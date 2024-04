Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 7.04 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Czy są planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim 7.04? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 7.04. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (7.04 9:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat gnieźnieński Czerniejewo ul. Gospodarcza, Poznańska

7.04 od godz. 7:40 do 11:00 Gniezno ul. 28 Grudnia, ul. Błękitna, ul. Bursztynowa, ul. Gwiaździsta, ul. Jana Długosza, ul. Kawiary, ul. Klonowa, ul. Lazurowa, ul. Marii Konopnickiej, ul. Mikołaja Kopernika, ul. Miła, ul. Osiniec, ul. Polna, ul. Promykowa, ul. Słoneczna, ul. Sokoła, ul. Swojska, ul. Tęczowa, ul. Wąska, ul. Wawrzyńca Surowieckiego, ul. Wierzbowa, ul. Wincentego Kadłubka, ul. Witkowska, ul. Wrzesińska.

7.04 od godz. 8:55 do 11:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat leszczyński Rydzyna: Al. Sułkowskiego nr 1 do 11, działki nr 482, 491/4, 492/ 1 do 6, 523/1; ul. Czarneckiego nr 2; ul. Wolności nr 13M (dz. 188/1) FINDO; ul. Wyspiańskiego nr 1 do 6A, przedszkole, boisko sportowe Orlik, przepompownia P-3, przepompownia deszczowa (dz. 187, 188/2), oświetlenie ścieżki rowerowej; ul. Leszczyńskiego - cała ulica (oprócz nr 2); ul. 17 Pułk Ułanów, Bema, Beniowskiego, Ferrariego, Gierymskiego, Grottgera, Kilińskiego, Kossaka, Łopuszańskiego, Puławskiego, Traugutta Witkiewicza - całe ulice; gm. Rydzyna: Dąbcze nr 135, 136, stacja paliw, restauracja, motel, serwis samochodowy, Kia Rakowski, działka nr 454/9 stacja bazowa T-MOBILE; Nad Zalewem nr 20 (dz. 390) bud. gosp. zbiornika wodnego; ul. Rydzyńska - cała ulica (oprócz działek nr 391/ 4 do 42); ul. Gen. Maczka, Kołłątaja, Malczewskiego, Rataja, Sikorskiego, Wybickiego, Zamoyskiego - całe ulice.

8.04 od godz. 7:30 do 9:45

gm. Osieczna: Ziemnice Gospodarstwo Rolne KLAK (dz. 228/2).

8.04 od godz. 8:00 do 14:00 gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Czereśniowa nr 3A, działka nr 334/67; ul. Morelowa nr 5 do 13 i 19 nieparzyste, działka nr 334/25; ul. Wiśniowa nr 33, 35, 37.

8.04 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Rydzyna: Nowa Wieś ul. Migdałowa - cała ulica.

8.04 od godz. 9:00 do 14:00 gm. Włoszakowice: Sądzia nr 1 do 15, nr 19, nr 35 do 44H, pompownia P1.

9.04 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Rydzyna: Dąbcze ul. Lipowa działki nr 53/7,8,14,15.

9.04 od godz. 9:00 do 14:00 Rydzyna: Al. Sułkowskiego nr 1 do 11, działki nr 482, 491/4, 492/ 1 do 6, 523/1; ul. Czarneckiego nr 2; ul. Wolności nr 13M (dz. 188/1) FINDO; ul. Wyspiańskiego nr 1 do 6A, przedszkole, boisko sportowe Orlik, przepompownia P-3, przepompownia deszczowa (dz. 187, 188/2), oświetlenie ścieżki rowerowej; ul. Leszczyńskiego - cała ulica (oprócz nr 2); ul. 17 Pułk Ułanów, Bema, Beniowskiego, Ferrariego, Gierymskiego, Grottgera, Kilińskiego, Kossaka, Łopuszańskiego, Puławskiego, Traugutta Witkiewicza - całe ulice; gm. Rydzyna: Dąbcze nr 135, 136, stacja paliw, restauracja, motel, serwis samochodowy, Kia Rakowski, działka nr 454/9 stacja bazowa T-MOBILE; Nad Zalewem nr 20 (dz. 390) bud. gosp. zbiornika wodnego; ul. Rydzyńska - cała ulica (oprócz działek nr 391/ 4 do 42); ul. Gen. Maczka, Kołłątaja, Malczewskiego, Rataja, Sikorskiego, Wybickiego, Zamoyskiego - całe ulice.

9.04 od godz. 11:30 do 12:30

Rydzyna ul. Tylna nr 3, 3A, 4, 4A, 4B, 5, działka nr 437/2.

10.04 od godz. 9:00 do 15:00 Włoszakowice ul. Dziedzica - cała ulica.

