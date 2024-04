Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 12.04

Gdzie planowane są wyłączenia prądu w wielkopolskim (12.04)? Warto wiedzieć, kiedy może to nastąpić w twojej okolicy. Przyczyną wyłączenia prądu są najczęściej remonty, budowy lub modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacjew wielkopolskim. Przedstawiamy spis miejsc, gdzie planowane są wyłączenia prądu w wielkopolskim Brak prądu może być denerwującym zjawiskiem, dlatego warto znaleźć sobie zajęcie na ten czas, które nie wymaga użycia energii elektrycznej.

Gdzie obecnie (12.04 7:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat gnieźnieński Miejscowość Skrzatusz ul. Jana lll Sobieskiego nr 5, ul. Rafała Leszczyńskiego nr 1, 3, 5, 7, 9, ul. Księdza Antoniego Rojka nr 1, 3.

12.04 od godz. 7:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat jarociński Łuszczanów ulica Wiatraczna 32, 34.

4.12 od godz. 8:00 do 14:00 Pawłowice .

4.12 od godz. 8:00 do 14:00 Parzewnia 1, 2, Stęgosz , dz. nr-542.

4.12 od godz. 8:00 do 14:00 Góra: ul. Głogowska nr 7 do 15 nieparzyste, Specjalistyczna Praktyka Lekarska HERYNG, Sklep MALINKA; ul. Reymonta nr 1, 3, 5, ELECTRO-INWEST; ul. Sikorskiego nr 1, 3; ul. Starogórska nr 2A do 14 i 20 do 42 parzyste, nr 25, 27, Cech Rzemiosł Różnych, KOCHIQUE, Lombard-Komis; ul. Wiosny Ludów - cała ulica.

12.04 od godz. 8:00 do 12:00

powiat krotoszyński Orpiszew ulica Koźmińska 32, 51, 272/2.

4.12 od godz. 8:45 do 12:00 powiat pleszewski Marszew 26.

4.12 od godz. 8:30 do 13:30 powiat kaliski Łyczyn od 1 do 3, 5, od 8 do 13, od 15 do 17, 17A, od 19 do 27, 64/1, Petryki , 215/1, Zbiersk , Zbiersk-Cukrownia od 16 do 19, 19A, od 20 do 23, 23A, 25, 25B, od 45 do 47, od 49 do 52, 108, 118, 121, 125, 140, 143, 188C, od 208 do 211, 228, 297/2, 300, 37/2, Zbiersk-Kolonia 2, 22, 36A, 60E, 96, 96A, 97, 97A, od 98 do 103, 106, 107, 109, 65/8.

4.12 od godz. 9:00 do 10:00

Zbiersk-Cukrownia 10, 65, 129, 175, 176, 176 A, od 178 do 180, 180 B, 180A, 181, 185, 185 B, 185A, od 186 do 188, 188B, 189, 189a, 189B, od 190 do 192, 192A, 193.

4.12 od godz. 10:00 do 16:00

Zbiersk-Kolonia , 65/8.

4.12 od godz. 10:00 do 16:00 Łyczyn od 1 do 3, 5, od 8 do 13, od 15 do 17, 17A, od 19 do 27, 64/1, Petryki , 215/1, Zbiersk , Zbiersk-Cukrownia od 16 do 19, 19A, od 20 do 23, 23A, 25, 25B, od 45 do 47, od 49 do 52, 108, 118, 121, 125, 140, 143, 188C, od 208 do 211, 228, 297/2, 300, 37/2, Zbiersk-Kolonia 2, 22, 36A, 60E, 96, 96A, 97, 97A, od 98 do 103, 106, 107, 109, 65/8.

4.12 od godz. 15:00 do 17:00 powiat ostrzeszowski Ignaców od 4 do 8, 8A, 8B, 9, 13, 14 A, 14A, od 16 do 23, 23A, 24, 24a, od 25 do 27, 29, 55, 30336, 16/2, 69/2, 73/5.

4.12 od godz. 15:00 do 17:00

powiat kolski Złota od 4 do 12, 12A, 13, 15, 161.

4.12 od godz. 9:00 do 14:00 Murzynowo Leśne ulica Poznańska 55, 57, 59, 59A, 61, 61A, 63, 65, 67, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92

15.04 od godz. 9:00 do 13:00 Krzykosy ulice Główna 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Akacjowa 2, 4, Brzozowa 10, 12, 14, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 1, 2, Krótka 2, 4, 1, Okrężna 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 23, 25, 29, 31, 34, 36, 10, , Kręta 1, 10, 4, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 10, 12, 14, 5, 6, 7, 9, Leśna 10, Strażacka 10, 14, Szkolna 1, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 18B, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 6,8, 7, 8, 9, 13, Jabłoniowa 7, 1, 12, 2, 2 C, 2B, 2D, 3, 4, 5, dz. 187/8, Łąkowa 6, Słoneczna 2, 3, 5, 7, Zacisze 1, 10, 6, 7, 8, Polna 2, 6, DZ.187/12, Tęczowa 1, 11

15.04 od godz. 9:00 do 12:00

powiat koniński Kuchary Kościelne od 1 do 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, od 6 do 13, 13A, od 15 do 20, 25, 39, 43, 156, 160/10, 160/11 (GPO), Święcia od 1 do 3, 4A, 5, od 7 do 12, 14, 15, od 17 do 21, 21A, 22, 23, od 31 do 34, 36, 36A, od 37 do 39, 39A, 40, 52, 331, 0016-96/1 (GPO), 116/2,116/1 (GPO), 117/2, 22, Święcia-111/1 (GPO), Święcica-22 (GPO).

4.12 od godz. 8:00 do 13:00 Boguszyn ulice Leśna 1, 1-8, 2, 2A, 3, 4, 5, 6, 8, Wiejska 9, 8B, 8C, Wiśniowa 1

12.04 od godz. 9:00 do 16:00 powiat ostrowski Nadstawki 20B, 20D, 25A, 289/7, 339/2.

4.12 od godz. 9:00 do 13:00 Gorzyce Wielkie ulice Cisowa 11, Leśna od 1 do 7, 7b, 7c, 107/13, 107/20, 107/4, 107/7, Północna 5, Żwirowa , 74/2 , 73/8.

