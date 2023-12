Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 4.12 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w wielkopolskim 4.12? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w wielkopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (4.12 15:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat obornicki miejscowość Rogoźno ul. Łąkowa 1, 2, 3, 4, działki 32/4, 37/8, 37/14, 42/1, 70/1, 70/2, 70/3, 70/7, 100, ul. Piłsudskiego 40.

4.12 od godz. 7:00 do 17:00 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo od nr 11 do nr 19a, od nr 22 do nr 31, działki nr 92, GS Oborniki, LMB Poland pasze koncentraty, Agro Hand Pol,

4.12 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Oborniki, miejscowość Uścikowo od nr 9 do nr 9R, 10A, 10B działki nr 92, 99/1, 173/3, 266/1, 271/4, 272/1, 272/1, 272/3, 272/7, 272/8, 273/12, sklep groszek, KIMSA Outlet, świetlica, remiza OSP Uścikowo, Agro Hand Pol, SKR,

4.12 od godz. 15:00 do 17:00 miejscowość Leśniczówka Olszyna, dz. 10043.

4.12 od godz. 9:00 do 17:00

powiat kępiński gmina Lipka: Batorowo nr 4, 5, 6, 11, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 19; Batorówko nr: 1, 2, 3, 4, 28, 29, 30, 31; gmina Debrzno; Drozdowo nr 11, 12; Buka nr 1, 2, 3, 4

4.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat jarociński gm. Góra: Czernina Dolna nr 8 do 19, nr 32 do 37 oraz nr 39 do 47, działka nr 256/8, przepompownia ścieków.

4.12 od godz. 8:30 do 15:30 powiat nowotomyski Gmina Lwówek, miejscowość Bródki 15, 54, 55, 56, 60

4.12 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Lwówek, miejscowość Bródki 1, 1a, 1b, 2, 3, 5, 24, 25, 27, 28, 34, 35, sklep spożywczo-przemysłowy Maria J., działki nr 222,

4.12 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Cicha Góra, ul. Bukowiecka 12, 13, 14, 14a, 14G, 14I, 17, 25, 31, działki nr 370/2, 370/21, 581/5, 581/6, 581/9, 581/10,

4.12 od godz. 9:30 do 15:30 powiat leszczyński gm. Krzemieniewo: Pawłowice ul. Wielkopolska nr 33 do 55 nieparzyste; ul. Gościniec - cała ulica.

4.12 od godz. 11:30 do 15:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat nowotomyski Gmina Lwówek, miejscowość Bródki 15, 54, 55, 56, 60

5.12 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Lwówek, miejscowość Bródki 15, 54, 55, 56, 60

6.12 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Glinno, ul. Lutowa 14, 18, 18f, 33a, 43a, 43b, 47, ul. Majowa 18f, działki nr 747/4, 747/9, 763/8, 763/13, 766/1,766/3,

5.12 od godz. 9:30 do 15:30

Gmina Lwówek, miejscowość Brody 115A, obiekt uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu zlokalizowany w Brodach,

11.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Stary Tomyśl 40, ul. Powstańców Wielkopolskich od 2 do 28 oprócz nr 3, 4, 9, 20, 26, Kwiatowa od 1 do 10, Dębowa 1, 2, 3, 4, 4A, Franciszka Dzikowskiego 1, 3, 5, 7, 7A, 40, Wiatrakowa od 1 do 9, Osiedle Radosne całe, działki 128, 162/4 189/2, 379/2, 834, przepompownia wody, Sklep Wielobranżowy, garaż przy ul. Dębowej, Przedszkole, skup złomu, miejscowość Sątopy 21, 23, 24, 25, 25A, 25C, 26, 26A, dz. 5/4, 8/11, 140/7, 140/8, 140/10, miejscowość Glinno od 31 do 34, ul. Korzenna 4, działki nr 820/4, 834,

12.12 od godz. 8:30 do 14:30

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Boruja Nowa od 33 do 36 oraz od 48 do 50 działki nr 70/3, 78/10, 78/24, 78/25

13.12 od godz. 9:30 do 12:30

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Boruja Kościelna ul. Wolsztyńska od 5 do 23 nieparzyste, Chmielna 1, 1A, 2, 3, działki nr 3/17, 457/2, 473, 510/2, 510/8, Kościół pw. Świętego Wojciecha, Apteka "Dbam o Zdrowie", Wiejski Dom Kultury, Sklep Cho No Tu 33, OSP Boruja Kościelna, dom kultury, Uprawa Grzybów Anna Łańska, Edmund Telichowski Auto-Części, ELIKSIR Łukasz Rządkowski, Rain-Garden Arkadiusz Nowacki, Gospodarstwo Rolne Józef Jeziorkowski, Nowotomyski Ośrodek Kultury, szafa dostępowa Orange Polska SA, sklep Żabka, Apteka "Od Serca"

14.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat poznański Gmina Stęszew, miejscowość Stęszew, ul. Józefa Wybickiego cała, zakład opieki zdrowotnej PROMED na ul. Józefa Wybickiego, plandex INC Sp. z o.o., działki nr 413/2, 413/3, 415/2, 424/9, 425/10, 425/11,

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Stęszew miejscowość Strykowo ul Przemysława 9, działka nr 672, Transport Ciężarowy Mikołaj Woźniak

5.12 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Dopiewo miejscowość Zakrzewo ul. Pastelowa 2, 3, 4, 5, 7, 8 działki nr 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15,

5.12 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Konarzewo Autostrada Eksploatacja S.A. MOP Konarzewo Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewiec Autostrada Eksploatacja S.A. MOP Dopiewiec ,Hale magazynowe na działce nr 287/2,

6.12 od godz. 8:00 do 16:00 Kliny: ul. Skowronka.

6.12 od godz. 8:30 do 12:00 Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewiec ul. Wierzbowa 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 43A, 47, 49, 53, 55, 57, Smardzowa 12, Rydzowa 41, 55, działki nr 4/16, 25/23, 25/30, 47/2, 48/3, 48/4, 49/3, 49/4, miejscowość Więckowice 29 Leśniczówka

6.12 od godz. 9:00 do 11:00

Gmina Buk, miejscowość Niepruszewo, działka nr 115/25,

6.12 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewiec ul. Wierzbowa 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15A, Jesionowa 13, 15, 19, 25, 29, 31, 31A, 33, 33A, 35, Polarna 6A, działki nr 159, 166/2, 175/3, 175/9, przepompownia ścieków

6.12 od godz. 12:00 do 14:00 Kostrzyn ul. Wrzesińska 50 - 68, dz. 711/3, Bramownica, ul. Krajowa dz. 252/4, dz. 252/15, Iwno dz. 2/2

7.12 od godz. 8:00 do 16:00 Puszczykowo ul. Langego 2, ul. Marcinkowskiego 2, 2A, 4, 4A, 6, ul. Wiązowa PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW,

7.12 od godz. 8:00 do 11:00 Gruszczyn: ul. Polna 10, ul. Krańcowa 4, od 5 do 11 nieparzyste, dz. 257/23, dz. 258/3, dz. 258/4, dz. 259/20.