12.04 od godz. 8:00 do 11:00 powiat szamotulski Gmina Pniewy miejscowość Dęborzyce działka nr 85/11

8.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Lubowo Drugie 1, 1A-D, miejscowość Zdroje 1/1, 1/2, miejscowość Krasnobrzeg 1, oświetlenie MiGW.

9.04 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Szamotuły miejscowość Lipnica ul. Księżycowa 3, 5, działki nr 76/20, 76/21, 76/22, 76/25, 76/34

9.04 od godz. 10:00 do 13:00 Gmina Duszniki, miejscowość Brzoza, 22E, 24, 24A, 24B, 25, 25A, działki nr 292/2, 298/1, 298/2, 298/5,

10.04 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Biezdrowo Huby nr 72, 73, 75, 77, dz. nr 14/6.

10.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Pierwoszewo bud. 10.

10.04 od godz. 9:00 do 16:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Leonarda Glabisza 3, 7, 9, 10, ul. Sportowa 30, 32, 85, 97, 89, hurtowania ELTECH, piekarnia PABICH, hurtownia Karwacki, firma Okna i drzwi PIOXBUD,

11.04 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Obelzanki nr 16A, 16AB, dz. nr 77.

11.04 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Lulinek, ul. Obornicka 17A, 19, 22, 23, 23A, 24, 26, 27, 28, 28B, 29, 29A, 30, 32, 34, 36, ul. Wierzbowa 28, 52, 54, 56, 64, 66, ul. Leśna 24, 26, 28, działki nr 161/8, świetlica wiejska,

12.04 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Pniewy miasto Pniewy ul. Konwaliowa cała, ul. Krokusowa cała, ul. Azaliowa, ul. Liliowa 2, działki nr 61/7, 61/9, 1453/2, 1454, 1472, 1473, 1475, 1484/1, 1485/3,

12.04 od godz. 13:00 do 16:00

powiat rawicki gm. Miejska Górka: Konary nr 89EF, 89gh, nr 89H do 93.

8.04 od godz. 8:30 do 11:30 gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Ludowych Zespołów Sportowych nr 1 do 3, działka nr 1076; ul. Pszczelarska nr 3, 3A, 5 do 22A; ul. Rawicka nr 51 do 67, 69; ul. Szymanowska nr 1 do 8, nr 10 do 16 parzyste; ul. Mała - cała ulica.

8.04 od godz. 11:30 do 12:30

gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Ludowych Zespołów Sportowych nr 1 do 3, działka nr 1076; ul. Pszczelarska nr 3, 3A, 5 do 22A; ul. Rawicka nr 51 do 67, 69; ul. Szymanowska nr 1 do 8, nr 10 do 16 parzyste; ul. Mała - cała ulica.

8.04 od godz. 14:30 do 15:30

gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Pelikana nr 4, działka nr 162/2, boisko OSIR.

8.04 od godz. 11:30 do 15:30 gm. Rawicz: Kąty ul. Wschodnia nr 1 (dz. 68).

10.04 od godz. 8:30 do 11:30 gm. Pakosław: Sowy ul. Letniskowa działka nr 869/1 (zbiornik Pakosław).

10.04 od godz. 9:00 do 11:30 gm. Rawicz: Kąty nr 1C (dz.67/3); ul. Miodowa nr 80 (dz. 67/5), działka nr 43/20.

10.04 od godz. 11:30 do 16:00 gm. Jutrosin: Jeziora - cała miejscowość; Janowo działka nr 115/3; Stasin nr 3, 4, 5.

10.04 od godz. 12:00 do 14:30 Rawicz ul. Kadecka nr 1S (dz. 2988), SP. KASPRZAKA 45 (dz. 560/9).

11.04 od godz. 9:00 do 12:00 gm. Bojanowo: Tarchalin nr 3A, 4, 5, 27, działki nr 41/12, 41/13.

12.04 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Rawicz: Masłowo ul. Fiołkowa nr 24, 28, 36, 38, 38B, 40, 42, 44, działki nr 384/9 i 10, 389/5.

12.04 od godz. 9:00 do 11:00 powiat gnieźnieński Baranowo: ul. Wypoczynkowa od 42 do 54 parzyste.