4.12 od godz. 10:00 do 12:00

Rososzyca ulica Wspólna 36, 26/21, Sieroszewice ulica Wspólna , 26/20.

4.12 od godz. 11:00 do 13:00 gm. Piaski - Lafajetowo - cała miejscowość.

12.04 od godz. 9:00 do 14:30 gm. Piaski - Lafajetowo - cała miejscowość.

15.04 od godz. 9:00 do 15:00 powiat słupecki Przybrodzin.

4.12 od godz. 8:00 do 10:00 Korwin , 9/3 (GPO), Piotrowice ulice Cedrowa 18, 126, 127/19 (GPO), 633/2 (GPO), Leśna 5, 14, Orzechowa , 127/20 (GPO) , 633/10 (GPO), Piotrowice-633/13 .

4.12 od godz. 10:00 do 13:00 powiat turecki Smulsko 1, 2, 2 A, od 3 do 6, 6 A, od 7 do 9, 11, 12, od 31 do 33, 33b, 34, 35, 35 B, 36, 36 C, 36B, 37, 38, od 41 do 43, 45, 46, od 57 do 63, 63A, od 64 do 69, 71, 60840, 61000, Z-999, 186/1, 186/4, Wichertów 17, 17A, 18, 19, 21, 21A, od 22 do 24, 24A, 25, 25A, 27, 28, ., Z-355, 31/3, 32/7, 33, 34, 35/1, 30/3, Przykona-35/7, Wichertów 20, 21c, 26, Zimotki , Zimotki-636/6.

4.12 od godz. 10:00 do 15:00

powiat chodzieski miejscowość Stróżewko.

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 Chodzież ul. Kochanowskiego numery nieparzyste od 49 do 75, działki 3404/4, 3389/2.

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Budzyń ul. Rolna 9, dz. nr 66/1, 92/4.

15.04 od godz. 8:00 do 13:00 Chodzież ul. Kochanowskiego numery nieparzyste od 49 do 75, działki 3404/4, 3389/2.

15.04 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Chodzież ul. Kochanowskiego 31, 31A, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, dz. nr 3388.

16.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Chodzież ul. Kochanowskiego 31, 31A, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, dz. nr 3388.

17.04 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Szamocin ul. Parkowa stacja gazowa, ul. Osiedle Smolary 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dz. nr 1619, 1620, 1623, 1625, 1626, 1076/24, ARKADIO , Gabinet Lekarski, Bakoma, oświetlenie drogowe, PGR, hydrofornia, garaże, ul. Górna 1, dz. nr 1076/79.

16.04 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Budzyń ul. Wyszyńska 1, 2, 3, 5, 7.

18.04 od godz. 8:00 do 12:00 Leszno Leszno ul. Szymanowskiego nr 15 do 60, Stolarstwo KAMIŃSKI, TECH-MECH.

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 Leszno ul. Dembińskiego nr 20 do 68 parzyste, nr 23 do 75 nieparzyste.

16.04 od godz. 8:00 do 14:00 Leszno ul. Łowiecka nr 4, 4A, działka nr 240/248.

18.04 od godz. 7:30 do 14:30

powiat międzychodzki Gmina Sieraków miasto Sieraków ul. Okręg Wileński od 4A do 9, ul. Świętego Franciszka cała, działki nr 316/7, 316/10, 316/21, 2195/15

12.04 od godz. 8:00 do 12:00

Gmina Chrzypsko Wielkie miejscowość Chrzypsko Wielkie ul. Główna 3, od 17 do 46, 48, oprócz nr 20, ul. Polna od 1 do 4C, 15, ul. Kolejowa od 1 do 7, 46, ul. Szkolna 1, 2, działki nr 105/4, 108/2, 109, 111/2, 111/3, 111/5, 134/3, 421/6, 421/7, 421/10, 421/12, 427/2, 430/5, 430/6, 430/7, 430/9, OSP Chrzypsko Wielkie, Stolarstwo s.c. Tomasz Kucz Piotr Stańko, PKP Energetyka SA, Zespół Szkół w Chrzypsku Wielkim,

16.04 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Sieraków, miejscowość Bucharzewo od nr 1 do nr 12, Gmina Sieraków, miejscowość Marianowo od nr 1 do nr 12,

18.04 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Łężeczki 50, 52, działki nr 67/3, 67/5, 67/8, 125/2, 202/7, 202/11, 202/12,

30.04 od godz. 9:00 do 13:00

powiat gnieźnieński Gniezno ulice Bema gen. Józefa 1, Czarnieckiego Stefana , Dąbrowskiego gen. Jarosława 10, 11, 13, 14, 14/A, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 3, 5, 5a, 6, 7, 8, 9, Młyńska 1, 11, 15, 3, 5, 7, 9

12.04 od godz. 8:00 do 12:00 Mnichowo Os. Malutkie dz. 21/29, dz. 21/28, dz. 21/26, dz. 21/20, dz. 21/21, dz. 21/25, dz. 21/24, dz. 21/23

12.04 od godz. 9:00 do 13:00 Kędzierzyn ul. Aleja 2, ul. Aleja 3, ul. Aleja 5 dz. 29/31, dz. 29/37

15.04 od godz. 9:00 do 13:00

Miejscowość Stara Łubianka ul. Kościuszkowców od nr 40 do nr 55, dz. nr 138/2, 140/1.

16.04 od godz. 7:00 do 14:00 Miejscowość Stara Łubianka ul. Kościuszkowców od nr 40 do nr 65A, dz. 138/2, 141/1, 595/1, ul. Rolna nr 12, dz. 278, 280/34, ul. Poprzeczna nr 12A, 13ABC, 14ABC.

16.04 od godz. 7:00 do 9:30

Miejscowość Szydłowo nr 65.

17.04 od godz. 7:00 do 14:00 Kąpiel

18.04 od godz. 7:30 do 9:30 powiat leszczyński Włoszakowice ul. Dziedzica - cała ulica.

