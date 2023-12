Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 12.12

Czy są planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim 12.12? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 12.12. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (12.12 7:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat słupecki Chruściki, Kopojno, Kopojno-Parcele.

12.12 od godz. 5:29 do 7:30 powiat gostyński gm. Borek Wlkp.: Strumiany, Trzecianów, Ustronie - całe miejscowości.

12.12 od godz. 7:00 do 17:00 powiat szamotulski Gaj Wielki ul. Stanisława Wolniakowskiego. od 6.12 godz. 13:31 do 12.12 godz. 8:30 powiat czarnkowsko-trzcianecki Gębice ul. Kasztanowa, Gębiczyn, Huta ul. Radomska.

12.12 od godz. 6:33 do 9:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat jarociński Witaszyce ulica Aleja Wolności 1, Witaszyczki 4, 4A, 5, 6, 6A, od 7 do 9, 9 B, 9B, 10, 11, 11A, 12A, 14A, 15, 16, 16A, od 17 do 24, 24A, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 37A, 38A, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 53, 55, 57, 60, 63, 63A, 63C, 63D, .-121, 93,94.

12.12 od godz. 9:00 do 15:00

Witaszyczki 67-68.

12.12 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Góra: Kruszyniec nr 18 do 35, przepompownia, świetlica wiejska.

13.12 od godz. 7:30 do 14:30 gm. Góra: Kruszyniec nr 12 do 17 ( oprócz nr 13I).

13.12 od godz. 7:30 do 8:30 gm. Góra: Kruszyniec nr 12 do 17 ( oprócz nr 13I).

13.12 od godz. 13:30 do 14:30 gm. Góra: Kruszyniec nr 29 do 35.

14.12 od godz. 7:30 do 14:30 gm. Góra: Zawieścice - cała miejscowość.

14.12 od godz. 8:30 do 16:30 Góra ul. Głogowska nr 8 do 14, 18 do 42 parzyste, nr 27 do 31 nieparzyste, Centrum Ubezpieczeniowe, PKO BP, Restauracja Magnolia, garaże; ul. Piastów 3A, 44, Serwis Opon; ul. Sikorskiego nr 2.

15.12 od godz. 7:30 do 16:30

powiat kaliski Zbiersk 1, 1A, 2, od 114 do 116, 118B, 118c, 149, 151, 190, 194, 195, 198, od 200 do 202, 205, 205 A, 232, 235, 236, 248, 16693, 150, 614, 76/3, 76/1, Zbiersk-Cukrownia 10, 32, 34, 34A, 34c, 46A, 65, 129, 141A, od 144 do 146, 146 A, 147, 147A, 149, 150, 152, od 154 do 159, 163, 164, 167, 171a, 173, 175, 176, 176 A, od 178 do 180, 180 B, 180A, 181, 185, 185 B, 185A, od 186 do 188, 189a, 189B, od 190 do 192, 192A, 193, 194, 194 a, od 195 do 197, 199, 200, 200B, od 201 do 203, od 205 do 207, 210, 211, 211A, 214, od 216 do 221, 223, 224, 224a, 225, 225 A, od 226 do 229, 230A, 232, od 234 do 237, od 239 do 246, 249, 122, 133, 182/106, 44, dz. 28/6.

12.12 od godz. 9:00 do 10:30

powiat kępiński Bralin, Bralin ulice Czereśniowa, Jabłonkowa, Jagodowa, Kępińska, Kręta, Krótka, Lipowa, Malinowa, Marii Konopnickiej, Namysłowska, Nowa, Ogrodowa, Południowa, Poziomkowa, Pólkowska, Pszeniczna, Rzemieślnicza, Spokojna, Wiosenna, Wiśniowa, Wrocławska, Zielona, Chojęcin ulica Topolowa, Chojęcin-Parcele, Chojęcin-Szum ulice Chabrowa, Fiołkowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Lawendowa, Liliowa, Magnoliowa, Makowa, Miętowa, Pod Lasem, Słonecznikowa, Waniliowa, Warszawska, Wrzosowa, Tabor Wielki.

12.12 od godz. 7:30 do 8:30 Bralin, Bralin ulice Czereśniowa, Jabłonkowa, Jagodowa, Kępińska, Kręta, Krótka, Lipowa, Malinowa, Marii Konopnickiej, Namysłowska, Nowa, Ogrodowa, Południowa, Poziomkowa, Pólkowska, Pszeniczna, Rzemieślnicza, Spokojna, Wiosenna, Wiśniowa, Wrocławska, Zielona, Chojęcin ulica Topolowa, Chojęcin-Parcele, Chojęcin-Szum ulice Chabrowa, Fiołkowa, Jaśminowa, Konwaliowa, Lawendowa, Liliowa, Magnoliowa, Makowa, Miętowa, Pod Lasem, Słonecznikowa, Waniliowa, Warszawska, Wrzosowa, Tabor Wielki.

12.12 od godz. 14:30 do 16:00

Bralin ulice Kępińska 24, 26, 26A, 30, 34, 57, 59, 2686, Południowa 1 , 376/6, Chojęcin , 341, Chojęcin-Parcele ulica Dębowa , 637/8, Chojęcin-Szum ulica Warszawska 58, 60, 61, 64, 65A, 68, 69, 71, 72, 75, 82 od 1 do 3, 26A, 27b, 27c, 28, 635/10, 636/13, dz. 637/7.

12.12 od godz. 7:30 do 16:00

powiat kolski Ochle 22B, 23, 23A, 24, 27, 28 A, 29, 30, 30 A, 31, 32, od 35 do 37, od 42 do 45, 45A, od 46 do 49, od 51 do 55, 70529, 1-492/1, 324/2, 54/1, 53/1.

12.12 od godz. 9:00 do 13:00 Ostrów 92, 93.

12.12 od godz. 9:00 do 13:00 Biedrusko ul. Podgrzybkowa, ul. Smardzowa, ul. Jesionowa 12, 14, 16, 18

18.12 od godz. 9:00 do 12:00 powiat koniński Golina ulice 1 Maja 10, 12, 14, 14A, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44A, 46, 48, 50, 52, 52a, 54, 63, 79, 0001-482 (GPO), 0001-481 (GPO), 481, 482 (GPO), Rzeźnicza 1, 2, 2A, 3, od 6 do 11, 14, 14A, 16, 20, Wolności .

12.12 od godz. 11:00 do 15:00

Posada ulice Chełmońskiego 3, 6, 8, 9, 12A, od 13 do 15, 21, 25, 322/4, Matejki 10, 11, 17, 21, 23, 25, 27, 31, Miłosza 1, Nałkowskiej 13, św. Alberta od 1 do 4, 5B, 6, 7, 192/7, 193/11, Sokółki-181/16 180/34 (GPO) , 139/19 (GPO), Sokółki 16, 31, 193/14, 317/11, dz. 181/19, Sokółki-190 (GPO).

