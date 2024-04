Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 15.04

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (15.04 7:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Orpiszewek od 6 do 9, 9A, 9B, 10, 13, 14, 16, 16A, 18, 20. 15.04 od godz. 8:00 do 9:00

Kotlin , 179/1, Orpiszewek od 1 do 5. 15.04 od godz. 8:00 do 9:00

Lutynia 30, 30a, od 31 do 35, 37, 38, 38 A, 39, 40, 19/1. 15.04 od godz. 8:00 do 9:00

Ostatni Grosz od 1 do 4, 1317, 1416/2, 8150/2, DZ. 1416/1. 15.04 od godz. 8:00 do 9:30

Kotlin ulica Buchalińska od 1 do 3, 5, 5A, 7, 9. 15.04 od godz. 8:00 do 9:00

Piaski 3, Siejew od 1 do 4, 8160/9, --8162/4. 15.04 od godz. 8:00 do 9:30

Doruchów ulice Nowa 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 21, 25, 27, 29, Polna 2, 4, 6, 258/2, Rolna 5A, 7, 9, 9 B, 9 E, od 10 do 13, od 16 do 18, od 20 do 24, 26, 30, 75A, 30345, 299, 299 300, Rzemieślnicza , 235/1, Spokojna 1, 2, 4, od 6 do 8, od 10 do 14, 16, 1284, Zielona od 1 do 3, od 5 do 10, 12 , 1350, 291/4, 291/7, 291/8. 15.04 od godz. 8:30 do 10:30

Mączniki ulice Aleja Rzekty 22, 24, od 26 do 28, 30, 32, 37, 39, 40, 42, 44, 46, 25/10, 25/27, 4/3, 5/12, Diamentowa 37, 40, 41, 47, 3/40, 3/44, 3/86, Jaworowa 16, 5/11, Pałacowa 14, 20, Perłowa , 3/31. 15.04 od godz. 12:00 do 13:30

Daniszew 34, 50, 52, 53, 59, 60, 70181, Łęka od 1 do 8, 8 A. 15.04 od godz. 9:00 do 13:00

Brzezie-Smólkowo 12, Gryglaki 2, 3, Łaziska od 3 do 9, od 11 do 14, ., Mostki-Kolonia od 1 do 3, 5, 6, 6A, od 7 do 9, 11, 12, 12b, 13, 70450, 155/2, Ozorzyn ulica Wspólna 9 8, 9B, 3, 86, Wawrzyny od 1 do 5, 7, 9. 15.04 od godz. 9:00 do 13:00

Krzykosy ulice Główna 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Akacjowa 2, 4, Brzozowa 10, 12, 14, 4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 8, 9, 1, 2, Krótka 2, 4, 1, Okrężna 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 23, 25, 29, 31, 34, 36, 10, , Kręta 1, 10, 4, 11, 13, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 10, 12, 14, 5, 6, 7, 9, Leśna 10, Strażacka 10, 14, Szkolna 1, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 18B, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 3, 4, 5, 6, 6,8, 7, 8, 9, 13, Jabłoniowa 7, 1, 12, 2, 2 C, 2B, 2D, 3, 4, 5, dz. 187/8, Łąkowa 6, Słoneczna 2, 3, 5, 7, Zacisze 1, 10, 6, 7, 8, Polna 2, 6, DZ.187/12, Tęczowa 1, 11 15.04 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ul. Wiśniowa cała, ul. Pszczelarska cała, ul. Szosa Poznańska cała, ul. Spokojna cała, ul. Czereśniowa 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 32, 35, 36, 38, 39, 39B, 41, 44, ul. Kwiatowa 30, 32, 36, 43, 47, 49, 51, 53, 55, ul. Dworcowa od 1 do 20C, 21A, ul. Poznańska 2, działki nr 298/9, 298/15, 298/18, 298/19, 298/22, 300, 303/2, 304/5, 308/4, 309/2, 309/4, 311/8, 311/13, 312/4, 312/6, 314/5, 315/2, 315/7, 315/19, 360/5, 371/2, 377/14, 374/15, 384, 385, 391, 395/11, 395/15, 396/1, 400/6, 400/21, 400/23, 400/24, 400/25, 400/26, 400/28, 400/29, 400/30, 408/2, 422/1, 422/7, 450, 535, 539, zintegrowany węzeł przesiadkowy, zakład tworzyw sztucznych Jaworscy, "CRYSTOFER" P.P.H.U Krzysztof Gaik, Firma Mischke PHU, Maromi Roman Gieremek, Arcus Jerzy Raszyski i Anna Bocian Sp. J., Firma usługowa Demmet Michał Dembiński, Zajazd Dziupla, Autopol, świetlica wiejska, parking, przepompownia ścieków przy ul. Dworcowej, znaki aktywne DK11, stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska SA, miejscowość Złotkowo ul. Zachodnia 39, Złota 39, 17.04 od godz. 8:00 do 15:00

