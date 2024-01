Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 19.01 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (19.01 14:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

gm. Piaski: Smogorzewo nr 1 do 36H, 37, 56, nr 61 do 66 oraz 70 do 72; działki nr 327/5, 339/9, 339/10, 439/1. 19.01 od godz. 8:30 do 15:30

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Kolejowa - cała ulica; ul. Pocztowa nr 1 do 12, 14. 19.01 od godz. 7:30 do 16:30

Cienin Zaborny od 1 do 4, 6, 7, 7A, od 8 do 11, 13, 14, 357/3, Cienin Zaborny-398/3. 19.01 od godz. 13:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Lipno: Wilkowice ul. Jesionowa nr 27A, 27B, 29, 34, działki nr 884/33, 884/41, 884/47 do 49. 23.01 od godz. 7:30 do 15:30

gm. Osieczna: Kąkolewo Polna, Wiatraczna - całe ulice; ul. Rydzyńska nr 36 do 70 parzyste, nr 45 do 61 nieparzyste; ul. Pocztowa nr 13 do 27 nieparzyste, nr 20 do 46 parzyste, przepompownia ścieków (dz. 657). 19.01 od godz. 15:00 do 16:30

Mórkowo nr 35, 35A, 44, 44A, nr 45 do 53B, 53D, nr 54 do 59, 60, 60A, 61; działki nr 151/12, 154/5 (przepompownia ścieków), 157/13-15, 354/4. 25.01 od godz. 8:30 do 9:30

gm. Lipno: Mórkowo nr 44D, 44E, 44F.

25.01 od godz. 8:30 do 15:30

