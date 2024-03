Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 17.03

Gdzie można się spodziewać wyłączenia prądu w wielkopolskim 17.03? Pokazujemy spis miejsc, w których planowany jest brak prądu w wielkopolskim. Warto wiedzieć, kiedy i gdzie nastąpi przerwa w dostawie prądu w twojej okolicy. Brak prądu w domu może być budzić irytację, dlatego dobrze jest na ten czas znaleźć sobie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną planowanych wyłączeń prądu są najczęściej modernizacje sieci oraz remonty lub budowy.

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat gostyński Gostyń ul. Dolna nr 35 do 41 nieparzyste, nr 38, działki nr 2209/23 i 24.

18.03 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Gostyń: Dusina działki nr 163, 164/10, Hydrofornia, OSP, plac zabaw.

18.03 od godz. 11:00 do 12:00 Gostyń ul. Ogrodowa działki nr 1283/3 i 7, 1284/4 i 5, T-Mobile Polska (dz. 3749).

18.03 od godz. 13:30 do 16:30 Poniec ul. Gostyńska nr 1 do 21 oraz nr 28 do 39, ORLIK (dz. 448/4).

19.03 od godz. 9:00 do 15:00 gm. Krobia: Stara Krobia nr 99 do 105, TARTAK Stara Krobia.

20.03 od godz. 7:30 do 14:30 powiat poznański Gmina Rokietnica, miejscowość Mrowino, ul. Kopernika działka nr 133/5

18.03 od godz. 8:00 do 14:00

Kicin: ul. Bratkowa.

18.03 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Stęszew, miejscowość Witobel, ul. Wrocławska 18, 20, 75, 81, 83, 85, 87, 89, 93, ul. Polna 2, działki nr 84, 90/2, 91/7, 93/1, Gmina Stęszew, miejscowość Łódź 2,

18.03 od godz. 8:30 do 16:30 Gmina Stęszew, miejscowość Trzebaw, ul. Nowa cała, ul. Mariana Kuika 9, 11, 11a, 12, 14, ul. Spokojna od nr 1 do nr 10, od nr 17 do nr 19B, 27, ul. Topolowa 1, 2, 3, 14, 15, ul. Polna 1, 1A, 1B, 2, 3, 4, 4A, 5, Kaplica św. Stanisława Biskupa i Męczennika, hydrofornia przy ul. Topolowej,

19.03 od godz. 7:30 do 13:30 Pobiedziska ul. Długa 2 do 14/A Parzyste, 7, 9, 20, 20A, dz. 54, dz. 42, ul. Poprzeczna 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 18, 44

19.03 od godz. 8:00 do 15:00

Bogucin: ul. Wrzosowa od 41 do 47 nieparzyste, 47A, od 42 do 62 parzyste.

19.03 od godz. 8:00 do 12:00 Pobiedziska ul. Długa, ul. Poprzeczna, Promienko 14, 14C, 14F, dz. 157/2, dz. 157/3, dz. 156, dz. 157/6

19.03 od godz. 8:00 do 9:00 Pobiedziska ul. Długa, ul. Poprzeczna, Promienko 14, 14C, 14F, dz. 157/2, dz. 157/3, dz. 156, dz. 157/6

19.03 od godz. 13:00 do 15:00 Gmina Stęszew, miejscowość Witobel ul. Wrocławska 18, 20, 75, 81, 85, 87, 89, 93, działki nr 90/2, 91/7, 93/1,

19.03 od godz. 8:30 do 17:00 Mosina ulice Brzozowa , Czereśniowa , Piaskowa , Topolowa , Jabłkowa , Porzeczkowa , Targowa , Agrestowa , Obrzańska , Skrajna , Śliwkowa

20.03 od godz. 5:00 do 7:00

Czerwonak: ul. Stroma 10, 12, od 11 do 23 nieparzyste, ul. Kręta od 7 do 33 nieparzyste, ul. Krótka 2, 4, 6A, 11, 13.

20.03 od godz. 8:00 do 11:00 Janikowo: ul. Ogrodnicza 9.