7.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Konarzewo, ul. Diamentowa 1, od nr 2 do nr 20 parzyste, 21, 21A, ul. Młyńska 61A, działki nr 389/2, 389/20, 391, 393/20, 394/4,

7.12 od godz. 8:00 do 14:00

Gruszczyn: ul. Moniuszki od 49 do 55 nieparzyste, ul. Wacława z Szamotuł 13, 21, ul. Chopina 60, dz. 21/33, ul. Żuławskiego od 10 do 22 parzyste, 11, 13, dz. 21/27, dz. 21/28.

7.12 od godz. 8:30 do 12:00 Gmina Stęszew miejscowość Drożdżyce od 2 do 11 oprócz 3, 7, 8, 9, oraz 32, 33, 34, 35, działki nr 141/10

7.12 od godz. 8:30 do 14:30 Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrówka, ul. Komornicka 1, 2, 3, 9, 60, 67, 69, 71, ul. Olecka 9, działki nr 169/1, 169/2, 169/4, 177/17, Gmina Dopiewo, miejscowość Palędzie, ul. Olszynowa 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 34a, ul. Nowa od nr 55 do nr 65 nieparzyste z wyjątkiem nr 57, od nr 60 do nr 78 parzyste, warsztat przy ul. Nowej, firma AB BUDPOL P.W. Sp. z o.o., działki nr 163/1, 194/4,

7.12 od godz. 9:00 do 13:00

Kostrzyn ul. Wrzesińska 20 - 68, dz. 730, dz. 722/6, dz. 711/3, Bramownica, ul. Krajowa dz. 252/4, dz. 252/15, Iwno dz. 2/2

8.12 od godz. 8:00 do 16:00 Puszczykowo ul. Reymonta,

8.12 od godz. 8:00 do 11:00 Gruszczyn: ul. Grabowa 15, 20, 22, 26, dz.717, dz. 247/6, ul. Wiązowa 13, 16, Krańcowa 18, 22.

8.12 od godz. 8:30 do 12:00 Puszczykowo ul. Poznańska 109, ul. Owocowa 1, 2, 3, 4, 6, ul. Lipowa,

11.12 od godz. 8:00 do 11:00 Wójtostwo, Kaczyna 1, 8, Kapalica 31, 27, 12, dz. 48, dz. 49, dz. 51, dz. 3/13, dz. 3/10, dz. 8/12, dz. 8/13, ul. Kociałkowa 1, 10, 7, dz. 7/2, dz. 8/7, dz. 8/15, ul. Kazanie dz. 59/1, dz. 59/2, dz. 57, dz. 56, dz. 36

11.12 od godz. 9:00 do 14:00

Kórnik ul. Dworcowa 24, 9, 20, 22, 24a, 18, 14, 16, 9c, 9, 9a, ul. Działyńskich 1A, ul. Staszica 6a, 6, 2, 13, 4, 11, piekarnia, ul. Wyspiańskiego 13,

12.12 od godz. 8:00 do 13:00 Rakownia ul. Szpaka 5, dz. 9/2, dz. 9/1

12.12 od godz. 8:30 do 14:30 Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ulica Bukowska 11B, 14, 16, 18 od 20 do 36, od 38 do 50 parzyste, 54, 56, Różana 3, 4, 5, 6, 8, Krótka cała, Słoneczna od 1 do 10, Piękna 1A, Północna 3, działki nr 470/13, 470/15, boisko sportowe,

12.12 od godz. 8:30 do 13:30 Kicin: ul. Łanowa od 7 do 19 nieparzyste, 19A-D, od 12 do 42 parzyste, dz. 161/39.

12.12 od godz. 8:30 do 12:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewiec ul. Wierzbowa 27, 29, 31, od nr 37 do nr 47 nieparzyste, 53, 55, 57, 59, ul. Rydzowa 41, 55, ul. Smardzowa 12, działki nr 4/16, 25/30, 47/2, 48/3, 48/4, Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Wierzbowa 29, leśniczówka,

12.12 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Komorniki miejscowość Rosnówko ul. 1 Maja 10, 80, od 99 do 111 (wszystkie) oraz od 113 do 149 nieparzyste, Polna 5, Jeziorna 14, działki nr 196/4, 199, 201/6,

13.12 od godz. 8:00 do 12:00 Kiekrz: ul. Polna od 1 do 17 nieparzyste, 17A, od 2 do 18 parzyste, ul. Spokojna, ul. Kierska 40, 40B-E, 42E, 54D.

13.12 od godz. 8:30 do 13:30 Kobylnica: ul. Bławatkowa 30, 38, od dz. 354/7 do dz. 354/67.

13.12 od godz. 8:30 do 12:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Księdza Alfonsa Majcherka 81, 86, 90, 96, 99, 101, 104, Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice 1, ul. Księdza Alfonsa Majcherka 1,

13.12 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusowo ul. Zakątek cała

13.12 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Dopiewo miejscowość Skórzewo ul. Kolejowa 42, 44, 45A, 45B, 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57A, 59, 61, 63, 63A, 65, 67, 69, 71, 76, Sadowa 1, 2, 4, 8, Jabłoniowa 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 9A, 10, 13, 15, Wiśniowa 51, 53, Kolorowa 1, 3, 5, Gruszowa 2, Różana 1, działki nr 358/7, 358/8, 358/9, 365/13, 366/17, 371/2, 371/10, 371/11, 371/17, 437/17, 453/10, 453/11, 453/13, "FEGA" s.c. Handel-Usługi F.G.Frąckowiak, przepompownia ścieków przy ul. Jabłoniowej, AUTO-POLO Serwis Blacharsko-Lakierniczy Sp. z o.o.,

14.12 od godz. 7:30 do 10:00

Gruszczyn: ul. Leszczynowa od 2 do 12 parzyste, ul. Krańcowa 10.

14.12 od godz. 8:30 do 12:00 Gmina Dopiewo miejscowość Trzcielin ul. Wilgi 16, działki nr 10/119, 10/121, 10/122

14.12 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Buk miejscowość Dobieżyn 34, 82, 84, 98, 100, 106, 108, ul. Stęszewska 30, 32, 34, ul. Bukowska cała oprócz nr 1, 40, 42, 43, 44; Wspólna cała, Pogodna cała, Spokojna cała, Cicha cała, Wichrowa cała, działki nr 43, 47/1 47/2, 48/3, 55/3, 55/4, 55/5, 55/12, 55/13, 55/15, 55/16, 57, 124/1, 130/1, 132, 146/1, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 275/11, 275/14, 362/1, 399/2, 400/1, 400/4, 400/5, 400/8, 400/11, 400/15, 400/23, 400/24, 416/2, Przepompownia ścieków na ul. Spokojnej, znaki aktywne DW306, KARSŁAW s.c. Karol Rutkowski Roma Rutkowska, Borowski Roman Noclegi-Pokoje Gościnne, salon kosmetyczny, miejscowość Wielka Wieś ul. Otuska 100,

