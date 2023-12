Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 15.12

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w wielkopolskim 15.12? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w wielkopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Gdzie obecnie (15.12 4:03) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat poznański Plewiska ul. Szkolna. od 14.12 godz. 10:39 do 15.12 godz. 5:30 powiat koniński Wolica Pusta. od 14.12 godz. 18:17 do 15.12 godz. 5:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat jarociński Wola Książęca od 60 do 64, 69.

15.12 od godz. 9:00 do 14:00 Góra ul. Głogowska nr 8 do 14, 18 do 42 parzyste, nr 27 do 31 nieparzyste, Centrum Ubezpieczeniowe, PKO BP, Restauracja Magnolia, garaże; ul. Piastów 3A, 44, Serwis Opon; ul. Sikorskiego nr 2.

15.12 od godz. 7:30 do 16:30 gm. Góra: Włodków Górny nr 19A, 21, działki nr 92/5 i 6, 93/8.

19.12 od godz. 7:30 do 10:30

powiat kaliski Lisków ulice ks. Wacława Blizińskiego 42B, Leśna 3, 3A, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 111, 117/5, 117/9, 291, 80/1, 80/4, Słoneczna 4, 6a, 467/12.

15.12 od godz. 11:00 do 13:00 Przyranie 34F.

15.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat kolski Lucjanowo 1, 1A, 2, 3, 159/6, Wrząca Wielka 1, 2, 42, od 76 do 78, 80, 81, 81A, od 83 do 86, 90, 92, 92A, od 95 do 97, 98 A, od 101 do 105, 105A, 106, od 108 do 111, 70883, SKLEP.

15.12 od godz. 9:00 do 12:30 Biedrusko ul. Podgrzybkowa, ul. Smardzowa, ul. Jesionowa 12, 14, 16, 18

18.12 od godz. 9:00 do 12:00 powiat koniński Junno 29, 30, 32, od 34 do 36, Lipice 3, 4, od 6 do 11, 15, 15A, od 17 do 22, 24A, od 25 do 27, 257, Lipice-81 (GPO).

15.12 od godz. 10:00 do 14:00

Jaroszewice Grodzieckie od 33 do 35, 35A, 35B, 36, 36a, 36B, 36C, 37, 38, 39A, 40, 40A, od 42 do 45, 72, 223 (GPO), Jaroszewice Rychwalskie 26A, 27, 30.

15.12 od godz. 9:00 do 13:00 Kobylanki , Nowa Wieś 1, 2, 2B, od 3 do 8, 10, 12, 13, 15, 17, od 19 do 21, 139, Kobylanki-138 (GPO).

15.12 od godz. 9:00 do 13:00 powiat turecki Sarbicko od 7 do 17, od 19 do 28.

15.12 od godz. 10:00 do 12:00 powiat poznański Gmina Buk miejscowość Dobieżyn ul. Wodna cała, Topolowa 2, 2A, 11, 15, Powstańców Wielkopolskich 5A, 6B, 8, 11, Ogrodowa od 1 do 13 nieparzyste, działki nr 218, 224/1, 539, Orlik, Boisko,

15.12 od godz. 7:00 do 15:00

Siekierki Wielkie ul. Kościelna 4, ul. Kostrzyńska 3

15.12 od godz. 8:00 do 19:00 Gmina Rokietnica miejscowość Kobylniki ul. Szkolna 72, 74, działki nr 18/15, 18/21,

15.12 od godz. 8:00 do 16:00 Gmin Dopiewo miejscowość Skórzewo ul. Kolejowa 1, 1A, 5, 5A, 6, 7, 8, 9, 10, 10A, 12, 14, 16B, 18A, 18B, 19, 20, 20A, 22, Morwowa 12, 14, 15, 15A, 16, 16B, 17, 17A, 19, 21, 23, Aroniowa cała, Maratońska 15, działki nr 337/15, 337/19, 458/5, 458/7, 458/37, 460/6, 462/2, 464/16, cmentarz, warsztat samochodowy, "DAAL" Wytwarzanie Art. z Tworzyw Sztucznych Dalisze, Zakład Usługowy Radiu-RADPOL Wiecheć Sp. J., "HERIS" Biuro Techniczno-Handlowe/Zakład Henryk Krzemiński, Waldemar Kasprzak, Iwona Kasprzak, Ogrodnictwo Kwiaciarnia Studio Florystyczne, Pizzeria Amici, Kwiaciarnia Magnolia,

