Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 30.05 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w wielkopolskim 30.05? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w wielkopolskim.

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat leszczyński Rydzyna: ul. Gierymskiego, Grottgera, Witkiewicza - całe ulice; ul. Wyspiańskiego nr 1BA.

31.05 od godz. 7:30 do 14:30 gm. Włoszakowice: Boszkowo-Letnisko ul. Dominicka działka nr 987.

3.06 od godz. 8:30 do 12:30 Osieczna ul. Gostyńska (Letnisko) działka nr 1711 (domki nr 11, 12, 14, 15, 18, 19, 20).

4.06 od godz. 8:00 do 15:00 Bylin 1, 2, 4, 6, Komorniki 12, 14, 154, 155, 29, 30, 30B, 30C, 33, 4, 50, 52, 54, 55B, 59, 69, 71, 75/7, 88, 89, 90, 91, 92, 93, dz. 77/29, dz. 77/4, dz.74/21,

7.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat kolski Miejscowość: Drożyska Wielkie 95, 96.

31.05 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Chludowo, ul. Golęczewska cała z wyjątkiem marketu Dino Oczyszczalni ścieków myjni Erhle oraz działki nr 382/4, ul. Strumykowa 1, 3, 5, 7, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, ul. Poznańska 9, 11, 12, 14, ul. Szkolna 1, 2, 4, 5, 7, 9, 9a, 10, 11, 11a, 12, 12a, ul. Słoneczna 1, Stare przedszkole przy ul. Poznańskiej, Dom nauczyciela przy Zespole Szkół im. Ojca Mariana Żelazka, sklep przy ul. Szkolnej.

3.06 od godz. 8:00 do 16:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Nowa Wieś 67, 68, 72, przejazd PKP.

31.05 od godz. 8:00 do 9:30 miejscowość Nowa Wieś 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, przejazd PKP.

31.05 od godz. 10:00 do 13:30 miejscowość Trzcianka ul. Kopernika 13, 14.

4.06 od godz. 8:00 do 13:30

miejscowość Siedlisko 95, 96, 97, 98, 99, 99a, 100, 101.

5.06 od godz. 8:00 do 11:30 Połajewo ul. Sosnowa nr 3, 7, działka 978/10.

7.06 od godz. 15:00 do 18:00 powiat chodzieski miejscowość Wyszyny ul. Rolna 1, przepompownia. od 1.06 godz. 8:00 do 1.07 godz. 12:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136, 150/1, 199/1.

12.06 od godz. 10:00 do 12:00 miejscowość Sokołowo Budzyńskie 13, 14, 14A, 14D, 14F, 14G, 15, 16, 17, 17A, 18, 19, 64, dz. nr 258/12.

28.06 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Wymysław, miejscowość Zacharzyn 191, dz. nr 150/1, 367, 372.

2.07 od godz. 8:00 do 11:00

Leszno Leszno: ul. Grunwaldzka nr 68 do 92 parzyste, boisko Orlik (dz. 35/179); ul. Krzywa nr 1 do 6, 10A, 10B, 10C, 11, 11A; ul. Kwiatowa, Słoneczna - całe ulice.

3.06 od godz. 7:30 do 13:30 Leszno ul. Gryczana nr 9; ul. Siewna nr 42.

5.06 od godz. 7:30 do 12:30 Leszno: ul. Gierymskiego nr 9 do 13 i 19 do 23 nieparzyste, DENTAL SPA; ul. Kossaka nr 7; ul. Orłowskiego nr 6 do 30 parzyste, nr 5 do 11 nieparzyste; ul. Siemiradzkiego nr 20; ul. Stanisławskiego, Tetmajera - całe ulice.

6.06 od godz. 7:30 do 14:00 Leszno: ul. Górowska nr 40, JANUS & JANUS; ul. Kryłowa nr 10 do 22 parzyste, nr 59, 61A, 61B, działka nr 842/8; ul. Wesoła nr 1, 3.

6.06 od godz. 8:00 do 15:00

powiat gostyński gm. Gostyń: Dusina - cała miejscowość (oprócz nr 12A, 22).

3.06 od godz. 7:30 do 11:00 Pępowo: ul. Umińskiego - cała ulica (oprócz nr 12); ul. Płaczka nr 5, 6A, 7, działka nr 708.

3.06 od godz. 9:00 do 13:00 Gostyń: ul. Dusińska nr 10 (dz. 253/7) MINICARY; ul. Tarninowa nr 8 (dz. 253/17).