14.12 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Komorniki, miejscowość Chomięcice, ul. Żurawia 28, 30, 32, 32a, 34, 34a, 36, ul. Rosnowiecka 10, 28, 30, 32, 32a, 36, działki nr 262/9, 264/10,

14.12 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Dopiewo miejscowość Skórzewo ul. Kolejowa od 28 do 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 45A, Dębowa 25, Wschodnia 2, 4, 6, 8, Morelowa od 1 do 4, 6, 8, 10, Brzoskwiniowa 10, 14, Jabłoniowa 1, działki nr 340/13, 340/26, 351/7, 365/15, 365/22, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, skale Żabka przy ul. Kolejowej, Przychodnia weterynaryjna Kejter, Przedszkole i Żłobek Harmonijka Karolina Rudzińska Spółka jawna,

14.12 od godz. 10:00 do 14:00 Gmina Buk miejscowość Dobieżyn ul. Wodna cała, Topolowa 2, 2A, 11, 15, Powstańców Wielkopolskich 5A, 6B, 8, 11, Ogrodowa od 1 do 13 nieparzyste, działki nr 218, 224/1, 539, Orlik, Boisko,

15.12 od godz. 7:00 do 15:00

Gmin Dopiewo miejscowość Skórzewo ul. Kolejowa 1, 1A, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 12, 14, 16B, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22, Morwowa 12, 14, 15, 15A, 16, 16B, 17, 17A, 19, 21, 23, Aroniowa cała, Maratońska 15, działki nr 337/15, 337/19, 458/5, 458/7, 458/37, 460/6, 462/2, 464/16, cmentarz, warsztat samochodowy, "DAAL" Wytwarzanie Art. z Tworzyw Sztucznych Dalisze, Zakład Usługowy Radiu-RADPOL Wiecheć Sp. J., "HERIS" Biuro Techniczno-Handlowe/Zakład Henryk Krzemiński, Waldemar Kasprzak, Iwona Kasprzak, Ogrodnictwo Kwiaciarnia Studio Florystyczne, Pizzeria Amici, Kwiaciarnia Magnolia,

15.12 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Rokietnica miejscowość Kobylniki ul. Szkolna 72, 74, działki nr 18/15, 18/21,

15.12 od godz. 8:00 do 16:00 Czerwonak: ul. Poprzeczna od 1 do 17 nieparzyste, 2, 4, 10.

15.12 od godz. 8:30 do 12:00

st. 22-327 Gmina Buk, miejscowość Pawłówko całe, Gmina Buk, miejscowość Wielka Wieś 26, 27, 47, 47a, 48, 77, 86 , ul. Polna cała, ul. Bohaterów Bukowskich 65, 66, 69, 77, 79, 91, ul. Szamotulska cała, ul. Smugi 78, 84, 86, 88, 90, 94, ul. Rolna 26, ul. Folwarczna 1, 2, 3, 9, 11, 13, 16, 19, , ul. Sadowa cała, ul. Strzelecka od nr 14a do nr 42 parzyste, od nr 23 do nr 41E nieparzyste, 45, 47, 47a, 56, 56d, 58, 59, 60, 70, 72, 75, ul. Wiśniowa od nr 1 do nr 11 nieparzyste, od nr 2 do nr 16 parzyste, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ul. Nowa cała, ul. Boczna cała, ul. Pszeniczna cała, ul. Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Wielkowiejska 2, 53, 55, ul. Bohaterów Bukowskich od nr 2 do nr 6, 15, 16a, 53, ul. Rolna 8, 11, 12, 12B, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 30, 35a, 36, 38, 38b, 42a, 44, ul. Grodziska 73, 83, 83a, 85, ul. Lipowa 29, 40, ul. Zakładowa 7, 40, Katarzyna K. Hurtownia-transport, gospodarstwo sadownicze Aleksander P., beton system sp. z o.o., wspólnota mieszkaniowa Wielka Wieś ul. Folwarczna 11, PHU NIWAPOL Sp. z o.o., ogródki działkowe, firma INTERBOX, CDS-LIDER consulting&doradztwa&szkolenie Małgorzata, Aqua Land Piotr D., parafia Rzymsko-Katolcka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, działki nr 4/27, 4/28, 4/29, 4/31, 101/15, 101/18, 101/21, 101/22, 101/23, 101/26, 116/5, 116/9, 117/5, 117/6, 117/8a, 118/2, 149, 456/5, 461/19, 653/10, 670/2, 673/1, 673/2, 681/1, 682, 1107/10, Gmina Buk, miejscowość Buk, ul. Strzelecka 11, 14a, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 41a, 41E, 42, 47, 70, 72, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Bohaterów Bukowskich 15, 16a, 53, ul. Wielkowiejska 53, 55, ul. Nowa 1, 3, 5, 7, 9, ul. Lipowa 28, 29, 39, ul. Grodziska 73, 75, działka nr 673/1, 673/2, działki nr 4/27, 4/28, 4/29, 4/31, 101/15, 101/18, 101/21, 101/22, 101/23, 101/26, 116/5, 116/9, 117/5, 117/6, 117/8a, 118/2, 149, 456/5, 461/19, 653/10, 670/2, 673/1, 673/2, 681/1, 682, 1107/10, Gmina Buk, miejscowość Buk, ul. Strzelecka 11, 14a, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 41a, 41E, 42, 47, 70, 72, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Bohaterów Bukowskich 15, 16a, 53, ul. Wielkowiejska 53, 55, ul. Nowa 1, 3, 5, 7, 9, ul. Lipowa 28, 29, 39, ul. Grodziska 73, 75, działki nr 673/1, 673/2,

15.12 od godz. 9:00 do 10:30

Gmina Buk miejscowość Dobieżyn 34, 82, 84, 98, 100, 106, 108, ul. Stęszewska 30, 32, 34, ul. Bukowska cała oprócz nr 1, 40, 42, 43, 44; Wspólna cała, Pogodna cała, Spokojna cała, Cicha cała, Wichrowa cała, działki nr 43, 47/1 47/2, 48/3, 55/3, 55/4, 55/5, 55/12, 55/13, 55/15, 55/16, 57, 124/1, 130/1, 132, 146/1, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 275/11, 275/14, 362/1, 399/2, 400/1, 400/4, 400/5, 400/8, 400/11, 400/15, 400/23, 400/24, 416/2, Przepompownia ścieków na ul. Spokojnej, znaki aktywne DW306, KARSŁAW s.c. Karol Rutkowski Roma Rutkowska, Borowski Roman Noclegi-Pokoje Gościnne, salon kosmetyczny, miejscowość Wielka Wieś ul. Otuska 100,

15.12 od godz. 10:00 do 13:00 Garby: ul. Nowoczesna od 1 do 13 nieparzyste, dz. 522/4.

18.12 od godz. 8:00 do 12:00 Dębogóra: ul. Dąbrówki od dz. 3/15 do dz. 3/22, od dz. 3/53 do dz. 3/57.