12.12 od godz. 9:00 do 13:00

Broniki 2, 23, 27, 29, Franki od 3 do 8, 8A, od 10 do 19, 22, 23A, od 24 do 26, 28, od 31 do 39, 0004-213 (GPO), 174, Franki-171/4 (GPO), Kuchary Kościelne od 1 do 3, 3A, 4, 4A, 5, 5A, od 6 do 13, 13A, od 15 do 21, 23, 24, 24B, od 25 do 27, 27A, 27B, 27C, od 28 do 31, od 34 do 36, od 39 do 41, 43, --125/1, 128 (GPO), 156, 160/10, 160/11 (GPO), 38/1 (GPO), 58/5, 58/7, Rozalin 59A, Święcia od 1 do 3, 4A, 5, od 7 do 12, 14, 15, od 17 do 21, 21A, 22, 23, od 31 do 34, 36, 36A, od 37 do 39, 39A, 40, 41, 43A, od 44 do 46, 46A, 47, 47 B, 47C, 47D, 47E, 47F, 48, 52, 53, 331, 0016-96/1 (GPO), 116/2,116/1 (GPO), 117/2, 22, 258/3 (GPO), 278/2 (GPO), 287/2, 288/3 (GPO), 290 (GPO), Święcia-111/1 (GPO), Święcica-22 (GPO), Święcica-67/1 (GPO).

12.12 od godz. 9:00 do 14:00

Bylew od 1 do 3, 3A, od 4 do 7, 7A, od 8 do 13, 13A, od 14 do 17, 17A, od 18 do 20, 20A, 21, 22, L-282, --130, 169/2 (GPO), 257/4 (GPO), Bylew-1/9 (GPO), Bylew-155/2 (GPO), Bylew-Parcele 3A, 5, 8A, 12, 16A, 19, 164/2 (GPO), 261/2 (GPO), 262/4, Bylew Parcele-184/3 (GPO), Bylew-287/10 (GPO), Pogoń Gosławicka 1, 1A, od 2 do 9, od 11 do 15, 17, od 19 do 21, 23, 24, 24A, 25, 26, Bylew-10/1 (GPO), Bylew-3/3 (GPO), Bylew-3/9,3/10 , Pogoń Lubstowska 1, 2, od 4 do 6, od 8 do 12, Bylew-4 (GPO), Pogorzele od 1 do 4, od 6 do 8, 8A, od 9 do 15, 15B, 141, Smólniki-130/4 (GPO), Smólniki-38 (GPO), Smolniki 1, od 3 do 5, 8, od 10 do 13, 15, 16, L-280, 0030-405/13 (GPO), 234/1, 234/2, 276 (GPO), Smólniki-202/1 (GPO), Smólniki-235 (GPO).

12.12 od godz. 10:00 do 13:00

powiat słupecki Kowalewo-Opactwo od 1 do 4, 4A, od 5 do 8, 8 A, od 9 do 12, 12A, 13, 25, W-563, 253/1 (GPO), Kowalewo Opactwo-166, Kowalewo-Sołectwo 30, 30 a, 174, Poniatówek 22A, 58.

12.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat turecki Tarnowski Młyn 65, od 67 do 69, 72, 73, 379/1, _, Wyszyna ulice Kolska 5, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 20A, 22, 26, 172, Piaskowa 1, 1A, 1B, 2, 2A, od 3 do 7, Polna 1, 3, 5, 146, Turkowska 19 .

12.12 od godz. 9:00 do 16:00 powiat szamotulski Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 9, 10, ul. Sękowska 7, działki nr 246/2, Gmina Duszniki, miejscowość Podrzewie, ul. Sękowska 7,

12.12 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 9, 10, ul. Sękowska 7, działki nr 246/2, Gmina Duszniki, miejscowość Podrzewie, ul. Sękowska 7,

13.12 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 9, 10, ul. Sękowska 7, działki nr 246/2, Gmina Duszniki, miejscowość Podrzewie, ul. Sękowska 7,

14.12 od godz. 9:00 do 17:00 Gmina Duszniki, miejscowość Brzoza 15, Gmina Duszniki, miejscowość Grodziszczko 15,

12.12 od godz. 8:00 do 15:00 Wronki ul. Miodowa 6, 12, dz. nr 2846/3.

12.12 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 7, działka nr 214/1,

12.12 od godz. 9:00 do 10:00 Gmina Duszniki, miejscowość Sękowo, ul. Polna 7, działka nr 214/1,

12.12 od godz. 14:00 do 16:00 Gmina Kaźmierz miejscowość Kaźmierz ul. Dożynkowa 3, Żniwna 2, 4, Siewna 4, 7, 8, działki nr 1159, 1169, 1184, 1199/20,

12.12 od godz. 10:00 do 14:00

miejscowość Nowa Wieś ul. Boczna 8, 23, 25, 29, 31, 31A, 33, 37, dz. nr 100/5.

12.12 od godz. 12:00 do 16:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 3, 4, 5, 6, 7, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 3, 4, 5, 6, 7,

13.12 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 3, 4, 5, 6, 7, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 3, 4, 5, 6, 7,

14.12 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Gaj Wielki 1, Gospodarstwo Rolne inż, Ryszard Jokiel, Gmina Kaźmierz, miejscowość Stamnica 1, Gospodarstwo Rolne inż, Ryszard Jokiel,

13.12 od godz. 10:00 do 11:00 Gmina Obrzycko, miejscowość Słopanowo 50, 51, 52, 57, 59A, 60, 62, 71, działki nr 242/1, 242/3, 242/10, 242/13, 242/14, 242/18, 242/25, 242/27, 262,

14.12 od godz. 8:00 do 11:00

Gmina Obrzycko, miejscowość Dobrogostowo od nr 1 do nr 9, 11, 11a, 11b, 11c,12, 13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 91, sklep spożywczy działki nr 91, 97/4, 107/2, 120, 194/1, 198, 235, szklarnie, Gmina Obrzycko, miejscowość Pęckowo 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 6, 6a, 7, 8, 9, 11, 11c, 12, 13,

15.12 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Kaźmierz miejscowość Radzyny ul. Modrakowa cała, Wrzosowa cała, Konwaliowa cała, działki nr 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/14, 11/17, 11/18, 12/3, 12/20, 295/2,

15.12 od godz. 10:00 do 13:00 Gmina Duszniki miejscowość Duszniki ul. Stawna 2, 4, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, działki nr 883/20, 883/21, 883/23, 883/29, 883/30, 883/32, Apteka Tradycji Anna Woźniak,

2.01 od godz. 10:00 do 14:00

powiat chodzieski miejscowość Szamocin ul. Kościelna 48.

12.12 od godz. 7:15 do 13:15 miejscowość Gołe Pole dz. nr 7101/3.

