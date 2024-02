Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 19.02

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Kobylin: Kuklinów nr 53 (RSP Kuklinów), działka nr 65/6, stacja bazowa P-4, T-Mobile; Wyganów nr 1, 2, 6 do 13A, 26 do 35, 37, 37A, 38, 40, Kościół, Sala wiejska. 23.02 od godz. 8:30 do 16:30

Dzióbin 27, Kęcerzyn 1, od 3 do 6, 9, 10, od 12 do 14, 26, 29, 30, 122, 49/1. 19.02 od godz. 9:00 do 14:00

Powidz ulice Kolejowa 1, 3, od 5 do 8, 10, 12, 577/2, Kościelna 15, 17, 18, 20, 21, od 23 do 25, 27, 29, Ogrodowa 6, 7, 7A, 8, 9, Piaski 4, od 10 do 12, 14, od 17 do 19, 21, 21 B, 23, 27, W-413, Plac Piaskowy 8, 13, 15, 21, 25, Warszawska , Witkowska 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21A, Powidz-1027 (GPO), Wojska Polskiego 12, 14, 16, 19, 21 , Powidz-636/1 (GPO). 19.02 od godz. 8:00 do 14:00

Dąbroszyn 1, 1A, 2, 3, 3A, 4, 4A, 4B, 5, 5B, 6, 6A, od 7 do 9, 9A, 10, 11, 174, 174/3 (GPO), 177 (GPO). 19.02 od godz. 10:00 do 13:00

Borowo 2, 2A, 3, 4, od 7 do 10, Borowo-150 (GPO), Borowo-72/1 (GPO), Roztoka 8. 19.02 od godz. 9:00 do 12:00

Plecemin nr od 15A do 17A 29.02 od godz. 8:00 do 15:00

gm. Przemęt: Osłonin ul. Chmielna, Sportowa, Wodna - całe ulice; ul. Gwarna nr 4, 5A, 5B, 6; ul. Gwiaździsta nr 1, 2; ul. Lipowa nr 17, 19, 21, nr 24 do 36 i 40 parzyste; ul. Pogodna nr 1, 6, 20; ul. Promienista przepompownia ścieków (dz. 196/19); ul. Wąska nr 1, 3. 20.02 od godz. 11:00 do 13:00

Cienin Kościelny 4, 11, 14, 14A, 41, 43, 43 A, od 45 do 52, 52 A, od 53 do 55, 55D, od 56 do 58, 58A, od 59 do 62, 62 A, 63, 63a, 64, 65, 65A, 66, 67, 67A, 68A, od 69 do 72, 81, od 93 do 97, 97A, 98, 99, od 101 do 103, od 105 do 107, 144/8 (GPO), 146/10 (GPO), 149/2, 303, DZ. NR 222. 19.02 od godz. 8:00 do 12:00

Przemęt: ul. Powstańców Wlkp. nr 2 do 14 parzyste, nr 7 do 17 nieparzyste, Remiza OSP, sklepy; ul. Stawna - cała ulica. 23.02 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Przemęt: Osłonin ul. Konwaliowa nr 1, nr 2 do 22 parzyste, działki nr 23/2, 23/7, 24, GR KAMINIARZ; ul. Parkowa nr 5A do 11 nieparzyste, nr 8 do 14 parzyste. 21.02 od godz. 9:00 do 11:30

Garby: ul. Nowoczesna od 1 do 15 nieparzyste, dz. 522/1, dz. 522/2, dz. 522/3. 19.02 od godz. 8:00 do 12:00

Swarzędz: os. Czwartaków dz. 101/63, dz. 102/63.

20.02 od godz. 8:00 do 13:00

Promnice ul. Północna 60, 58, 56, dz. 31/7, Sala O S P

20.02 od godz. 8:30 do 14:00

Komorniki: ul. Nowa, ul. Staszica 32, 34, 39, 40, 41.

20.02 od godz. 8:30 do 11:30

Przeźmierowo: ul. Rynkowa od 83 do 93 nieparzyste, od 102 do 132 parzyste, ul. Południowa od 38 do 52 parzyste, 39A-F, od 41 do 57 nieparzyste, ul. Kwiatowa 23, ul. Majowa od 2 do 12 parzyste, ul. Lipcowa, ul. Krańcowa 14A, ul. Lotnicza 29, 31, 35, 52, 54.

20.02 od godz. 8:30 do 12:30

Gmina Buk, miejscowość Otusz 7, 8, 8a, 8h, 9, 10, 11, 11a, 11b, 11C, 12, 12A, 13, 13e, 13G, 13E, 14, 15, od nr 16 do nr 43,46, 50, 51, 52, 52F, 53, 53b, 54, 55, 56 , ul. Kręta cała, ul. Prosta cała, ul. Rekreacyjna cała, ul. Żurawia cała, ul. Szkolna 9, ul. Turkusowa 15, działki 54/12, 55/5, 55/9, 64/10, 65/32, od nr 67/10 do nr 67/24, od nr 67/38 do nr 67/49, 70/1, 97, od nr 101/1 do 101/10, 103/3,od nr 105/22 do nr 105/40, 159/2, 166/1, 167/1, 167/4, gospodarstwo rolne przy ul. Otuska/Promienista, przejazd kolejowy PKP, OSP Otusz, stowarzyszenie "Promyk", klub SKRA Wielkopolska, Gmina Buk, miejscowość Józefowo 51, 55,

20.02 od godz. 9:00 do 11:00