19.12 od godz. 8:00 do 12:00

powiat gnieźnieński Siemianowo 23, 18A, 21, 21A, dz. 92/4, Hydrofornia

5.12 od godz. 8:00 do 15:00 Kiszkowo ul. Gnieźnieńska, ul. Rynek, ul. Dworcowa 1 - 20

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gniezno ul. Cisowa 16 - 27, 12, 14, 29 - 37 (nieparzyste), ul. Gębarzewska, ul. Wrzesińska 170, 176, 178

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gniezno ul. Cieszkowskiego 3 - 16, 18, 19, 19A, 22, ul. Libelta 16, ul. Słowackiego 1 do 4B, ul. Reymonta 1

6.12 od godz. 8:00 do 14:00 Pakszyn 6 - 8, 51, 52, 64 - 66, dz. 154/1, Świetlica, Sklep, Kąpiel 12, dz. 36/1

6.12 od godz. 8:30 do 14:00

Gniezno ul. Rycerska 8 - 24 (Parzyste), dz. 6/14, dz. 6/16

6.12 od godz. 9:30 do 15:00

Dziekanowice 5, 16, 23 do 25C, 29 - 32, 34, 51 - 54, dz. 36/5, dz. 37/3, dz. 22/1, dz. 8, dz. 7/2, dz. 221, dz. 222, dz. 223, dz. 226, dz. 224, dz. 225, dz. 216, dz. 230, dz. 234, dz. 25, dz. 24/4, dz. 167/1, dz. 119/7, dz. 119/6, dz. 164/9, dz. 49/1, dz. 49/2, dz. 50/1, dz. 120/35, Hydrofornia

8.12 od godz. 8:00 do 16:00 Trzuskołoń, Miroszka

11.12 od godz. 8:00 do 13:00 powiat wągrowiecki miejscowość Rgielsko ul. Solarna 17, 27, 31, dz. nr 265/3, 265/5, 269/1.

5.12 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Wągrowiec ul. Krótka dz. nr 1892.

5.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Wągrowiec ul. Rgielska 60A, 64, 66, 68, 70, 72.

6.12 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość Czerlin 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 21, 27, 28, 29, 30, OSP, świetlica, dz. nr 54/2.

8.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Tarnowo Pałuckie dz. nr 16/7-8, 16/13-14, 16/57, 16/66.

8.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat szamotulski Gmina Szamotuły, miejscowość Piaskowo 19, od nr 43 do nr 54, ul. Władysława Jagiełły cała, działki nr 175/1, 203, Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły ul. Władysława Jagiełły cała, Gmina Szamotuły, miejscowość Kępa działka nr 99/2, przejazd kolejowy, plac magazynowy na potrzeby budowy i modernizacji linii Kolejowej BUDIMEX S.A.,

5.12 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Ostroróg miejscowość Piaskowo-Karolewo ul. Konwaliowa 9, 14, 16, 19, Topolowa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 19, 21, Różana 19, działki nr 152, 160, 204, pompownia ścieków na ul. Topolowej,

5.12 od godz. 8:15 do 12:15

miejscowość Nowa Wieś ul. Lipowa 45D, 46, 47A, 47, 48, ul. Kasztanowa 26, 28, 38, dz. nr 296/3, miejscowość Samołęż od nr 1 do nr 27, miejscowość Stróżki 65, 66, 67, 68, 68A, 69, 70, 71, 71C, 72, 72A, 72B, 73, 74, 74A, 74B, 74D, 74E, 75, dz. nr 376/2-3, 378/1, miejscowość Borek.

5.12 od godz. 8:30 do 15:30 Gmina Duszniki, miejscowość Duszniki, ul. Młynkowska 7, 8, 9, 9a, Gmina Duszniki, miejscowość Młynkowo od nr 2 do nr 27, 33 działki nr 206/1, 244/3, 244/4, 244/5, 244/7, 244/8, 244/12, 265/5, Gmina Duszniki, miejscowość Kunowo od nr 1 do nr 30, 32, 32/2, 33, 34, od nr 35 do nr 44a, ul. Słoneczna cała, działki nr 24/9, 52, 53/3, 57/12, 63/1, 85/11, 85/12, 85/13, 85/14, 118/8, 138/7, 240/15, 240/16, od nr 240/19 do nr 240/29, od nr 240/49 do nr 240/51, 240/54, hydrofornia,

5.12 od godz. 8:45 do 14:15

Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły ul. Podgórna 13, 13A, 13B, 15, 17, 17A, 19, Morelowa cała, Czereśniowa cała oprócz 14 i 16, Jabłoniowa 6, 7, Szczuczyńska 13, 15, NZOZ Ośrodek Terapii Promocji Zdrowia Psychicznego

6.12 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły ul. Podgórna 13, 13A, 13B, 15, 17, 17A, 19, Morelowa cała, Czereśniowa cała oprócz 14 i 16, Jabłoniowa 6, 7, Szczuczyńska 13, 15, NZOZ Ośrodek Terapii Promocji Zdrowia Psychicznego

7.12 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Duszniki, miejscowość Ceradz Kościelny, ul. Okrężna 23, ul. Kalwowska od nr 7 do nr 11a, od nr 14 do nr 21, ul. Więckowska 4, 8, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 30, 31, 32, ul. Bukowska 23, 25, 27, 35, 37, 41, 43, 47, działki nr 22/3, 22/4, 22/12, 175, 267/1, 272/2, 279/2, 288, tarnowska gospodarka komunalna tp-kom sp. z o.o. obiekt przy ul. Więckowickiej oraz przepompownia przy ul. Kalwowskiej działka nr 267/1, Gmina Duszniki, miejscowość Ceradz Dolny, ul. Okrężna 23,

7.12 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 1, 3, 4, 6, ul. Stanisława Wolniakowskiego 5a, 7b, 39, 41, 42, 42a, Gospodarstwo Rolne Glinkowski Zbigniew, działki nr 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 1, 3, 4, 6, działki nr 2/7,

7.12 od godz. 11:00 do 15:00 Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 9, 10, ul. Sękowska 7, działki nr 246/2, Gmina Duszniki, miejscowość Podrzewie, ul. Sękowska 7,

11.12 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 9, 10, ul. Sękowska 7, działki nr 246/2, Gmina Duszniki, miejscowość Podrzewie, ul. Sękowska 7,

12.12 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 9, 10, ul. Sękowska 7, działki nr 246/2, Gmina Duszniki, miejscowość Podrzewie, ul. Sękowska 7,

13.12 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 9, 10, ul. Sękowska 7, działki nr 246/2, Gmina Duszniki, miejscowość Podrzewie, ul. Sękowska 7,

14.12 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Duszniki, miejscowość Brzoza 15, Gmina Duszniki, miejscowość Grodziszczko 15,

12.12 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 7, działka nr 214/1,

12.12 od godz. 9:00 do 10:00 Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 7, działka nr 214/1,

12.12 od godz. 14:00 do 16:00 Wronki ul. Miodowa 6, 12, dz. nr 2846/3.

