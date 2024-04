Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 22.04 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie obecnie (22.04 11:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

Kijowiec 13, Kijowskie Nowiny od 1 do 10, od 12 do 17, 19, 20, Nowiny Kijowskie-51/2 (GPO). 22.04 od godz. 8:00 do 12:00

Konstantynowo 1, 1A, od 2 do 8, 11, od 13 do 16, 30, 15/2 (GPO), 175/5 (GPO), Żółwieniec-133/4 (GPO), Żółwieniec-14/2 , Żółwieniec-504 (GPO), Żółwieniec-7/1 (GPO), Stanisławowo 1A, 83, 91, Żółwieniec-501/7 (GPO), Żółwieniec-501/8 (GPO), Szyszyńskie Holendry 136, 136 A, 136 B, 144, 152, 99/8 (GPO), Żółwieniec , 167 (GPO), 170/1 (GPO), 187/3 (GPO), 191,188, 501/3, Żółwieniec-140/1 . 22.04 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Włoszakowice: Boszkowo-Letnisko ul. Brzozowa nr 1, 1A, 2; ul. Dominicka nr 1 do 19, działka nr 351/2, FUH VIGRY, Pawilon SEZAM, Lokal Gastronomiczny LIBERO, PHU OLEJNIK, KOKRA 2001 Hurtownia; ul. Dworcowa nr 9, 10, 11, działki nr 107/5, 297/7; ul. Leśna nr 1, 2A, 4, 4A, 24A, Kaplica Leśna; ul. Malinowa - cała ulica; ul. Piaskowa - cała ulica; ul. Wierzbowa nr 1 do 6, 8, 10, działki nr 316/11, 316/17, 984, FH TUTTI, Piekarnia-Ciastkarnia WALENCIAK; ul. Źródlana nr 13, 15, 17, 19, 19AB; ul. Żeglarska - cała ulica. 22.04 od godz. 8:00 do 12:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Gmina Dopiewo, miejscowość Zakrzewo, ul. Cisowa cała, ul. Długa 9, od nr 111 do nr 131 nieparzyste, od nr 128 do nr 152 parzyste, ul. Świerkowa cała, ul. Akacjowa cała, ul. Gajowa 5, ul. Irlandzka 1, kseroplast plus Sp. z o.o., "lidpol" Piotr K., dzałki nr 39/3, 134, 390 24.04 od godz. 8:30 do 12:30

Gmina Komorniki, miejscowość Rosnówko, ul, Bukowa od nr 55 do nr 55J, od nr 57 do nr 57D, od nr 59 do nr 59E, 61A, 61C, 61E, 61F, działki nr 31/19, od nr 34/5 do nr 34/12, 34/17, 34/21, 34/25, 34/27, 35/9, 36/6, KME Automatyka Kamil M., Gmina Komorniki, miejscowość Walerianowo, ul, Bukowa od nr 55 do nr 55J, od nr 57 do nr 57D, od nr 59 do nr 59E, 61C, 61E, 61F, działki nr 31/19, od nr 34/5 do nr 34/12, 34/17, 34/21, 34/25, 34/27, 35/9, 36/6, KME Automatyka Kamil M.,

29.04 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Stęszew, miejscowość Witobel, ul. Wrocławska 18, 20, 75, 81, 83, 85, 87, 89, 93, ul. Polna 2, działki nr 84, 90/2, 91/7, 93/1, Gmina Stęszew, miejscowość Będlewo, ul. Polna 2, Gmina Stęszew, miejscowość Łódź 2,

30.04 od godz. 7:30 do 11:00