Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 19.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Krzemieniewo: Pawłowice ul. Leszczyńska nr 2; ul. Mielżyńskich nr 1 do 15 nieparzyste, 4, 25 do 31A, nr 33 do 51 nieparzyste, Apteka Pod Złotą Podkową, Sklep Joker; ul. Wielkopolska nr 1 do 22, nr 23 do 29 nieparzyste, GCK Izba Regionalna, Kościół; ul. Spokojna, Topolowa - całe ulice. 27.12 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Święciechowa: Długie Stare ul. Działkowa - cała ulica; ul. Nowa nr 4A do 4D; ul. Zachodnia działka nr 74. 19.12 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Pępowo: Pasierby nr 3, 5A, 6, 8 do 36, 76, ZPU Miedziński; Wilkonice nr 18 do 28, 41, działka nr 246/2. 27.12 od godz. 9:00 do 16:00

Gostyń ul. Nad Kanią nr 18, 20 do 25, 27, 145 do 161, DIMAR; ul. Rzeczna - cała ulica. 20.12 od godz. 8:00 do 15:00

Gostyń ul. Nad Kanią nr 18, 20 do 25, 27 do 34, 137 do 161, DIMAR; ul. Rzeczna - cała ulica. 19.12 od godz. 8:00 do 15:00

gm. Krzemieniewo: Pawłowice ul. Leszczyńska nr 2; ul. Mielżyńskich nr 1 do 13 nieparzyste, nr 33 do 51 nieparzyste; ul. Wielkopolska nr 1 do 22, nr 23 do 29 nieparzyste, GCK Izba Regionalna, Kościół; ul. Spokojna - cała ulica. 28.12 od godz. 9:00 do 14:30

Dębogóra: ul. Dąbrówki od dz. 3/15 do dz. 3/22, od dz. 3/53 do dz. 3/57. 19.12 od godz. 8:00 do 12:00

Gruszczyn: ul. Swarzędzka od 93 do 101 nieparzyste, dz. 321, ul. Torfowa. 4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewiec, ul. Sasanki cała,

4.01 od godz. 9:00 do 12:00

Jasin: ul. Cmentarna 35, stacja katodowa gazu.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gortatowo: ul. Swarzędzka 15, 15A, 22, 24, 38, od 1 do 9 nieparzyste, ul. Dożynkowa 1, 2, ul. Cicha, ul. Baśniowa, ul. Fabryczna od 1 do 17 nieparzyste, od 6 do 24 parzyste, ul. Darniowa od 1 do 5A nieparzyste, od 2 do 10 parzyste, ul. Bajkowa 1, ul. Kubusia Puchatka, ul. Złota Polana, ul. Kapela, ul. Nad Cybiną 1, 3, 4.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gortatowo: ul. Przełajowa 17, Cmentarz komunalny.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gruszczyn: ul. Leśna, pl. Gruszczyński, ul. Grobla, ul. Wodna, ul. Swarzędzka 34, 36, 40, 44, 89, od 26 do 38 parzyste, od 61 do 71 nieparzyste, ul. Zielińska od 1 do 7, ul. Mechowska od 4 do 16 parzyste, 3, 5, ul. Katarzyńska 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 78, 80, ul. Kraina, ul. Rzemieślnicza.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00