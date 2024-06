Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 6.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Boczków ulice Graniczna 1, 5, Polna 1, 2, 87/2, Skalmierzycka 7, 15, 19, 20, 21a, od 22 do 26, Zapłocie 7, 14, 16A. 6.06 od godz. 11:00 do 15:00

gm. Góra: Nowa Wioska nr 9 do 16, Koło Łowieckie BOR, działka nr 16. 7.06 od godz. 8:00 do 12:00

Paruchów od 1 do 12, 14, 15. 6.06 od godz. 9:00 do 13:00

Rudniczysko od 22 do 30, 30267. 6.06 od godz. 9:00 do 11:00

Kobylarka , 204/28, Szczytniki od 28 do 32, 75C, 75D, 76, 90, 136, 138, 140, 204/27. 6.06 od godz. 9:00 do 13:00

Sługocin od 64 do 70, 72, 74, 75, od 77 do 79, 195, W, 190/5 (GPO), 193/17, 195/31 i 196 (GPO), 227/5 (GPO). 6.06 od godz. 11:00 do 15:00

Kawnice ulice Kwiatowa 1, 14, 15, 30, Orzechowa 11, 13 12, 32, od 112 do 115, 117A, 118, 118A, 119, 120, 122, 126, 128, 128a, 130, 131, 284/5, 359/8, Kawnice-678/3 (GPO), Kawnice A 117. 6.06 od godz. 10:00 do 13:00

Tomaszewo 1, 1 C, 1A, 1D, 2, 3, 4A, od 5 do 7, 7A, 7B, 7C, od 8 do 12, od 15 do 17, 35, 37, 40, 80106, 133, 150/13, 150/15 (GPO), 150/5 (GPO), 154/10, 154/9, DZ. NR 208/2. 6.06 od godz. 8:00 do 13:00

Leszno: ul. Gierymskiego nr 9 do 13 i 19 do 23 nieparzyste, DENTAL SPA; ul. Kossaka nr 7; ul. Orłowskiego nr 6 do 30 parzyste, nr 5 do 11 nieparzyste; ul. Siemiradzkiego nr 20; ul. Stanisławskiego, Tetmajera - całe ulice. 6.06 od godz. 7:30 do 14:00

gm. Śmigiel: Bronikowo ul. Leśna nr 29; ul. Morownicka nr 30, 34, 40, nr 49 do 57 nieparzyste, stacja uzdatniania wody; ul. Kasztanowa, Machcińska - całe ulice. 7.06 od godz. 8:00 do 14:00

gm. Śmigiel: Stare Bojanowo ul. Główna nr 77B do 91 nieparzyste, nr 92 do 114A, działki nr 83/1 (przepompownia ścieków), 115/3 (stacja uzdatniania wody). 6.06 od godz. 7:30 do 11:00

Leszno: ul. Górowska nr 40, JANUS & JANUS; ul. Kryłowa nr 10 do 22 parzyste, nr 59, 61A, 61B, działka nr 842/8; ul. Wesoła nr 1, 3. 6.06 od godz. 8:00 do 15:00

gm. Kościan: Ponin ul. Widziszewska nr 10 do 12; Widziszewo ul. Lipowa nr 16, działki nr 9/2, 166/2. 12.06 od godz. 8:00 do 10:00

gm. Krzywiń: Zbęchy-Pole nr 19 do 28, nr 33 do 35, nr 49, działki nr 163/4, 331/1, świetlica. 10.06 od godz. 8:30 do 16:00

gm. Kościan: Ponin ul. Kościańska nr 1, 3, 5, działki nr 30/2, 32, TELPOL, znaki aktywne WZDW; ul. Widziszewska nr 1 do 9, ZHU EPINO. 12.06 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Rokietnica, miejscowość Rokietnica, ul. Brzozowa 1, 3, od nr 2 do nr 12a parzyste, 6.06 od godz. 9:00 do 13:00

Plewiska: ul. Miodowa od 23 do 33, 37A-H. 6.06 od godz. 8:30 do 13:30

Swarzędz: ul. Przybylskiego 55, 57, 59, 65, dz. 1951/1 (stacja GSM), od 28 do 56 parzyste bez 52, ul. Kaczorowskiego 37. 10.06 od godz. 8:00 do 18:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19, 11.06 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19, 10.06 od godz. 8:00 do 14:00

Swarzędz: ul. Staszica 31, ul. Kaczorowskiego 21A, od 21 do 35 nieparzyste, 22, 22A, od 26 do 32 parzyste, ul. Leśna od 1 do 21 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste. 10.06 od godz. 8:00 do 18:00

Swarzędz: ul. Przybylskiego 55, 57, 59, 65, dz. 1951/1 (stacja GSM), od 28 do 56 parzyste bez 52, ul. Kaczorowskiego 37. 11.06 od godz. 8:00 do 18:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Góra, ul. Szamotulska od nr 3 do nr 15 nieparzyste, od nr 4 do nr 10 parzyste, Firma Zicar, działki nr 86/1, 89, 109, 120, TP-kom Sp. z o.o. PZS przy ul. Szamotulskiej, 10.06 od godz. 9:00 do 14:00

Dębogóra: ul. Dębowa od 1 do 3 nieparzyste, od 2 do 8 parzyste, ul. Leśna, ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Miłorzębowa, ul. Karłowicka 1, dz. 1/1, dz. 39/12, dz. 39/16, dz. 39/15, dz. 38/10, dz. 38/11, dz. 39/10, dz. 39/13, dz. 39/14, dz. 38/9, dz. 38/12, dz. 39/7, dz. 39/8. 13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Kruszewnia: ul. Spółdzielcza od 1 do 27 nieparzyste, ul. Widokowa. 12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Kruszewnia: ul. Słowiańska, ul. Złotopolska, ul. Bałkańska, ul. Czarnoleska, ul. Białowieska 2, 10, dz. 49/14, ul. Przyrodnicza 5, dz. 35/7, dz. 39/7, ul. Spółdzielcza od 2 do 44 parzyste, od 33 do 39 nieparzyste, dz. 51/1. 12.06 od godz. 8:00 do 15:00

Luboń: ul. Bukowa od 16 do 30 parzyste, 23, 25, 27, ul. Szkolna 49. 12.06 od godz. 8:00 do 14:30

Dębogóra: ul. Głogowa od 4 do 20 parzyste, od 5 do 17 nieparzyste, ul. Wiązowa 7, ul. od 2 do 14 parzyste, ul. Leśna 13, ul. Kalinowa od 8 do 20 parzyste, od 9 do 21 nieparzyste, ul. Dębowa 47, 49, 51.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Dębogóra: ul. Dębowa od 7 do 45 nieparzyste, od 10 do 28 parzyste, ul. Dąbrówki, ul. Czeremchowa, ul. Jaworowa, ul. Klonowa, ul. Wierzbowa, ul. Głogowa 1, 2, 3, ul. Grabowa.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00