15.12 od godz. 8:00 do 15:00

Czerwonak: ul. Poprzeczna od 1 do 17 nieparzyste, 2, 4, 10.

15.12 od godz. 8:30 do 12:00 Jarosławiec 1, 2, 3, 4, Przepompownia ścieków, Jeziory 1, 3, 4, 7, 8, Rosnówko SZKÓŁKA,

15.12 od godz. 9:00 do 15:00 st. 22-327 Gmina Buk, miejscowość Pawłówko całe, Gmina Buk, miejscowość Wielka Wieś 26, 27, 47, 47a, 48, 77, 86 , ul. Polna cała, ul. Bohaterów Bukowskich 65, 66, 69, 77, 79, 91, ul. Szamotulska cała, ul. Smugi 78, 84, 86, 88, 90, 94, ul. Rolna 26, ul. Folwarczna 1, 2, 3, 9, 11, 13, 16, 19, , ul. Sadowa cała, ul. Strzelecka od nr 14a do nr 42 parzyste, od nr 23 do nr 41E nieparzyste, 45, 47, 47a, 56, 56d, 58, 59, 60, 70, 72, 75, ul. Wiśniowa od nr 1 do nr 11 nieparzyste, od nr 2 do nr 16 parzyste, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, ul. Nowa cała, ul. Boczna cała, ul. Pszeniczna cała, ul. Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Wielkowiejska 2, 53, 55, ul. Bohaterów Bukowskich od nr 2 do nr 6, 15, 16a, 53, ul. Rolna 8, 11, 12, 12B, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 26, 30, 35a, 36, 38, 38b, 42a, 44, ul. Grodziska 73, 83, 83a, 85, ul. Lipowa 29, 40, ul. Zakładowa 7, 40, Katarzyna K. Hurtownia-transport, gospodarstwo sadownicze Aleksander P., beton system sp. z o.o., wspólnota mieszkaniowa Wielka Wieś ul. Folwarczna 11, PHU NIWAPOL Sp. z o.o., ogródki działkowe, firma INTERBOX, CDS-LIDER consulting&doradztwa&szkolenie Małgorzata, Aqua Land Piotr D., parafia Rzymsko-Katolcka pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, działki nr 4/27, 4/28, 4/29, 4/31, 101/15, 101/18, 101/21, 101/22, 101/23, 101/26, 116/5, 116/9, 117/5, 117/6, 117/8a, 118/2, 149, 456/5, 461/19, 653/10, 670/2, 673/1, 673/2, 681/1, 682, 1107/10, Gmina Buk, miejscowość Buk, ul. Strzelecka 11, 14a, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 41a, 41E, 42, 47, 70, 72, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Bohaterów Bukowskich 15, 16a, 53, ul. Wielkowiejska 53, 55, ul. Nowa 1, 3, 5, 7, 9, ul. Lipowa 28, 29, 39, ul. Grodziska 73, 75, działka nr 673/1, 673/2, działki nr 4/27, 4/28, 4/29, 4/31, 101/15, 101/18, 101/21, 101/22, 101/23, 101/26, 116/5, 116/9, 117/5, 117/6, 117/8a, 118/2, 149, 456/5, 461/19, 653/10, 670/2, 673/1, 673/2, 681/1, 682, 1107/10, Gmina Buk, miejscowość Buk, ul. Strzelecka 11, 14a, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 41a, 41E, 42, 47, 70, 72, ul. Andrzeja i Władysława Niegolewskich cała z wyjątkiem nr 1, ul. Bohaterów Bukowskich 15, 16a, 53, ul. Wielkowiejska 53, 55, ul. Nowa 1, 3, 5, 7, 9, ul. Lipowa 28, 29, 39, ul. Grodziska 73, 75, działki nr 673/1, 673/2,