12.04 od godz. 8:00 do 11:00 Włoszakowice: ul. Dworcowa - cała ulica (oprócz zasil. kablowego do nr 9 - nastawnia PKP); ul. Kurpińskiego nr 32, 32A, 33A, 33B, 33C, AMD Handel-Poligrafia, YORD, PHU JÓZEFCZUK; ul. Otto nr 1 do 7, 11, Zespół Szkół, DOR MED, Obiekt handlowy.

15.04 od godz. 8:00 do 14:30 Święciechowa ul. Strzelecka nr 7 Dom Kultury, nr 9 (dz. 1434) Boisko Orlik, nr 13.

16.04 od godz. 8:00 do 12:00 gm. Krzemieniewo: Garzyn ul. Jesionowa nr 1 do 15, działka nr 51, Gminne Centrum Kultury, przepompownia ścieków, Sklep PLUS; ul. Leszczyńska nr 30 do 40 parzyste, OHZ GARZYN; ul. Kościelna, os. Zakątek - całe ulice.

16.04 od godz. 9:00 do 14:30

gm. Lipno: Wilkowice ul. Mórkowska nr 53, działki nr 734/61, 734/69.

16.04 od godz. 9:00 do 12:00 gm. Lipno: Wilkowice działka nr 82/2.

16.04 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Krzemieniewo: Garzyn ul. Jesionowa nr 1 do 15, działka nr 51, Gminne Centrum Kultury, przepompownia ścieków, Sklep PLUS; ul. Leszczyńska nr 30 do 40 parzyste, OHZ GARZYN; ul. Kwiatowa - cała ulica (oprócz nr 22 Hydrofornia); ul. Brzozowa, Kasztanowa, Kościelna, Łąkowa, os. Zakątek - całe ulice.

17.04 od godz. 8:30 do 15:30

Święciechowa: ul. Brzechwy nr 1, 1A, 2, 3, 5, działki nr 1226/46 do 49; ul. Tuwima nr 1, 1A.

17.04 od godz. 10:30 do 16:30 Lipno ul. Powstańców Wlkp. nr 5, 7, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ARIS Opakowania, CHATA POLSKA, HM FACTOR, IMPOL, KAWIROL, PIB WIELEBSKI, Bank PBS.

18.04 od godz. 10:00 do 13:00

Gowarzewo ulice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Wiśniowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Morelowa 1A, 7A, 7C, 7E, 7D, 8, Kasztanowa 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 7, Aroniowa 10B, 1A, 2A, 2B, 3, 4a, 4B, 5a, 5B, 6A, 6B, 7A, 8, 9B, DZ.806/1, dz.806/10, DZ.806/8, Czereśniowa 10, 12, 16, 17 B, 17A, 19A, 1A, 1B, 1C, 1D, 22, 5A, 5B, 6, 8, lewa, Kleszczewska 3, Leszczynowa 10, 11, 2, 3, 3A, 4, 5, 5A, 6, 8, 8A, 9, str.praa, 14, Swarzędzka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, Parkowa 11, 12, 16, 2, 20, 24, 28, 2A, 3, 5, 6, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 8A, dz.483/6, DZ.483/8, 40, 43, 44, 45A, 1, 11, 19, 21, 31, 33, 35

23.04 od godz. 8:00 do 10:00

powiat złotowski Miejscowość Piaski dz. nr 362/6-9.

12.04 od godz. 8:00 do 15:00 Miejscowość Święta ul. Strażacka 1-40, 42-47, 48, 50, 52, 54-72, Polna, Okrężna, Lipowa, Lawendowa, Akacjowa, Sosnowa, Piaskowa, Kwiatowa, Młyńska, Promykowa, Słoneczna, Spacerowa, Owocowa, Malinowa, Jaśminowa, Różana, Dębowa, Widokowa, Brzozowa, Miodowa, Chabrowa, Bukowa 1, Szkolna 1-19, Szkoła, Klonowa 1-8, Akacjowa 1-21, 23, 25-33; Miejscowość Blękwit ul. Wybudowanie: 2, 4, 6;

15.04 od godz. 8:00 do 10:30

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 27 do 37, kościół.

15.04 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Nadarzyce nr od 1 do 19, 75, 76, dz. nr 103/4, 103/8, kościół.

16.04 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 4 do 25.

17.04 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość Nadarzyce nr od 20 do 28, dz. nr 79/1, 80, 82, 87/5, 135/4.

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Nadarzyce od nr 32 do nr 42 dz. nr 121/5, Szkoła.

18.04 od godz. 14:30 do 18:00 miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 27 do 37, Kościół.

19.04 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 36 do 62, sklep Lewiatan, punkt apteczny.

22.04 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Jastrowie ul. 10 Pułku Piechoty 7, ul. Gdańska 54, 55.

23.04 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 27 do 37, Kościół

23.04 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość miejscowość Jastrowie ul. Ogrodowa 3, 9, dz. nr 1816/14, ul. Narutowicza 3G.

24.04 od godz. 7:30 do 13:30

powiat kościański gm. Krzywiń: Wieszkowo dz. 377/4.

12.04 od godz. 8:00 do 14:00 gm. Kościan: Bonikowo ul. Dworcowa nr 17, 17B, 19, 19A, 27, działki nr 139, 172/12, 172/21, FPU JÓZEFOWSKI, MASZYNOBUD, MATCHEM-TRADE, Spółka Wodna.

13.04 od godz. 8:00 do 13:00 Kościan Al. Koszewskiego nr 1, 46, cmentarz komunalny, kościół; ul. Bączkowskiego nr 11A do 21 nieparzyste, nr 22 do 44 parzyste, działka nr 1737, 1829/4, cmentarz, garaże, MOSiR - Stadion Miejski im. Tomkiewicza, Ośrodek Rehabilitacyjny, PPH FORTEKS, sklep spożywczy SPOŁEM; ul. Maya nr 16 do 24 parzyste, Centrum Rozwoju Dziecka; ul. Ogrodowa - cała ulica; Park Morawskiego działka nr 1819/38; Skwer Krimpen nr 1, ZAJAZD U DUDZIARZA, działki nr 1819/32, 1819/37, Wiatrak.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00

gm. Czempiń: Roszkowo - cała miejscowość.

