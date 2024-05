Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 29.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (29.05 8:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

Roszki ulice Korytnicka 16, Kościelna 4, 8, 12, 16, 18, Koźmińska 8, 11, 23, 38, Krotoszyńska 6, 9, 10, od 12 do 14, 16, 17, 26, 138, 307/1, Orpiszewska 1, Raszkowska 1A, 3, 8. 29.05 od godz. 8:00 do 9:00

Ugrzele od 1 do 5, od 7 do 9, 14. 29.05 od godz. 8:00 do 9:00

Baszyny 1, 2, od 5 do 8, 9A, od 10 do 14, 16, od 23 do 25, DZ185. 29.05 od godz. 8:00 do 9:00

Ugrzele od 10 do 12. 29.05 od godz. 8:00 do 9:00

Wymysłów 19, 19A, od 20 do 22, 22D, od 24 do 28, od 30 do 32, 32A, od 33 do 35, 35A, 36, 37 B, 37A, 38, 40, 40A, 41, 41A, 42A, od 43 do 45, 664/10, 664/11, Zadworna 20A, 21A, 31 A, 33A, 41, 640, 671, 675/7, 720, 856/10. 29.05 od godz. 7:00 do 10:00

Ruda od 7 do 12, 12A, od 13 do 20, 20A, 21, 21 A, od 22 do 26, 47, 60530, 125/2, 191/2. 29.05 od godz. 7:00 do 10:00

Dolne Grądy 10, od 13 do 16, 644/4 (GPO), 649 (GPO). 29.05 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Święciechowa: Henrykowo ul. Perłowa nr 2 do 16 parzyste, działka nr 573/8. 29.05 od godz. 7:30 do 12:30

gm. Poniec: Miechcin nr 12 do 17, FARMTECH, AMAR, Wiejski Ośrodek Rekreacji i Wypoczynku (dz. 242/1). 29.05 od godz. 7:30 do 9:00

gm. Poniec: Miechcin nr 1 do 11C, 19, 20, 21. 29.05 od godz. 7:30 do 14:30

Kobylnica ul. Dworcowa od 74 do 78 parzyste, ul. Spichlerzowa 7, ul. Wiatrakowa. bez 16. Katarzynki: ul. Glebowa. 29.05 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Krzywińska nr 16A do 44 parzyste, nr 31 do 57 nieparzyste, Usługi Ślusarsko-Kowalskie, BUD-MET, przepompownia ścieków (dz. 449); ul. Okrężna nr 1, 4, 6. 29.05 od godz. 7:30 do 15:30

gm. Przemęt: Wieleń ul. Południowa nr 16 do 24 parzyste; ul. Środkowa nr 10 przepompownia ścieków (dz. 930/9). 29.05 od godz. 8:00 do 10:00

Brzeźnica Kol. nr od 1 do 6A. 29.05 od godz. 8:00 do 10:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Kępno ulica Wrocławska 88 A, 88 C, 88d, 88D, 234/35 , 234/28. 29.05 od godz. 9:00 do 13:00

Kierzno od 5 do 7, 7 F, od 8 do 15, 16B, 17, od 19 do 21, 21A, 21B, 21C, 81, 81a, od 82 do 88, 88A, 88b, 88C, 88D, 88g, od 89 do 91, 91A, 92, od 94 do 105, 107, 109, 109A, od 110 do 122, 124, 125, 125A, 127, 30110, 562/5, 610, 617/3, 628/8, 631/6, 645, 646/5, 646/6, 678.

29.05 od godz. 9:30 do 11:00

powiat wrzesiński

Ciemierów-Kolonia , Dolne Grądy od 34 do 36, Kolonia Lisewo od 2 do 6, Ruda Komorska , Zamość 9, 11.

29.05 od godz. 11:00 do 15:00