15.12 od godz. 9:00 do 10:30

Gmina Buk miejscowość Dobieżyn 34, 82, 84, 98, 100, 106, 108, ul. Stęszewska 30, 32, 34, ul. Bukowska cała oprócz nr 1, 40, 42, 43, 44; Wspólna cała, Pogodna cała, Spokojna cała, Cicha cała, Wichrowa cała, działki nr 43, 47/1 47/2, 48/3, 55/3, 55/4, 55/5, 55/12, 55/13, 55/15, 55/16, 57, 124/1, 130/1, 132, 146/1, 156/1, 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 275/11, 275/14, 362/1, 399/2, 400/1, 400/4, 400/5, 400/8, 400/11, 400/15, 400/23, 400/24, 416/2, Przepompownia ścieków na ul. Spokojnej, znaki aktywne DW306, KARSŁAW s.c. Karol Rutkowski Roma Rutkowska, Borowski Roman Noclegi-Pokoje Gościnne, salon kosmetyczny, miejscowość Wielka Wieś ul. Otuska 100,

15.12 od godz. 10:00 do 13:00 Gruszczyn: ul. Polna 10, ul. Krańcowa 4, od 5 do 11 nieparzyste, dz. 257/23, dz. 258/3, dz. 258/4, dz. 259/20.

18.12 od godz. 8:00 do 14:00

Wójtostwo 2B, dz. 7/2, dz. 7/3, Kaczyna 4, 2B, dz. 7/2, dz. 7/3

18.12 od godz. 8:00 do 12:00 Garby: ul. Nowoczesna od 1 do 13 nieparzyste, dz. 522/4.

18.12 od godz. 8:00 do 12:00 Komorniki: ul. Platynowa 38, ul. Matowa 19, 25, 27.

18.12 od godz. 8:30 do 11:30 Dębogóra: ul. Dąbrówki od dz. 3/15 do dz. 3/22, od dz. 3/53 do dz. 3/57.

19.12 od godz. 8:00 do 12:00 Plewiska: ul. Wiosenna 6, 6A, 8, 10A-E, dz. 967/10 (plac budowy).

19.12 od godz. 8:30 do 13:30 Mieczewo ulice , 6,8,9,DZ.14, 2,3,3A,4,5, Szeroka 20, 1,1B,1E,1F,1H,2,3,4,5,DZ. 208, Bożymęczna 24, 14, Promienista 1,2,4,5,7, Słoneczna 13,3,6A,85,DZ. 85/20, Brzozowa , 6,8,9,DZ.14, 2,3,3A,4,5, Bukowa , 6,8,9,DZ.14, 2,3,3A,4,5, Dębowa 4, Osada 1,2,3,3A,4,5, Przy Lesie 2, Rogalińska 1, 10,11,11A,12,12A,12B,14,14A,4,4 B,5,6,6A,7,7A,8,9, Kwiatowa 1,5,dz.193/3, Jaśnik 17, Kasztanowa 16,4,6,8,8A, Ogrodowa 17, Rogalin ulice dz. 154/20,DZ.154/14, Jesionowa 1,2,2A,4,st 64034, 4

19.12 od godz. 8:30 do 14:00

Puszczykowo ul. Słoneczna,

20.12 od godz. 8:00 do 12:30 Puszczykowo ul. Kasztanowa 1, ul. Klonowa 7, ul. Kościelna 6, ul. Magazynowa 5A, ul. Nowa, ul. Powstańców Wielkopolskich 1, 2, 3, 4, ul. Poznańska 78-106,