4.06 od godz. 8:00 do 15:00 gm. Gostyń: Markowo - cała miejscowość; Daleszyn nr 51, 52 do 80, EKO-PARTNER, Usługi Stolarskie POZNAŃSKI, Szkoła, przepompownie ścieków (dz. 160 i dz. 448).

4.06 od godz. 9:00 do 12:00 gm. Poniec: Sarbinowo - cała miejscowość.

5.06 od godz. 8:30 do 10:30 gm. Gostyń: Sikorzyn nr 1 do 7, 17 do 20, 22, 23, 24C.

6.06 od godz. 9:00 do 14:00

powiat szamotulski Gmina Kaźmierz, miejscowość Komorowo, ul. piękna 1, 3, ul. Jeziorna 14, 16, ul. Wypoczynkowa 1, 3, 7, 18, 19, 22, 23, ul. Spokojna 3, działki nr 33/7, 33/10, 33/18, 33/27, 33/40, 33/41, 33/42,

3.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Kiączyn, ul. Diamentowa cała, ul. Agatowa cała, ul. Topazowa 3A, 3B, MPS INVEST-PROJEKT Sp. z o.o.,

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Baborowo 13, RSP Olech, Hydrofornia, FKU Olech Róża Olech,

4.06 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Sprinterska cała, ul. Robotnicza od nr 4 do nr 22 parzyste, 5, ul. Łukasza Górki od nr 1 do nr 19 nieparzyste, ul. Generała Snopka 17, ul. Dobrogosta Szamotulskiego 4, 6, 7, 8, 16, 18, ul. Wacława Szamotulczyka 19, 21, działki nr 3391, 3391/1, 3400, 3402,

5.06 od godz. 8:00 do 16:00

Wronki ul. Nadbrzeżna 39, dz. 680/2, stacja telefonia kom.

5.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Duszniki, miejscowość Ceradz Dolny, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 74, 76, 78, działki nr 131/2, 131/5,

7.06 od godz. 10:00 do 13:00 powiat poznański Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrowa, ul. Bananowa cała, ul. Porzeczkowa cała, ul. Melonowa cała, ul. Leśna 1, 5, 7, 9, 11, 13, ul. Rolna 83, działki nr 663, 667, 668, 677, 681,

3.06 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo, ul. Nowa 24A, 53A, 53e, 53F, 53G, ul. Bliska cała, działki nr 377/1, 377/9, 392/10, 392/11,

3.06 od godz. 10:00 do 13:00 Uzarzewo: ul. Akacjowa, ul. Czeremchowa, ul. Kasztanowa, ul. Kalinowa.

4.06 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrowa, ul. Rolna 79,

4.06 od godz. 8:00 do 13:00

Kobylnica: ul. Dolinowa 3, 5, 7, 9, ul Szkolna 19A, ul. Gruszczyńska 66, 68, 70, dz. 404, ul. Dolna, ul. Na Skarpie, ul. Skośna, ul. Szkolna od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 12 parzyste.

4.06 od godz. 8:00 do 12:00 Katarzynki: ul. Koszykowa, ul. Łanowa, ul. Zaciszna, ul. Gruszczyńska, ul. Konwaliowa, ul. Sassankowa, ul. Liliowa, Słomiana, ul. Glebowa.

4.06 od godz. 8:00 do 12:00 Kobylnica: ul. Bławatkowa, ul. Poznańska, ul. Wiatrakowa, ul. Poprzeczna, ul. Krańcowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Leśna, ul. Młyńska, ul. Spichlerzowa.

4.06 od godz. 8:00 do 12:00 Swarzędz: Marcinkowskiego, ul. Kórnicka od 18 do 38, ul. Kościuszki od 6 do 16, ul. Dąbrowskiego od 3 do 27 nieparzyste, od 6 do 20 parzyste, ul. Piaski 25, ul. Kutrzeby, ul. Sikorskiego, ul. Kraszewskiego, ul. Polna 19, 20.

4.06 od godz. 8:30 do 9:30

Plewiska: ul. Fabianowska 111, 113, 115, 124, 126, 128, ul. Dojazd, ul. Kupiecka, ul. Cechowa.

4.06 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusówko Osiedle Rozalin ul. Piwonii 1, 3, 22, 24, 26, działki nr 552/111, 552/112, 552/113, 552/115, 552/116

4.06 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Leśna cała, ul. jeziorna 70, 72, 72a, 74, 74G, 76, 77, 78, ul. Kukurydziana 1, działka nr 129/5,

4.06 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Otusz, ul. Turkusowa cała, ul. Promienista 43, 45, 55, 57,

4.06 od godz. 12:00 do 16:00 Kobylnica: ul. Dworcowa od 74 do 78 parzyste, ul. Spichlerzowa 7, ul. Wiatrakowa.