8.04 od godz. 8:30 do 10:30 Wola Skorzęcka dz. 49/2, dz. 49/9, dz. 49/8, dz. 50/3, dz. 50/4, dz. 50/5, dz. 50/6, dz. 50/10, dz. 50/41, dz. 50/42, dz. 17/2, dz. 17/1

8.04 od godz. 8:30 do 12:00

Jankowo dolne 1, 2, 8, 62, 63, 63B, 63C, Os. Na Skarpie. Oraz działki Przyległe

8.04 od godz. 10:00 do 12:00 Borzykowo ulice Wrzesińska 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 44, 45, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18, Polna 1, 2, 3, 4, 5

9.04 od godz. 8:00 do 14:00

Zdziechowa dz. 99/3, dz. 100/3

9.04 od godz. 8:00 do 11:00 Dziećmiarki 61 do 66A, dz. 3/20

11.04 od godz. 7:00 do 13:00 Dziećmiarki 57 - 60

11.04 od godz. 7:00 do 13:00 Borzykowo ulice Wrzesińska 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 44, 45, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18, Polna 1, 2, 3, 4, 5

11.04 od godz. 8:00 do 14:00 Miejscowość Skrzatusz ul. Jana lll Sobieskiego nr 5, ul. Rafała Leszczyńskiego nr 1, 3, 5, 7, 9, ul. Księdza Antoniego Rojka nr 1, 3.

12.04 od godz. 7:00 do 15:00 Gniezno ulice Bema gen. Józefa 1, Czarnieckiego Stefana , Dąbrowskiego gen. Jarosława 10, 11, 13, 14, 14/A, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, Młyńska 1, 11, 15, 3, 5, 7, 9

12.04 od godz. 8:00 do 12:00

Gniezno ul. Gałczyńskiego

12.04 od godz. 8:00 do 14:00

Mnichowo Os. Malutkie dz. 21/29, dz. 21/28, dz. 21/26, dz. 21/20, dz. 21/21, dz. 21/25, dz. 21/24, dz. 21/23

12.04 od godz. 9:00 do 13:00 Kędzierzyn ul. Aleja 2, ul. Aleja 3, ul. Aleja 5 dz. 29/31, dz. 29/37

15.04 od godz. 9:00 do 13:00 powiat śremski Śrem ulice Kolejowa 1, 10, 12, 8, Zachodnia 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 3, 4, 5, 7, 9

8.04 od godz. 8:30 do 14:00 Luciny ulice 81, Leśna 17, 81, 9, Tesiny 1, 2, 3

11.04 od godz. 8:30 do 13:30 Sroczewo 18, 19, 20, 20A, 20B

11.04 od godz. 9:00 do 15:00 Brzóstownia , 14, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17A, 19, 20, 21, 22, 31, 1, 10, 10A, 14, 1A, 2, 3, 4, 5, 5B, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 27 A, 28, 28B, 29

15.04 od godz. 9:00 do 15:00

Mórka ulice Spokojna , Wiatrakowa 14, 15, Jeziorna 2, 33, 61, 30, 3, Topolowa 11, 12, 13, 16, 6, 61, 7, DZ.450/12, DZ.450/25, DZ.450/26, Parkowa , Śremska 2,

16.04 od godz. 8:30 do 14:30 powiat poznański Sasinowo ul. Poznańska, ul. Wiosenna,

8.04 od godz. 9:00 do 13:00 Mosina ulice Leszczyńska 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 9, Kasprowicza 33, 1A, 2, 28, 3, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, Kolejowa 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 62, Krotowskiego 1, 62, Strzelecka 1, 1 A, 10, 12, 14, 14(dz. 181, 14A, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 30A, 32, 34, 38 A, 38 C, 38B, 4, 5, 6, 62, 6b, 8, 8A, DZ.1823/7

9.04 od godz. 6:00 do 8:00

Nowa Górka 1 - 4, dz. 273/2, dz. 273/3, dz. 46/5, dz. 44/6, Kociałkowa Górka 1 - 4, dz. 273/2, dz. 273/3, dz. 46/5, dz. 44/6

9.04 od godz. 9:00 do 14:00 Daszewice ulice Poznańska , Piotrowska , Cicha , Spokojna , Żwirowa , Daszewicka , Jodłowa , Szyszkowa , Sosnowa , Dolna , Górna , Jesienna , Piaskowa , Wiosenna , Zakątek , , Nad Babinką

9.04 od godz. 10:00 do 11:30 Gmina Stęszew, miejscowość Sapowice, ul. Poziomkowa cała, ul. Truskawkowa 12, 14, działki nr 120/3,120/4,

10.04 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusówko działki nr 405/2, 405/3, 405/4, 405/7, 405/8, 405/9, 405/10, 405/11, 405/13, 405/14, 405/15, 405/16, 405/19, 405/20, 405/21, 405/22, 405/23, 405/24, 405/24, 405/27, 405/28, 405/30, 405/31, 405/31, 405/32, 405/33, 405/34, 405/35, 405/36,

