Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 13.06

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (13.06 5:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Góra: Sułków nr 9 do 18. 13.06 od godz. 7:30 do 15:00

Hilarów 1, Tarce 38, 39, 39A, od 40 do 44, Tarce 42A, 43. 13.06 od godz. 11:00 do 15:00

Tarce 26, 28, 29, 29A, od 30 do 36, Tarce 31, .-68, .-73/2. 13.06 od godz. 8:00 do 12:00

Dąbrowa od 64 do 66, Kobierno ulica Polna 23, 24, 28, 284. 13.06 od godz. 8:00 do 9:00

Jasne Pole od 38 do 44, 46, 47, 47A, od 48 do 51, 51 B, 52, 54, 54A, 55b, 55D, .-52/7, 48/7. 13.06 od godz. 8:00 do 15:00

Różopole od 1 do 4, --41, Tomnice ulica Wiejska 26. 13.06 od godz. 8:00 do 9:00

Kobierno ulica Raszkowska 99, Roszki ulica Krotoszyńska 124, Różopole 8A, od 9 do 15, 15A, 16B, od 17 do 28, 65, 66, 23/2, --68/3. 13.06 od godz. 8:00 do 9:00

Roszki ulice Krotoszyńska 6, 88, 90, od 99 do 101, 105, 111, Orpiszewska 47, Raszkowska 5, 25. 13.06 od godz. 8:00 do 9:00

Różopole od 44 do 53, --22/2, dz. nr-19. 13.06 od godz. 8:00 do 9:00

Kobierno ulica Raszkowska 40, 41, 83, 91, 93, 95, 101, 103, dz. nr-199/4, Różopole od 5 do 8, .-195. 13.06 od godz. 8:00 do 9:00

Jasne Pole 23, 25, 25A, od 26 do 30, 30B, od 31 do 34, 36, 37, B/N, OSP. 13.06 od godz. 8:00 do 15:00

Duszna Górka 3, Jasne Pole od 55 do 57, 57 A, 58, 58 A, 58 D, 58 F, 58B, 58C, 58G, 52/10, --52/29, dz. nr-114/1, dz. nr-114/11, Łówkówiec 2, 2A, Sędziszew 1, 2. 13.06 od godz. 8:00 do 15:00

Tomnice ulice Krotoszyńska 14, 46, 53, 54, 57, 58, 62, 65, 66, 74, od 78 do 82, od 88 do 90, 92, 94, 96, 100, --128, 211/4, 235/2, --255/1, 335/4, --335/5, dz. nr-335/1, Łąkowa , Młyńska 5A, 7, 8, 12, 264, dz. nr-262/5, Ogrodowa 1, 4, od 7 do 9, --253/8, dz. nr-253/6, Spokojna od 1 do 3, 5, 5 A, od 6 do 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, Sportowa 12, 17. 13.06 od godz. 8:00 do 9:00

Dąbrowa 67, 68, Różopole od 58 do 64. 13.06 od godz. 8:00 do 9:00

Jasne Pole 9, 10, 11A, od 12 do 15, 15A, 15B, 16, 18, 19, 19A, 20, 21, B/N, 70/3. 13.06 od godz. 8:00 do 9:00

Jedlec od 1 do 7, od 9 do 16, od 18 do 20, od 22 do 29, 228, 237/4, 238, 251/2. 13.06 od godz. 9:00 do 13:00

Różopole 3A, od 29 do 31, 33, 33A, 33c, od 34 do 36, 38, 39, 39A, 41, 41A, 42, 43, od 54 do 57. 13.06 od godz. 8:00 do 9:00

Torzeniec 111, 112, 112A, od 113 do 117, 30347, 731/3. 13.06 od godz. 9:00 do 11:00

Chynowa 28, od 30 do 33, 35, 37, 112, 113, 116, 117, UL. Sportowa SALA OSP. 13.06 od godz. 10:00 do 14:00

Sobótka 24, 27, 28, 31, 34, 35, 40, 40A, 41, 43, 44, 46, 47, 50, 51, od 54 do 56, 59, 64. 13.06 od godz. 8:00 do 13:00

Biskupice , Biskupice Ołoboczne ulica Szkolna od 10 do 13, 14A, 14c, od 15 do 17, od 19 do 27 , 437/1, Śliwniki ulica Spacerowa 51. 13.06 od godz. 11:00 do 15:00

Dąbrówka od 12 do 14. 13.06 od godz. 9:00 do 13:00

Borysławice Kościelne 43, 43a, 44, 67, od 69 do 71. 13.06 od godz. 11:00 do 15:00

Barłogi ulica Leśna 25, 27 70, Borysławice Kościelne , Borysławice Zamkowe 4, 23 A, od 38 do 44, 44A, 45, 46, 1, stacja 70242, Grzegorzew . 13.06 od godz. 11:00 do 15:00

Borysławice Kościelne 45, 46, 46A, od 48 do 51, 53, 55, 55A, 56, 82, 83, 1. 13.06 od godz. 9:00 do 13:00