21.12 od godz. 8:00 do 10:00 Czmoń ul. Bnińska, ul. Pod Lasem 10, ul. Strażacka,

21.12 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Stęszew, miejscowość Srocko Małe, 1, 2, 3, 3a, 4, 4A, 4B, 4C, 5, 6, 6A, 7, 7a, 8, 10, 10a, 11, 11A, 18, 23, leśniczówka, TRAS Sp. Cywilna, Gmina Stęszew, miejscowość Zamysłowo, ul. Wrocławska 98, Gmina Stęszew, miejscowość Wronczyn 3A, działka nr 6, 6/1, 26/2, 42, 46/2, Gmina Stęszew, miejscowość Wronczyn 2a, 3a, ul. Jabłoniowa 1, 2, działka nr 6, 6/1, 26/2, 42, 46/2, 55, MOP Wronczyn , MOP Zamysłowo, MOP I i MOP III, oświetlenie drogowe obszaru MOP I i MOP III oraz oświetlenie pomiędzy nimi,

28.12 od godz. 9:00 do 13:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Otusz, ul. Dojazdowa cała,

3.01 od godz. 8:00 do 16:00 Puszczykowo ul. Cienista, ul. Podleśna, ul. Poznańska 51, 49, 38, 40, 42b,

3.01 od godz. 8:00 do 12:00 Gruszczyn: ul. Leśna, pl. Gruszczyński, ul. Grobla, ul. Wodna, ul. Swarzędzka 34, 36, 40, 44, 89, od 26 do 38 parzyste, od 61 do 71 nieparzyste, ul. Zielińska od 1 do 7, ul. Mechowska od 4 do 16 parzyste, 3, 5, ul. Katarzyńska 61, 63, 65, 67, 70, 72, 74, 78, 80, ul. Kraina, ul. Rzemieślnicza.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00 Gruszczyn: ul. Swarzędzka od 93 do 101 nieparzyste, dz. 321, ul. Torfowa.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Swarzędz: ul. Cmentarna 17, 19.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00

Gortatowo: ul. Przełajowa 17, Cmentarz komunalny.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewiec, ul. Sasanki cała,

4.01 od godz. 9:00 do 12:00 Jasin: ul. Cmentarna 35, stacja katodowa gazu.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00 Gortatowo: ul. Swarzędzka 15, 15A, 22, 24, 38, od 1 do 9 nieparzyste, ul. Dożynkowa 1, 2, ul. Cicha, ul. Baśniowa, ul. Fabryczna od 1 do 17 nieparzyste, od 6 do 24 parzyste, ul. Darniowa od 1 do 5A nieparzyste, od 2 do 10 parzyste, ul. Bajkowa 1, ul. Kubusia Puchatka, ul. Złota Polana, ul. Kapela, ul. Nad Cybiną 1, 3, 4.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Buk, miejscowość Otusz 7, 8, 8a, 8h, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11C, 12, 12A, 13, 13e, 13G, 13E, 14, 15, 46, 50, 51, 52, 52F, 53, 53b, 54, 55, 56 , ul. Kręta cała, ul. Prosta cała, ul. Rekreacyjna cała, ul. Szkolna 9, działki 54/12, 55/5, 55/9, 64/10, 65/32, od nr 67/10 do nr 67/24, od nr 67/38 do nr 67/49, 70/1, od nr 105/22 do nr 105/40, 159/2, 166/1, 167/1, 167/4, gospodarstwo rolne przy ul. Otuska/Promienista, przejazd kolejowy PKP, Gmina Buk, miejscowość Józefowo 51, 55,

4.01 od godz. 9:00 do 13:30

Kiekrz: ul. Wakacyjna od 2 do 30 parzyste.