20.03 od godz. 8:00 do 12:00 Pobiedziska ul. Rzeczna 8D, 8F, 10A, 10D, dz. 14/3, dz. 14/6, dz. 21/9, dz. 21/8, dz. 21/7, dz. 21/6, dz. 1/11

20.03 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Stęszew, miejscowość Witobel ul. Wrocławska 18, 20, 75, 81, 85, 87, 89, 93, działki nr 90/2, 93/1,

20.03 od godz. 8:30 do 17:00 Gmina Stęszew, miejscowość Zamysłowo, ul. Moderska 10, 11, 12, 19, ul. Twardowska 1, działki nr 194, 197/1, 197/2, 451/5, 451/6, 451/9, Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo ul. Moderska 11, 12,

20.03 od godz. 9:00 do 15:00

Runowo 49, 50, 48, 48D, 48F, DZ.100/7

20.03 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Rokietnica, miejscowość Krzyszkowo, ul. Spokojna cała, ul. Krótka cała, ul. Okrężna cała, ul. Obornicka od nr 1 do nr 8, ul. Główna 13, 13A, 15, 17, 19, 20, 21, 22e, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34A, 35, 36, 36A, 38, 39, 40, od nr 57 do nr 87 nieparzyste, od nr 60 do nr 98 parzyste, ul. Koszycy 41B, przepompownia ścieków przy ul. Głównej, PKP-Energetyka przejazd samoczynny na ul. Głównej, działki nr 114, 119/11,

20.03 od godz. 10:00 do 14:00 Mosina ulice Marcinkowskiego , Piaskowa , Morelowa , Targowa , Brzozowa , Topolowa , Wiśniowa , Sowińskiego , Śliwkowa , Wiatrowa

21.03 od godz. 5:00 do 7:00

Pobiedziska ul. Rzeczna 8D, 8F, 10A, 10D, dz. 14/3, dz. 14/6, dz. 21/9, dz. 21/8, dz. 21/7, dz. 21/6, dz. 1/11

21.03 od godz. 8:00 do 17:00 Puszczykowo ulice Bolesława Chrobrego 49, 50A, 50B, 54, 56, 58, 60, 62, Kopernika Mikołaja 2A

21.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gruszczyn: ul. Żwirki i Wigury od 3 do 29 nieparzyste, 29A, od 4 do 34 parzyste, 34A.

21.03 od godz. 8:00 do 12:00 Huta Pusta 1, 2, 3, 4, dz. 427/4, dz. 427/3, dz. 427/5, dz. 92, Stacja telefonii komórkowej

21.03 od godz. 8:30 do 13:00 Gmina Stęszew, miejscowość Strykowo, ul. Towarowa cała, ul. Cyprysowa cała, Marek S. Zakład tokarsko-ślusarski, działki nr 150/3, 150/4, 150/6, 151/17, 151/19, 152/6, 152/7,

21.03 od godz. 9:00 do 15:00

Puszczykowo ulice Bolesława Chrobrego 50C, Kasprowicza Jana 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, Kopernika Mikołaja 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 31, 33

22.03 od godz. 8:00 do 14:00 Czerwonak: ul. Morenowa od 2 do 10 parzyste, ul. Zielona od 2 do 12 parzyste, od 7 do 33 nieparzyste.

22.03 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Stęszew, miejscowość Skrzynki, ul. Dworcowa 1, od nr 2 do nr 16 parzyste, od nr 11 do nr 25 nieparzyste, ul. Kwiatowa 5, ul. Wodna cała, ul. Plac Parkowy 1, ul. Parkowa 6, 8, 10, kaplica, złącze TPSA przy ul. Dworcowej, UMIG przy ul. Wodnej, spółdzielnia produkcji rolnej Skrzynki,

22.03 od godz. 9:00 do 13:00 Pobiedziska ul. Jesiotrowa

23.03 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Buk, miejscowość Otusz, ul. Dojazdowa cała,

25.03 od godz. 8:00 do 16:00 Gmina Dopiewo miejscowość Dąbrowa ul. Polna 16, działki nr 312/8, 312/36, 312/37

25.03 od godz. 8:00 do 14:00 Plewiska: ul. Zakładowa 13, 16, 20, stacja GSM.

25.03 od godz. 8:00 do 13:00 Rogalinek ulice Kręta , Mostowa 31, 37, Piaskowa 2, 3, Polna 2, 4, Sikorskiego Generała 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 33A, 34, 35, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 5, 6, 7, 8, 9

25.03 od godz. 9:00 do 10:00 Rogalinek ulica Kręta 20

25.03 od godz. 9:00 do 10:00 Mosina ulice Topolowa 2, 11A, 13, 5D, 7, 9, 6, Sowińskiego 33, 34B, 35, DZ. 1214/2, 29, 30, 31, 32, 37, 38, 39, 40, 41, Targowa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15A, 16, 59, 60, 9, Sowiniecka 75, Wiosny Ludów SZKOŁA

