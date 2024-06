Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 21.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (21.06 15:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

gm. Krzywiń: Żelazno działki nr 280/15 do 46, 280/77, 280/89. 21.06 od godz. 8:00 do 16:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

miejscowość Pęckowo ul. Powstańców Wielkopolskich, ul. Ogrodowa, ul. Polna do nr 12, 36A, ul. Wybudowanie 1, 2. 25.06 od godz. 10:00 do 13:00

miejscowość Kuźnica Czarnkowska ul. Osiedle Śmietankowo numery od 1 do 14, ul. Wyzwolenia 1, 3, 3A, miejscowość Zofiowo 84, 85, 95, działka nr 560. 28.06 od godz. 9:00 do 13:30

miejscowość Kuźnica Czarnkowska ul. Osiedle Śmietankowo numery od 1 do 14, ul. Wyzwolenia 1, 3, 3A, miejscowość Zofiowo 84, 85, 95, działka nr 560. 27.06 od godz. 9:00 do 13:30

miejscowość Pęckowo ul. Wybudowanie od numeru 3 do nr 18, 33, dz. nr 216. 26.06 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Piaski numery od 17 do 32, działka 624/2. 4.07 od godz. 9:00 do 14:30

miejscowość Piaski numery od 17 do 32, działka 624/2. 3.07 od godz. 9:00 do 14:30

Kiekrz: ul. Spokojna, ul. Kierska 40B, 40D-E, 42E, 54D, ul. Polna od 1 do 18. 24.06 od godz. 8:30 do 11:00

Wiry: ul. Słoneczna od 14 do 58 parzyste, od 1 do 69 nieparzyste, ul. Cienista od 1 do 11 nieparzyste, od 2 do 30 parzyste, ul. Laskowska od 3 do 69 nieparzyste, od 2 do 40 parzyste. 24.06 od godz. 8:00 do 16:30

Gmina Stęszew, miejscowość Łódź, ul. Szkolna od nr 5 do nr 25 nieparzyste, od nr 4 do nr 26 parzyste z wyjątkiem nr 10, ul. Nowa od nr 1 do nr 13, ul. Mosińska 28, ul. Podgórna cała, kościół pw. św. Jadwigi, budynek probostwa, sklep Pati przy ul. Szkolnej, działki nr 89/3, 161/2, 177, 181/1, 200/2, 25.06 od godz. 7:30 do 13:30

Wiry: ul. Czereśniowa od 1 do 23 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste, dz. 27/29, dz. 27/30, dz. 27/34, dz. 27/35, ul. Malinowa od 12 do 28 parzyste, od 19 do 27 nieparzyste, ul. Wirowska 30, 30A, 35, 35A-B. 25.06 od godz. 8:00 do 12:00

Czerwonak: ul. Leśna od 2 do 42 parzyste bez 6. 27.06 od godz. 9:00 do 13:00

Janikowo: ul. Podgórna od 2 do 10 parzyste, 10A. 28.06 od godz. 12:00 do 14:00

Bogucin: ul. Gnieźnieńska od 68 do 74 parzyste, 125, 127, 129, ul. Boczna 4, 11. 28.06 od godz. 12:00 do 18:00

Bogucin: ul. Gnieźnieńska 64, 64A-B, 99 (Agroma), 113, 115, 117, dz. 210/3, dz. 242/69, ul. Kolarska, ul. Boczna 7, 9, ul. Helikopterowa od 4 do 14 parzyste, 3, 14, ul. Pilotów 4, 5, 6. 28.06 od godz. 12:00 do 14:00

Gmina Komorniki, miejscowość Walerianowo, ul. Lipowa od nr 7 do nr 13 nieparzyste, działki nr 7/6, 47, 28.06 od godz. 12:00 do 14:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Lipowa cała, ul. Wierzbowa od nr 1 do nr 5, działki nr 120/34, 1.07 od godz. 13:00 do 16:00

Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul. Kręta cała z wyjątkiem nr 4 i 6, ul. Leśna od nr 2 do nr 20 parzyste, ul. Poznańska 1, 1A, 1b, 29, działki nr 105/22, 110/7, 176//1, 184/3, 479/1, Gmina Komorniki, miejscowość Rosnowo ul. Poznańska 29, 1.07 od godz. 9:00 do 12:00