5.06 od godz. 8:00 do 13:00 Luboń: ul. Niepodległości od 2 do 44 parzyste, od 3 do 9 nieparzyste, od 13 do 29 nieparzyste, ul. Przemysłowa 7, 9, 11, ul. Pow. Wielkopolskich 12A, 14.

5.06 od godz. 8:00 do 14:30

Katarzynki: ul. Glebowa.

5.06 od godz. 8:00 do 13:00 Przeźmierowo: ul. Składowa od 4 do 12 parzyste, od 18 do 38 parzyste, 5, 13, 15, 19, 21, 27, od 35 do 45 nieparzyste, dz. 427/4, ul. Leśna 27, 29.

5.06 od godz. 8:30 do 13:30 Skrzynki ulice Wiśniowa , Leśna , Kwiatowa , Palmowa , Poznańska

5.06 od godz. 9:00 do 10:30 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sierosław ul. Bobra 8, 22, 24, 26, 44, 46, ul. Kręta 5, działki nr 185, 394, 395, 398, 401, 402, 412, 413, 416, 419, 427,

5.06 od godz. 9:00 do 12:00

Kostrzyn ul. Wiosny Ludów 1, 1A, 2, 4, 6, 8 - 20, 22, 24, ul. Grunwaldzka 2

5.06 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Dolne Pole 28, 38, działki nr 144/28, 144/29, 144/30, 144/32, 144/33, 144/58,

6.06 od godz. 8:00 do 14:00 Świątniki ulice A, Kórnicka 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16D, 17 B, 17A, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7, 8A, 9, A, dz 76 A, dz. 86/3, DZ.108/1, 1, 2, 27, 28, 3, 4, 6, 8, 8C, dz. 65/4, DZ.68

6.06 od godz. 8:00 do 15:00 Plewiska: ul. Miodowa od 23 do 33, 37A-H.

6.06 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Rokietnica, miejscowość Rokietnica, ul. Brzozowa 1, 3, od nr 2 do nr 12a parzyste,

6.06 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Młyńska od nr 24 do nr 46 parzyste, od nr 25 do nr 45 nieparzyste, ul. Strażacka od nr 5 do nr 15 nieparzyste, działki nr 368/1, 370/6, 404/4, 646/3,

7.06 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19,

10.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19,

11.06 od godz. 8:00 do 14:00

Swarzędz: ul. Przybylskiego 55, 57, 59, 65, dz. 1951/1 (stacja GSM), od 28 do 56 parzyste bez 52, ul. Kaczorowskiego 37.

10.06 od godz. 8:00 do 18:00 Swarzędz: ul. Staszica 31, ul. Kaczorowskiego 21A, od 21 do 35 nieparzyste, 22, 22A, od 26 do 32 parzyste, ul. Leśna od 1 do 21 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste.

10.06 od godz. 8:00 do 18:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Góra, ul. Szamotulska od nr 3 do nr 15 nieparzyste, od nr 4 do nr 10 parzyste, Firma Zicar, działki nr 86/1, 89, 109, 120, TP-kom Sp. z o.o. PZS przy ul. Szamotulskiej,

10.06 od godz. 9:00 do 14:00 Swarzędz: ul. Przybylskiego 55, 57, 59, 65, dz. 1951/1 (stacja GSM), od 28 do 56 parzyste bez 52, ul. Kaczorowskiego 37.

11.06 od godz. 8:00 do 18:00 Pecna ul. Powstańców Wlkp., ul. Główna 49, 51-60,

11.06 od godz. 8:00 do 12:00 Komorniki: ul. Mieszka i Dobrawy 1, dz. 713/2.

11.06 od godz. 8:30 do 12:30 Kruszewnia: ul. Spółdzielcza 37.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Kruszewnia: ul. Słowiańska, ul. Złotopolska, ul. Bałkańska, ul. Czarnoleska, ul. Białowieska 2, 10, dz. 49/14, ul. Przyrodnicza 5, dz. 35/7, dz. 39/7, ul. Spółdzielcza od 2 do 44 parzyste, od 33 do 39 nieparzyste, dz. 51/1.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kruszewnia: ul. Spółdzielcza od 1 do 27 nieparzyste, ul. Widokowa.