17.04 od godz. 8:30 do 15:30

gm. Kościan: Nielęgowo nr 1 do 8B, 12, 20, działki nr 271/1 i 2, 384/5.

19.04 od godz. 8:00 do 15:00 Kościan ul. T. Kościowa - cała ulica.

19.04 od godz. 10:00 do 15:00 powiat szamotulski Gmina Szamotuły, miejscowość Lulinek, ul. Obornicka 17A, 19, 22, 23, 23A, 24, 26, 27, 28, 28B, 29, 29A, 30, 32, 34, 36, ul. Wierzbowa 28, 52, 54, 56, 64, 66, ul. Leśna 24, 26, 28, działki nr 161/8, świetlica wiejska,

12.04 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Pniewy miasto Pniewy ul. Konwaliowa cała, ul. Krokusowa cała, ul. Azaliowa, ul. Liliowa 2, działki nr 61/7, 61/9, 1453/2, 1454, 1472, 1473, 1475, 1484/1, 1485/3,

12.04 od godz. 13:00 do 16:00 Gmina Szamotuły miejscowość Gąsawy działka nr 99/63

22.04 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły ul. Jastrowska od 31 do 45 nieparzyste działki 1345/18, 1345/19, od 2921/6 do 2921/13

23.04 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Duszniki miejscowość Sękowo ul. Szkolna od 1 do 10, 15, od 22 do 27, ul. Magnoliowa cała, działki nr 260/1, 335/7, 335/9, 335/12, 335/13, 339/7, OSP w Sękowie, sklep "U Romki",

23.04 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Duszniki miejscowość Mieściska od 1 do 18, od 20 do 23, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 86, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 106, działki nr 35/2, 74/3, 78/2, 78/4, 78/5, 78/6, 78/8, 78/10, 84/14, 84/26, 86/1, 86/3, 84/32, 84/33, 99, 126/21, 126/22, 127, 128/22, 128/23, 128/34, 128/35, 128/36, 128/39, 128/43, 128/45, 128/49, 128/62,

24.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Duszniki miejscowość Mieściska 18, 19, 20C, działki nr 11/1, 11/3, 11/5, 45, 51/4, 51/6, 51/7,

24.04 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Kopanina, ul. Leśna 2, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 47, 48, działka nr 153/19, 153/25,

25.04 od godz. 10:00 do 13:00 powiat poznański Komorniki: ul. Żabikowska 32A-E.

12.04 od godz. 8:30 do 11:30 Kostrzyn ul. św. Łucji, ul. św. Piotra 45, 43, dz. 28/28, dz. 28/31, dz. 28/32, dz. 28/33, dz. 28/276, dz. 28/36, dz. 28/37, dz. 28/39, ul. św. Macieja dz. 28/40, dz. 28/41, dz. 28/42, dz. 28/43, Gwiazdowo ul. św. Łucji, ul. Tymoteusza 3 - 10, ul. św. Piotra 45, 43, dz. 28/28, dz. 28/31, dz. 28/32, dz. 28/33, dz. 28/276, dz. 28/36, dz. 28/37, dz. 28/39, ul. św. Macieja dz. 28/40, dz. 28/41, dz. 28/42, dz. 28/43

12.04 od godz. 9:00 do 13:00

Gortatowo: ul. Dożynkowa od 25 do 55 nieparzyste, od 34 do 70 parzyste, dz. 83/8, ul. Jasna, ul. Sielanka, ul. Orkiszowa, ul. Solna, ul. Owsiana ul. Calineczki, ul. Czerwonego Kapturka, ul. Bajkowa 74, od 57 do 65 nieparzyste.

15.04 od godz. 8:00 do 11:00 Gortatowo: ul. Chlebowa od 38 do 50 parzyste, od 35 do 45 nieparzyste, ul. Daleka, ul. Sezamowa, ul. Sąsiedzka.

15.04 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Stęszew Miasto Stęszew ul. Mickiewicza cała, ul. Prusa cała, ul. Korczaka cała, ul. Reja cała, ul. Skorupki 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 28, 30, 32, 34, 36, działka nr 665/8, przedszkole, sklep medyczny, NZOZ Ośrodek Zdrowia POZ Strażak, piekarnia Tosmak,

16.04 od godz. 7:30 do 8:30

Gruszczyn: ul. Długosza, ul. Asnyka, ul. Wyspiańskiego, ul. Mechowska 20, od 7 do 11 nieparzyste.

16.04 od godz. 8:00 do 16:00 Gruszczyn: ul. Chopina, ul. Mechowska 30, od 15 do 31 nieparzyste, ul. Żuławskiego, ul. Wacława z Szamotuł, ul. Moniuszki, ul. Wieniawskiego, ul. Kurpińskiego, ul. Karłowicza, ul. Noskowskiego, ul. Różyckiego, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Nowowiejskiego od 2 do 34 parzyste, , ul. Zapolskiej, ul. Tuwima, od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 22 parzyste, ul. Mrożka od 2 do 88 parzyste.

16.04 od godz. 8:00 do 16:00 Mościenica ul. Daglezjowa, Osiedle Brzozowe, Osiedle Lipowe,

16.04 od godz. 8:00 do 14:00 Gruszczyn: ul. Katarzyńska od 71 do 105D nieparzyste, 86A-L, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Miłosza, ul. Mrożka od 1 do 87 nieparzyste.

