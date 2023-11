Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 29.11 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (29.11 11:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Czermin 1, od 3 do 6, od 8 do 10, od 12 do 14, od 16 do 18, 19 A, 20, 23, 23A, 24, 24A, 25, 27, 28, od 30 do 33, 35, 36, od 39 do 41, 43, 45, 45a, od 47 do 55, od 57 do 63, 30177, ??, 124/6, 75/6, DZ. 174, Czermin 1, 7, 12, 19, 22, 23, 24N, 26, 30 A, 55, 60A, 61A, 226/4, 226/5, 245, 61/2, 68/6, Mielęcin 30404, Weronikopole 1, 3, 4, 4A, 6, 7, 7c, 9, 10, 10A, od 12 do 14, 16A, od 17 do 20, 20A, 21, 22, 24, 24A, 24B, 25, 27, 26/16, 26/9, 477. 29.11 od godz. 9:00 do 12:00

Ignaców 19A, od 30 do 37, 39, 40, 40L, 41, od 43 do 47, 47A, od 49 do 54, 30338, 96/1, Lipnik 21, 22, Marcinki od 1 do 7, 9, 10, od 13 do 19, 21, 22, 22 A, od 23 do 26, 26b, od 27 do 29, 29A, 30, 31, 33, 33A, od 34 do 39, od 41 do 43, 45, 46, od 48 do 59, od 61 do 66, 71, 72, 73A, 74, 74L, 75, 30322, 144, 300, Marcinki 20, 33 A, 40, 65A, 105, 199, 209/1, 323/1, 61/18, 61/19, Mostki 35, Parzynów od 24 do 26, 73, 73a, 74, 74A, 76, 78, 78a, 79, Zmyślona Parzynowska 23, od 25 do 27. 29.11 od godz. 9:00 do 12:00

Czołowo ulica Chrobrego 1, 3, 5, 6, od 10 do 16, 88, 90, 93, 95, 97, 98, 104, 105, 108, 70086, N, 107/36, 109/10, 1-109/3, DZ. 107/46 1a, 2, 4, 7, 11A, 14D, 75, 89, 99, 101, 102, 109, 115, 109/17, 109/18, 23/10, 23/11, 23/20, 23/3, 23/9, Lucjanowo 47, Mikołajówek od 33 do 37, 37A, 2/1. 29.11 od godz. 9:00 do 14:00

Golina ulice 1 Maja 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48, 50, 52, 52a, 54, 63, 79, 0001-482 (GPO), 0001-481 (GPO), 481, 482 (GPO), Rzeźnicza 1, 2, 2A, 3, od 6 do 11, 14, 14A, 16, 20, Wolności . 29.11 od godz. 11:00 do 15:00

Sompolno ulice 11 Listopada 2a, Gimnazjalna 4, 6, od 10 do 15, 15A, 19, 573/3, 582/2, 582/1, Kaliska 39, Ogrodowa 12, 14, 983/26, Warszawska 15. 29.11 od godz. 11:00 do 13:30

powiat turecki

Grzymiszew ulice Konińska 36, 38, 49, 51, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71, Plac Wolności od 1 do 6, Słoneczna 4, 5, od 7 do 12, od 14 do 16, 18, 709, Wodna 1, 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, Z-203, Wygoda od 1 do 4, 5A, 6 A, 7, od 9 do 12.

29.11 od godz. 11:00 do 14:00

Jabłonna 1a, 2, 2A, 3 B, 4, 4a, od 5 do 13, od 15 do 18, 18A, od 19 do 22, 60536, 105, 106, 135/1, 15/2, 15/3, 367/1, 45, DZ. NR 19, Wyszyna ulica Polna 7.

29.11 od godz. 9:00 do 12:00

powiat szamotulski

Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły ul. Spółdzielcza od 1 do 5, 7,9, Zaułek cała, 11 Listopada od 3 do 14, 18, 20, Poprzeczna cała, 27 Stycznia cała, 27 Grudnia 1918 roku cała, Kiszewska 18, działki nr 117/29, 4130/6, sklep ABC, Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa, Firma Handlowa Anna Łusiewicz,

29.11 od godz. 8:30 do 16:30