12.06 od godz. 8:00 do 15:00 Koninko ulice Błękitna 1, 11, 13, 15, 3, 5, 7, 9, 14, 4, 6, 8, Niebieska 1, 11, 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19, Granatowa 13, 43, 9, dz. 105/26, 1, 12, 14, 3, 5, 6, 8, dz. 105/35, dz. 105/45, Radiowa 18, 10, 12, 14

17.06 od godz. 8:30 do 11:30

Janikowo: ul. Asfaltowa od 4 do 36 parzyste, od 7 do 45 nieparzyste, ul. Mała, ul. Spadzista.

18.06 od godz. 8:00 do 18:00 Janikowo: ul. Turystyczna, ul. Ogrodnicza, ul. Cicha, ul. Zakątek, ul. Leśna od 1 27 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste, ul. Swarzędzka 1, 1A, 3, 5, dz. 10/61, dz. 10/60, ul. Asfaltowa 1, 2, 3, 5, 5A, ul. Podgóra 14.

18.06 od godz. 8:00 do 18:00

Gmina Stęszew miejscowość Słupia ul. Osiedle Leśne całe, ośrodek wypoczynkowy,

23.06 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo, ul. Sucha cała, ul. Gryczana cała, ul. Rzepakowa cała, ul. Pszenna cała, ul. Sowia cała, ul. Gołębia cała, ul. Żurawia cała, ul. Kanarkowa cała, działki nr 235/7, 235/11, 235/17, 244, 259/33, 262/10,

3.07 od godz. 8:00 do 13:00 powiat kościański Krzywiń ul. Bojanowskiego nr 1 do 11, działka nr 164/4, Sad; ul. Chłapowskiego nr 1, nr 2 do 9; ul. Kościelna nr 2 do 10 parzyste, nr 11 do 20, Kościół; ul. Mostowa nr 1A, 3, 3A, DINO; ul. Nawrockiego nr 11 do 31, działki nr 87/2, 137/6, przepompownia ścieków; ul. Rynek nr 11 do 15, PPHU Maćkowiak, PHU FINANCE; ul. Szkolna nr 3 do 9 nieparzyste; ul. Kościańska - cała ulica (oprócz nr 92, 94, 95); ul. Boczna, Działkowa, Kilińskiego, Łąkowa, Ogrodowa, Polna, Poprzeczna, Słoneczna, Spokojna, Zielona – całe ulice.

3.06 od godz. 8:30 do 11:30

Śmigiel ul. Ariańska nr 1; ul. Leszczyńska nr 21 do 33 nieparzyste, nr 34, 43, 45, AMBED GYM; gm. Śmigiel: Nietążkowo ul. Leszczyńska nr 1 do 11, działka nr 216/1; ul. Krótka - cała ulica.

3.06 od godz. 9:00 do 11:00

Śmigiel ul. Leszczyńska 27, Restauracja WIGWAMY.

3.06 od godz. 9:00 do 13:00 Śmigiel ul. Ariańska - cała ulica (oprócz nr 1, 2).

3.06 od godz. 11:30 do 13:00 gm. Kościan: Turew ul. Podgórna nr 7 do 17 nieparzyste.

4.06 od godz. 8:00 do 14:00 gm. Kościan: Choryń nr 10B do 16 parzyste, nr 23, 25, 27, 30, 35, 39, 39A, 43, HRS DANKO, działki nr 70/10, 70/86.

4.06 od godz. 9:30 do 13:30 gm. Kościan: Stare Oborzyska ul. Leśnych Skrzatów nr 4, działka nr 146/24.

5.06 od godz. 7:30 do 10:30

gm. Kościan: Nowe Oborzyska ul. Sosnowa - cała ulica.

5.06 od godz. 12:00 do 16:00 gm. Śmigiel: Stare Bojanowo ul. Główna nr 77B do 91 nieparzyste, nr 92 do 114A, działki nr 83/1 (przepompownia ścieków), 115/3 (stacja uzdatniania wody).

6.06 od godz. 7:30 do 11:00 Śmigiel ul. Leszczyńska nr 2, 4, POCZTA Polska, ORANGE Polska, działka nr 333/2.

6.06 od godz. 11:30 do 15:00 gm. Kościan: Kokorzyn ul. Kościańska nr 5J; ul. Kręta - cała ulica.

7.06 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Krzywiń: Zbęchy-Pole nr 19 do 28, nr 33 do 35, nr 49, działki nr 163/4, 331/1, świetlica.

