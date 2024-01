Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 19.01

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Bierzwienna Długa-Kolonia od 67 do 69, 72, 387/3. 19.01 od godz. 9:00 do 14:00

Izbiczno 43, 45, Koźminiec 108, 108A, 109, od 111 do 119, dz. nr-344/3. 19.01 od godz. 9:00 do 11:00

Kramsk , 0013-113/11, 113/25 (GPO), Kramsk-Łęgi 6, 20, 20C, 21, 22, 22A, od 23 do 26, 28, 57, 58, 80, 90, 93, 94, 101, 151/9, 113/5. 19.01 od godz. 10:00 do 14:00

Nabyszyce 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 4A, od 6 do 8, 19, od 110 do 112, 112A, 114, 727/1, 804, 803, Wierzbno ulica Gorzycka 16. 19.01 od godz. 9:00 do 13:00

gm. Piaski: Smogorzewo nr 1 do 36H, 37, 56, nr 61 do 66 oraz 70 do 72; działki nr 327/5, 339/9, 339/10, 439/1.

19.01 od godz. 8:30 do 15:30

gm. Piaski: Drzęczewo Pierwsze nr 1.

23.01 od godz. 7:30 do 17:30

gm. Piaski: Szelejewo Drugie nr 9, 9A, 25 do 29, 35, działka nr 137/38, 138.

25.01 od godz. 7:30 do 12:30

powiat słupecki

Cienin Zaborny od 1 do 4, 6, 7, 7A, od 8 do 10, 10 D, 10A, 10c, 11, od 13 do 15, 15 A, 16, 16 A, od 17 do 20, 20A, 21, 21a, od 22 do 25, 25A, 26, 26 A, 26A, 27, 28, 28A, 29, od 33 do 35, 37 A, 46/4, 48, 66, 71, 71 A, 75, 93, 94, 97, 97 F, 98, 98 c, 98d, 98E, 0005-397/5 (GPO), 0005-406/5 (GPO), 357/3, 389/1 (GPO), 398/1 (GPO), 399/5, 406/3 (GPO), 406/4 (GPO), 498/4 (GPO), Cienin Zaborny-398/3, Cienin Zaborny-Parcele 24a, 24B, 30, 31.

19.01 od godz. 8:30 do 13:00