12.12 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Lipiniec 15, 16, miejscowość Lipiny 80, 81.

13.12 od godz. 7:15 do 13:15 miejscowość Lipiny od nr 58 do nr 79, dz. nr 321/5.

14.12 od godz. 7:15 do 13:15 miejscowość Studźce dz. nr 24/8.

15.12 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowość Konstantynowo dz. nr 212/11, 212/12.

18.12 od godz. 12:00 do 16:00 powiat leszczyński gm. Włoszakowice: Boguszyn nr 1 do 40, działki nr 97, 168/1, 169/6, 279/1, 291.

12.12 od godz. 7:30 do 15:30 gm. Lipno: Mórkowo nr 35, 44 do 59, 60, 60A, 61, RES-BUD, PATRON, przepompownia ścieków (dz. 146/2), działki nr 144/1, 151/1, 157/10, 162/7, 312/1, 354/14.

12.12 od godz. 9:00 do 13:00

gm. Włoszakowice: Boguszyn nr 1 do 7 (oprócz nr 5B i 5C), nr 31ABC, nr 33 (przyłącze napowietrzne), 33AB, 34 do 40, działka nr 216 - Zakład Komunalny, działka nr 281/5.

13.12 od godz. 7:30 do 15:30 gm. Włoszakowice: Boguszyn nr 45, 48, 50 do 53, działka nr 71/2, Dom Kultury, OSP.

14.12 od godz. 7:30 do 8:30 gm. Włoszakowice: Boguszyn nr 45, 48, 50 do 53, działka nr 71/2, Dom Kultury, OSP.

14.12 od godz. 14:30 do 15:30 gm. Włoszakowice: Boguszyn nr 1 do 7 (oprócz nr 5B i 5C), nr 31ABC, nr 33 (przyłącze napowietrzne), 33AB, 34 do 40, 45B, 49, 49A; działki nr 39/4, 75, 216, 281/5, Sklep, Zakład Komunalny.

14.12 od godz. 7:30 do 15:30

gm. Święciechowa: Trzebiny ul. Geodetów nr 8, 67, 71; działki nr 145/36, 145/61, 145/64 .

18.12 od godz. 8:30 do 15:30

Włoszakowice ul. Na Wzgórzu - cała ulica (oprócz nr 1 działka nr 171/98).

18.12 od godz. 10:30 do 13:30 powiat grodziski Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Sworzyce 21a, leśniczówka,

12.12 od godz. 7:30 do 17:30 Gmina Grodzisk Wielkopolskie miejscowość Grodzisk Wielkopolski ul. Górna 24, 34, Gnińska 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 14, 17, działki nr 3691, 3692, 3678/1,

12.12 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Sworzyce 21a, 23A, leśniczówka,

13.12 od godz. 7:30 do 17:30 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Sworzyce 21a, 23A, leśniczówka,

14.12 od godz. 7:30 do 17:30 Gmina Kamieniec miejscowość Ujazd 29

13.12 od godz. 11:30 do 14:30 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Grodzisk Wielkopolski, ul. Osiedle Wojska Polskiego od nr 50 do nr 57, od nr 64 do nr 76 parzyste, 77, 78, 79, od nr 86 do nr 90, przychodnia GRO-DENT Sp. J., Praktyka Stomatologiczna Anna M., garaże nr 37, 39, 54, 63, 89, 93, działki nr 23/126, 231/75, 231/76, 231/90, 231/125, 231/126, 4121, 231/128,

15.12 od godz. 9:00 do 12:00

powiat wolsztyński gm. Przemęt: Biskupice nr 5 do 11, 38, 39, 48, 49, 50, 51, sklep.

12.12 od godz. 8:00 do 11:00 Przemęt ul. Głęboka działki nr 884/20, 891/2, Gospodarstwo Uprawy Pieczarek ANTKOWIAK (dz. 884/5).

14.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat poznański Pobiedziska ul. Tysiąclecia 15 (Bank)

12.12 od godz. 8:00 do 15:00

Kórnik ul. Dworcowa 24, 9, 20, 22, 24a, 18, 14, 16, 9c, 9, 9a, ul. Działyńskich 1A, ul. Staszica 6a, 6, 2, 13, 4, 11, piekarnia, ul. Wyspiańskiego 13,

12.12 od godz. 8:00 do 13:00 Rakownia ul. Szpaka 5, dz. 9/2, dz. 9/1

12.12 od godz. 8:30 do 14:30 Kicin: ul. Łanowa od 7 do 19 nieparzyste, 19A-D, od 12 do 42 parzyste, dz. 161/39.

12.12 od godz. 8:30 do 12:00

Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ulica Bukowska 11B, 14, 16, 18 od 20 do 36, od 38 do 50 parzyste, 54, 56, Różana 3, 4, 5, 6, 8, Krótka cała, Słoneczna od 1 do 10, Piękna 1A, Północna 3, działki nr 470/13, 470/15, boisko sportowe,

12.12 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewiec ul. Wierzbowa 27, 29, 31, od nr 37 do nr 47 nieparzyste, 53, 55, 57, 59, ul. Rydzowa 41, 55, ul. Smardzowa 12, działki nr 4/16, 25/30, 47/2, 48/3, 48/4, Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice, ul. Wierzbowa 29, leśniczówka,

12.12 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Komorniki miejscowość Rosnówko ul. 1 Maja 10, 80, od 99 do 111 (wszystkie) oraz od 113 do 149 nieparzyste, Polna 5, Jeziorna 14, działki nr 196/4, 199, 201/6,

13.12 od godz. 8:00 do 12:00

Wójtostwo 2, ul. Kaczyńska 2, Pobiedziska ul. Kaczyńska 2, 39 - 59 (nieparzyste), Kaczyna 2

13.12 od godz. 8:00 do 15:00 Kobylnica: ul. Bławatkowa 30, 38, od dz. 354/7 do dz. 354/67.

13.12 od godz. 8:30 do 12:00

Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Lusowo ul. Zakątek cała

13.12 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Księdza Alfonsa Majcherka 81, 86, 90, 96, 99, 101, 104, Gmina Dopiewo, miejscowość Więckowice 1, ul. Księdza Alfonsa Majcherka 1,

13.12 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Dopiewo miejscowość Skórzewo ul. Kolejowa 42, 44, 45A, 45B, 46, 47, 47A, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57A, 59, 61, 63, 63A, 65, 67, 69, 71, 76, Sadowa 1, 2, 4, 8, Jabłoniowa 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 9A, 10, 13, 15, Wiśniowa 51, 53, Kolorowa 1, 3, 5, Gruszowa 2, Różana 1, działki nr 358/7, 358/8, 358/9, 365/13, 366/17, 371/2, 371/10, 371/11, 371/17, 437/17, 453/10, 453/11, 453/13, "FEGA" s.c. Handel-Usługi F.G.Frąckowiak, przepompownia ścieków przy ul. Jabłoniowej, AUTO-POLO Serwis Blacharsko-Lakierniczy Sp. z o.o.,

14.12 od godz. 7:30 do 10:00

Luboń: ul. Buczka 23, 23A, 23D, od 25 do 29 nieparzyste, od 39 do 67 nieparzyste, od 44 do 76 parzyste, ul. Wojska Polskiego 97, ul. Kujawska 1, 3, dz. 3/8, dz. 6/7, ul. Długa 53, ul. Poprzeczna od 6 do 14 parzyste, od 9 do 23 nieparzyste, ul. Urocza 54, ul. Fabianowska 6, 8, 10.