8.01 od godz. 8:30 do 14:30 Gmina Buk, miejscowość Kalwy, ul. leśna cała z wyjątkiem nr 4, ul. Piaskowa cała, ul. Głęboka cała, działki nr 101/4, 105/8, 105/17, 105/21, 105/39, 106/3,

8.01 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewo, ul. Więckowska 37, 43, 45, 46a, 52, 54, 58, ul. Chabrowa 1, działki nr 202/6, 292/3,

8.01 od godz. 9:30 do 14:00 Gmina Stęszew, miejscowość Dębno 3c, ul. Trzcielińska cała, ul. Konarzewska 10, ul. Modrakowa cała, działki nr 329/4, 329/5, 329/9, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 332/9, 332/13, 408/32, 408/48, stacja ochrony katodowej operatora gazociągów przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Poznaniu, Gmina Stęszew, miejscowość Drogosławiec 1, 2, 3, Gmina Stęszew, miejscowość Dąbienko, 3c, ul. Trzcielińska cała, ul. Konarzewska 10, ul. Modrakowa cała, działki nr 329/4, 329/5, 329/9, 330/1, 330/2, 330/3, 330/4, 332/9, 332/13, 408/32, 408/48,

8.01 od godz. 13:00 do 16:00

Gmina Dopiewo, miejscowość Dąbrówka, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Malinowa 41, szkoła przy ul. Malinowej, działka nr 19/18, Gmina Dopiewo, miejscowość Palędzie, Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, ul. Malinowa 41, szkoła przy ul. Malinowej, działka nr 19/18,

16.01 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Poziomkowa 4, 8, 18, Malinowa 18, działki nr 468/2, 468/4, 468/5,

16.01 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Dopiewo miejscowość Zakrzewo ul. Pastelowa 2, 3, 4, 5, 7, 8 działki nr 100/7, 100/8, 100/9, 100/10, 100/12, 100/13, 100/14, 100/15,

17.01 od godz. 11:00 do 14:00 Gmina Buk miejscowość Niepruszewo działka nr 115/25,

18.01 od godz. 9:00 do 14:00 powiat szamotulski Gmina Obrzycko, miejscowość Dobrogostowo od nr 1 do nr 9, 11, 11a, 11b, 11c,12, 13, 20, 21, 22, 22a, 22b, 91, sklep spożywczy działki nr 91, 97/4, 107/2, 120, 194/1, 198, 235, szklarnie, Gmina Obrzycko, miejscowość Pęckowo 1, 1a, 1b, 1c, 2, 3, 4, 6, 6a, 7, 8, 9, 11, 11c, 12, 13,

15.12 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Kaźmierz miejscowość Radzyny ul. Modrakowa cała, Wrzosowa cała, Konwaliowa cała, działki nr 11/8, 11/9, 11/10, 11/11, 11/14, 11/17, 11/18, 12/3, 12/20, 295/2,

15.12 od godz. 10:00 do 13:00 Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Brignoles 1, 3, 5, ślusarz, Mag-Dar Odzież robocza, auto-lux myjnia samochodowa, działki nr 3991/13,

19.12 od godz. 10:00 do 13:30 Gmina Duszniki miejscowość Duszniki ul. Stawna 2, 4, 6, 8, 10, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, działki nr 883/20, 883/21, 883/23, 883/29, 883/30, 883/32, Apteka Tradycji Anna Woźniak,

2.01 od godz. 10:00 do 14:00 Gmina Pniewy, miejscowość Chełmno od nr 4 do nr 22, od nr 28 do nr 45, wspólnota mieszkaniowa Chełmno nr 8, sklep Spożywczo-Przemysłowy "ANNA", działka nr 54/47, 88/10, 109/5,

3.01 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Pniewy, miejscowość Chełmno od nr 4 do nr 22, od nr 28 do nr 45, wspólnota mieszkaniowa Chełmno nr 8, sklep Spożywczo-Przemysłowy "ANNA", działka nr 54/47, 88/10, 109/5,

4.01 od godz. 8:00 do 16:00 miejscowość Wronki ul. Dworcowa 4, 6, 8, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 49, 50, 52, miejscowość Stróżki 48, 49A, 50, 51, działki 165/1, 2551/1, 2575/2.