12.12 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Kaźmierz miejscowość Kaźmierz ul. Dożynkowa 3, Żniwna 2, 4, Siewna 4, 7, 8, działki nr 1159, 1169, 1184, 1199/20,

12.12 od godz. 10:00 do 14:00

miejscowość Nowa Wieś ul. Boczna 8, 23, 25, 29, 31, 31A, 33, 37, dz. nr 100/5.

12.12 od godz. 12:00 do 16:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 3, 4, 5, 6, 7, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 3, 4, 5, 6, 7,

13.12 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 3, 4, 5, 6, 7, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 3, 4, 5, 6, 7,

14.12 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 1, Gospodarstwo Rolne inż, Ryszard Jokiel, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 1, Gospodarstwo Rolne inż, Ryszard Jokiel,

13.12 od godz. 10:00 do 11:00 Gmina Obrzycko, miejscowość Dobrogostowo od nr 1 do nr 9, 11, 11a, 11b, 11c,12, 13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 91, sklep spożywczy działki nr 91, 97/4, 107/2, 120, 194/1, 198, 235, szklarnie, Gmina Obrzycko, miejscowość Pęckowo 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 6, 6a, 7, 8, 9, 11, 11c, 12, 13,

15.12 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Kaźmierz miejscowość Radzyny ul. Modrakowa cała, Wrzosowa cała, Konwaliowa cała, działki nr 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/14, 11/17, 11/18, 12/3, 12/20, 295/2,

15.12 od godz. 10:00 do 13:00 Gmina Duszniki miejscowość Duszniki ul. Stawna 2, 4, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, działki nr 883/20, 883/21, 883/23, 883/29, 883/30, 883/32, Apteka Tradycji Anna Woźniak,

2.01 od godz. 10:00 do 14:00 powiat obornicki Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 35 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

5.12 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 35 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

6.12 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 35 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

7.12 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 35 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

8.12 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 35 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

12.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Rokietnica miejscowość Cerekwica ul. Żwirowa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, działki nr 101/11, 101/14,

12.12 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 35 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

13.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki miejscowość Gołaszyn 20, 20A, 22, 52, 53/3, działka nr 53/3, kaplica cmentarna, cmentarz komunalny, Ferma Antonin Sp. z o.o. Sp. K., miejscowość Antonin 20, działka nr 53/3

14.12 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 35 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

14.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki miejscowość Dąbrówka Leśna ul. Gajowa 5, 7, 8, 9, 10, 11, 22, Ogrodowa 20, 2A, 21, 21A, 21B, 22, działki nr 322, 323, 325,

14.12 od godz. 9:00 do 16:00

Gmina Oborniki miejscowość Sycyn od 3 do 16, 18A, od 35 do 41C, 43, 43B, 44D, 45, działki 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 91/3, 92, 135/5, 135/9, 135/10, 135/11, 135/12, 135/13, 250

15.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki miejscowość Stobnica cała, miejscowość Kiszewko całe

18.12 od godz. 8:00 do 9:30 Gmina Oborniki miejscowość Stobnica cała, miejscowość Kiszewko całe

18.12 od godz. 16:00 do 17:30 Gmina Oborniki miejscowość Stobnica 1, 2, 2A, Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

18.12 od godz. 9:00 do 16:00 powiat kępiński Miejscowość: Batorówko 28, 29, 30 ,31, 32, 33, 34, 35, 36, Rudziska 10

5.12 od godz. 8:00 do 16:00 Miejscowość: Buka 1, 2, 3, 4, Batorowo 4, 5, 6

6.12 od godz. 8:00 do 16:00

Miejscowość: Buka 1, 2, 3, 4.

11.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat ostrowski gm. Piaski: Godurowo nr 8, 9, 10, działki nr 27/2, 53/1, 53/2, GDDKiA - stacja pogodowa, Koło Łowieckie JELEŃ.

5.12 od godz. 8:30 do 13:30 Piaski ul. Topolowa nr 5 do 11.

7.12 od godz. 9:00 do 15:00

powiat wrzesiński Radomice 1-10B,

5.12 od godz. 8:30 do 10:30 Radomice 7, 8,

5.12 od godz. 10:30 do 13:30 Targowa Górka ul. Madera, ul. Średzka,

6.12 od godz. 8:30 do 12:30 Targowa Górka ul. Kosińskiego 30, 32, 34, Racławki 39, 33, 34, 38A, 40, 38,

7.12 od godz. 8:30 do 13:30 Starczanowo 3a, 46, 47, 37, 44, 41, ul. Pomników Przyrody, ul. Przemysłowa 4, ul. Szalatego,

7.12 od godz. 11:00 do 14:00

Gozdowo 64-70,

8.12 od godz. 12:30 do 14:30 Czeszewo ulice , 4,5, OŚW ULIC, 1A,2, Słoneczna 76,76A,78,80, 41,43,70,72, Miłosławska 1B,1D,1E,3, Czeszewo-Budy 4,5, 2,3, Orzechowo ulica Miłosławska

9.12 od godz. 8:30 do 15:30 Książno 15-27A,

11.12 od godz. 8:30 do 13:30 Gozdowo 53,54,55,dz.176, 46,46A,47,48,48A,49,5,50,51,52, C, Gozdowo-Młyn 6

11.12 od godz. 9:00 do 12:00 Kozubiec 8, 9,

12.12 od godz. 8:30 do 13:30 Gozdowo 64-70,

13.12 od godz. 8:30 do 14:30 Kaczanowo ul. Kaliska 35, 33, 47, 37, 49, 41, 31, 27, 43, 39, 45, ul. Wiejska 2a, 2, 12, 10, 6, 4,

15.12 od godz. 8:00 do 11:30 Bierzglinek ul. Grabowa 14, ul. Klonowa, ul. Orzechowa,

15.12 od godz. 12:00 do 15:30 Września ul. Jasna 14, ul. Paderewskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, ul. Promienista 2-20 parzyste, 23, 33, ul. Spacerowa 2, 6, ul. Świętokrzyska 1, 5, 7,

18.12 od godz. 8:00 do 12:00

powiat grodziski Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ul. Młyńska od 25 do 46 oprócz 38, Strażacka 5, 7, 9, 11, 13, 15, działki nr 368/1, 370/6, 404/4, 646/3, Hili Chili Studnio Anna Bisharyan

5.12 od godz. 9:00 do 11:00

Gmina Rakoniewice, miejscowość Jabłonna, ul. Ogrodowa cała, ul. Wypoczynkowa 1, 2, 3, 3C, 3B, ul. Kościelna od nr 2 do nr 5, od nr 16 do nr 24, od nr 28 do nr 38, ul. Wolsztyńska 3, 8, ul. Różana 1, 4, 4a, 5, 6, 7, 9, 11, 13, ul. Leśna 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, ul. Krótka cała, ul. Świętego Michała 1, 2, 3, 4, 5, ul. Grodziska 3, od nr 8 do nr 22, ul. Rakoniewicka cała, działki nr 512/2, 693/2, 687, 1176, 1177/7, 1182/3, 1185/1, 1187/1, 1199/2, 1398/1,sklep Dino przy ul. Ogrodowej, kościół pw. Świętego Michała, Gmina Rakoniewice, miejscowość Wioska 13, 14, 15,