14.12 od godz. 8:30 do 11:30 Gruszczyn: ul. Leszczynowa od 2 do 12 parzyste, ul. Krańcowa 10.

14.12 od godz. 8:30 do 12:00 Gmina Dopiewo miejscowość Trzcielin ul. Wilgi 16, działki nr 10/119, 10/121, 10/122

14.12 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Ceradz Kościelny 3, ul. Bukowska 1, Country Park Pod Gajem, Restauracja Kuchnia Pod Gajem,

14.12 od godz. 8:30 do 12:30

Gmina Buk miejscowość Dobieżyn 34, 82, 84, 98, 100, 106, 108, ul. Stęszewska 30, 32, 34, ul. Bukowska cała oprócz nr 1, 40, 42, 43, 44; Wspólna cała, Pogodna cała, Spokojna cała, Cicha cała, Wichrowa cała, działki nr 43, 47/1 47/2, 48/3, 55/3, 55/4, 55/5, 55/12, 55/13, 55/15, 55/16, 57, 124/1, 130/1, 132, 146/1, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 275/11, 275/14, 362/1, 399/2, 400/1, 400/4, 400/5, 400/8, 400/11, 400/15, 400/23, 400/24, 416/2, Przepompownia ścieków na ul. Spokojnej, znaki aktywne DW306, KARSŁAW s.c. Karol Rutkowski Roma Rutkowska, Borowski Roman Noclegi-Pokoje Gościnne, salon kosmetyczny, miejscowość Wielka Wieś ul. Otuska 100,

14.12 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Komorniki, miejscowość Chomięcice, ul. Żurawia 28, 30, 32, 32a, 34, 34a, 36, ul. Rosnowiecka 10, 28, 30, 32, 32a, 36, działki nr 262/9, 264/10,

14.12 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Dopiewo miejscowość Skórzewo ul. Kolejowa od 28 do 36, 38, 39, 40, 41, 43, 45, 45A, Dębowa 25, Wschodnia 2, 4, 6, 8, Morelowa od 1 do 4, 6, 8, 10, Brzoskwiniowa 10, 14, Jabłoniowa 1, działki nr 340/13, 340/26, 351/7, 365/15, 365/22, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, skale Żabka przy ul. Kolejowej, Przychodnia weterynaryjna Kejter, Przedszkole i Żłobek Harmonijka Karolina Rudzińska Spółka jawna,

14.12 od godz. 10:00 do 14:00 Gmina Buk miejscowość Dobieżyn ul. Wodna cała, Topolowa 2, 2A, 11, 15, Powstańców Wielkopolskich 5A, 6B, 8, 11, Ogrodowa od 1 do 13 nieparzyste, działki nr 218, 224/1, 539, Orlik, Boisko,

15.12 od godz. 7:00 do 15:00 Gmin Dopiewo miejscowość Skórzewo ul. Kolejowa 1, 1A, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 12, 14, 16B, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22, Morwowa 12, 14, 15, 15A, 16, 16B, 17, 17A, 19, 21, 23, Aroniowa cała, Maratońska 15, działki nr 337/15, 337/19, 458/5, 458/7, 458/37, 460/6, 462/2, 464/16, cmentarz, warsztat samochodowy, "DAAL" Wytwarzanie Art. z Tworzyw Sztucznych Dalisze, Zakład Usługowy Radiu-RADPOL Wiecheć Sp. J., "HERIS" Biuro Techniczno-Handlowe/Zakład Henryk Krzemiński, Waldemar Kasprzak, Iwona Kasprzak, Ogrodnictwo Kwiaciarnia Studio Florystyczne, Pizzeria Amici, Kwiaciarnia Magnolia,

15.12 od godz. 8:00 do 15:00

Siekierki Wielkie ul. Kościelna 4, ul. Kostrzyńska 3

15.12 od godz. 8:00 do 19:00 Gmina Rokietnica miejscowość Kobylniki ul. Szkolna 72, 74, działki nr 18/15, 18/21,

15.12 od godz. 8:00 do 16:00 Czerwonak: ul. Poprzeczna od 1 do 17 nieparzyste, 2, 4, 10.

15.12 od godz. 8:30 do 12:00 Jarosławiec 1, 2, 3, 4, Przepompownia ścieków, Jeziory 1, 3, 4, 7, 8, Rosnówko SZKÓŁKA,

15.12 od godz. 9:00 do 15:00 st. 22-327 Gmina Buk, miejscowość Pawłówko całe, Gmina Buk, miejscowość Wielka Wieś 26, 27, 47, 47a, 48, 77, 86 , ul. Polna cała, ul. Bohaterów Bukowskich 65, 66, 69, 77, 79, 91, ul. Szamotulska cała, ul. Smugi 78, 84, 86, 88, 90, 94, ul. Rolna 26, ul. Folwarczna 1, 2, 3, 9, 11, 13, 16, 19, , ul. Sadowa cała, ul. Strzelecka od nr 14a do nr 42 parzyste, od nr 23 do nr 41E nieparzyste, 45, 47, 47a, 56, 56d, 58, 59, 60, 70, 72, 75, ul. Wiśniowa od nr 1 do nr 11 nieparzyste, od nr 2 do nr 16 parzyste, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ul. Nowa cała, ul. Boczna cała, ul. Pszeniczna cała, ul. Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Wielkowiejska 2, 53, 55, ul. Bohaterów Bukowskich od nr 2 do nr 6, 15, 16a, 53, ul. Rolna 8, 11, 12, 12B, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 30, 35a, 36, 38, 38b, 42a, 44, ul. Grodziska 73, 83, 83a, 85, ul. Lipowa 29, 40, ul. Zakładowa 7, 40, Katarzyna K. Hurtownia-transport, gospodarstwo sadownicze Aleksander P., beton system sp. z o.o., wspólnota mieszkaniowa Wielka Wieś ul. Folwarczna 11, PHU NIWAPOL Sp. z o.o., ogródki działkowe, firma INTERBOX, CDS-LIDER consulting&doradztwa&szkolenie Małgorzata, Aqua Land Piotr D., parafia Rzymsko-Katolcka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, działki nr 4/27, 4/28, 4/29, 4/31, 101/15, 101/18, 101/21, 101/22, 101/23, 101/26, 116/5, 116/9, 117/5, 117/6, 117/8a, 118/2, 149, 456/5, 461/19, 653/10, 670/2, 673/1, 673/2, 681/1, 682, 1107/10, Gmina Buk, miejscowość Buk, ul. Strzelecka 11, 14a, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 41a, 41E, 42, 47, 70, 72, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Bohaterów Bukowskich 15, 16a, 53, ul. Wielkowiejska 53, 55, ul. Nowa 1, 3, 5, 7, 9, ul. Lipowa 28, 29, 39, ul. Grodziska 73, 75, działka nr 673/1, 673/2, działki nr 4/27, 4/28, 4/29, 4/31, 101/15, 101/18, 101/21, 101/22, 101/23, 101/26, 116/5, 116/9, 117/5, 117/6, 117/8a, 118/2, 149, 456/5, 461/19, 653/10, 670/2, 673/1, 673/2, 681/1, 682, 1107/10, Gmina Buk, miejscowość Buk, ul. Strzelecka 11, 14a, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 41a, 41E, 42, 47, 70, 72, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Bohaterów Bukowskich 15, 16a, 53, ul. Wielkowiejska 53, 55, ul. Nowa 1, 3, 5, 7, 9, ul. Lipowa 28, 29, 39, ul. Grodziska 73, 75, działki nr 673/1, 673/2,