26.03 od godz. 5:00 do 7:00

Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Góra, ul. Szamotulska od nr 3 do nr 15 nieparzyste, od nr 4 do nr 10 parzyste, Firma Zicar, działki nr 86/1, 89, 109, 120, TP-kom Sp. z o.o. PZS przy ul. Szamotulskiej,

26.03 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Buk, miejscowość Niepruszewo, ul. Malinowa cała, ul. Wiśniowa 15, działki nr 26/1, 94/7, stacja bazowa telefonii komórkowej nr POZ3091A, FHU INSTALACJE DOMOWE RAFAŁ K.,

26.03 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Stęszew miejscowość Strykowo ul. Kolejowa od 1 do 8, Podgórna 11, Poznańska 47B, działki nr 446/1, 449/5, stacja gazowa Gaz System S.A., zintegrowany węzeł przesiadkowy, dworzec PKP,

26.03 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Buk miejscowość Wielka Wieś ul. Bohaterów Bukowskich 86 działki nr 149

26.03 od godz. 12:00 do 16:00

Komorniki: ul. Kasztanowa, ul. Wielocha 1, od 23 do 61 nieparzyste, ul. Krokusowa od 1 do 41 nieparzyste, ul. Liliowa, ul. Chabrowa 25, 27, 29.

27.03 od godz. 8:30 do 11:30 Mosina ulice Sowiniecka 46, 46 A, 46A, 46B, 46C, 47, 47/24, 47A, 47B, POD TORA, Topolowa 1, 3, 5, 5 B, Czarnieckiego 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Targowa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8

27.03 od godz. 10:00 do 12:00 Gmina Dopiewo miejscowość Zakrzewo ul. działki nr 44/16, 44/19, 44/20, 44/21

28.03 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Stęszew, miejscowość Jeziorki cała

28.03 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina Dopiewo miejscowość Dopiewo ul. Lipowa od nr 19 do nr 59 nieparzyste, działki nr 344/20, 344/21, 344/22, 344/23, 344/24, 344/26, 344/27, 344/29, 344/33, 344/34, 344/30, 344/54, 344/57, 344/58, 344/62, 344/64, 344/66, 344/68, 344/70

28.03 od godz. 12:00 do 16:00

Gmina Stęszew, miejscowość Skrzynki ul. Dębina 51, 53, 59, 61, działki nr 93/87, 93/88, 93/85, 93/91, 93/92,

29.03 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Rokietnica, miejscowość Pawłowice, ul. Piaskowa 43,

29.03 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Stęszew miejscowość Skrzynki ul. Dębina 12, 14, 16, 18, 20, 22, działki nr 93/74, 93/75, 93/77, 93/78,

29.03 od godz. 12:00 do 16:00 Gmina Stęszew miejscowość Strykowo działka nr 672

2.04 od godz. 9:00 do 12:00 powiat rawicki gm. Jutrosin: Ostoje nr 3 do 18, 37 do 55, Zakład Wędliniarski GRZYWACZEWSKI, świetlica wiejska, działka nr 114/1.

18.03 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Jutrosin: Płaczkowo nr 1, 2, 2A, nr 3 do 6, nr 25 do 32, nr 33/2, 35.

19.03 od godz. 8:00 do 13:00

gm. Miejska Górka: Dąbrowa ul. Kościuszki nr 7F do 15 nieparzyste, nr 32 do 46 parzyste, działki nr 468, 578/2.

20.03 od godz. 7:30 do 14:30 powiat chodzieski Chodzież ul. Bosa 1, 5, 8, 9, 11, ul. Garncarska 13, ul. Gołębia 1, 2, 5, ul. Górna 2, 4,6, 8, 14, 16, ul. Mała 2A, 4, ul. Żeromskiego 19, ul. Ślusarska 5, ul. Zielona 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10.

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Bukowiec 13 i 13A.

19.03 od godz. 9:00 do 13:00 Chodzież ul. Mańczaków garaż nr 5 dz. nr 2541/2.

20.03 od godz. 8:00 do 14:00 Chodzież ul. Bosa 1, 5, 8, 9, 11, ul. Garncarska 13, ul. Gołębia 1, 2, 5, ul. Górna 2, 4,6, 8, 14, 16, ul. Mała 2A, 4, ul. Żeromskiego 19, ul. Ślusarska 5, ul. Zielona 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, ul. Zamkowa, ul. Staszica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, ul. Młyńska 2, ul. Mańczaków, ul. Grudzińskich, ul. Boczna.