4.01 od godz. 9:00 do 15:00 powiat wrzesiński Kaczanowo ul. Kaliska 35, 33, 47, 37, 49, 41, 31, 27, 43, 39, 45, ul. Wiejska 2a, 2, 12, 10, 6, 4,

15.12 od godz. 8:00 do 11:30 Bierzglinek ul. Grabowa 14, ul. Klonowa, ul. Orzechowa,

15.12 od godz. 12:00 do 15:30

Września ulice Brzozowa 4, 16,18, 2, 1, 3, Leśna 10, 11,12,13,14,15, 1,1A,1C,2,2A,4A,4B,5,7,8,9, Akacjowa 5,9, 3,4, 2

16.12 od godz. 8:00 do 22:00 Września ul. Jasna 14, ul. Paderewskiego 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, ul. Promienista 2-20 parzyste, 23, 33, ul. Spacerowa 2, 6, ul. Świętokrzyska 1, 5, 7,

18.12 od godz. 8:00 do 12:00 Gierłatowo, Zasutowo ul. Cicha, ul. Leśna, ul. Motelowa 1, ul. Polna, ul. Spokojna, ul. Szkolna 1-9,

20.12 od godz. 9:00 do 15:00 powiat obornicki Ryczywół Kotłownia, Działki OSM, Gorzelnia.

15.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Gorzewo 59, miejscowość Krężoły, miejscowość Łopiszewo, miejscowość Chmielewo.

15.12 od godz. 8:00 do 9:00

miejscowość Gorzewo 59, miejscowość Krężoły, miejscowość Łopiszewo, miejscowość Chmielewo.

15.12 od godz. 13:00 do 14:00 Gmina Oborniki miejscowość Stobnica cała, miejscowość Kiszewko całe

18.12 od godz. 8:00 do 9:30 Gmina Oborniki miejscowość Stobnica cała, miejscowość Kiszewko całe

18.12 od godz. 16:00 do 17:30 Gmina Oborniki miejscowość Stobnica 1, 2, 2A, Stacja Doświadczalna Katedry Zoologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

18.12 od godz. 9:00 do 16:00 powiat nowotomyski Gmina Lwówek, miejscowość Brody 115A, obiekt uniwersytetu przyrodniczego w Poznaniu zlokalizowany w Brodach,

15.12 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Szarki 14, 24, 24A, 26, 27, działki nr 64/7, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o. o. ,

16.12 od godz. 8:00 do 11:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Grubsko 38, 39, 39A

16.12 od godz. 11:00 do 14:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Szarki 18, 19, 19A, 20, 22, działki nr 26/6, 61/4, 61/9

16.12 od godz. 12:00 do 14:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Paproć od 75KA do 75KH oraz od 76JA do 76JH, działki nr 197/19, 197/20

12.01 od godz. 12:00 do 15:00 powiat rawicki Rawicz ul. Kurpińskiego nr 8, 10, 12A, 18, ZWiK Rawicz; gm. Rawicz: Sarnówka nr 1 do 17, 18 do 51, Bar "Pod Topolami"; działki nr 170/1, 184/1, 262, 353/8.

15.12 od godz. 8:00 do 16:00 Pakosław ul. 22 Stycznia nr 29, Sklep Spożywczo - Przemysłowy; ul. Kolejowa nr 1 do 21 nieparzyste, nr 6, 8, działki nr 180, 866/7; ul. Młyńska nr 3 do 10.

15.12 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Rawicz: Folwark nr 10 do 12.

18.12 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Rawicz: Folwark nr 1, 1A, 4 do 7, działki nr 10/2, 34/2, 479, 598/2.

19.12 od godz. 8:00 do 16:00 gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 11 do 18, 27 do 29, 35; działka nr 76/4.

20.12 od godz. 7:30 do 8:30 gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 11 do 18, 27 do 29, 35; działka nr 76/4.

20.12 od godz. 14:30 do 15:30 gm. Bojanowo: Wydartowo Pierwsze nr 1 do 10, 30, 30A, 31; działka nr 91, przepompownia ścieków.