15.12 od godz. 9:00 do 10:30

Gmina Buk miejscowość Dobieżyn 34, 82, 84, 98, 100, 106, 108, ul. Stęszewska 30, 32, 34, ul. Bukowska cała oprócz nr 1, 40, 42, 43, 44; Wspólna cała, Pogodna cała, Spokojna cała, Cicha cała, Wichrowa cała, działki nr 43, 47/1 47/2, 48/3, 55/3, 55/4, 55/5, 55/12, 55/13, 55/15, 55/16, 57, 124/1, 130/1, 132, 146/1, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 275/11, 275/14, 362/1, 399/2, 400/1, 400/4, 400/5, 400/8, 400/11, 400/15, 400/23, 400/24, 416/2, Przepompownia ścieków na ul. Spokojnej, znaki aktywne DW306, KARSŁAW s.c. Karol Rutkowski Roma Rutkowska, Borowski Roman Noclegi-Pokoje Gościnne, salon kosmetyczny, miejscowość Wielka Wieś ul. Otuska 100,

15.12 od godz. 10:00 do 13:00 Wójtostwo 2B, dz. 7/2, dz. 7/3, Kaczyna 4, 2B, dz. 7/2, dz. 7/3

18.12 od godz. 8:00 do 12:00

Garby: ul. Nowoczesna od 1 do 13 nieparzyste, dz. 522/4.

18.12 od godz. 8:00 do 12:00 Gruszczyn: ul. Polna 10, ul. Krańcowa 4, od 5 do 11 nieparzyste, dz. 257/23, dz. 258/3, dz. 258/4, dz. 259/20.

18.12 od godz. 8:00 do 14:00 Komorniki: ul. Platynowa 38, ul. Matowa 19, 25, 27.

18.12 od godz. 8:30 do 11:30 Dębogóra: ul. Dąbrówki od dz. 3/15 do dz. 3/22, od dz. 3/53 do dz. 3/57.

19.12 od godz. 8:00 do 12:00 Mieczewo ulice , 6,8,9,DZ.14, 2,3,3A,4,5, Szeroka 20, 1,1B,1E,1F,1H,2,3,4,5,DZ. 208, Bożymęczna 24, 14, Promienista 1,2,4,5,7, Słoneczna 13,3,6A,85,DZ. 85/20, Brzozowa , 6,8,9,DZ.14, 2,3,3A,4,5, Bukowa , 6,8,9,DZ.14, 2,3,3A,4,5, Dębowa 4, Osada 1,2,3,3A,4,5, Przy Lesie 2, Rogalińska 1, 10,11,11A,12,12A,12B,14,14A,4,4 B,5,6,6A,7,7A,8,9, Kwiatowa 1,5,dz.193/3, Jaśnik 17, Kasztanowa 16,4,6,8,8A, Ogrodowa 17, Rogalin ulice dz. 154/20,DZ.154/14, Jesionowa 1,2,2A,4,st 64034, 4

19.12 od godz. 8:30 do 14:00

Puszczykowo ul. Słoneczna,

20.12 od godz. 8:00 do 12:30 Gmina Stęszew, miejscowość Srocko Małe, 1, 2, 3, 3a, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 6A, 7, 7a, 8, 10, 10a, 11, 11A, 18, 23, leśniczówka, TRAS Sp. Cywilna, Gmina Stęszew, miejscowość Zamysłowo, ul. Wrocławska 98, Gmina Stęszew, miejscowość Wronczyn 3A, działka nr 6, 6/1, 26/2, 42, 46/2, Gmina Stęszew, miejscowość Wronczyn 2a, 3a, ul. Jabłoniowa 1, 2, działka nr 6, 6/1, 26/2, 42, 46/2, 55, MOP Wronczyn , MOP Zamysłowo, MOP I i MOP III, oświetlenie drogowe obszaru MOP I i MOP III oraz oświetlenie pomiędzy nimi,

28.12 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Więckowska 37, 43, 45, 46a, 52, 54, 58, ul. Chabrowa 1, działki nr 202/6, 292/3,

8.01 od godz. 9:30 do 14:00

powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Klempicz dz. nr 16/2-6, 16/10-16, 16/19-21, 16/34.

12.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Stobno ul. Kasztanowa 39, 41, 42, 44, 50, 52, ul. Kotuńska dz. nr 227/4, 227/6, 178/2.

12.12 od godz. 8:30 do 14:30 miejscowość Kruteczek 19S, 19SA, 19T, dz. nr 59/3.

13.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Krosin 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66A, 67, 68A, 69, 70, 70A, 71, 72, dz. nr 105/2-3, 109/2, 109/7.

13.12 od godz. 9:00 do 14:30 miejscowość Sarcz 18, 19, 21, 22, 23, 24, dz. nr 219/1, 241/8, 242/1-2.

13.12 od godz. 9:00 do 13:00 Trzcianka ul. Wyszyńskiego 19, dz. nr 1630/2.

14.12 od godz. 8:00 do 14:00

Wieleń ul. Przemysłowa 3G, dz. nr 1215/12, 1215/13.

14.12 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Nowe Dwory numery od 85 do 101, działki 52/1, 60/2, miejscowość Folsztyn numery od 1 do 16.

14.12 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Kałądek numery od 10 do 21, działka 20/6.

14.12 od godz. 10:00 do 15:00 miejscowość Stajkowo 101.

15.12 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Białężyn 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, dz. nr 36/3, 36/7.