20.03 od godz. 8:00 do 9:00

miejscowość Wyszynki 1, 2, 18, 20, 21, 22, 22A, 23, 23A, 24, 25, dz. nr 235/1, 319/6.

21.03 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Szamocin ul. Parkowa stacja gazowa, ul. Osiedle Smolary 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dz. nr 1619, 1620, 1623, 1625, 1626, 1076/24, ARKADIO , Gabinet Lekarski, Bakoma, oświetlenie drogowe, PGR, hydrofornia, garaże, ul. Górna 1, dz. nr 1076/79.

21.03 od godz. 8:00 do 15:00 miejscowość Bukowiec 43, 44, ferma.

22.03 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Wyszynki 26, 27, miejscowość Grabówka 26.

23.03 od godz. 8:00 do 12:00 powiat złotowski Miejscowość: Sławianowo działka numer 305

18.03 od godz. 8:00 do 13:00 gm. Wąsosz: Kobylniki - cała miejscowość.

18.03 od godz. 8:30 do 14:30

Miasto Krajenka ul. Władysława Jagiełły działka nr 86/2, sala gimnastyczna, Transfer.

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 Miejscowość: Rosochy działka numer 144na27, 144na32.

20.03 od godz. 7:00 do 13:00 Wąsosz: ul. Boczna - cała ulica; ul. Nowa nr 1, 2, 5, działka nr 109/39; ul. Polna nr 4, 5, 8, 9, 10C; ul. Rawicka nr 13 do 21 nieparzyste.

20.03 od godz. 7:30 do 9:30 Miejscowość: Blękwit ul. Miodowa 1, ul. Pilska 7, 8 PSB Mrówka, 10, 11

25.03 od godz. 8:00 do 17:00 powiat wągrowiecki miejscowość Łukowo dz. 165/7

18.03 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Rgielsko 23A, 23C, 24, 25, 27, nr dz. 5, przepompownia ścieków.

19.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Rusiec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 32, 33, 34, 35, dz. 35/1.

21.03 od godz. 8:00 do 14:00

Skoki ul. Graniczna 1 - 21, 23, 23/1, 25, 27. Oraz działki przyległe

22.03 od godz. 8:00 do 13:00 Rościnno 1 - 10, 18 - 26, 33 - 40 oraz działki przyległe

22.03 od godz. 9:00 do 14:00 powiat kolski Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ul. Spokojna cała, Dworcowa 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 8, Poznańska 8, Szosa Poznańska 2A, 8, działki nr 371/2, 374/15, 377/14, 384, 385, skup palet, "U Binia",

18.03 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ul. Spokojna cała, Dworcowa 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 8, Poznańska 8, Szosa Poznańska 2A, 8, działki nr 371/2, 374/15, 377/14, 384, 385, skup palet, "U Binia",

19.03 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Suchy Las miejscowość Złotniki ul. Cisowa cała, Jałowcowa cała, Wrzosowa 14, 18, 22, 24, Zielona 19, działki nr 282/3, 282/4, 283/11, 283/12, 283/13, 283/14, 283/17, 283/18, 283/19, 283/20, 305/7, 305/10, 306/18, 306/23, 1163, 1164, 1165, 1176, 1191, 1192, 1193, 1194,

18.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat pilski miejscowość Dźwierszno Małe nr 53C-K, dz. nr 153/27-32.

18.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Mirosław Ujski 52 - strusie.

21.03 od godz. 8:00 do 18:00 powiat leszczyński Gowarzewo ul. Jesionowa, ul. Śnieżna 7, ul. Tulecka 3, 9 - 19 Nieparzyste, 28 - 36 Parzyste. Oraz działki przyległe

18.03 od godz. 8:00 do 12:00 Gowarzewo ul. Morelowa

18.03 od godz. 13:00 do 17:00 Włoszakowice ul. Zachodnia działki nr 864/1 do 4, 864/8.

21.03 od godz. 9:30 do 15:30

Lipno ul. Juranda - cała ulica.

21.03 od godz. 11:00 do 15:00 gm. Święciechowa: Długie Stare ul. Jesienna nr 37, 39A, 41, działki nr 257/1, 257/5, 257/5, 258/5.

22.03 od godz. 7:30 do 13:30 Święciechowa ul. Krzycka działka nr 767/2.

22.03 od godz. 8:30 do 14:30 gm. Święciechowa: Gołanice ul. Lipowa nr 2, 6, 8, działki nr 83, 87; ul. Parkowa nr 24 do 29, nr 31 do 41, nr 43 do 47, Przedszkole, Sklep ABC; ul. Stawowa działka nr 53 (kościół).