20.12 od godz. 7:30 do 15:30 gm. Rawicz: Folwark nr 1, 1A, 4 do 7, działki nr 10/2, 34/2, 479, 598/2.

20.12 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Jutrosin: Piskornia nr 3 (przyłącze kablowe).

20.12 od godz. 9:00 do 11:00

powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Stajkowo 101.

15.12 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Białężyn 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, dz. nr 36/3, 36/7.

18.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Nowina 18B, 19, 20, 21, 21A, 22, 23, 23A, 24, 24A, 25, 26, 27, 27C, 28, 29A, 29C, 30B-C, dz. nr 71, 72/5-6, 118/3, 195/2, 204/10, 234/4, mijescowość Kruteczek 26, 26A.

18.12 od godz. 9:00 do 12:30 miejscowość Nowina 2H, 2L, dz. nr 137/17, 137/27.

18.12 od godz. 9:30 do 12:00 powiat średzki Chwałkowo 1,2,3,4,5,6,7,8,8L,

15.12 od godz. 9:00 do 12:00 Środa Wielkopolska ul. Czerwonego Krzyża 5,

15.12 od godz. 12:30 do 15:00 powiat gnieźnieński Dalki dz. 32/39, dz. 32/40, dz. 32/35

15.12 od godz. 9:00 do 13:00

Gniezno os. Grafitowe dz. 83/21, dz. 83/22, dz. 83/42, dz. 83/46, dz. 83/14

15.12 od godz. 9:00 do 13:00 miejscowość Dolaszewo ul. Orla 10, 16, 16A, działki 130/166, 130/184, 130/192, 130/193.

15.12 od godz. 9:00 do 12:00 Dziećmiarki 7 - 11, 19, 21, 22, dz. 11/35, dz. 11/32, dz. 11/29, dz. 28/2

16.12 od godz. 10:00 do 13:00 Niechanowo ul. Polna 2, 3

20.12 od godz. 8:30 do 14:00 Gniezno ul. Grunwaldzka dz. 7/1

20.12 od godz. 9:30 do 12:30 Gniezno ul. Myśliwiecka

21.12 od godz. 7:30 do 8:00 Gniezno ul. Myśliwiecka

21.12 od godz. 14:00 do 14:30

Gniezno ul. Myśliwiecka 1 - 19 (Nieparzyste)

21.12 od godz. 7:30 do 14:30 powiat grodziski Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Grodzisk Wielkopolski, ul. Osiedle Wojska Polskiego od nr 50 do nr 57, od nr 64 do nr 76 parzyste, 77, 78, 79, od nr 86 do nr 90, przychodnia GRO-DENT Sp. J., Praktyka Stomatologiczna Anna M., garaże nr 37, 39, 54, 63, 89, 93, działki nr 23/126, 231/75, 231/76, 231/90, 231/125, 231/126, 4121, 231/128,

15.12 od godz. 9:00 do 12:00

powiat pilski gmina Szydłowo miejscowość Dolaszewo ul. Orla 10, 16, 16A, działki 130/166, 130/184, 130/192, 130/193.

15.12 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Liszkowo numery 20B, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 72, 73, działki 37/1, 49.

19.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Wysoczka 15, 16, 17, 18, 19, 19A, 20, 22, 23, przepompownia.

27.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat chodzieski miejscowość Studźce dz. nr 24/8.

15.12 od godz. 9:00 do 14:00 miejscowość Konstantynowo dz. nr 212/11, 212/12.

18.12 od godz. 12:00 do 16:00 miejscowość Studźce od numeru 8 do numeru 23, ul. Słoneczna, ul. Pogodna, miejscowość Adolfowo 14, od numeru 15 do numeru 54.

19.12 od godz. 9:00 do 15:00 miejscowość Pietronki 17, 18, 18A.

19.12 od godz. 9:00 do 15:00

powiat gostyński Gostyń ul. Nad Kanią nr 23 do 25, 27 do 34, 137 do 153; ul. Rzeczna - cała ulica.

