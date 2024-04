Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 2.04

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (2.04 10:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

gm. Gostyń: Sikorzyn nr 1 do 7, nr 17 do 23, nr 24C, GLINKOWSKI Powozy Konne. 2.04 od godz. 8:00 do 15:00

Miejscowość Chodzież ul. Jana Kochanowskiego numery nieparzyste od 49 do 105A, ul. Karczewnik 8, 8A, MWiK, ul. Podgórna 52, ul. Siejaka 17, 20. 2.04 od godz. 8:00 do 14:00

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Garby: ul. Palmowa od 1 do 21 nieparzyste, od 4 do 18 parzyste, ul. Zakole od 1 do 41 nieparzyste, od 2 do 22 parzyste, ul. Strumykowa 14, ul. Łozinowa, ul. Michałówka 43, 45, 47, 69, dz. 170, ul. Podleśna od 1 do 9, 9A-D, ul. Opłotki 1, od 3 9 nieparzyste, ul. Tulecka 14, ul. Akacjowa 2, dz. 129/11, ul. Baziowa, ul. Zdrojowa, ul. Źródlana, ul. Michałówka 24, 33, 35, 37, 39, ul. Kruszewnicka. 4.04 od godz. 8:00 do 11:00

Garby: ul. Palmowa od 23 do 31 nieparzyste, od 20 do 30 parzyste, ul. Zakole dz. 214, dz. 228, 24, 29, od 43 do 57 nieparzyste, ul. Strumykowa od 13 do 35 nieparzyste, od 24 do 36 parzyste, ul. Subtelna, ul. Romantyczna, ul. Malownicza, ul. Michałówka 16. 4.04 od godz. 8:00 do 11:00

Przeźmierowo: ul. Olszynowa od 2 do 20 parzyste, 35, dz. 4/1, dz. 12/14 (przepompownia ścieków), ul. Kasztanowa od 19 do 23 nieparzyste, ul. Wysogotowska 114. 5.04 od godz. 8:30 do 10:30

Mosina ulice Leszczyńska 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 9, Kasprowicza 33, 1A, 2, 28, 3, 31, 32, 4, 5, 6, 7, 8, Kolejowa 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 62, Krotowskiego 1, 62, Strzelecka 1, 1 A, 10, 12, 14, 14(dz. 181, 14A, 16, 18, 2, 20, 24, 26, 28, 3, 30, 30A, 32, 34, 38 A, 38 C, 38B, 4, 5, 6, 62, 6b, 8, 8A, DZ.1823/7 9.04 od godz. 6:00 do 8:00

Gmina Kaźmierz miejscowość Kiączyn ul. Onyksowa cała, ul. Bursztynowa cała, ul. Topazowa 5, 5A, 7, 9, od 16, do 24, 26, 28, 30, 31, 33, od 36 do 41B, 45, 46, 47, 48, działki nr 10/4, 22/1, 43/2, 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 46/7, 46/8, 47/2, 72/9, 74/4, 75, 4.04 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Kaźmierz, ul. Krokusowa cała, ul. Liliowa cała, ul. Kaliowa cała, ul. Storczykowa cała, ul. Szkolna 29, od nr 28 do nr 42 parzyste, od nr 41 do nr 49 nieparzyste, ul. Poznańska 4, 8, 10, działki nr 184/5, 201/1, 202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 765, 838, 841, budynek wodociągów przy ul. Poznańskiej, 5.04 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Kaźmierz, ul. Krokusowa cała, ul. Liliowa cała, ul. Kaliowa cała, ul. Storczykowa cała, ul. Szkolna 29, od nr 28 do nr 42 parzyste, od nr 41 do nr 49 nieparzyste, ul. Poznańska 4, 8, 10, działki nr 184/5, 201/1, 202/5, 202/6, 202/7, 202/8, 765, 838, 841, budynek wodociągów przy ul. Poznańskiej, 4.04 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Kaźmierz miejscowość Kiączyn ul. Onyksowa cała, ul. Bursztynowa cała, ul. Topazowa 5, 5A, 7, 9, od 16, do 24, 26, 28, 30, 31, 33, od 36 do 41B, 45, 46, 47, 48, działki nr 10/4, 22/1, 43/2, 46/1, 46/3, 46/4, 46/6, 46/7, 46/8, 47/2, 72/9, 74/4, 75, 5.04 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Obrzycko, miejscowość Kobylniki 1, od nr 3 do nr 24, ul. Obrzycka 10, 19, działki nr 215/12, Gmina Obrzycko, miejscowość Słopanowo od nr 25 do nr 58, 61, 63, 64A, 66, 66B, 67, 70, 71C, 72A, 72B, 73, 73A, działki nr 214, 217/1, 222/4, 229/3, wielobranżowa działalność usługowo-handlowa Agnieszka F., P.P.H.U. R Łukaszyk& L. Turek Sp. J. Tir Serwis, Pałac w Kobylnikach, 5.04 od godz. 8:00 do 13:00

Gmina Kaźmierz, miejscowość Sierpówko od nr 1 do nr 9, 4.04 od godz. 8:00 do 14:00

Baranowo: ul. Wypoczynkowa od 42 do 54 parzyste. 8.04 od godz. 8:30 do 10:30

Kamieniec 8 do 29A, dz. 55, dz. 59 4.04 od godz. 7:30 do 14:30

Gostyń: ul. Dolna nr 46; ul. Wielkopolska nr 11, 12, 13; ul. Wrocławska nr 63 do 75A, 79 do 89, nr 188 do 210A, przepompownie ścieków (nr 69 i 79). 3.04 od godz. 7:30 do 13:30

gm. Miejska Górka: Konary nr 89EF, 89gh, nr 89H do 93. 8.04 od godz. 8:30 do 11:30

Rawicz ul. Winiary nr 4 do 9, 12. 4.04 od godz. 8:30 do 12:30

Poniec ul. Bukowa nr 28 do 54 parzyste, działki nr 640/28, 640/29. 9.04 od godz. 9:00 do 15:00

gm. Gostyń: Sikorzyn nr 1 do 7, nr 17 do 20, nr 22, 23, 24C. 3.04 od godz. 8:30 do 14:30

gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Pelikana nr 4, działka nr 162/2, boisko OSIR.

8.04 od godz. 11:30 do 15:30

gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Ludowych Zespołów Sportowych nr 1 do 3, działka nr 1076; ul. Pszczelarska nr 3, 3A, 5 do 22A; ul. Rawicka nr 51 do 67, 69; ul. Szymanowska nr 1 do 8, nr 10 do 16 parzyste; ul. Mała - cała ulica.

8.04 od godz. 11:30 do 12:30

gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Ludowych Zespołów Sportowych nr 1 do 3, działka nr 1076; ul. Pszczelarska nr 3, 3A, 5 do 22A; ul. Rawicka nr 51 do 67, 69; ul. Szymanowska nr 1 do 8, nr 10 do 16 parzyste; ul. Mała - cała ulica.

8.04 od godz. 14:30 do 15:30