23.03 od godz. 8:30 do 13:30 Zimin, Krerowo,

25.03 od godz. 9:00 do 10:00 powiat średzki Środa Wielkopolska ul. Wrzesińska 31 - 44, ul. Zamojskich 12 - 43. Oraz działki przyległe

18.03 od godz. 8:30 do 14:00

Środa Wielkopolska ul. Fromborska, ul. Kopernika 4, ul. Działyńskich 30, ul. Urbanowicza 1, ul. Wrzesińska 31 - 44, ul. Zamojskich 12 - 43. Oraz działki przyległe

18.03 od godz. 8:30 do 9:30 Środa Wielkopolska ul. Fromborska, ul. Kopernika 4, ul. Działyńskich 30, ul. Urbanowicza 1, ul. Wrzesińska 31 - 44, ul. Zamojskich 12 - 43. Oraz działki przyległe

18.03 od godz. 13:00 do 14:00 Środa Wielkopolska ulice Hallera gen. Józefa 10, 10A, 12, 12A, 14, 16, 16A, 16B, 2, 4, 4A, 7, 8, 9, Jackowskiego Maksymiliana 4, Janickiego Ks. Stanisława 1, 4, 5, 7, 8, Kórnicka 2, 2A, 2B, 4, 6, 6A, Młodych 1, Paderewskiego Ignacego Jana 17, Staszica Stanisława 13, 15, 18, 19, 20, 20A, 22, 23, 25, 25A, DZ.1405;, dz.826

19.03 od godz. 8:00 do 14:00

Środa Wlkp. ul. Za Strzelnicą, ul. Batorego,

25.03 od godz. 11:00 do 13:00 powiat szamotulski Gmina Pniewy, miejscowość Lwówek, ul. Świętojańska cała, ul. Polna cała, ul. Magazynowa 1, ul. Grobla cała z wyjątkiem nr 1, 2, 2a, 3 oraz działek 145 i 146/3, ul. Powstańców Wielkopolskich od nr 2 do nr 20 parzyste, od nr 5 do nr 19 nieparzyste, 42, 44, ul. 3 Stycznia 1, działki nr 100/9, 100/11, Salony meblowe Szwedek i Roszkiewicz S.C., PHUiT Stefan Ł., Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Lwówku, główny inspektorat nadzoru drogowego w Lwówku punkt kontrolny nr IRPK 6 398 403, Bramownica GDDKiA przy na ul. Powstańców Wielkopolskich, Polski Związek Działkowców im. Dr. Zb. Świtalskiego, Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty, probostwo,

18.03 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Ostroróg, miejscowość Szczepankowo 63, 64, 64a, 65, 66, działki nr 23/1,

19.03 od godz. 8:00 do 15:30 Gmina Ostroróg, miejscowość Szczepankowo 63, 64, 64a, 65, 66, działki nr 23/1,

20.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Pniewy, miejscowość Pniewy, ul. Poziomkowa 17, ul. Malinowa 10, 11, 14, 15, działki nr 411/40, 411/42, 411/48, 415/5, 415/6, 415/13, 415/15, 415/16,

19.03 od godz. 8:30 do 12:30 Gmina Pniewy, miejscowość Zajączkowo 4, 5,

20.03 od godz. 8:00 do 13:00 miejscowość Chojno-Młyn 8, 9, 9A, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 29A, 29B, 30, 30A, 31, 31A, 31G, 31H, 31N, 33, 34, 34A, 35, 36, 36B, 37, 37A, dz. nr 264/3-6, 280, 296, 332, 358/2, miejscowość Pustelnia 1.

20.03 od godz. 9:00 do 17:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Szamotuły, ul. Jastrowska od nr 31 do nr 45 nieparzyste, działki nr 1345/18, 1345/19,

21.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Obrzycko, miejscowość Gaj Mały 114D, od nr 122J do nr 122N, ul. Graniczna 114D, działki nr 182/43, 182/47, 321/1,

22.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Pniewy, miejscowość Głuponie 68a, 69, 70, 71, 72, 72a, 72b, 74, 75, Boisko, działki nr 313/2, 386/4, przepompownia ścieków, P.W. "ROBINEX" Robert Mączkowski, TPSA,