6.12 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Grodzisk Wielkopolski miejscowość Kurowo 35, 37, działki nr 58/1, 61/1

7.12 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Rakoniewice, miejscowość Stodolsko działka nr 49/5,

7.12 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Sworzyce 21a, leśniczówka,

12.12 od godz. 7:30 do 17:30 Gmina Grodzisk Wielkopolskie miejscowość Grodzisk Wielkopolski ul. Górna 24, 34, Gnińska 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 17, działki nr 3691, 3692, 3678/1,

12.12 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Sworzyce 21a, 23A, leśniczówka,

13.12 od godz. 7:30 do 17:30 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Sworzyce 21a, 23A, leśniczówka,

14.12 od godz. 7:30 do 17:30 Gmina Kamieniec miejscowość Ujazd 29

13.12 od godz. 11:30 do 14:30 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Grodzisk Wielkopolski, ul. Osiedle Wojska Polskiego od nr 50 do nr 57, od nr 64 do nr 76 parzyste, 77, 78, 79, od nr 86 do nr 90, przychodnia GRO-DENT Sp. J., Praktyka Stomatologiczna Anna M., garaże nr 37, 39, 54, 63, 89, 93, działki nr 23/126, 231/75, 231/76, 231/90, 231/125, 231/126, 4121, 231/128,

15.12 od godz. 9:00 do 12:00

powiat śremski Śrem ulica Roweckiego Stefana Grota 25E,29D,29E,35

5.12 od godz. 9:00 do 15:00 Śrem ulice Nowa Strzelnica 3,5,5/25, 1,1 KL.II, 3, 5,5/38, Zamenhofa Ludwika 17,KREGIELN

8.12 od godz. 9:00 do 15:00 Jarosławki DZ. 38/2, 1,1 ZJ,1ZH,2,dz.52/133, , SKLEP, 1A,1C,1J,dz. 52/104,dz. 52/106,dz. 52/96,dz. 52/98,DZ.52/105, 1,1EA,dz. 52/78,DZ. 52/79,dz. 52/81,dz. 52/83,dz. 52/91,dz. 52/93,DZ.52/89, Obreda 1, Chrząstowo , 95, 101,102,96,97,98,99(dz. 220,DZ.220/2, Konarzyce ulica Osiedle Na Wzgórzu 6, PLAŻA

14.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Biała ul. Górne Podwórze 5, 22, dz. nr 909/11, 909/38, 915/4.

5.12 od godz. 10:00 do 14:00 miejscowość Białężyn 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, dz. nr 36/3, 36/7.

6.12 od godz. 8:00 do 18:00 miejscowość Romanowo Dolne 69B i 69C.

6.12 od godz. 8:30 do 12:00

miejscowość Nowina 2H, 2L, dz. nr 137/17, 137/27.

6.12 od godz. 10:00 do 13:00 miejscowość Przyłęg.

8.12 od godz. 7:30 do 16:00 miejscowość Rychlik 22, 23A, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, dz. nr 40/2, 121/2, 121/6, Wygoda.

8.12 od godz. 7:30 do 9:30 miejscowość Rychlik 22, 23A, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, dz. nr 40/2, 121/2, 121/6, Wygoda.

8.12 od godz. 14:30 do 16:00 miejscowość Lubasz ul. Słoneczna 9, 11, 13, 15.

8.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Tarnówko 48B, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 65A, 66, 67, 68, 69, 70, 70A, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83A, 84, 85, 86, 87, 87A, dz. nr 422, 571/2, 575/2, 576/2, 582, miejscowość Tarnowiec.

11.12 od godz. 8:30 do 13:30

miejscowość Klempicz dz. nr 16/2-6, 16/10-16, 16/19-21, 16/34.

12.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Stobno ul. Kasztanowa 39, 41, 42, 44, 50, 52, ul. Kotuńska dz. nr 227/4, 227/6, 178/2.

12.12 od godz. 8:30 do 14:30 miejscowość Kruteczek 19S, 19SA, 19T, dz. nr 59/3.

13.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat leszczyński gm. Osieczna: Ziemnice działka nr 228/2, GR KLAK.

6.12 od godz. 7:00 do 12:00 Osieczna ul. Gostyńska nr 77A, 77B (dz. 1304/2).

7.12 od godz. 8:30 do 15:30 Wijewo ul. Północna nr 1 do 5.

11.12 od godz. 7:30 do 10:30 gm. Lipno: Mórkowo nr 35, 44 do 59, 60, 60A, 61, RES-BUD, PATRON, przepompownia ścieków (dz. 146/2), działki nr 144/1, 151/1, 157/10, 162/7, 312/1, 354/14.

12.12 od godz. 9:00 do 13:00

powiat wolsztyński gm. Przemęt: Kaszczor al. Wiosenna nr 27; działki nr 363, 365, 408/3.

6.12 od godz. 8:00 do 11:00 gm. Przemęt: Mochy ul. Rzeczna nr 7.

11.12 od godz. 11:00 do 14:00 gm. Przemęt: Biskupice nr 5 do 11, 38, 39, 48, 49, 50, 51, sklep.

12.12 od godz. 8:00 do 11:00 powiat pilski miejscowość Wysoczka 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 22, 23, przepompownia.

6.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Dobrzyca ul. Daleka dz. nr 455, 457, 458, 461, 464.

8.12 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Dobrzyca ul. Olszynowy Zakątek dz. nr 124/6, 328, 8124/1.

8.12 od godz. 12:00 do 18:00 miejscowość Nieżychowo 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47A, dz. nr 51/4, 51/6, 54, 58/5.

12.12 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Kosztowo 1.

12.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Węglewo 59, 60.

12.12 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Kosztowo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 16A-B, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 46, 47A, 48, 49A, 50, 51, 52, 53, 54, 74, 75, 76, 77, 78, 78A, dz. nr 43/1, 80/6, pompownia, kościół, dz. nr 105/2, 111/3, 127/2, miejscowość Rzęszkowo 6, miejscowość Polanowo 45, 46, 49, dz. nr 482, 484/1, 530/1, GSM, miejscowość Wyrzysk ul. Bydgoska 47, dz. nr 181, 182.

12.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat złotowski Jastrowie ul. Dworcowa 6, Dworzec PKP.

6.12 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Prądy.

8.12 od godz. 7:00 do 15:00

Miejscowość: Skórka ul. Słoneczna 4, 6, 7, 11, 13.

13.12 od godz. 8:00 do 13:00 powiat kościański gm. Kościan: Stare Oborzyska ul. Osiedle PKP działki nr 146/13, 146/15, 146/40.

