, 5 A, od 6 do 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, Sportowa 12, 17.

13.06 od godz. 8:00 do 9:00