22.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Ostroróg miasto Ostroróg ul. Jeziorna 1, 1A, 3, 5, od 6 do 22 parzyste, ul. Poznańska od 16 do 26 parzyste, oraz od 29 do 49 nieparzyste, ul. Nowa od 1 do 8, działki nr 417, 489/7, 494/2, 511/12, przepompownia Aquanet Ostroróg Sp. z o.o., Sklep Spożywczo Przemysłowy Maria Słupińska, Sklep Wielobranżowy "Ania" Anna Wnuk, Salon Urody Agnieszka Lembicz,

26.03 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Szamotuły miejscowość Gałowo ul. Szamotulska 13, 13A, 13B, 15A, 15B, 17A, 17B, Topolowa 2, 2A, 2B, 2C, 23A, 23B, 23C, 25A, 25B, 25C, Wierzbowa 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, 25A, Sportowa 1A, 1B, 1C, 3, Czereśniowa 2, 2A, 2B, 2C, działki nr 72/1, 83/2, 94/1, 96/1, 94/4, 95, 103/1, 103/2, 104, 105/4, 106/4, 106/10, 106/15, 106/22, 128/2, 128/1, 129/1, 129/2, 129/3, 138, 137/5, 137/4, 197, 198, boisko sportowe, sklep Groszek, kotłownia, Mini Market "U Oliwiera" Wiesława Onisk, aktywne znaki drogowe DW187, garaże przy ul. Sportowej,

26.03 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Kaźmierz, miejscowość Dolne Pole od nr 1 do nr 14, 53, 55, działki nr 71/5, 77/1, świetlica wiejska, Gmina Kaźmierz, miejscowość Kaźmierz, ul. Dolna 24, 54, 55,

26.03 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Szamotuły miejscowość Gałowo ul. Szamotulska 1, 3, 5, 7, 9, 13A, 13B, Wierzbowa od 2 do 10, Topolowa od 1 do 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, Lipowa 12, działki nr 19, 108/7, 116/9, 195, Przedszkole, pompownia ścieków przy ul. Topolowej, sygnalizacja świetlna przy ul. Szamotulskiej, warsztat, Przedsiębiorstwo Rolniczo-Handlowe GAŁOPOL Sp. z o.o., pałac, sklep, PGR,

26.03 od godz. 10:00 do 14:00 Gmina Szamotuły miejscowość Mutowo 104, działki nr 87/34

27.03 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Duszniki miejscowość Ceradz Dolny ul. Jaśminowa cała, ul. Dereniowa cała, ul. Mahoniowa cała, ul. Parkowa 19, 19A, działki nr 175/1, 175/2, 175/8, 175/10, 175/12, 175/13, 176/1, 176/18, 177/2, 177/3, 177/9, 177/12, 177/13,

3.04 od godz. 10:00 do 13:00 powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Paproć od 30 do 34A, 34F, oraz od 39 do 44B, 60, działki 33/16, 41/2, 41/5, 41/8, 79, 905/1,

18.03 od godz. 13:00 do 17:00

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Bukowiec, ul. Powstańców Wielkopolskich działka nr 213/1,

19.03 od godz. 8:00 do 10:00 Gmina Nowy Tomyśl miasto Nowy Tomyśl ul. 3 Stycznia 1, 3, 5, 7, 9, 13, Zbąszyńska 1, 5, 6, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 16A, 18, 23, Kanałowa 12, działki nr 52/8, 55/2, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie, Cukiernia Jan Kachlicki, Wojskowa Komenda Uzupełnień, sklep Przedsiębiorstwo Handlowe Techmot Grzegorz Wichtowski, Suszarnicza Spółka "OGRODNIK" S.A., naprawa gaśnic, przepompownia ścieków przy ul. Kanałowej/Komunalnej,

20.03 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Opalenica, miejscowość Opalenica, ul. Nowa 17, 19, działki nr 320/2, magazyn przy ul. Nowej, Młyn Stanisław B. Roman K. Sp. J.,