Ciążeń ulice Krótka od 1 do 5, PP2, Plac Zamkowy 1, od 3 do 6, od 8 do 11, 13, 17, Plażowa 3, 5, 7, P1, DZ. 396, Polna od 1 do 13, 15, 17, 19, Wiosny Ludów 1, 2, od 4 do 8, od 10 do 15, od 17 do 24, 26, 29, 30, 30A, od 31 do 33, 33 A, 33B, od 34 do 36, 38, 40, 40 B, 40/A, 40A, W, 157, 355/10 (GPO), 579/1 (GPO). 15.04 od godz. 9:00 do 13:00

Biskupie 2, 2A, 4, Kolonia Sarnowa 13, 19, Sarnowa 3, 6, 8, od 10 do 12, od 14 do 17, 20, L-161, 21. 15.04 od godz. 9:00 do 13:00

Biskupie Sarnowskie 2, 2A, od 3 do 6, 8, Kolonia Sarnowa , 78/2, Sarnowa 1, 5. 15.04 od godz. 9:00 do 12:00

Jaroszyn-Kolonia 46, Ląd ulica Salezjańska 26 43, 62, 63, 63 A, 65, 67, 69, Ląd-Kolonia 14, 15, 17, 18, od 20 do 23, 25, 26, od 28 do 30, 30 A, 31, od 33 do 35, 35 A, od 37 do 40, 42, 48, 62, 68/1, W, 18/1 (GPO), 48 (GPO), 54/2 (GPO), 57/3 (GPO), 61/5, Ląd Kolonia-80160-2/1 (GPO). 15.04 od godz. 9:00 do 13:00

Obrzębin ulica Margaretkowa 13, 103/13, 292 , 83/16, Słodków-Kolonia ulica Jesionowa , 166/5 110, 112, 116, 117, 120, 122, 123, od 125 do 128, 130, 139c, 139g, 142a, 147, 149C, 166/23, 166/26, 166/8, 168/14, 172/19, 172/22, 172/24, 172/28, 172/7, 174/17. 15.04 od godz. 10:00 do 13:00

Gmina Rakoniewice miasto Rakoniewice ul. Drzymały cała, ul. Garbary 6A, 7, 8, 9, 9A, 10, 12, 13, 40, 41, 42, ul. Ogrodowa od 3 do 14, ul. Powstańców Wielkopolskich 31, ul. Starowolsztyńska 10, 10A, ul. Todka cała, ul. Różana 1, 1A, 2, 4, ul. Wolsztyńska 9, działki nr 125/7, 128/1, 128/3, 463/1, 483, 507, 510, 653/27, Zakład produkcji Waty Anna Staśkiewicz, sklep - Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zieliński Sp. z o.o. Sp. K., AGRO TEAM Przedsiębiorstwo Spółdzielcze, Ciorga Andrzej-Przedsiębiorstwo Handlowe, Zakład Usług Komunalnych w Rakoniewicach Sp. z o.o. biura, 18.04 od godz. 9:00 do 12:00

gm. Krzemieniewo: Garzyn ul. Jesionowa nr 1 do 15, działka nr 51, Gminne Centrum Kultury, przepompownia ścieków, Sklep PLUS; ul. Leszczyńska nr 30 do 40 parzyste, OHZ GARZYN; ul. Kościelna, os. Zakątek - całe ulice. 16.04 od godz. 9:00 do 14:30

Włoszakowice: ul. Dworcowa - cała ulica (oprócz zasil. kablowego do nr 9 - nastawnia PKP); ul. Kurpińskiego nr 32, 32A, 33A, 33B, 33C, AMD Handel-Poligrafia, YORD, PHU JÓZEFCZUK; ul. Otto nr 1 do 7, 11, Zespół Szkół, DOR MED, Obiekt handlowy. 15.04 od godz. 8:00 do 14:30

