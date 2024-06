Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Gdzie 8.06 są planowane wyłączenia prądu, a gdzie awarie?

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (8.06 5:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Suchorzew ulice Jarocińska 16, 18, od 20 do 24, od 26 do 28, 30, 32, .-24, Kwiatowa 13, 17, --43/5, dz. nr-43/3, Słoneczna 2, 4, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 20, 22, 24, 26, --1/7, --2/1. 6.08 od godz. 10:00 do 15:00

Suchorzew ulice Kwiatowa 1, 6, 43/1, Osiedlowa 3, 5, 7, 9, 11, 13A, 15, 36, 38, 40, DZ. 51/1, Suchorzew-41/14, Podgórna 2, 2A, od 5 do 8, od 10 do 12, 14, 15, 18, 19, 22, 24, 28, 30, --53/1, 54/1, 54/2, 53/2, 52/2, ST 46-282, Słoneczna 17. 6.08 od godz. 10:00 do 15:00

Lutynia 30, 30a, od 31 do 35, 37, 38, 38 A, 39, 40, 19/1. 6.08 od godz. 10:00 do 15:00

Orpiszewek od 6 do 9, 9A, 9B, 10, 13, 14, 16, 16A, 18, 20. 6.08 od godz. 10:00 do 15:00

Suchorzew ulice Kowalewska 1, 5, 6, od 8 do 12, 12A, 14, 14A, 16, od 19 do 22, od 24 do 31, 33, 33 A, od 34 do 36, 39, .-50, --15/9, 28/2, --32/1, --91/1, ST 46-067, Krawczykowo 5, 6, 9, Leśna 2 A, Lipowa 1, 3 , --91/4. 6.08 od godz. 10:00 do 15:00

Kotlin ulica Buchalińska od 1 do 3, 5, 5A, 7, 9. 6.08 od godz. 10:00 do 15:00

Kotlin , 179/1, Orpiszewek od 1 do 5. 6.08 od godz. 10:00 do 15:00

Włoszakowice ul. 3 Maja nr 3, Ogrodnictwo BAJON; ul. 11 Listopada nr 1 do 22, nr 24 do 34 parzyste, Kamieniarstwo PAUL, MARGOS; ul. Dworcowa nr 9 PKP; ul. Kurpińskiego nr 24, 28, 29A, 30, 31, nr 35 do 41 nieparzyste, działki nr 169/3, 171/52, 171/54, 171/64, 171/66, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Bank Spółdzielczy, Ogrodnictwo BAJON, TOSCANIA; ul. Myśliwska nr 1A, 2, 4, 16, 18, działka nr 130/12, DINO, Sala widowiskowa; ul. Otto nr 7A do 10, nr 12 do 15, DIAVOLO, PPHU FRĄCKOWIAK; ul. Słowiańska nr 1 do 25, nr 27; ul. Spokojna nr 16, nr 20 do 32 parzyste, działka nr 235/8, PPPH ALP; ul. Podgórna nr 1 do 10A, działki nr 226/5, 226/6, 227/1, 236/2, 602, przepompownia ścieków, DREWPOL, FHU ZAPŁATA, PPHU WŁODARCZYK; ul. Zachodnia - cała ulica (oprócz nr 23A); ul. Apolonii Prałat, Brzozowa, Kopernika, Machnikowskiego, Na Wzgórzu - całe ulice. 10.06 od godz. 7:30 do 14:30

gm. Góra: Sułków nr 9 do 18. 13.06 od godz. 7:30 do 15:00

Kotlin ulica Powstańców Wielkopolskich 23 C, 1292/1, --773/1, --773/5, dz. nr-155/5, dz. nr-165/1. 6.08 od godz. 10:00 do 15:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Sady, ul. Lotosowa od nr 21 do nr 29 nieparzyste, działki od nr 84/78 do nr 84/91, 84/105, od nr 84/106 do nr 84/118, 383/1, 383/2, 383/4, 383/5, 383/6, 383/8, 383/11, 383/12, 383/14, 383/17, 383/18, 383/19, 10.06 od godz. 8:00 do 14:00

Swarzędz: ul. Przybylskiego 55, 57, 59, 65, dz. 1951/1 (stacja GSM), od 28 do 56 parzyste bez 52, ul. Kaczorowskiego 37. 10.06 od godz. 8:00 do 18:00

Lipno ul. Spokojna nr 1, 3, działki nr 409/22 do 27. 14.06 od godz. 9:00 do 13:00

gm. Włoszakowice: Grotniki ul. Łąkowa nr 6 do 12 parzyste, nr 13, 15; ul. Nowa nr 1. 14.06 od godz. 8:30 do 14:00

gm. Lipno: Mórkowo działki nr 234/12 do 24. 12.06 od godz. 9:00 do 14:00

11.06 od godz. 8:00 do 14:00

Swarzędz: ul. Staszica 31, ul. Kaczorowskiego 21A, od 21 do 35 nieparzyste, 22, 22A, od 26 do 32 parzyste, ul. Leśna od 1 do 21 nieparzyste, od 2 do 24 parzyste.

10.06 od godz. 8:00 do 18:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Góra, ul. Szamotulska od nr 3 do nr 15 nieparzyste, od nr 4 do nr 10 parzyste, Firma Zicar, działki nr 86/1, 89, 109, 120, TP-kom Sp. z o.o. PZS przy ul. Szamotulskiej,

10.06 od godz. 9:00 do 14:00