21.03 od godz. 7:30 do 11:00

Gmina Opalenica, miejscowość Opalenica, ul. Cicha cała, ul. Podzamcze cała, ul. Zamkowa 52A, 59, ul. Stefana Żeromskiego 21A, 21B, 25, ul. Władysława Stanisława Reymonta 21A, ul. Półwiejska od nr 1 do nr 55 nieparzyste, od nr 4A do nr 32 parzyste, 44, 46, ul. Energetyczna od nr 14 do nr 42 parzyste, 39, ul. Magnoliowa 2, 4, 6, ul. Osiedle Centrum 16/13, ul. 3 Maja 55, 59, 61, działki nr 1202/8, 1206/5, 1383/2, 1385/2, 1400/6, 1428/5, 1428/13, 1440/3, 1440/4, 1442/4, 1442/5, 1442/7, 1442/8, 1442/10, 1443/8, 1443/9, 1443/10, 1461/6, 1461/12, 1461/13, 1693, 1771/2, 1771/4, 1771/5, 2214, kotłownia przy ul. Władysława Stanisława Reymonta, budynek wodociągowy przy ul. Stefana Żeromskiego, wuklanizator przy ul. Półwiejskiej, Rodzinne Ogrody Działkowe "Zorza", Rodzinny Ogród Działkowy im. Mikołaja Kopernika, budynek gazociągowy przy ul. Półwiejskiej,

21.03 od godz. 11:00 do 14:30

powiat kościański Czempiń ul. Sokolnicza, ul. Chłapowskiego 3,

19.03 od godz. 7:00 do 13:00 gm. Czempiń: Słonin działka nr 276/6.

21.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat jarociński gm. Góra: Witoszyce nr 4 do 8B, boisko sportowe (dz. 242).

19.03 od godz. 8:00 do 14:30 gm. Góra: Witoszyce nr 2, 3, 3A, 77, 78, pałac.

19.03 od godz. 8:00 do 9:00 gm. Góra: Witoszyce nr 2, 3, 3A, 77, 78, pałac.

19.03 od godz. 13:00 do 14:30 gm. Góra: Witoszyce nr 2, 3, 3A, 77, 78, pałac.

20.03 od godz. 8:00 do 9:00 gm. Góra: Witoszyce nr 2, 3, 3A, 77, 78, pałac.

20.03 od godz. 13:00 do 14:00

gm. Góra: Witoszyce nr 4 do 8B, boisko sportowe (dz. 242).

20.03 od godz. 8:00 do 14:00

Góra ul. Jodłowa nr 1, 4; ul. Świerkowa nr 2 do 11, nr 14AB.

22.03 od godz. 7:30 do 10:30 powiat gnieźnieński Jankowo Dolne 2, 42, 56 - 61, Os. Natura. Oraz działki przyległe, Os. Leśna Dolina dz. 18/11, dz. 18/18, dz. 18/17

19.03 od godz. 8:00 do 15:00 Jankowo Dolne Os. Natura. Oraz działki przyległe

19.03 od godz. 8:00 do 8:30 Jankowo Dolne Os. Natura. Oraz działki przyległe

19.03 od godz. 13:00 do 15:00 Niechanowo ul. Boczna, Żelazkowo 15 - 20, Goczałkowo 1B, 2, dz. 26/60, dz. 26/4

21.03 od godz. 8:30 do 14:30 Kiszkowo ul. Pobiedziska 1 - 11, Stacja Paliw, ul. Kościelna 1, Węgorzewo 40, 41. Oraz działki przyległe

22.03 od godz. 9:00 do 13:00

powiat kępiński Miejscowość: Lipka ul. Wybudowanie 25, 27, działka numer 109na31

19.03 od godz. 8:00 do 15:30 powiat czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka ul. Słoneczna 9, 20.

19.03 od godz. 8:00 do 11:00 miejscowość Kamiennik 43, 43A, 59, działka 343, Drawsko 1 leśniczówka.

21.03 od godz. 8:00 do 16:00 Trzcianka ul. Bukowa 2.

23.03 od godz. 9:00 do 14:00 powiat krotoszyński Kobylin ul. Krotoszyńska nr 84, 86, Ośw. Przejazdu Kolejowego PKP; ul. Poziomkowa działka nr 2135/13; ul. Rzemiechowska nr 9, 11, 13.

19.03 od godz. 10:00 do 14:00 Kobylin: ul. Kolejowa nr 18A (dz. 136/8); ul. Tulipanowa nr 1A, 3, działka nr 136/33.

20.03 od godz. 8:00 do 13:00

powiat obornicki miejscowość Ryczywół ul. Kolejowa, ul. Nowa, ul. Kościuszki numery od 9 do 20, ul Słowackiego 4, 5, 6, 7, ul. Stepczyńskiego, ul. Chodzieska, Plac 1 Maja, ul. Marcinkowskiego 17, ul Czarnkowska, ul. Łąkowa.

20.03 od godz. 7:00 do 8:00

miejscowość Ryczywół ul. Kolejowa, ul. Nowa, ul. Kościuszki numery od 9 do 20, ul Słowackiego 4, 5, 6, 7, ul. Stepczyńskiego, ul. Chodzieska, Plac 1 Maja, ul. Marcinkowskiego 17, ul Czarnkowska, ul. Łąkowa.