18.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Nowina 18B, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 23A, 24, 24A, 25, 26, 27, 27C, 28, 29A, 29C, 30B-C, dz. nr 71, 72/5-6, 118/3, 195/2, 204/10, 234/4, mijescowość Kruteczek 26, 26A.

18.12 od godz. 9:00 do 12:30

miejscowość Nowina 2H, 2L, dz. nr 137/17, 137/27.

18.12 od godz. 9:30 do 12:00 powiat gostyński Krobia: ul. Poznańska nr 35 do 49 nieparzyste; ul. Zachodnia - cała ulica.

12.12 od godz. 8:00 do 12:00 Gostyń ul. Nad Kanią nr 46, 47, 47AB, 48, 51 do 58, 58C, 110 do 123A, Warsztat Ślusarski MARCINKOWSKI, działki nr 559/12, 596/6.

12.12 od godz. 9:00 do 17:00 gm. Borek Wlkp.: Karolew nr 8, 15 do 18A, PW AUTOX, działki nr 188/77, 188/229, 188/261, 188/266.

13.12 od godz. 9:00 do 14:30 gm. Pogorzela: Wziąchów - cała miejscowość; Paradów nr 10.

13.12 od godz. 9:00 do 12:00 Gostyń ul. Nad Kanią nr 23 do 25, 27 do 34, 137 do 153; ul. Rzeczna - cała ulica.

18.12 od godz. 8:00 do 15:00

powiat średzki Henrykowo 3, 4, 16, Olszewo 4J, 7, 1, 8, 3A, 4E, 9, 2B, 1, 4C, 19, 7, 6, 14, 15,

12.12 od godz. 8:00 do 12:00 Środa Wielkopolska ul. Daszyńskiego 20, ul. Dolna 7, ul. Górki, ul. Jażdżewskiego, ul. Kapuścińskiego, ul. Szamarzewskiego, ul. Topolska 1A,

14.12 od godz. 10:00 do 15:00 Chwałkowo 1,2,3,4,5,6,7,8,8L,

15.12 od godz. 9:00 do 12:00 Środa Wielkopolska ul. Czerwonego Krzyża 5,

15.12 od godz. 12:30 do 15:00 powiat pilski miejscowość Nieżychowo 35, 36, 37, 38, 39, 39A, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47A, dz. nr 51/4, 51/6, 54, 58/5.

12.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Węglewo 30, 31, 40, 41, 43, 44, 59, 60, dz. nr 32/2.

12.12 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowość Kosztowo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 14, 15, 16, 16A-B, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 46, 47A, 48, 49A, 50, 51, 52, 53, 54, 74, 75, 76, 77, 78, 78A, dz. nr 43/1, 80/6, pompownia, kościół, dz. nr 105/2, 111/3, 127/2, miejscowość Rzęszkowo 6, miejscowość Polanowo 45, 46, 49, dz. nr 482, 484/1, 530/1, GSM, miejscowość Wyrzysk ul. Bydgoska 47, dz. nr 181, 182.

12.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kosztowo 1.

12.12 od godz. 8:00 do 14:00 Kościerzyn Wielki 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, dz. 358/4, 342, Polinowo, Falmierowo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 27a, 49, 50, dz. nr 21/4, dz. nr 247/1.

13.12 od godz. 9:00 do 11:00

Białośliwie ul. 3 Maja numery od 1 do 6B, 37A, działki 216, 221/2, 221/3, 226, 244, 246/1, 828, hydrofornia, magazyn, ul. 4 Stycznia numery od 30 do 46, działki 47, 214/1, stacja paliw, ul. Lecha.

14.12 od godz. 8:00 do 14:00 gmina Szydłowo miejscowość Dolaszewo ul. Orla 10, 16, 16A, działki 130/166, 130/184, 130/192, 130/193.

15.12 od godz. 9:00 do 12:00 Kościerzyn Wielki 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, dz. 358/4, 342, Polinowo, Falmierowo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 27a, 49, 50, dz. nr 21/4, dz. nr 247/1.

18.12 od godz. 8:00 do 9:00 Kościerzyn Wielki 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, dz. 358/4, 342, Polinowo, Falmierowo 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23a, 24, 25, 26, 27, 27a, 49, 50, dz. nr 21/4, dz. nr 247/1.

18.12 od godz. 13:00 do 15:00

powiat międzychodzki Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Usługowa 4, ul. Nowe Osiedle 1, 2, 3, 12, 13, ul. Gumna 7a, 11a, 12, 13, 15, 15a, przedszkole pod topolą, Termik Instalacje Woźniak Boczek Sp. J., DAKAZ-TRANS Sp. z o.o., stowarzyszenie tęcza, poczta polska filia up Sieraków przy ul. Gumnej, wieża GSM przy ul. Gumnej, toaleta publiczna przy ul. Gumnej, działki nr 388/4, 388/8,

12.12 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Sieraków, miejscowość Tuchola 18C, 18F, 18K, 18L, 19, 20, 42b, ul. Jabłoniowa cała, działki nr 88/1, 88/3, 88/6, 88/8, 88/9, 88/13, 88/15, 88/22, 113/12, 192/1, 192/7, 192/11, 192/12, 192/17, 192/20, 192/26, 192/27, 192/29, 192/31, 192/32, 192/33, 192/36, 192/49,

12.12 od godz. 9:00 do 14:00

Chrzypsko Wielkie miejscowości Chrzypsko Wielkie ul. Główna nr 3, 17, 19, 20, od nr 22 do nr 46, nr 48, działki nr 108/2, 134/3, 421/6, 421/7, Zespół Szkół, Hydrofornia. ul. Kolejowa od nr 1 do nr 7. ul. Szkolna nr 1, 2, 37. ul. Polna od nr 1 do nr 4c, 15, ul. Rolna 8A, działki nr 109, 111/3, 111/5, Stolarstwo s.c. Tomasz Kucz i Piotr Stańko, oczyszczalnia ścieków w Chrzypsku Wielkim; Gminna Spółka Komunalna w Chrzypsku Wielkim Sp. z o.o.,

13.12 od godz. 8:00 do 11:00

Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Chrzypsko Wielkie, ul. Sierakowska od nr 4 do nr 8 parzyste, 10A, 11, 12, 14, 20, 21, 22, 24, 26, 40, 42, 44, 46, 50, Działki nr 151/7, 163, 163/2, 166, 190/7, 218/1, Międzynarodowe Tarki Tulipanów, hurtownia ogrodnicza, PHU „FAXX”,