10.04 od godz. 9:00 do 12:00

miejscowość Tuczno ul. Polna SPP-1P Przepompownia

10.04 od godz. 9:00 do 13:00 Krosno ulice Główna 10, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 1, 3A, Polna 1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13A, 15, 16, 17, 17A, 19, 21, 23, 25, 27, 27A, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 49, 49A, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56A, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 A, 7, DZ.385/46, Boczna 38, 40, Mosina ulice Leszczyńska 90, 101, 103, 105, 107, 107A, 107B, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 95, 99, 99A, 86, Bolesława Śmiałego 1, 10, 15, 16, 20, 20A, 22, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7, 8, 9A, 9B, DZ.2724, Mieszka I 2A, 2B, 10, 12, 16, 18, 2, 20, 20A, 4, 8, dz2724/146, Bolesława Chrobrego 1, 10, 12, 13, 14, 15, 2, 4, 6, 6A, 7, 8, dz.2724/37, dz.2724/38, 1, Stefana Batorego 4, 6

11.04 od godz. 6:00 do 8:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Wysogotowo ul. Wierzbowa 100, ul. Grzybowa 2, betoniarnia przy ul. Grzybowej, hdp24 home design, Stacja uzdatniania wody ujęcie Wysogotowo przy ul. Grzybowej zasilanie sekcji 1, działka nr 58/25,

11.04 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. Kolorowa cała, ul. Wesoła cała, ul. Marianowska 18B, przepompownia przy ul. Wesołej, działki nr 737/12, 737/23,

11.04 od godz. 9:00 do 14:00 Komorniki: ul. Żabikowska 32A-E.

12.04 od godz. 8:30 do 11:30 Kostrzyn ul. św. Łucji, ul. św. Piotra 45, 43, dz. 28/28, dz. 28/31, dz. 28/32, dz. 28/33, dz. 28/276, dz. 28/36, dz. 28/37, dz. 28/39, ul. św. Macieja dz. 28/40, dz. 28/41, dz. 28/42, dz. 28/43, Gwiazdowo ul. św. Łucji, ul. Tymoteusza 3 - 10, ul. św. Piotra 45, 43, dz. 28/28, dz. 28/31, dz. 28/32, dz. 28/33, dz. 28/276, dz. 28/36, dz. 28/37, dz. 28/39, ul. św. Macieja dz. 28/40, dz. 28/41, dz. 28/42, dz. 28/43

12.04 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrówka, ul. Poznańska od nr 1 do nr 23 nieparzyste, od nr 10 do nr 24 parzyste, 2, 4, 6, ul. Parkowa 7, 8, działki nr 71/2,

12.04 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Stęszew Miasto Stęszew ul. Mickiewicza cała, ul. Prusa cała, ul. Korczaka cała, ul. Reja cała, ul. Skorupki 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 28, 30, 32, 34, 36, działka nr 665/8, przedszkole, sklep medyczny, NZOZ Ośrodek Zdrowia POZ Strażak, piekarnia Tosmak,

16.04 od godz. 7:30 do 8:30

Gruszczyn: ul. Długosza, ul. Asnyka, ul. Wyspiańskiego, ul. Mechowska 20, od 7 do 11 nieparzyste.

16.04 od godz. 8:00 do 16:00 Gruszczyn: ul. Katarzyńska od 71 do 105D nieparzyste, 86A-L, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Miłosza, ul. Mrożka od 1 do 87 nieparzyste.

16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gruszczyn: ul. Chopina, ul. Mechowska 30, od 15 do 31 nieparzyste, ul. Żuławskiego, ul. Wacława z Szamotuł, ul. Moniuszki, ul. Wieniawskiego, ul. Kurpińskiego, ul. Karłowicza, ul. Noskowskiego, ul. Różyckiego, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Nowowiejskiego od 2 do 34 parzyste, , ul. Zapolskiej, ul. Tuwima, od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 22 parzyste, ul. Mrożka od 2 do 88 parzyste.

16.04 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Stęszew miejscowość Trzebaw ul. Leśna 2, 4

16.04 od godz. 9:00 do 13:00 Komorniki: ul. Widokowa od 30 do 44 parzyste, dz. 7547 (przepompownia ścieków).

17.04 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. Słoneczna cała, ul. Owocowa 19, 21, ul. Krucza 18, PHU "PONEX", przepompownia ścieków przy ul. Kruczej, PHU "PVA", HAYNE POLSKA Sp. z o.o., myjnia samochodowa, oświetlenie ul. Pocztowej

23.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. Słoneczna cała, ul. Owocowa 19, 21, ul. Krucza 18, PHU "PONEX", przepompownia ścieków przy ul. Kruczej, PHU "PVA", HAYNE POLSKA Sp. z o.o., myjnia samochodowa, oświetlenie ul. Pocztowej

24.04 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Marianowska 3A, 3B, 3C, 3D, 3F, 3G, 3H, 5, 7, 7A, 9, 9A, 13, 17, 18F, 20, 22, 24, 24A, 28, 30, 32, 34, 34A, 36, 36A, 38, 40, 40A, ul. Rolna 5, działki nr 329/1, 715/10, 721/1, 721/4, 727/4, 735/14, 737/6, 742/5, 742/6, 742/7, 742/10, 742/12, 745/6, 745/7, 1706, 1707, szkółka róż,