6.12 od godz. 9:00 do 17:00 Bieczyny 12, 12A,

7.12 od godz. 8:00 do 14:00 gm. Krzywiń: Łagowo działki nr 582, 583/2. gm. Dolsk: Brzednia działka nr 341.

7.12 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Kościan: Kiełczewo ul. Kościańska nr 29 do 73 nieparzyste, nr 30 do 72 parzyste, Zakład Stolarski WOJTKOWIAK, PHU JOLMIRS, Przedszkole ZWINNE SZKRABY, oświetlenie ronda, budynek gosp. (dz. 716/3), działki nr 401/5, 703/9, 721/4 do 8, 760/2, 761/5; ul. Ogrodowa nr 14/A, 14A, 30.

7.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat kolski Miejscowość: Drożyska Małe, Kujanki

6.12 od godz. 12:00 do 14:00

Miejscowość: Kujan 3, 3A, 4, 5, 7, 9, 9A, 10, działka nr 44na7, 8134na27

6.12 od godz. 12:00 do 14:00 Solec ulice , Główna , Lubrze , Małoszki , Krzykosy ulica Okrężna 1

8.12 od godz. 8:30 do 15:30 powiat chodzieski miejscowość Kowalewo numery od 2 do 13, 15, 17, 24, 24A, 26, 26A, 27, 27A, działki 7/1, 52, 54/1, 59/3, 60/3, 87/3, Boisko.

7.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Prosna 38, 39, 40, gospodarstwo Szejner.

11.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Gołe Pole dz. nr 7101/3.

12.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat gostyński gm. Poniec: Śmiłowo nr 88 do 90.

7.12 od godz. 8:00 do 16:00 gm. Krobia: Grabianowo nr 20; działka nr 5/26.

8.12 od godz. 8:30 do 15:00

Gostyń: Poznańska nr 102, 103B, 108, 110 do 117B, FUH JEGGER. gm. Gostyń: Ostrowo nr 22 do 29.

11.12 od godz. 8:30 do 16:30 gm. Pępowo: Pasierby nr 3, 5A, 6, 8 do 36, 76, ZPU Miedziński; Wilkonice nr 18 do 28, 41, działka nr 246/2.

11.12 od godz. 9:00 do 15:00 powiat jarociński gm. Góra: Osetno nr 19 do 29, 36A, 37, 38, sklep, działki nr 197/6 i 7, 391/4.

7.12 od godz. 8:00 do 8:30 gm. Góra: Osetno nr 19 do 29, 36A, 37, 38, sklep, działki nr 197/6 i 7, 391/4.

7.12 od godz. 13:00 do 14:00 gm. Góra: Osetno nr 1 do 8, 11, 11A, 19A, działki nr 178/2, 181/3, 217/1 i 2, 280/2 i 3.

7.12 od godz. 8:00 do 14:00

Góra os. Kazimierza Wielkiego 1F; DINO, PACZKOMAT.

8.12 od godz. 7:30 do 10:30 powiat rawicki gm. Bojanowo: Gościejewice nr 32, 33, 34, działki nr 50, 75/1.

7.12 od godz. 8:00 do 14:00 gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Jagodowa nr 13 do 23 nieparzyste, nr 16 i 22 do 28 parzyste, działka nr 1082/2.

11.12 od godz. 8:30 do 12:30 powiat międzychodzki Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Ryżyn 1, 1A, 2, 3, działki nr 180/1, Gospodarstwo Ogrodnicze Michał Barwiński, miejscowość Białcz 1, 2, 2A, 3

7.12 od godz. 8:30 do 16:30 Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Ryżyn 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 35, działki nr 61, 180/1, 182/3, Gospodarstwo Ogrodnicze Michał Barwiński, Gospodarstwo Rolne Maciej Kukucki, miejscowość Białcz 1, 2, 2A, 3

8.12 od godz. 8:00 do 12:30

Chrzypsko Wielkie miejscowości Chrzypsko Wielkie ul. Główna nr 3, 17, 19, 20, od nr 22 do nr 46, nr 48, działki nr 108/2, 134/3, 421/6, 421/7, Zespół Szkół, Hydrofornia. ul. Kolejowa od nr 1 do nr 7. ul. Szkolna nr 1, 2, 37. ul. Polna od nr 1 do nr 4c, 15, ul. Rolna 8A, działki nr 109, 111/3, 111/5, Stolarstwo s.c. Tomasz Kucz i Piotr Stańko, oczyszczalnia ścieków w Chrzypsku Wielkim; Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o.,

13.12 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Chrzypsko Wielkie, ul. Sierakowska od nr 4 do nr 8 parzyste, 10A, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 24, 26, 40, 42, 44, 46, 50, Działki nr 151/7, 163, 163/2, 166, 190/7, 218/1, Międzynarodowe Tarki Tulipanów, hurtownia ogrodnicza, PHU „FAXX”,

13.12 od godz. 12:00 do 16:00

Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Świerkowa cała, Kalinowa cała, Sosnowa cała, Modrzewiowa cała, Brzozowa cała, Klonowa cała, Wierzbowa cała, ul. , Chabrowa cała, Konwaliowa cała, Liliowa cała, Różana cała, Frezjowa cała, Tulipanowa cała, Malwowa cała, Burzykowska cała, Żurawia cała, ul. 6 Stycznia 1919r. cała, ul. Garażowa cała, ul. Podgórna cała, ul. Szkolna cała, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego cała, ul. Norwida cała, Jaśminowa cała, Magnoliowa cała, Jaworowa cała, Lipowa od 1 do 12, 17, Miłostowska od 1 od 29, ul. Międzychodzka 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 2c, od nr 3 do nr 7C, 9, 9a, 9b, 9c, 83/52, 83/87 ul. 35 Lecia 9, ul. Nowa 2a, od nr 3 do nr 23, ul. Polna od nr 1 do nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 37A, ul. Powstańców Wielkopolskich 3/8, ul. Dworcowa od nr 1 do nr 20, 27, 29,, ul. 27 Stycznia od nr 1 do nr 8, ul. Gumna 1, 3, 4, 4a, 4d, 5, 6, 13, ul. Zielona 1, ul. Różana 3, działki nr nr 82/41, 82/62, 82/75, 82/77, 83/48, 83/50, 83/51, 83/52, 83/65, 83/68, 83/69, 83/70, 83/87, 83/94, 83/95, 83/119, 83/128, 83/130, 83/137, 83/143, 83/119, 83/143, 83/147, 83/148, 98/5, 98/7, 107/2, 107/12, 112/3, 112/4, 144/7, 144/10, 144/11, 144/12, 144/14, 144/19, 157/1, 157/3, 157/5, 157/21, 157/24, 157/31, 157/38, 157/43, 159/11, 159/18, 159/24, 159/26, 159/27, 159/28, 159/34, 159/42, 159/43, 159/44, 159/47, 159/51, 159/53, 159/54, 159/57, 159/58, 159/60, 159/61, 159/70, 161/2, 161/3, 161/7, 161/7, 162/1, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8, 162/9, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 162/14,162/15, 162/16, 162/17, 173/10, 173/11, 177/2, 178/6, 178/8, 178/9, 178/10, 178/12, 180/14, 180/20, 180/22, 180/3, 180/4, 180/5, 180/7, 180/8, 180/9, 180/13, 180/16, 180/17, 180/19, 180/23, 180/24, 180/25, 187/2,191/5, 195/3, 199/2, 203, 203/3, 203/5, 203/7, 203/9, 203/11, 203/12, 203/13, 203/14, 203/15, 204 238/7, 247/4, 265, 290, 300, 303, 391/19, 391/20, 391/21, 391/22, 392/17, 439/1, 476/2, 480/1, 561/1, 561/2, 692/1, 699/9, 700/1, 705, przepompownia ścieków,Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jolanta Kramer, PHU Naprawa Samochodów Aleksander Wincenty, Transport Ciężarowy Handel-Usługi Piotr Puk, Gabinet Kosmetyczny Venus, Auto-Blach Adrian Orwat, obiekt handlowy LKH Intermedia Sp. z o.o., Scalio Sp. z o.o., telekomunikacyjna przy ul. Różanej, Scalio Sp. z o.o., domek letniskowy, warsztat Ślusarski, Stara Dąbrowa działa nr 32/5, Dąbrowa 2, sklep ABC przy ul. Nowej, biedronka przy ulicy gumnej, Apteka Lamberti przy ul. Gumnej, Bosh Service Juś Harom, zakład stolarski "MARCO", zakład fryzjerski Anna K., kościół parafialny pw. św. Michała, sklep wielobranżowy Irena S., usługi transport-handel "HAROM", bank spółdzielczy przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, A. K. Karpiewscy S. J., Spaw Kam Łukasz K., Sklep papierniczy Elżbieta M., gabinet masażu KAKADOO, Rossmann przy ul. Gumnej,