16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Stęszew miejscowość Trzebaw ul. Leśna 2, 4

16.04 od godz. 9:00 do 13:00 Mosina ulice Krosińska 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 25 A, 4, 5, 6, 6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 6 F, 6 I, 6A, 6G, 7, 9, 1, 3, Leśmiana , Śremska 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44A, 45, 46, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24A, 25, 26, 26 A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 35, 37, 58, 76, 77, 78, 79, 36, Kwiatowa 1, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Podgórna 22, 22 A, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 37, Sosnowa 2, Wybickiego 19, Klonowa 2, 3, Słoneczna 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Krosno ulica Krosińska 27A

16.04 od godz. 10:00 do 12:00

Mosina ulice Leśna 10, 19, 1, 11, 2, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31A, 32, 4, 5, 6, 8, 31, 33, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 18A, 20, 20A, 22, 23, DZ.541/35, 23, 23/2, Chopina 1, 1A, 2, 23, 23/2, 77, 79, 80, 81, 8, 4, 5, 7, 74, 74A, 75, 1B, 73, Platanowa 10, 2, 8, 3, 4, 6, 7, Świerkowa 11, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, DZ.510, 1, 2, 27, 27A, 28, 28A, 29, 30, 31, 4, 4A, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, Wodna 17, 19, 21, 23, 23A, 17, 4F, Szosa Poznańska 23, 12, 20, 21, 25, 26, 27, Modrzewiowa 1, 2, 3, 4, 6, 8

17.04 od godz. 6:00 do 8:00

Kicin: ul. Rumiankowa, ul. Okrężna od 5 do 17 nieparzyste, ul. Szkolna od 1 do 11 nieparzyste, ul. Widok od 1 do 13 nieparzyste, od 10 do 24 parzyste, ul. Poznańska od 1 do 37 nieparzyste bez 9, od 2 do 24 parzyste, 24A, ul. Janschera od 2 do 24C parzyste, od 1 do 5E nieparzyste, ul. Zacisze.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00 Kicin: ul. Gnieźnińska od 33 do 89 nieparzyste bez 63, ul. Balonowa 1, od 2 do 10 parzyste.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00 Komorniki: ul. Widokowa od 30 do 44 parzyste, dz. 7547 (przepompownia ścieków).

17.04 od godz. 8:30 do 13:30 Mosina ulice Nizinna 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 25, 25A, 27, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DZ.764/1, 1, 2, Szosa Poznańska 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 9, dz. 625/2, Szyszkowa 12, 1, 10, 3, 5, 6, 7, 8, Wysoka 1, 2, 26, 28, 29, 3, 30, 32, 32a, 4, DZ.754/2, 10, 11, 12, 13, 14, 14A, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21A, 22, 22A, 23, 24, 6, 7, Rzeczypospolitej Mosińskiej 17, 18A, 18B, 19, 19A, 20, 15, 16A, 16B, Czarnokurz 1, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19A, 19B, 1A, 21, 22, 23, 24, 26, 26 A, 28, 29, 29 A, 2A, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 36A, 37, 4, 5, 5A, 7, DZ. 618/5, DZ.615/1, DZ.627, Osiedlowa 1, 2, 3, 7, Wodna 1, 11, 1A, 2, 3, 4, 4 B, 4A, 4C, 4D, 5, 7, 9

18.04 od godz. 6:00 do 8:00

Jasin: ul. Wrzesińska 176, ul. Poznańska 5B, 7, 10, ul. Skałecka 3, 5, od 2 do 12 parzyste, ul. Sadowa od 27 do 37 nieparzyste.

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 Prusinowo ulica Osiedle nad Jeziorem 1B, 2, 2C, 2E, 4, 4A, 5, 6, 7

18.04 od godz. 9:00 do 12:00 Rogalinek ulice Poznańska 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 20, 22, 24, 24A, 28, 3, 30, 4, 4A, 6, 7, 19, Kasztanowa , Kościelna 1, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 8, Mostowa 12, 12A(dz. 37, 12B, 14, 16, 18, 20, 39, 41, 43, 24, 28, 30, 32, 34, 34A, 36, 36 B, 47, 49, DZ. 593/3, Ogrodowa 1, 3, 3A, Sikorskiego Generała 2, Wodna 2, 4, 6, 8, Wąska 1, 10, 10A, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9

18.04 od godz. 9:00 do 13:30

Mosina ulice Fiedlera 1A, 2, 1, 2A, Orzeszkowej 2, 3, Pożegowska 1A, 2, 20, 22, 23, 24, 27, 27A, 28, 29, 2A, 3, 3 B, 30, 31, 31A, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 3B, 3E, Spacerowa 1, 2, 4, 6, Wiejska 1, 2, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 4, 5, Krosinko ulica Wiejska 24

19.04 od godz. 6:00 do 7:30 Tulce ul. Kalinowa, ul. Poznańska 50-60 (parzyste),

19.04 od godz. 7:30 do 12:00 Tulce ulice Bukowa, Polna 1, 2, 2A, 4, 6, 8, Poznańska 10, 12, 14, 15, 17, 19, skrzyż. DW, Sportowa 2

19.04 od godz. 7:30 do 8:00

Tulce ulice Bukowa, Polna 1, 2, 2A, 4, 6, 8, Poznańska 10, 12, 14, 15, 17, 19, skrzyż. DW, Sportowa 2

19.04 od godz. 11:00 do 12:00

Gortatowo ul. Swarzędzka od 2 do 18 parzyste, Ziołowa od 28 do 36 parzyste. Jasin: ul. Cmentarna 50.

19.04 od godz. 8:00 do 13:00 Pecna ulice Kozia 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15B, 16, 18, 18 A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DZ.23, 15A, 17, 19, 19A, 20, 21, 21B, 22, 22D, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 31A, 31B, 31C, 32, 34, 35, 37, 39, 39A, 39B, 39D, 41, 43, 45, 45A, 47, 47A, dz. 21/4, dz. 42, DZ.58/1, Kwiatowa 18, Łąkowa , Główna 1, 10, 11, 12, 13, 13A, 15A, 19, 2, 25, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21A, 22, 23, 69, B, Szkolna 1, Mosińska 3, 4, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 6, 7, DZ.3/2, DZ.4/1, Konstantynowo 1, 1, 2, 3

19.04 od godz. 9:00 do 9:30

Pecna ulice Kozia 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15B, 16, 18, 18 A, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, DZ.23, 15A, 17, 19, 19A, 20, 21, 21B, 22, 22D, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 31A, 31B, 31C, 32, 34, 35, 37, 39, 39A, 39B, 39D, 41, 43, 45, 45A, 47, 47A, dz. 21/4, dz. 42, DZ.58/1, Kwiatowa 18, Łąkowa , Główna 1, 10, 11, 12, 13, 13A, 15A, 19, 2, 25, 3, 4, 5, 6, 6A, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 21A, 22, 23, 69, B, Szkolna 1, Mosińska 3, 4, 10, 12, 14, 18, 2, 4, 6, 7, DZ.3/2, DZ.4/1, Konstantynowo 1, 1, 2, 3