26.04 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórna miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Marianowska 25, Tymotkowa 8, 14, działki nr 1328/8, 132/10, 1328/13, 1328/17

6.05 od godz. 11:00 do 15:00

powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Paproć 152, 152D, od nr 159 do nr 171B, działki nr 647, 677/1, gospodarstwo rolne Tomasz S.,

8.04 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Cicha Góra 27AA, 27AB, 27AC, 27AE, 27AH, 45, 46, 46A, 46B, 46D, 47, działki nr 340/8, 462/2, 462/7, 462/9, 462/10, 462/11, 462/13, 462/16,

8.04 od godz. 14:00 do 17:00 Gmina Opalenica miasto Opalenica ul. Mostowa 13, działki nr 1263/20, 1265/11, 1269/11

9.04 od godz. 8:30 do 12:00 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Paproć 152, 152A,152D, od nr 159 do nr 163A, gospodarstwo rolne Tomasz Szukała,

9.04 od godz. 9:00 do 17:00 gmina Nowy Tomyśl miejscowość Cicha Góra 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, działka nr 623/1,

10.04 od godz. 9:00 do 14:30

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Wąsowo, ul. Polna 9, 9A, 10, 11, 12, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 17A, 18, ul. Krótka 1, 2, 3, 4, 5, ul. Nowotomyska 6, 6a, ul. Zachodnia 1A, działki nr 446/2, 447/1, 447/3, 483, 528/1,

11.04 od godz. 9:00 do 13:00 gmina Nowy Tomyśl miejscowość Cicha Góra 17, 18, 18A, 19, 20, 20A, działka nr 623/1,

11.04 od godz. 9:00 do 14:30 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Glinno 184AC, 184AD, 184AK, 184AM, 184AP, działki nr 246/12, 246/16, 246/17, 246/19, 246/21, 246/ 26, 246/28,

17.04 od godz. 8:00 do 11:00

powiat koniński Stramnice , 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 10, 10a, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, Szypłów 10, Wolica Pusta 67

8.04 od godz. 9:00 do 15:00

Stramnice 1, 10, 10a, 11, 12, 2, 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9A, Szypłów 10, Wolica Pusta 67

9.04 od godz. 8:00 do 15:30 Stramnice 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

10.04 od godz. 8:30 do 15:30 Boguszyn ulice Leśna 1, 1-8, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 8, Wiejska 9, Wiśniowa 1

11.04 od godz. 8:00 do 15:00 Boguszyn ulice Leśna 1, 1-8, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 8, Wiejska 9, 8B, 8C, Wiśniowa 1

12.04 od godz. 9:00 do 16:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka ul. Sikorskiego 35, 37.

8.04 od godz. 11:00 do 13:30 miejscowość Brzeźno 1, miejscowość Wrzeszczyna dz. nr 7034/1, miejscowość Łaski, miejscowość Zawada, miejscowość Potrzebowice, miejscowość Miały ul. Fabryczna, ul. Brzozowa, ul. Leśna, ul. Mężykowska, ul. Rzeczna, ul. Dworcowa 2, 3.

9.04 od godz. 8:00 do 11:00

miejscowość Romanowo Dolne dz. 707/8, 1180, 1185, ul. Zielona.

9.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Dębogóra.

9.04 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Dzierżążno Wielkie 109 dz. nr 448/1.

9.04 od godz. 8:00 do 16:00 Trzcianka ul. Rzemieślnicza 39a, dz. nr 932.

10.04 od godz. 8:30 do 13:00 miejscowość Piłka numery 61, 78, 79, 80, 135, 136, 136A, działki 309/10, 344, 349, miejscowość Kamiennik numery 42, 60.

10.04 od godz. 9:00 do 18:00

miejscowość Piłka numery 61, 78, 79, 80, 135, 136, 136A, działki 309/10, 344, 349, miejscowość Kamiennik numery 42, 60.

11.04 od godz. 9:00 do 18:00 Trzcianka os. Lelewela 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

11.04 od godz. 8:00 do 11:00 Trzcianka ul. Rzemieślnicza 22, 24, 26, 26a, 28, 30, 32.

11.04 od godz. 10:30 do 13:30

miejscowość Gulcz Wybudowanie 11, 12, 13, 14.

12.04 od godz. 8:30 do 13:30 miejscowość Brzozowica Leśniczówka, miejscowość Kamiennik, miejscowość Chełst numery 37, 38, 39, 40, 43, 45, 80, 80A, 81, 113, 113A, działki 68, 72/3, 79/2, 80/3, 80/7, 80/11, 80/25, 80/26, 81/4, 175/9.