18.12 od godz. 8:00 do 15:00 Gostyń ul. Nad Kanią nr 18, 20 do 25, 27 do 34, 137 do 161, DIMAR; ul. Rzeczna - cała ulica.

19.12 od godz. 8:00 do 15:00

Gostyń ul. Nad Kanią nr 18, 20 do 25, 27, 145 do 161, DIMAR; ul. Rzeczna - cała ulica.

20.12 od godz. 8:00 do 15:00 Krobia ul. Różewicza nr 8, 10, 11, 12, 13, działka nr 876/4.

20.12 od godz. 9:00 do 15:00 powiat wągrowiecki miejscowość Laskownica Wielka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11A, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17A, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, dz. nr 96/7-8, 96/12, miejscowość Chawłodno 27, 28, 29.

18.12 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Łęgowo numery od 61 do 66.

20.12 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Gołańcz ul. Margonińska 12, ul. Smolary od nr 22 do nr 29, miejscowość Tomczyce, miejscowość Potulin 18, 19, 20.

28.12 od godz. 8:00 do 14:00 powiat leszczyński gm. Święciechowa: Trzebiny ul. Geodetów nr 8, 67, 71; działki nr 145/36, 145/61, 145/64 .

18.12 od godz. 8:30 do 15:30 Włoszakowice ul. Na Wzgórzu - cała ulica (oprócz nr 1 działka nr 171/98).

18.12 od godz. 10:30 do 13:30 gm. Święciechowa: Długie Stare ul. Działkowa - cała ulica; ul. Nowa nr 4A do 4D; ul. Zachodnia działka nr 74.

19.12 od godz. 8:00 do 13:00 Święciechowa ul. Czereśniowa nr 1, 7, 9, 11, 11A, 13, działki nr 507/5, 507/10 i 11.

19.12 od godz. 11:30 do 15:30

gm. Święciechowa: Przybyszewo ul. Spokojna - cała ulica; ul. Leśna nr 22, 26, działka nr 363/3.

20.12 od godz. 7:30 do 12:00

powiat kościański Kościan os. Jagiellońskie działka nr 567/34, wieża GSM POLKOMTEL, T-MOBILE.

18.12 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Kościan: Nowy Dębiec ul. Dębowa nr 7, 9, 16 do 20 parzyste; ul. Jodłowa nr 1 do 7 nieparzyste; ul. Modrzewiowa nr 10, 12; ul. Sosnowa nr 2 do 8 parzyste; ul. Daglezjowa - cała ulica.

19.12 od godz. 8:00 do 13:30 gm. Kościan: Pianowo nr 4B, 4C, 4E, 4H, 4J, 4K, 4L, działka nr 10/14.

20.12 od godz. 8:00 do 12:00 gm. Kościan: Widziszewo ul. Ceramiczna nr 8 - SUER Polska, działka nr 42/7 - przepompownia ścieków PS.

20.12 od godz. 8:30 do 13:00

powiat wolsztyński Przemęt: ul. Głęboka nr 24, 36, 38; ul. Powstańców Wlkp. nr 70D, 70F, 72, 72B, 74, 76, działka nr 470/1.

19.12 od godz. 8:00 do 12:00 Przemęt ul. Głęboka działki nr 884/20, 891/2, Gospodarstwo Uprawy Pieczarek ANTKOWIAK (dz. 884/5).

21.12 od godz. 8:00 do 12:00 powiat złotowski Jastrowie ul. Dworcowa 6, Dworzec PKP.

20.12 od godz. 8:00 do 13:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Czasami może zdarzyć się tak, że brak prądu równa się awarii sieci energetycznej. Powodów może być wiele - uszkodzenia spowodowane przez człowieka, warunki pogodowe lub wybite bezpieczniki w instalacji domowej. Podajemy następujące przypadki: burza

powalone drzewo

silny wiatr

opady śniegu

szadź

kradzież przewodów przez złodzieja

wysiadanie bezpieczników

prace budowlane

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