19.04 od godz. 13:30 do 14:30

Pecna ulice Dworcowa 1, 2, 3, 7, DZ. 508/2, Główna 24, 24A, 26, 26B, 29, Kwiatowa , Łąkowa 2

19.04 od godz. 9:00 do 14:30 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. Słoneczna cała, ul. Owocowa 19, 21, ul. Krucza 18, PHU "PONEX", przepompownia ścieków przy ul. Kruczej, PHU "PVA", HAYNE POLSKA Sp. z o.o., myjnia samochodowa, oświetlenie ul. Pocztowej

23.04 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. Słoneczna cała, ul. Owocowa 19, 21, ul. Krucza 18, PHU "PONEX", przepompownia ścieków przy ul. Kruczej, PHU "PVA", HAYNE POLSKA Sp. z o.o., myjnia samochodowa, oświetlenie ul. Pocztowej

24.04 od godz. 8:00 do 16:00 Krosno ulice Rzemieślnicza 3, Leśna 4, 1, 11, 14, 16, 18, 2, 20, 20A, 20b, 20c, 22, 3, 32, 34, 36, 36A, 38, 38 A, 3A, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52A, 56, 7, 7A, 9, Boczna 1, 1 A, 10, 10A, 11, 11A, 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 21, 23, 26, 26A, 28, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 9, A, Główna 13, 15, 15A, 16, 11, Polna 25, Zielona 10, 2, 247/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Mosina ulice Leszczyńska 103, Wybickiego 17

24.04 od godz. 6:00 do 8:00

Łęczyca: ul. Poznańska 21, 21A, 23, 23A, 24, 25, 26, 28, 29, 29A, 29D, 30, 31 ul. Cmentarna.

25.04 od godz. 8:30 do 11:00 Łęczyca: ul. Łąkowa, ul Poznańska 1, 1A, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, Centrum ogrodnicze.

25.04 od godz. 8:30 do 12:30

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Marianowska 3A, 3B, 3C, 3D, 3F, 3G, 3H, 5, 7, 7A, 9, 9A, 13, 17, 18F, 20, 22, 24, 24A, 28, 30, 32, 34, 34A, 36, 36A, 38, 40, 40A, ul. Rolna 5, działki nr 329/1, 715/10, 721/1, 721/4, 727/4, 735/14, 737/6, 742/5, 742/6, 742/7, 742/10, 742/12, 745/6, 745/7, 1706, 1707, szkółka róż,

26.04 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusówko ul. Fregatowa 25, 27, 29, ul. Wodnika 9, 31, ul. Wioślarska 31, 50, ul. Bursztynowa 62, działki nr 364/1, 364/2, 364/6, 364/7, 364/15, 364/18, 365/24, 366/9, 366/10, 554

30.04 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórna miejscowość Tarnowo Podgórne ul. Marianowska 25, Tymotkowa 8, 14, działki nr 1328/8, 132/10, 1328/13, 1328/17

6.05 od godz. 11:00 do 15:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sady ul. Rolna 7, 9, działki nr 160/9, 160/10,

7.05 od godz. 12:00 do 14:00 powiat wrzesiński Nowa Wieś Królewska 53, 54, 55, 56,

12.04 od godz. 8:30 do 13:00 Psary Polskie 171D, 174A, 174C, 174G, Nowy Folwark ulica Skrajna 10B, 11, 12, 31, 7, 7a, 8, 9

16.04 od godz. 9:00 do 14:00 Nekla ulice 27, Polna 1, 2, 27, 4C, 9, 9c

18.04 od godz. 10:00 do 16:00 Września ulice 13, 8, Sokołowska 13, 1D, 8

19.04 od godz. 8:00 do 12:00 Starczanowo ul. Starczana,

19.04 od godz. 9:00 do 13:00

Kaczanowo ulice Kościelna 24, 24a, 26, 37, 39, 43, 45, 47, 49, Wiejska 1

19.04 od godz. 10:00 do 12:00

powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Gulcz Wybudowanie 11, 12, 13, 14.

12.04 od godz. 8:30 do 13:30 miejscowość Brzozowica Leśniczówka, miejscowość Kamiennik, miejscowość Chełst numery 37, 38, 39, 40, 43, 45, 80, 80A, 81, 113, 113A, działki 68, 72/3, 79/2, 80/3, 80/7, 80/11, 80/25, 80/26, 81/4, 175/9.

12.04 od godz. 9:00 do 11:00 miejscowość Łaski, miejscowość Zawada, miejscowość Brzeźno 1, miejscowość Potrzebowice 9.

16.04 od godz. 8:00 do 11:00 Trzcianka ul. Rzemieślnicza 39a, dz. nr 932.

16.04 od godz. 8:30 do 13:00 miejscowość Krzyż Wielkopolski ul. Kosynierów 12, 13, 14, 15, 16, 29, 30, 30B, 31, dz. nr 988/2, 1015/1-2, 1017/2, ul. Matejki 5, dz. nr 1012/3, miejscowość Łokacz Mały 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, dz. nr 251/1.

16.04 od godz. 9:00 do 16:30

miejscowość Krzyż Wielkopolski ul. Drawska 18, 20, 56, ul. Kosynierów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 8, dz. nr 918/5, 921/2.

16.04 od godz. 9:30 do 16:00 miejscowość Łaski, miejscowość Zawada, miejscowość Potrzebowice 9.

16.04 od godz. 10:00 do 16:00 Trzcianka os. Słowackiego 31.

17.04 od godz. 8:00 do 9:30 miejscowość Kaczory ul. Jana Pawła II 3D, 3E, 3M, 3L, dz. nr 123/19.

17.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Drawsko ul. Szkolna od nr 1 do nr 20, 21A-B, amfiteatr, ul. Królickiego, ul. Szacherskiego, ul. Armii Poznań, ul. Wybudowanie 17, 17A-B, 18, 20, 21, dz. nr 495.