Święciechowa: ul. Brzechwy nr 1, 1A, 2, 3, 5, działki nr 1226/46 do 49; ul. Tuwima nr 1, 1A. 17.04 od godz. 10:30 do 16:30

gm. Krzemieniewo: Garzyn ul. Jesionowa nr 1 do 15, działka nr 51, Gminne Centrum Kultury, przepompownia ścieków, Sklep PLUS; ul. Leszczyńska nr 30 do 40 parzyste, OHZ GARZYN; ul. Kwiatowa - cała ulica (oprócz nr 22 Hydrofornia); ul. Brzozowa, Kasztanowa, Kościelna, Łąkowa, os. Zakątek - całe ulice. 17.04 od godz. 8:30 do 15:30

Chodzież ul. Kochanowskiego numery nieparzyste od 49 do 75, działki 3404/4, 3389/2. 15.04 od godz. 8:00 do 15:00

Gortatowo: ul. Chlebowa od 38 do 50 parzyste, od 35 do 45 nieparzyste, ul. Daleka, ul. Sezamowa, ul. Sąsiedzka. 15.04 od godz. 8:00 do 11:00

Gortatowo: ul. Dożynkowa od 25 do 55 nieparzyste, od 34 do 70 parzyste, dz. 83/8, ul. Jasna, ul. Sielanka, ul. Orkiszowa, ul. Solna, ul. Owsiana ul. Calineczki, ul. Czerwonego Kapturka, ul. Bajkowa 74, od 57 do 65 nieparzyste. 15.04 od godz. 8:00 do 11:00

Gruszczyn: ul. Chopina, ul. Mechowska 30, od 15 do 31 nieparzyste, ul. Żuławskiego, ul. Wacława z Szamotuł, ul. Moniuszki, ul. Wieniawskiego, ul. Kurpińskiego, ul. Karłowicza, ul. Noskowskiego, ul. Różyckiego, ul. Karola Szymanowskiego, ul. Nowowiejskiego od 2 do 34 parzyste, , ul. Zapolskiej, ul. Tuwima, od 1 do 19 nieparzyste, od 2 do 22 parzyste, ul. Mrożka od 2 do 88 parzyste. 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Mosina ulice Krosińska 13, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 25 A, 4, 5, 6, 6 B, 6 C, 6 D, 6 E, 6 F, 6 I, 6A, 6G, 7, 9, 1, 3, Leśmiana , Śremska 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44A, 45, 46, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 24A, 25, 26, 26 A, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 35, 37, 58, 76, 77, 78, 79, 36, Kwiatowa 1, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Podgórna 22, 22 A, 24, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 37, Sosnowa 2, Wybickiego 19, Klonowa 2, 3, Słoneczna 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 23, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Krosno ulica Krosińska 27A 16.04 od godz. 10:00 do 12:00

Gruszczyn: ul. Katarzyńska od 71 do 105D nieparzyste, 86A-L, ul. Boya-Żeleńskiego, ul. Miłosza, ul. Mrożka od 1 do 87 nieparzyste. 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gruszczyn: ul. Długosza, ul. Asnyka, ul. Wyspiańskiego, ul. Mechowska 20, od 7 do 11 nieparzyste. 16.04 od godz. 8:00 do 16:00

Kicin: ul. Gnieźnińska od 33 do 89 nieparzyste bez 63, ul. Balonowa 1, od 2 do 10 parzyste.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00

Kicin: ul. Rumiankowa, ul. Okrężna od 5 do 17 nieparzyste, ul. Szkolna od 1 do 11 nieparzyste, ul. Widok od 1 do 13 nieparzyste, od 10 do 24 parzyste, ul. Poznańska od 1 do 37 nieparzyste bez 9, od 2 do 24 parzyste, 24A, ul. Janschera od 2 do 24C parzyste, od 1 do 5E nieparzyste, ul. Zacisze.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00

Kicin: ul. Pod Lasem, ul. Berberysowa, ul. Lawendowa 3, 5, 7, 9, 11, 13, ul. Cyprysowa 3, przepompownia ścieków, ul. Sosnowa od 1 do 7 nieparzyste, od 2 do 8 parzyste, ul. Widok od 2 do 8 parzyste, ul. Daglezjowa, ul. Poznańska 9.

17.04 od godz. 8:00 do 11:00