13.12 od godz. 12:00 do 16:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Stary Tomyśl 40, ul. Powstańców Wielkopolskich od 2 do 28 oprócz nr 3, 4, 9, 20, 26, Kwiatowa od 1 do 10, Dębowa 1, 2, 3, 4, 4A, Franciszka Dzikowskiego 1, 3, 5, 7, 7A, 40, Wiatrakowa od 1 do 9, Osiedle Radosne całe, działki 128, 162/4 189/2, 379/2, 834, przepompownia wody, Sklep Wielobranżowy, garaż przy ul. Dębowej, Przedszkole, skup złomu, miejscowość Sątopy 21, 23, 24, 25, 25A, 25C, 26, 26A, dz. 5/4, 8/11, 140/7, 140/8, 140/10, miejscowość Glinno od 31 do 34, ul. Korzenna 4, działki nr 820/4, 834,

12.12 od godz. 8:30 do 14:30

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Boruja Nowa od 33 do 36 oraz od 48 do 50 działki nr 70/3, 78/10, 78/24, 78/25

13.12 od godz. 9:30 do 12:30

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Boruja Kościelna ul. Wolsztyńska od 5 do 23 nieparzyste, Chmielna 1, 1A, 2, 3, działki nr 3/17, 457/2, 473, 510/2, 510/8, Kościół pw. Świętego Wojciecha, Apteka "Dbam o Zdrowie", Wiejski Dom Kultury, Sklep Cho No Tu 33, OSP Boruja Kościelna, dom kultury, Uprawa Grzybów Anna Łańska, Edmund Telichowski Auto-Części, ELIKSIR Łukasz Rządkowski, Rain-Garden Arkadiusz Nowacki, Gospodarstwo Rolne Józef Jeziorkowski, Nowotomyski Ośrodek Kultury, szafa dostępowa Orange Polska SA, sklep Żabka, Apteka "Od Serca"

14.12 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Lwówek, miejscowość Brody 115A, obiekt uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu zlokalizowany w Brodach,

15.12 od godz. 8:00 do 14:00

Miejscowość Glinno 2, 12, 13, 17A, 25, 26, 26D, 27E, 27EA, 27G, 28, 28A, 28C, 28E, 29, 30, od 31 do 34, 35, 35BA, 35B, 36, 36L, 37, 38, 39, 40, 40A, 42, 44, 49, 59, 60, 62, 62A, 62F, 63A, 63B, 63C, 63D, 63L, 64, 64B, 65AA, 65AN, 65D, 65E, 65F, 65J, 65L, 66, 67, 68, 69 69A, Czerwcowa cała, Majowa cała, ul. Kwietniowa cała, Wrześniowa cała, Sierpniowa cała, Miętowa cała, Bazyliowa cała, Lipcowa cała, Grafitowa cała, Sątopska cała, Korzenna 4, Lutowa 12, 14, 15, 17, 18, 18F, 19, 21, 23, 25, 25A, 33A, 35, 37, 39,41, 43A, 43B, 47, 49, ul. Nagietkowa 3B, Kościuszki 2, 17, 17A, 50, 51, 59, 62, 62A, 62F, 65J, 65L, Grudniowa 1, działki nr 149/1, 292/8, 474/4, 602, 604/2, 604/3, 609/2, 609/5, 609/24, 611/11, 611/20, 611/26, 611/27, 613/5, 613/8, 613/10, 613/11, 613/12, 743/16, 745/8, 747/4, 747/9, 755/8, 755/13, 763/8, 763/13, 766/1, 766/3, 766/9, 767/10, 767/16, 770/10, 770/12, 772/22, 772/30, 772/38, 772/51, 772/54,772/57,772/59, 772/60, 772/65, 773/9, 773/11, 773/13, 773/15, 773/16, 773/17, 773/18, 773/19, 773/20, 773/21, 773/22, 773/23, 773/24, 773/25, 773/26, 773/27, 774/6, 774/10, 774/21, 775/3, 775/4, 775/8, 775/11, 775/12, 775/15, 775/20, 775/21, 777/5, 777/9, 777/11, 777/16, 781/6, 781/7, 791/1, 791/3, 791/4, 791/10, 791/11, 791/19, 791/20, 793/1, 800/23, 804/15, 804/17, 805/6, 805/9, 805/10, 807/3, 807/4, 815/9, 817, 820/4, 834, 855/1, 886/2, 886/4, 886/5, Agro-Yach Wiktor Białecki, samoobsługowa myjnia samochodowa, FHU Autolux Sławomir Szczepański, przepompownia ścieków nr 1, przepompownia ścieków nr 2, przepompownia ścieków nr III, Miejscowość Stary Tomyśl 1, 1D, 1E, 1F, 2, 2A, 3, 3B, 40, 40D, 41, 41A, 41B, 60, 65, 70J, 70K, 70P, 70T, Wspólna cała, Rodzinna cała, ul. Zakątek cała , Kwiatowa od 1 do 10, Dębowa 1, 2, 3, 4, 4A, Franciszka Dzikowskiego 1, 3, 5, 7, 7A, 40, Wiatrakowa od 1 do 9, Osiedle Radosne całe, Powstańców Wielkopolskich 1D, 1E, 1F, 2, 2A, od 5 do 28 oprócz nr 9, 20, 26, 41, 41A, 41B, działki nr 132/1, 128, 162/4, 189/2, 215, 216, 218, 218/5, 224/5, 224/6, 225/4, 225/6, 225/8, 225/9, 225/11, 227, 233, 233/2, 235/1, 235/2, 242/9, 242/12, 242/16, 243/4, 243/7, 243/8, 243/9, 257/14, 261/5, 264, 372/5, 379/2, 611/20, 767/10, 777/16, pieczarkarnia, Uprawa Grzybów Leszek Szmatuła, przepompownia ścieków, BRW Zieliński Romualda Zielińska, przepompownia wody, Sklep Wielobranżowy, garaż przy ul. Dębowej, Przedszkole, skup złomu, Miejscowość Paproć od 15 do 21, 49, 49A, 49B, 50, 51, 52, działki nr 48, 74/7, Miejscowość Sątopy 21, 23, 24, 25, 25A, 25C, 26, 26A, działki nr 5/4, 8/11, 140/7, 140/8, 140/10,

15.12 od godz. 10:00 do 12:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Szarki 14, 24, 24A, 26, 27, działki nr 64/7, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o. o. ,

16.12 od godz. 8:00 do 11:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Grubsko 38, 39, 39A

16.12 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Szarki 18, 19, 19A, 20, 22, działki nr 26/6, 61/4, 61/9

16.12 od godz. 12:00 do 14:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Paproć od 75KA do 75KH oraz od 76JA do 76JH, działki nr 197/19, 197/20

12.01 od godz. 12:00 do 15:00 powiat wrzesiński Kozubiec 8, 9,

12.12 od godz. 8:30 do 13:30 Gozdowo 64-70,

13.12 od godz. 8:30 do 14:30 Kaczanowo ul. Kaliska 35, 33, 47, 37, 49, 41, 31, 27, 43, 39, 45, ul. Wiejska 2a, 2, 12, 10, 6, 4,