20.03 od godz. 16:00 do 17:00 miejscowość Rogoźno ul. Zachodnia 12.

20.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Oborniki miejscowość Gołaszyn 9A, 25, 101, 107, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 126, 127, 129, 131, 133, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 150, działki nr 40/8, 197, 204, 218, 228, 230, 236, 241, 245, 246, 249, 252,

21.03 od godz. 9:00 do 13:00 Leszno Leszno ul. Grunwaldzka nr 66, sklep Żabka, salon fryzjerski.

20.03 od godz. 7:30 do 15:30 Leszno ul. Kolbe nr 12, 14, 20.

21.03 od godz. 8:00 do 15:00

powiat wrzesiński Mikuszewo, Chrustowo, Budziłowo, Bielawy, Nowa Wieś Podgórna, Chlebowo,

20.03 od godz. 8:00 do 9:00 Stępocin MOP A2, Chwałszyce MOP A2

20.03 od godz. 8:00 do 20:00 Stępocin , Dzierżnica 29, 30, 31, 33, Górzno,

20.03 od godz. 8:00 do 9:00 Stępocin , Dzierżnica 29, 30, 31, 33, Górzno,

20.03 od godz. 14:00 do 17:00 Nekielka dz. 3/17, ul. Grzybowa

22.03 od godz. 9:00 do 12:00 Nekla ulice Starczanowska 10, 11, 13, 13A, 16, 16A, 17, 18, 19, 21, 23, 23A, 25, 8, 27, Dworcowa 35, 37, 54, 56, 56a, Różana 6, 8, Jastrzębia 1, Orla 10, 18, 2, 4, 6, 8, dz. 662/17, Sowia dz. 662/26, Starczanowo 99

22.03 od godz. 9:00 do 12:00

Nekla ul. Polna, ul. Przyleśna, Rondo Jana Pawła II, ul. Za Lasem 10,

22.03 od godz. 11:00 do 13:00

Września ulice Baczyńskiego Krzysztofa Kamila 3, Szeroka 10, 12, 16, 16A, 18, 2, 20, 22, 22A, 24, 24A, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 6, 8

26.03 od godz. 11:00 do 14:00 powiat ostrowski Piaski ul. Powstańców Wlkp. nr 13, 17, 21 do 23; działka nr 402/20; ul. Poznańska nr 18, 18A, 21A, 22 do 55; działka 501/1.

20.03 od godz. 8:30 do 15:30 powiat międzychodzki Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Chrzypsko Małe 3A, od nr 5 do nr 13, 21, 21A, 21B, 22, 24, 25, 27, 99, 100, 100A, 101, 107, 108, 134, ul. Osiedle Dębówiec od nr 1A do nr 2, od nr 5 do nr 13, 100, 135, ul. Za Mostem cała, działki nr 34/1, 34/6, 38/1, 41/1, 41/9, 87/10, 134/14, 134/18, 135/16, 135/19, 135/20, od nr 135/26 do nr 135/33, 136/5, 136/8, 136/20, 137/17, 137/22, sklep, Gmina Chrzypsko Wielkie, miejscowość Chrzypsko Wielkie, ul. Kolejowa 1A, 3A, 5, 6, 7, 7A, 7B, 7E, 7F, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, działki nr 435/8, 435/8, 436/4, 439/2, 439/5, od nr 439/11 do nr 439/25, 454/6, 454/7, 454/12, 458, 459/2, 459/3, 459/4, 459/6, 465/2, 493/3,

21.03 od godz. 8:00 do 13:00

powiat wolsztyński gm. Przemęt: Osłonin ul. Wałowa - cała ulica. Wieleń ul. Wczasowa nr 58, 58D, działki nr 196/27, 196/31, 196/32, 196/33, 196/36, Ośrodek RELAX, PPH OKOŃ.

22.03 od godz. 8:00 do 13:00

powiat grodziski Gmina Rakoniewice, miejscowość kuźnica Zbąska 8, 54, 54A, Gmina Rakoniewice, Błońsko 8, 55, 56, 56a, 57, działki nr 202/1, pieczarkarnie przy nr 55,

22.03 od godz. 9:00 do 14:00

Skąd wiemy o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii elektrycznej często planują wyłączenia prądu z powodu: modernizacji sieci energetycznej

przyłączania nowej sieci energetycznej

konserwacji sieci transformatowej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Czym się zająć, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