17.04 od godz. 9:30 do 12:00 Trzcianka os. Słowackiego 29, 30, 32.

17.04 od godz. 10:30 do 13:30

miejscowość Trzcianka ul. Rzemieślnicza 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 26a, 28, 30, 32, ul. Żwirowa 1e.

18.04 od godz. 7:30 do 8:30

miejscowość Stobno ul. Lipowa 37, 37A, 46, 58, dz. nr 51/9.

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Trzcianka ul. Rzemieślnicza 14, 16, 18, 22, 24, 26, 26a, 28, 30, 32.

18.04 od godz. 8:30 do 12:30 miejscowość Trzcianka ul. Rzemieślnicza 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 26a, 28, 30, 32, ul. Żwirowa 1e.

18.04 od godz. 12:30 do 13:30 miejscowość Kaczory, ul. Lipowa 15, 17, 19.

19.04 od godz. 8:00 do 14:00 powiat rawicki gm. Rawicz: Masłowo ul. Fiołkowa nr 24, 28, 36, 38, 38B, 40, 42, 44, działki nr 384/9 i 10, 389/5.

12.04 od godz. 9:00 do 11:00 gm. Bojanowo: Tarchalin nr 3A, 4, 5, 27, działki nr 41/12, 41/13.

12.04 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Jutrosin: Dubin nr 149, 149E.

17.04 od godz. 8:30 do 12:30 gm. Bojanowo: Gościejewice - cała miejscowość; Wydartowo Pierwsze nr 1 do 10, 30, 30A, 31, przepompownia PS4 (dz. 91).

17.04 od godz. 10:30 do 12:30 gm. Jutrosin: Bielawy, Wielki Bór, Zmysłowo, Zygmuntowo, Żydowski Bród - całe miejscowości; Pawłowo nr 31 do 33A i 36 do 40, działka nr 306/3, RSP KMIEC; Rogożewo nr 48 do 52, ochrona katodowa rurociągu gazowego.

18.04 od godz. 7:30 do 15:30 gm. Bojanowo: Tarchalin nr 15, 17 do 25, ROLGOS, Sala Wiejska; Potrzebowo - cała miejscowość.

18.04 od godz. 9:00 do 15:00

Bojanowo ul. Czereśniowa działki nr 604/6, 604/9.

19.04 od godz. 8:30 do 15:30 gm. Bojanowo: Trzebosz nr 29, 30, 31, 41 do 52, ORANGE Polska, przepompownia ścieków (dz. 297/4), działka nr 432.

19.04 od godz. 8:30 do 14:00

powiat średzki Pętkowo 2, 3, 3 H, 3A, 3B, 3C, 3D, 4, 5, 5, 7, 9A

15.04 od godz. 8:00 do 15:00 powiat grodziski Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Grodzisk Wielkopolski, ul. Rakoniewicka 10, 12, 14, 16, 16A, 18, 18C, 20, 22, 22A, 24, 26, 28, 30, 30A, 34, 36, działki nr 2358/11, 3815, good solution Łukasz B., Adlech i R. Matuszczak Sp. K., piekarnia Gwóźdź przy ul. Rakoniewickiej, WET-PASZ S.C., budynek polskiego stowarzyszenia na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną w Grodzisku Wielkopolskim,

15.04 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Czarna Wieś 13, 14, 15, 16, 17, 18, hydrofornia,

15.04 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Rakoniewice, miejscowość Rakoniewice, ul. Ogrodowa 16A, 16B, 16j, ul. Piaskowa 16A, 16B, 16j, działki nr 81, 82/5, 82/6,

16.04 od godz. 8:00 do 10:00

Gmina Grodzisk Wielkopolski miasto Grodzisk Wielkopolski ul. Narciarska 5, 7, 9, 11, 13, działki nr 3374/64, 3374/65, 3374/66, 3374/67, 3374/68, 3374/69

18.04 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Rakoniewice miasto Rakoniewice ul. Drzymały cała, ul. Garbary 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 12, 13, 40, 41, 42, ul. Ogrodowa od 3 do 14, ul. Powstańców Wielkopolskich 31, ul. Starowolsztyńska 10, 10A, ul. Todka cała, ul. Różana 1, 1A, 2, 4, ul. Wolsztyńska 9, działki nr 125/7, 128/1, 128/3, 463/1, 483, 507, 510, 653/27, Zakład produkcji Waty Anna Staśkiewicz, sklep - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zieliński Sp. z o.o. Sp. K., AGRO TEAM Przedsiębiorstwo Spółdzielcze, Ciorga Andrzej-Przedsiębiorstwo Handlowe, Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. biura,

18.04 od godz. 9:00 do 12:00

powiat śremski Brzóstownia , 14, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17A, 19, 20, 21, 22, 31, 1, 10, 10A, 14, 1A, 2, 3, 4, 5, 5B, 6, 7, 8, 9, 23, 24, 25, 26, 27, 27 A, 28, 28B, 29

15.04 od godz. 9:00 do 15:00

Mórka ulice Spokojna , Wiatrakowa 14, 15, Jeziorna 2, 33, 61, 30, 3, Topolowa 11, 12, 13, 16, 6, 61, 7, DZ.450/12, DZ.450/25, DZ.450/26, Parkowa , Śremska 2,

16.04 od godz. 8:30 do 14:30 Mórka ul. Wiatrakowa 14, 15, ul. Parkowa 1-3, 5-7, 9, ul. Śremska 2,

17.04 od godz. 8:30 do 14:30 Sroczewo 16, 17

17.04 od godz. 9:00 do 15:00 Luciny ulice 81, Leśna 17, 81, 9, Tesiny 1, 2, 3

20.04 od godz. 8:30 do 13:30 Włościejewice 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32A, 33, 34, 35, 36, 37, DZ. 209/3

22.04 od godz. 8:30 do 14:30 powiat wągrowiecki miejscowość Wągrowiec ul. Farma 1, 3, 4, 5, ul. Gnieźnieńska 1, 1A, 2, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ul. Skocka 3, 8, 10, 10A, sygnalizacja świetlna.