12.04 od godz. 9:00 do 11:00 powiat wrzesiński Września ulice Słupska 1, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 3, 5, 7, 9, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, Elbląska 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 2A, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9

9.04 od godz. 5:30 do 7:30

Września ulice Legnicka 5, Wałbrzyska 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Gliwicka 10, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Suwalska 8, Bytomska 4, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 2A, 3, 5, 6, 7, 8, 9, Raciborska 1, 3, 3/1, Żagańska 10, 11, 12, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1

10.04 od godz. 5:30 do 7:30

Nekla ulice 27, Polna 1, 2, 27, 4C, 9, 9c

11.04 od godz. 10:00 do 12:00 Nowa Wieś Królewska 53, 54, 55, 56,

12.04 od godz. 8:30 do 13:00 powiat złotowski miejscowość Łomczewo dz. nr 20/15.

9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Miejscowość Barankowo: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15a, 16, 17, 18A, działka 76/3;

10.04 od godz. 8:00 do 16:00 gm. Wąsosz: Kamień Górowski Gospodarstwo Rolne NAD BARYCZĄ (nr 37 dz. 231/1), hydrofornia PWIK Wąsosz (dz. 234/2).

10.04 od godz. 9:00 do 14:30 Miejscowość: Sławianowo działka numer 305

11.04 od godz. 8:00 do 13:00 Jastrowie ul. Słowackiego nr od 15a do 15d (sklepy)

11.04 od godz. 8:00 do 14:00 Miejscowość Piaski dz. nr 362/6-9.

12.04 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 27 do 37, kościół.

15.04 od godz. 8:00 do 16:00 powiat obornicki Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Stanisława Staszica 24, od nr 30 do nr 42 parzyste, 33, 33A, 35, 37, od nr 39 do nr 39f, 41A, firma Eko Style, spółdzielnia kółek rolniczych Oborniki, RAJBUD BEDNARZ So. J., POMAX wózki widłowe S.C., PH "BAHAMA" Hanna i Tomasz U. Sp. J., Intersukces Sz. Karasiewicz i wspólnicy Sp. J., Centrala Nasienna w Obornikach, Biuro Zbytu Paliw Woźniak Sp. z o.o., PHU "Błysk", MENTAKWAY Michał W., zakład ślusarski GLINGSPORN S.C., hurtownia lodów koral, auto myjnia, działki nr 665,

9.04 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Oborniki, miejscowość Oborniki, ul. Stanisława Staszica 24, od nr 30 do nr 42 parzyste, 33, 33A, 35, 37, od nr 39 do nr 39f, 41A, firma Eko Style, spółdzielnia kółek rolniczych Oborniki, RAJBUD BEDNARZ So. J., POMAX wózki widłowe S.C., PH "BAHAMA" Hanna i Tomasz U. Sp. J., Intersukces Sz. Karasiewicz i wspólnicy Sp. J., Centrala Nasienna w Obornikach, Biuro Zbytu Paliw Woźniak Sp. z o.o., PHU "Błysk", MENTAKWAY Michał W., zakład ślusarski GLINGSPORN S.C., hurtownia lodów koral, auto myjnia, działki nr 665,

10.04 od godz. 13:00 do 15:00

powiat gostyński Poniec ul. Bukowa nr 28 do 54 parzyste, działki nr 640/28, 640/29.

9.04 od godz. 9:00 do 15:00 Borek Wlkp. ul. Dworcowa nr 1 do 19, nr 45 do 57, 59, 59A, 60, 65, 66, Gabinet Stomatologiczny GRYCZKA, POCZTA POLSKA, Sklep JĘDRYCZKA, Sklep MAGO; ul. Rynek nr 7, 8, Sklep LARUS; ul. Szkolna działka nr 150/3 (oświetlenie uliczne); ul. Zielona nr 7.

10.04 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Gostyń: Stary Gostyń nr 1JLRSU.

10.04 od godz. 9:00 do 14:00 gm. Gostyń: Brzezie nr 213 do 232, nr 240, 297 do 303, nr 307FGHI, działki nr 126/47 (przepompownia P-1), 222/12.

10.04 od godz. 9:00 do 13:00 Leszno Leszno ul. Tama Kolejowa nr 5C.

10.04 od godz. 7:30 do 14:30 Leszno ul. Chociszewskiego nr 1 do 5, nr 7 do 10, nr 11 do 43 nieparzyste, BRAMGAZ, Gabinet Stomatologiczny SKRZYPKOWSKI, Mechanika Pojazdowa JAŃCZAK, Restauracja MARKIZ, Usługi Sprzętem Budowlanym KAMIŃSKI, ZPH ŁACINIK; ul. Obrońców Lwowa nr 1, 2, 19 (Sklep OGRODNIK).