15.12 od godz. 8:00 do 11:30

Bierzglinek ul. Grabowa 14, ul. Klonowa, ul. Orzechowa,

15.12 od godz. 12:00 do 15:30 Września ulice Brzozowa 4, 16,18, 2, 1, 3, Leśna 10, 11,12,13,14,15, 1,1A,1C,2,2A,4A,4B,5,7,8,9, Akacjowa 5,9, 3,4, 2

16.12 od godz. 8:00 do 22:00 Września ul. Jasna 14, ul. Paderewskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, ul. Promienista 2-20 parzyste, 23, 33, ul. Spacerowa 2, 6, ul. Świętokrzyska 1, 5, 7,

18.12 od godz. 8:00 do 12:00 powiat obornicki Gmina Rokietnica miejscowość Cerekwica ul. Żwirowa 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, działki nr 101/11, 101/14,

12.12 od godz. 9:00 do 12:00

miejscowość Boguniewo numery od 20 do 38, działki 37, 60/5, 71/11, 73/5, 73/14, 73/17, 121/3, 148.

13.12 od godz. 7:00 do 14:00

Gmina Oborniki miejscowość Gołaszyn 20, 20A, 22, 52, 53/3, działka nr 53/3, kaplica cmentarna, cmentarz komunalny, Ferma Antonin Sp. z o.o. Sp. K., miejscowość Antonin 20, działka nr 53/3

14.12 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Oborniki miejscowość Dąbrówka Leśna ul. Gajowa 5, 7, 8, 9, 10, 11, 22, Ogrodowa 20, 2A, 21, 21A, 21B, 22, działki nr 322, 323, 325,

14.12 od godz. 9:00 do 16:00 miejscowość Gorzewo 59, miejscowość Krężoły, miejscowość Łopiszewo, miejscowość Chmielewo.

15.12 od godz. 8:00 do 9:00 miejscowość Gorzewo 59, miejscowość Krężoły, miejscowość Łopiszewo, miejscowość Chmielewo.

15.12 od godz. 13:00 do 14:00 Ryczywół Kotłownia, Działki OSM, Gorzelnia.

15.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki miejscowość Stobnica cała, miejscowość Kiszewko całe

18.12 od godz. 8:00 do 9:30

Gmina Oborniki miejscowość Stobnica cała, miejscowość Kiszewko całe

18.12 od godz. 16:00 do 17:30 Gmina Oborniki miejscowość Stobnica 1, 2, 2A, Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

18.12 od godz. 9:00 do 16:00 powiat krotoszyński gm. Kobylin: Smolice nr 45 do 55.

12.12 od godz. 13:00 do 17:00 powiat złotowski Miejscowość: Skórka ul. Słoneczna 4, 6, 7, 11, 13.

13.12 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Wąsosz: Drozdowice Małe, Wrząca Śląska - całe miejscowości.

13.12 od godz. 8:30 do 13:00 powiat gnieźnieński Goślinowo

13.12 od godz. 8:00 do 11:00

Goślinowo 42

13.12 od godz. 8:00 do 14:00 Radomice 9, 1, 3, 4, 10, 5, 2, 6, 10B,

14.12 od godz. 8:30 do 13:30

miejscowość Dolaszewo ul. Orla 10, 16, 16A, działki 130/166, 130/184, 130/192, 130/193.

15.12 od godz. 9:00 do 12:00 Dalki dz. 32/39, dz. 32/40, dz. 32/35

15.12 od godz. 9:00 do 13:00 Gniezno os. Grafitowe dz. 83/21, dz. 83/22, dz. 83/42, dz. 83/46, dz. 83/14

15.12 od godz. 9:00 do 13:00 Dziećmiarki 7 - 11, 19, 21, 22, dz. 11/35, dz. 11/32, dz. 11/29, dz. 28/2

16.12 od godz. 10:00 do 13:00 Gniezno ul. Myśliwiecka

21.12 od godz. 7:30 do 8:00 Gniezno ul. Myśliwiecka

21.12 od godz. 14:00 do 14:30 Gniezno ul. Myśliwiecka 1 - 19 (Nieparzyste)

21.12 od godz. 7:30 do 14:30 powiat wągrowiecki miejscowość Gołańcz ul. Kowalika 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, dz. nr 142, ul. Margonińska 2, 3, 4, 12, dz. nr 507, ul. Polna 1, 2, 3, 4, 6, dz. nr 530/3-4, ul. Walki Młodych 1, 2, 3, 4, 5, 6,A, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 27A, 29, 31.

13.12 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Laskownica Wielka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dz. nr 96/7-8, 96/12, miejscowość Chawłodno 27, 28, 29.

18.12 od godz. 8:00 do 14:00

powiat śremski Jarosławki DZ. 38/2, 1,1 ZJ,1ZH,2,dz.52/133, , SKLEP, 1A,1C,1J,dz. 52/104,dz. 52/106,dz. 52/96,dz. 52/98,DZ.52/105, 1,1EA,dz. 52/78,DZ. 52/79,dz. 52/81,dz. 52/83,dz. 52/91,dz. 52/93,DZ.52/89, Obreda 1, Chrząstowo , 95, 101,102,96,97,98,99(dz. 220,DZ.220/2, Konarzyce ulica Osiedle Na Wzgórzu 6, PLAŻA

14.12 od godz. 8:00 do 15:00 powiat rawicki gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 11 do 18, 27 do 29, 35; działka nr 76/4.

15.12 od godz. 7:30 do 8:30 gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 11 do 18, 27 do 29, 35; działka nr 76/4.

15.12 od godz. 14:30 do 15:30

gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 1 do 10, 30, 30A, 31; działka nr 91, przepompownia ścieków.

15.12 od godz. 7:30 do 15:30 Rawicz ul. Kurpińskiego nr 8, 10, 12A, 18, ZWiK Rawicz; gm. Rawicz: Sarnówka nr 1 do 17, 18 do 51, Bar "Pod Topolami"; działki nr 170/1, 184/1, 262, 353/8.

15.12 od godz. 8:00 do 16:00 Pakosław ul. 22 Stycznia nr 29, Sklep Spożywczo - Przemysłowy; ul. Kolejowa nr 1 do 21 nieparzyste, nr 6, 8, działki nr 180, 866/7; ul. Młyńska nr 3 do 10.

15.12 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Rawicz: Folwark nr 10 do 12.

18.12 od godz. 8:00 do 16:00 powiat kościański gm. Kościan: Kurowo ul. Parkowa nr 3, 9A, działki nr 75/6, 75/9; ul. Południowa nr 8, 10, 12, 35, 39.

15.12 od godz. 9:00 do 15:00

Kościan os. Jagiellońskie działka nr 567/34, wieża GSM POLKOMTEL, T-MOBILE.

18.12 od godz. 9:00 do 15:00