Kruszewnia: ul. Spółdzielcza od 2 do 44 parzyste, od 33 do 39 nieparzyste, dz. 51/1, ul. Białowieska 2, 10, dz. 49/14, ul. Przyrodnicza 5, dz. 35/4, dz. 39/7, ul. Czarnoleska 4, 4A-B. 1.07 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Jankowice Ul. Wiatraczna cała, ul. Edmundowska cała, ul. Powidoki cała, ul. Wiśniowa cała, ul. Nowa cała, ul. Parkowa cała, ul. Leśna cała, ul. Ogrodowa 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10a, 12, ul. Poznańska od nr 6 do nr 32 parzyste działki nr 183/8,, 230/7, 231/1 JOWIM, pałac, przepompownia TP-KOM przy ul. Poznańskiej, ferma przy ul. Ogrodowej, Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Rumianek ul. Szkolna 8, 11, 11a, 15a, od nr 16 do nr 22, ul. Koperkowa cała, ul. Parkowa 8, ul. Nowa 1, 1a, 7, 9, działki nr 59/1, 116/2, pole golfowe Czarna Woda Sp. z o.o., zbiornik retencyjny do nawadniania pola golfowego, polski związek hodowców gołębi oddział Poznań sekcja 4 Baranowo, 3.07 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusówko, ul. Dopiewska 5, od nr 8 do nr 14b, ul. Cienista 10, 20, 10a, 14, 16, 18, ul. Szkolna 6, ul. Kminkowa cała, ul. Mniszkowa cała, ul. Anyżowa cała, ul. Imbirowa cała, ul. Niecała cała, ul. Otowska cała z wyjątkiem nr 2, 2a, 46, 54, 60, ul. Sienna cała, ul. Sierosławska cała, ul. Rozalińska cała, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku, przedszkole na zielonym wzgórzu w Lusówku, działki nr 254/2, 255/4, nr 404/1, 404/3, 404/9, 404/16, 404/24, 404/29, 404/36, od nr 405/2 do nr 405/36, 5.07 od godz. 7:30 do 9:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo ul. Leszczynowa cała, ul. Tarnowska 1, 2, od nr 3 do nr 11 nieparzyste, 6, 15, 19, 19A, 23, 25, 27, ul. Zespołowa cała, ul. Otowska 1, 2, 2a, 3, 4, ul. Dopiewska 2, 3, 3A, 5, 6, 7, 9, ul. Jankowicka 1, ul. Szkolna 3, 4, działki nr 122/1, 258, 303/2, 310/3, 453, 459, prywatna szkoła podstawowa "Kuźnia talentów", przepompownia wody przy ul. Otorowskiej, jedno z zasilań budynku Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusowie, 5.07 od godz. 9:30 do 11:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusówko, ul. Dopiewska 5, od nr 8 do nr 14b, ul. Cienista 10, 20, 10a, 14, 16, 18, ul. Szkolna 6, ul. Kminkowa cała, ul. Mniszkowa cała, ul. Anyżowa cała, ul. Imbirowa cała, ul. Niecała cała, ul. Otowska cała z wyjątkiem nr 2, 2a, 46, 54, 60, ul. Sienna cała, ul. Sierosławska cała, ul. Rozalińska cała, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku, przedszkole na zielonym wzgórzu w Lusówku, działki nr 254/2, 255/4, nr 404/1, 404/3, 404/9, 404/16, 404/24, 404/29, 404/36, od nr 405/2 do nr 405/36, 5.07 od godz. 12:30 do 14:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo ul. Leszczynowa cała, ul. Tarnowska 1, 2, od nr 3 do nr 11 nieparzyste, 6, 15, 19, 19A, 23, 25, 27, ul. Zespołowa cała, ul. Otowska 1, 2, 2a, 3, 4, ul. Dopiewska 2, 3, 3A, 5, 6, 7, 9, ul. Jankowicka 1, ul. Szkolna 3, 4, działki nr 122/1, 258, 303/2, 310/3, 453, 459, prywatna szkoła podstawowa "Kuźnia talentów", przepompownia wody przy ul. Otorowskiej, jedno z zasilań budynku Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusowie, 5.07 od godz. 15:00 do 16:30

miejscowość Kruszki nr od 1 do 5. 2.07 od godz. 7:00 do 14:00

miejscowość Kruszki nr od 1 do 5. 26.06 od godz. 7:00 do 14:00

miejscowość Kruszki nr od 1 do 5. 24.06 od godz. 7:00 do 14:00

Jutrosin ul. Sosnowa - cała ulica; gm. Jutrosin: Dubin nr 146 do 149E, działki nr 1555/9, 1556 (przepompownia); Szymonki nr 19 do 20B, nr 22 do 27, Sklep TYLKO NISKIE CENY. 27.06 od godz. 7:30 do 13:00

gm. Rawicz: Sierakowo ul. Szklarniowa nr 1 do 20. 24.06 od godz. 8:30 do 13:30

gm. Jutrosin: Dubin nr 113 do 116B, Zakład Wylęgu Drobiu SAMOL. 2.07 od godz. 7:30 do 13:00

gm. Jutrosin: Grąbkowo nr 16 do 18, nr 59 do 71. 27.06 od godz. 8:30 do 14:30

Rawicz: ul. Lipowa nr 12 do 16 parzyste, RS TIMBER (dz. 1106/5); Wały Kościuszki nr 6. 27.06 od godz. 8:30 do 13:30

Leszno ul. Nowy Rynek nr 9, 10, DZIAŁKOWICZ; ul. Różana nr 2.

26.06 od godz. 8:30 do 14:30

Leszno ul. Krasińskiego nr 6, 6A; ul. Nowy Rynek nr 1 do 5, nr 33 do 38, Targowisko - stoiska po wschdniej stronie, Apteka RODZINNA, Zakład JANECZEK, KASTA, PHU POLSKI DRÓB, Pracownia Złotnicza SZCZEPANIAK, Rzeźnictwo-Wędliniarstwo KOŁACKA, Salony fryzjerskie, WEGA Srebro.

26.06 od godz. 8:30 do 9:30

Leszno ul. Krasińskiego nr 6, 6A; ul. Nowy Rynek nr 1 do 5, nr 33 do 38, Targowisko - stoiska po wschdniej stronie, Apteka RODZINNA, Zakład JANECZEK, KASTA, PHU POLSKI DRÓB, Pracownia Złotnicza SZCZEPANIAK, Rzeźnictwo-Wędliniarstwo KOŁACKA, Salony fryzjerskie, WEGA Srebro.

26.06 od godz. 13:30 do 14:30

powiat wągrowiecki

miejscowość Oleszno numery od 19 do 35, 44, 44A, 45, miejscowość Czerlin numery od 7 do 21, od 27 do 34, OSP, miejscowość Panigródz 75, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, PKP.

24.06 od godz. 8:00 do 12:30