16.04 od godz. 7:00 do 16:00

Wągrowiec ul. Berdychowska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, wodociągi, dz. nr 5557/2, ul. Cicha 1, 2, 3, 4, 5, ul. Harcerska 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 18A, ul. Skocka 9, 11, 16, 20.

17.04 od godz. 7:00 do 15:00

miejscowość Wągrowiec ul. Skocka 24A-C, 26, 26B, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 38A, 40, 46, 46A, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 58, 60, kaplica.

18.04 od godz. 7:00 do 15:00 miejscowość Kobylec ul. Rolnicza dz. nr 14/2, 15/2, przepompownia ścieków.

18.04 od godz. 8:00 do 13:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Przyłęk, 46A, 46B, 46C, 46F, ul. Iglasta cała, ul. Jodłowa 10, 14, 16, 18, 20, 22, działki nr 3/1, 3/2, 3/5, 3/7, 3/13, 3/16, 3/17, 3/21, 3/25, 3/26, 3/29, 3/32, 126/1, 126/6,126/10, 126/11, 126/12, 126/14, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo ul. Iglasta cała, ul. Jodłowa 10, 14, 16, 18, 20, 22,

16.04 od godz. 8:30 do 11:30

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Glinno 184AC, 184AD, 184AK, 184AM, 184AP, działki nr 246/12, 246/16, 246/17, 246/19, 246/21, 246/ 26, 246/28,

17.04 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo 8, 69, 78, 78a, 79, 80, 80b, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 87E, 88, 88a, 88b, 88E, 89, 89B, działki nr 268/3, 268/5, 269/1, 271/6, 293/7, 293/17, 294/5, 297/1,

22.04 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Opalenica miejscowość Rudniki 1, 2, 3, 4, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, działki nr 202/1, 250/3, 256, 258/3, 258/6, 260, 665/8, zakład ślusarski, miejscowość Łęczyce 31, 45, 46, działki nr 206, 331/3,

22.04 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Opalenica miejscowość Rudniki 9, 10, 11, 12, 13, 89, 94G, 109, 110, 111, ul. Osiedle Lipowe 10, 19, 20, działki nr 98/1, 101/6, 101/9, 101/15, 101/21, 101/22, 103/8, 202/1, 665/8, zakład produkcyjny DK Recykling Sp. z o.o. Sp. K., Spółdzielnia Produkcji Rolnej, Adamczewski Adam-"RUDOPAL" Sp. z o.o.

23.04 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Opalenica miejscowość Rudniki 9, 10, działki nr 202/1, 665/8

24.04 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Opalenica miejscowość Rudniki 9, 10, działki nr 202/1, 665/8

25.04 od godz. 9:00 do 14:00 powiat obornicki miejscowość Skrzetusz nr od 61 do 75.

17.04 od godz. 7:00 do 13:00 miejscowość Rogoźno ul. Boguniewska 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 32A-B, 33, 34, 36, 38, dz. nr 2202, ul. Międzyleska 2, 4, 6, 14, 14A, 15, 16, 25, ul. Wielka Poznańska 128A, miejscowość Międzylesie 19, 20, 21, 22, 23, 25A-G, 27A-F, 28B, dz. 142/2, 145/2.

18.04 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki, miejscowość Dąbrówka Leśna, ul. Leśna cała, ul. Gajowa cała, ul. Ogrodowa 8, 20, 20a, 20B, 21, 21a, 21B, 22, 22A, ul. Ludomska 1, Nadleśnictwo Oborniki,

22.04 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Oborniki miejscowość Sycyn nr od 3 do 18, 40, działki nr 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 27/4, 27/5, 27/7, 27/8, 28, 47, 49, 57/3, 80, 89, 91/3, 250, "Zagroda na Zadupiu"

22.04 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Oborniki, miejscowość Kiszewo 70, 72, 72C, 72D, 73, 74, 75A, działki nr 269, 272/10, 272/15,

23.04 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Oborniki, miejscowość Dąbrówka Leśna, ul. Ogrodowa 20, 20a, 21, 21a, 21B, 22, ul. Gajowa 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, działki nr 82, 322, 325,

23.04 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Oborniki, miejscowość Dąbrówka Leśna, ul. Gajowa 1, 3B, 4, 4a, 6, 6a, budynek Nadleśnictwa Oborniki,

24.04 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Oborniki, miejscowość Dąbrówka Leśna ul. Leśna Cała, ul. Ludomska 1,

24.04 od godz. 11:00 do 14:00

Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek,

25.04 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek,

7.05 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek,

8.05 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Oborniki miasto Oborniki ul. Obrzycka od 66 do 84 nr parzyste oraz od 69 do 111 nr nieparzyste, działki nr 2086/9, 3009/7, 3032, 3033, 3035, 3037, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3047, 3049, 3050, 3051, 3053, 3054, 3056/2, Gabinet Stomatologiczny Mikołaj Reus, Akademia Wiedzy i Zabawy Alicja Lisek,

9.05 od godz. 8:00 do 16:00

powiat pilski miejscowość Węglewo 30, 31, 40, 41, 43, 44, dz. 32/2.

17.04 od godz. 15:00 do 20:00 miejscowość Dobrzyca 35B.

22.04 od godz. 7:00 do 14:00 powiat gostyński Gostyń ul. Poznańska nr 61 do 69A, nr 127, 127A, INTER CARS, TORAL; ul. Siewna - cała ulica.

18.04 od godz. 9:00 do 16:00 Gostyń ul. Niestrawskiego nr 1, 5, działki nr 200/7, 200/13.

19.04 od godz. 9:00 do 15:00

powiat wolsztyński gm. Przemęt: Bucz ul. Kasztanowa nr 1G, 2A, 2B, 2C, 4, 4A, 6A, FHU SAMELCZAK, PETROPOL stacja paliw, ŁABIŃSCY (dz. 1026/4), działki nr 223/8, 223/22.

18.04 od godz. 9:00 do 12:00 gm. Przemęt: Bucz ul. Akacjowa nr 7, 8, 10, przepompownia ścieków (dz. 179), działka nr 226/1.

19.04 od godz. 8:00 do 13:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

Dużo kupujesz ale nie lubisz przepłacać? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!