10.06 od godz. 8:30 do 16:00 powiat wrzesiński Starczanowo 145, 146, dz. 200/9, ul. Woźniaka,

3.06 od godz. 9:00 do 15:00

Obłaczkowo 52B, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 86A, 86B, 86C1, 86C2, 86D1, 86D2, 87, 90, 91

5.06 od godz. 9:00 do 14:00

Orzechowo ulice Jabłoniowa , Brzozowa , Bukowa , Grabowa , Średzka , Wiązowa

6.06 od godz. 8:00 do 14:00 Miłosław ulice Kosynierów 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25A, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 4, 49, 49A, 50, 6, 7, 8, 9, Niepodległości 14, 16, 17, 18, 19, 20, DZ.321/44

6.06 od godz. 8:30 do 12:30 Chlebowo 22, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38

7.06 od godz. 8:30 do 13:00

powiat krotoszyński Smolice dz. 403, boisko sportowe.

3.06 od godz. 13:30 do 16:00 Kobylin ul. Lawendowa nr 9; ul. Stokrotkowa nr 22; ul. Czerwona Róża działki nr 136/45, 138/10.

4.06 od godz. 9:00 do 14:00 Kobylin ul. Strzelecka 10B (dz. 1335/6) hala sportowa.

5.06 od godz. 9:00 do 13:00 powiat gnieźnieński Czechowo, Grotkowo

4.06 od godz. 7:30 do 9:30 Grotkowo

4.06 od godz. 8:30 do 14:30 Modliszewko 13 - 28 oraz działki przyległe

4.06 od godz. 11:00 do 13:00 Łubowice, Łubowiczki, Kiszkowo 2

7.06 od godz. 9:00 do 11:00 Szczytniki Duchowne dz. 178/14, Os. Królewskie 2 - 20 Oraz działki Przyległe

7.06 od godz. 12:00 do 14:00 powiat złotowski Miejscowość Trzebieszki nr 1, 2, 4, domki letniskowe.

4.06 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Chwalimie wieża GSM Orange.

4.06 od godz. 8:00 do 13:00 Miejscowość: Blękwit ul. Promykowa 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 14, ul. Lawendowa 1, ul. Leśna 31.

6.06 od godz. 7:30 do 13:30

powiat wolsztyński gm. Przemęt: Bucz ul. Kasztanowa nr 63 do 75 nieparzyste, nr 79, 81, 83, nr 108 do 134 parzyste, RACHBUD; ul. Polna nr 1, 3; ul. Podgórna - cała ulica.

4.06 od godz. 9:00 do 16:00 Przemęt działki nr 2837/137 do 141 (rynek im. ks. Mojżykiewicza).

7.06 od godz. 12:00 do 15:00 powiat rawicki Pakosław ul. Francuska działka nr 119/1.

5.06 od godz. 7:30 do 13:30 powiat międzychodzki Gmina Sieraków, miejscowość Lutomek od nr 1 do nr 27, 31, 32, sklep spożywczo-przemysłowy Przemysław K.,

6.06 od godz. 8:00 do 14:00

powiat obornicki miejscowość Rogoźno ul. Fabryczna 7, dz. nr 792/3, 2350/10-11, 2353/4.

6.06 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki, miejscowość Gołębowo od nr 6 do nr 14a parzyste, od nr 3 do nr 15 nieparzyste, Gmina Komorniki, miejscowość Głuchowo ul. Poznańska 27A, 44, działki nr 71/5, 126/2, 126/5, 142/3, Piotr P. EURO-PARTS,

11.06 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Oborniki miejscowość Sycyn 18A, od 35 do 45 oprócz nr 40, dz. 92, 98/1, 98/2, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 135/14, 137/5

12.06 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Oborniki miejscowość Rożnowo ulica Winiary 40

13.06 od godz. 9:00 do 15:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno, ul. Dębowa cała, działki nr 27/11, 27/25,

7.06 od godz. 9:30 do 12:30

Gmina Kuślin, miejscowość Kuślin, ul. Powstańców Wielkopolskich od nr 10 do nr 46 parzyste,

11.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat grodziski Gmina Kamieniec, miejscowość Karczewo 1, 2, 2a, 3, od nr 53 do nr 70, 72, UMIG, złącze TPSA, Pałac w Karczewie, działki nr 367, 386, 413/3, 422/2, 513/1, 513/3, 513/4,

10.06 od godz. 9:30 do 12:30

Gmina Rakoniewice, miejscowość Rostarzewo ul. Gościeszyńska 27, 30, 47, 49, 51, 53, 55, 55a, 57, 59, 62B , 64, 66, 70, działki nr 539/6, 617, 622/12,

12.06 od godz. 9:30 do 12:30 powiat wągrowiecki miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

12.06 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Grabowo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 36, 37, dz. nr 136.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Rgielsko dz. nr 355/28.

17.06 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