14.12 od godz. 9:00 do 10:30

Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Świerkowa cała, Kalinowa cała, Sosnowa cała, Modrzewiowa cała, Brzozowa cała, Klonowa cała, Wierzbowa cała, ul. , Chabrowa cała, Konwaliowa cała, Liliowa cała, Różana cała, Frezjowa cała, Tulipanowa cała, Malwowa cała, Burzykowska cała, Żurawia cała, ul. 6 Stycznia 1919r. cała, ul. Garażowa cała, ul. Podgórna cała, ul. Szkolna cała, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego cała, ul. Norwida cała, Jaśminowa cała, Magnoliowa cała, Jaworowa cała, Lipowa od 1 do 12, 17, Miłostowska od 1 od 29, ul. Międzychodzka 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a, 2b, 2c, od nr 3 do nr 7C, 9, 9a, 9b, 9c, 83/52, 83/87 ul. 35 Lecia 9, ul. Nowa 2a, od nr 3 do nr 23, ul. Polna od nr 1 do nr 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 37A, ul. Powstańców Wielkopolskich 3/8, ul. Dworcowa od nr 1 do nr 20, 27, 29,, ul. 27 Stycznia od nr 1 do nr 8, ul. Gumna 1, 3, 4, 4a, 4d, 5, 6, 13, ul. Zielona 1, ul. Różana 3, działki nr nr 82/41, 82/62, 82/75, 82/77, 83/48, 83/50, 83/51, 83/52, 83/65, 83/68, 83/69, 83/70, 83/87, 83/94, 83/95, 83/119, 83/128, 83/130, 83/137, 83/143, 83/119, 83/143, 83/147, 83/148, 98/5, 98/7, 107/2, 107/12, 112/3, 112/4, 144/7, 144/10, 144/11, 144/12, 144/14, 144/19, 157/1, 157/3, 157/5, 157/21, 157/24, 157/31, 157/38, 157/43, 159/11, 159/18, 159/24, 159/26, 159/27, 159/28, 159/34, 159/42, 159/43, 159/44, 159/47, 159/51, 159/53, 159/54, 159/57, 159/58, 159/60, 159/61, 159/70, 161/2, 161/3, 161/7, 161/7, 162/1, 162/5, 162/6, 162/7, 162/8, 162/9, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 162/14,162/15, 162/16, 162/17, 173/10, 173/11, 177/2, 178/6, 178/8, 178/9, 178/10, 178/12, 180/14, 180/20, 180/22, 180/3, 180/4, 180/5, 180/7, 180/8, 180/9, 180/13, 180/16, 180/17, 180/19, 180/23, 180/24, 180/25, 187/2,191/5, 195/3, 199/2, 203, 203/3, 203/5, 203/7, 203/9, 203/11, 203/12, 203/13, 203/14, 203/15, 204 238/7, 247/4, 265, 290, 300, 303, 391/19, 391/20, 391/21, 391/22, 392/17, 439/1, 476/2, 480/1, 561/1, 561/2, 692/1, 699/9, 700/1, 705, przepompownia ścieków,Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jolanta Kramer, PHU Naprawa Samochodów Aleksander Wincenty, Transport Ciężarowy Handel-Usługi Piotr Puk, Gabinet Kosmetyczny Venus, Auto-Blach Adrian Orwat, obiekt handlowy LKH Intermedia Sp. z o.o., Scalio Sp. z o.o., telekomunikacyjna przy ul. Różanej, Scalio Sp. z o.o., domek letniskowy, warsztat Ślusarski, Stara Dąbrowa działa nr 32/5, Dąbrowa 2, sklep ABC przy ul. Nowej, biedronka przy ulicy gumnej, Apteka Lamberti przy ul. Gumnej, Bosh Service Juś Harom, zakład stolarski "MARCO", zakład fryzjerski Anna K., kościół parafialny pw. św. Michała, sklep wielobranżowy Irena S., usługi transport-handel "HAROM", bank spółdzielczy przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, A. K. Karpiewscy S. J., Spaw Kam Łukasz K., Sklep papierniczy Elżbieta M., gabinet masażu KAKADOO, Rossmann przy ul. Gumnej,

14.12 od godz. 20:30 do 22:00

Leszno Leszno ul. Kasztelańska - cała ulica.

8.12 od godz. 7:30 do 14:30 powiat średzki Bożydar 2, 3, Winna 10, 11, 12,

11.12 od godz. 8:00 do 12:00 Henrykowo 3, 4, 16, Olszewo 4J, 7, 1, 8, 3A, 4E, 9, 2B, 1, 4C, 19, 7, 6, 14, 15,

12.12 od godz. 8:00 do 12:00 Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 20, ul. Dolna 7, ul. Górki, ul. Jażdżewskiego, ul. Kapuścińskiego, ul. Szamarzewskiego, ul. Topolska 1A,

14.12 od godz. 10:00 do 15:00 Chwałkowo 1,2,3,4,5,6,7,8,8L,

15.12 od godz. 9:00 do 12:00 Środa Wielkopolska ul. Czerwonego Krzyża 5,

15.12 od godz. 12:30 do 15:00 powiat krotoszyński gm. Kobylin: Smolice nr 45 do 55.

12.12 od godz. 13:00 do 17:00