10.04 od godz. 7:30 do 8:30 Leszno ul. Chociszewskiego nr 1 do 5, nr 7 do 10, nr 11 do 43 nieparzyste, BRAMGAZ, Gabinet Stomatologiczny SKRZYPKOWSKI, Mechanika Pojazdowa JAŃCZAK, Restauracja MARKIZ, Usługi Sprzętem Budowlanym KAMIŃSKI, ZPH ŁACINIK; ul. Obrońców Lwowa nr 1, 2, 19 (Sklep OGRODNIK).

10.04 od godz. 13:30 do 14:30

Leszno ul. Szymanowskiego nr 15 do 60, Stolarstwo KAMIŃSKI, TECH-MECH.

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat chodzieski miejscowość Chodzież ul. Kochanowskiego 81, 83, 85, 87, 87A, 89, 91, 93, 95, 95A, 97, 99, 101, 103, 105, 105A, dz. nr 3688/2, 3704/6, WOPR, przepompownia, ul. Karczewnik 8, 8A, MWiK, ul. Podgórna 52, ul. Siejaka 17, 20.

10.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Chodzież ul. Kochanowskiego 81, 83, 85, 87, 87A, 89, 91, 93, 95, 95A, 97, 99, 101, 103, 105, 105A, dz. nr 3688/2, 3704/6, WOPR, przepompownia, ul. Karczewnik 8, 8A, MWiK, ul. Podgórna 52, ul. Siejaka 17, 20.

11.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Margonin ul. Powstańców Wielkopolskich dz. nr 799/5, 799/19.

11.04 od godz. 7:00 do 13:00

Chodzież ul. Kochanowskiego numery nieparzyste od 49 do 75, działki 3404/4, 3389/2.

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Stróżewko.

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat kościański Nowe Borówko ul. Zimowa, Borowo 5,

10.04 od godz. 8:00 do 13:00 Piechanin RKS

10.04 od godz. 9:00 do 16:30 gm. Czempiń: Betkowo działka nr 5/7.

11.04 od godz. 8:00 do 14:00 gm. Czempiń: Betkowo nr 22, działka nr 34/1; ul. Brzozowa działka nr 88/1, 88/12.

11.04 od godz. 9:00 do 14:00 gm. Krzywiń: Wieszkowo dz. 377/4.

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 gm. Kościan: Bonikowo ul. Dworcowa nr 17, 17B, 19, 19A, 27, działki nr 139, 172/12, 172/21, FPU JÓZEFOWSKI, MASZYNOBUD, MATCHEM-TRADE, Spółka Wodna.

13.04 od godz. 8:00 do 13:00

powiat kolski Gmina Suchy Las, miejscowość Złotniki, ul. Piaskowa 43

10.04 od godz. 9:00 do 13:00 Krzykosy ulice Główna 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Akacjowa 2, 4, Brzozowa 10, 12, 14, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 1, 2, Krótka 2, 4, 1, Okrężna 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 23, 25, 29, 31, 34, 36, 10, , Kręta 1, 10, 4, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 10, 12, 14, 5, 6, 7, 9, Leśna 10, Strażacka 10, 14, Szkolna 1, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 18B, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 6,8, 7, 8, 9, 13, Jabłoniowa 7, 1, 12, 2, 2 C, 2B, 2D, 3, 4, 5, dz. 187/8, Łąkowa 6, Słoneczna 2, 3, 5, 7, Zacisze 1, 10, 6, 7, 8, Polna 2, 6, DZ.187/12, Tęczowa 1, 11

15.04 od godz. 9:00 do 12:00

Murzynowo Leśne ulica Poznańska 55, 57, 59, 59A, 61, 61A, 63, 65, 67, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92

15.04 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ul. Wiśniowa cała, ul. Pszczelarska cała, ul. Szosa Poznańska cała, ul. Spokojna cała, ul. Czereśniowa 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 32, 35, 36, 38, 39, 39B, 41, 44, ul. Kwiatowa 30, 32, 36, 43, 47, 49, 51, 53, 55, ul. Dworcowa od 1 do 20C, 21A, ul. Poznańska 2, działki nr 298/9, 298/15, 298/18, 298/19, 298/22, 300, 303/2, 304/5, 308/4, 309/2, 309/4, 311/8, 311/13, 312/4, 312/6, 314/5, 315/2, 315/7, 315/19, 360/5, 371/2, 377/14, 374/15, 384, 385, 391, 395/11, 395/15, 396/1, 400/6, 400/21, 400/23, 400/24, 400/25, 400/26, 400/28, 400/29, 400/30, 408/2, 422/1, 422/7, 450, 535, 539, zintegrowany węzeł przesiadkowy, zakład tworzyw sztucznych Jaworscy, "CRYSTOFER" P.P.H.U Krzysztof Gaik, Firma Mischke PHU, Maromi Roman Gieremek, Arcus Jerzy Raszyski i Anna Bocian Sp. J., Firma usługowa Demmet Michał Dembiński, Zajazd Dziupla, Autopol, świetlica wiejska, parking, przepompownia ścieków przy ul. Dworcowej, znaki aktywne DK11, stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska SA, miejscowość Złotkowo ul. Zachodnia 39, Złota 39,