Klon od 18 do 21, 21A, 22. 13.06 od godz. 9:00 do 13:00

Głodowo , Golina-Kolonia 1, 1A, 2, 4, 5, 8, od 10 do 14, 16, 22, od 25 do 29, 47, 48, 50, 52, 53, 55, L-540, 32 32 (GPO), dz. nr 413. 13.06 od godz. 8:00 do 12:00

Golina ulice Jagodowa 3, 4, od 7 do 11, 22, 24, DZ. 195/3, 194/4, Golina-196/8 (GPO), Kolejowa 41, 195/7, 194/6 (GPO), 2188/4 (GPO), Golina-2188/5 (GPO), Leśna 4, Piaskowa 33, 46, 50, 58, 382 (GPO), DZ. 262/6, Poziomkowa 5, 2190/5 (GPO) , Golina-196/4 (GPO), Golina-2171 (GPO). 13.06 od godz. 11:00 do 14:00

Wierzbinek ulica Plac Powstańców Styczniowych 50, od 54 do 56, 66, 71103, 1-337, 343 1, 49, 51, 52, 57, 69A, 106 D, 106A, 47/9, 62/15. 13.06 od godz. 10:00 do 14:00

Golina-Kolonia 3A, 15, 15 S, 15B, 15o, 15P, od 17 do 20, 23, 24, 26, 26A, 26B, 26D, od 30 do 32, 32 B, 32A, 33, 33 A, 34A, od 36 do 39, 41A, 45, 46, 49, 49A, 51, 0008-56 (GPO), 141,142, 57 (GPO), 61/10 (GPO), 61/11 (GPO), 61/12 (GPO), 61/4, 61/6, 61/8 (GPO), 61/9 (GPO), Golina Kolonia-61/13 (GPO), Golina Kolonia-61/14 (GPO), Golina Kolonia-61/15 (GPO), Golina Kolonia-61/16 (GPO), Golina Kolonia-61/17 (GPO), Golina Kolonia-61/18 (GPO), Golina Kolonia-61/19 (GPO), Golina Kolonia-61/22 (GPO), Golina Kolonia-61/24 (GPO), Golina Kolonia-61/25 (GPO). 13.06 od godz. 8:00 do 12:00

Leonia od 12 do 16, 16A, 17, 18, 20, 21, 21A, 22, 23, 54, 60055, Natalia 60054. 13.06 od godz. 8:00 do 12:00

Kolonia Wilczogóra od 149 do 151, 201, 202, Wilczogóra ulica Jarzębinowa 12, 16, 27, 31, 39 , 177 (GPO), Wilczyn ulica Konińska 199. 13.06 od godz. 10:00 do 13:00

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 4 do 27. 13.06 od godz. 7:30 do 14:30

miejscowość Białośliwie ul. Ogrodowa od numeru 21 do numeru 39, ul. Łączna 1, 2, działka nr 322/3. 3.07 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Kruszki nr od 1 do 5. 2.07 od godz. 7:00 do 14:00

miejscowość Kruszki nr od 1 do 5. 26.06 od godz. 7:00 do 14:00

miejscowość Kruszki nr od 1 do 5. 24.06 od godz. 7:00 do 14:00

Rawicz: ul. Mikołajewicza nr 2 do 12D parzyste, nr 1 do 17A nieparzyste, ZEC kotłownia, ZUS (nr 18 zasilanie podstawowe), działka nr 509/7; ul. Ryblewskiej-Cichońskiej nr 1B. 14.06 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Miejska Górka: Niemarzyn nr 1 do 5, działki nr 69, 70/1, 70/3, 70/5, 75/1, 400, WALBUD. 13.06 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Rawicz: Załęcze nr 1 do 13C, nr 15 do 22, nr 26 do 31A, nr 37, ALMOT, EKA-BRUK, Nadleśnictwo GÓRA ŚLĄSKA.

19.06 od godz. 7:30 do 13:00

gm. Pakosław: Sworowo nr 8 do 52, działki nr 80, 110, 361, 362/2, przepompownia PS6, przepompownia PS7.

20.06 od godz. 7:30 do 13:00

powiat poznański

Dębogóra: ul. Dębowa od 1 do 3 nieparzyste, od 2 do 8 parzyste, ul. Leśna, ul. Kasztanowa, ul. Brzozowa, ul. Miłorzębowa, ul. Karłowicka 1, dz. 1/1, dz. 39/12, dz. 39/16, dz. 39/15, dz. 38/10, dz. 38/11, dz. 39/10, dz. 39/13, dz. 39/14, dz. 38/9, dz. 38/12, dz. 39/7, dz. 39/8.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Ludwikowa: Leśniczówka.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00

Dębogóra: ul. Głogowa od 4 do 20 parzyste, od 5 do 17 nieparzyste, ul. Wiązowa 7, ul. od 2 do 14 parzyste, ul. Leśna 13, ul. Kalinowa od 8 do 20 parzyste, od 9 do 21 nieparzyste, ul. Dębowa 47, 49, 51.

13.06 od godz. 8:00 do 14:00