17.04 od godz. 8:00 do 15:00

powiat międzychodzki Gmina Sieraków, miejscowość Sieraków, ul. Okręg Międzychodzki działka nr 496,

10.04 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Sieraków miasto Sieraków ul. Okręg Wileński od 4A do 9, ul. Świętego Franciszka cała, działki nr 316/7, 316/10, 316/21, 2195/15

12.04 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Chrzypsko Wielkie ul. Główna 3, od 17 do 46, 48, oprócz nr 20, ul. Polna od 1 do 4C, 15, ul. Kolejowa od 1 do 7, 46, ul. Szkolna 1, 2, działki nr 105/4, 108/2, 109, 111/2, 111/3, 111/5, 134/3, 421/6, 421/7, 421/10, 421/12, 427/2, 430/5, 430/6, 430/7, 430/9, OSP Chrzypsko Wielkie, Stolarstwo s.c. Tomasz Kucz Piotr Stańko, PKP Energetyka SA, Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim,

16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Sieraków, miejscowość Bucharzewo od nr 1 do nr 12, Gmina Sieraków, miejscowość Marianowo od nr 1 do nr 12,

18.04 od godz. 8:00 do 17:00 powiat jarociński Góra: ul. Głogowska nr 2, 6; ul. Podwale nr 2 do 10 parzyste, nr 3; ul. Staromiejska garaże.

11.04 od godz. 8:30 do 13:30 Góra: ul. Głogowska nr 7 do 15 nieparzyste, Specjalistyczna Praktyka Lekarska HERYNG, Sklep MALINKA; ul. Reymonta nr 1, 3, 5, ELECTRO-INWEST; ul. Sikorskiego nr 1, 3; ul. Starogórska nr 2A do 14 i 20 do 42 parzyste, nr 25, 27, Cech Rzemiosł Różnych, KOCHIQUE, Lombard-Komis; ul. Wiosny Ludów - cała ulica.

12.04 od godz. 8:00 do 12:00 powiat wągrowiecki miejscowość Dąbkowice 1, 2, 3.

11.04 od godz. 9:00 do 14:00

powiat pilski miejscowość Nowa Wieś Ujska 260, 264, 267, 275, dz. nr 108/1.

11.04 od godz. 16:00 do 20:00 miejscowość Nowa Wieś Ujska dz. nr 278/5.

11.04 od godz. 16:00 do 20:00 powiat ostrowski gm. Piaski - Lafajetowo - cała miejscowość.

12.04 od godz. 9:00 do 14:30 powiat grodziski Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Grodzisk Wielkopolski, ul. Rakoniewicka 10, 12, 14, 16, 16A, 18, 18C, 20, 22, 22A, 24, 26, 28, 30, 30A, 34, 36, działki nr 2358/11, 3815, good solution Łukasz B., Adlech i R. Matuszczak Sp. K., piekarnia Gwóźdź przy ul. Rakoniewickiej, WET-PASZ S.C., budynek polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w Grodzisku Wielkopolskim,

15.04 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Czarna Wieś 13, 14, 15, 16, 17, 18, hydrofornia,

15.04 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Rakoniewice, miejscowość Rakoniewice, ul. Ogrodowa 16A, 16B, 16j, ul. Piaskowa 16A, 16B, 16j, działki nr 81, 82/5, 82/6,

16.04 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski miasto Grodzisk Wielkopolski ul. Narciarska 5, 7, 9, 11, 13, działki nr 3374/64, 3374/65, 3374/66, 3374/67, 3374/68, 3374/69

18.04 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Rakoniewice miasto Rakoniewice ul. Drzymały cała, ul. Garbary 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 12, 13, 40, 41, 42, ul. Ogrodowa od 3 do 14, ul. Powstańców Wielkopolskich 31, ul. Starowolsztyńska 10, 10A, ul. Todka cała, ul. Różana 1, 1A, 2, 4, ul. Wolsztyńska 9, działki nr 125/7, 128/1, 128/3, 463/1, 483, 507, 510, 653/27, Zakład produkcji Waty Anna Staśkiewicz, sklep - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zieliński Sp. z o.o. Sp. K., AGRO TEAM Przedsiębiorstwo Spółdzielcze, Ciorga Andrzej-Przedsiębiorstwo Handlowe, Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. biura,

18.04 od godz. 9:00 do 12:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

