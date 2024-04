Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 22.04

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Góra: Wierzowice Małe nr 3 do 16, 19, 20, 21, Koło Łowieckie DZIK, działka nr 123. 23.04 od godz. 7:30 do 14:30

Ruszków Drugi ulice Cicha , DZ. NR 315/4, Klonowa 34, Lipowa 1, 3, DZ. 310/7, Wesoła 2, 5, od 8 do 10, 13, 15, 21, 23, 103/1, Wspólna 17, 19, Żytnia 20 , 114, 1760, 1775. 22.04 od godz. 9:00 do 14:00

Salamony 60, od 62 do 75, 79, 21063, 728. 22.04 od godz. 9:00 do 13:00

Doruchów ulice Kępińska 6, Parkowa od 1 do 9, 11, 13a, 15, Rolna 15, 19 , 245/2. 22.04 od godz. 11:30 do 13:30

gm. Piaski: Szelejewo Pierwsze nr 61 do 62D; Lafajetowo - budynek rekreacyjny (dz. 65/4). 22.04 od godz. 9:00 do 14:00

miejscowość Płytnica Kolonia nr od 33 do 43, miejscowość Tarnowiec 29. 29.04 od godz. 7:30 do 11:00

Konstantynowo 1, 1A, od 2 do 8, 11, od 13 do 16, 30, 15/2 (GPO), 175/5 (GPO), Żółwieniec-133/4 (GPO), Żółwieniec-14/2 , Żółwieniec-504 (GPO), Żółwieniec-7/1 (GPO), Stanisławowo 1A, 83, 91, Żółwieniec-501/7 (GPO), Żółwieniec-501/8 (GPO), Szyszyńskie Holendry 136, 136 A, 136 B, 144, 152, 99/8 (GPO), Żółwieniec , 167 (GPO), 170/1 (GPO), 187/3 (GPO), 191,188, 501/3, Żółwieniec-140/1 . 22.04 od godz. 8:00 do 12:00

Kijowiec 13, Kijowskie Nowiny od 1 do 10, od 12 do 17, 19, 20, Nowiny Kijowskie-51/2 (GPO). 22.04 od godz. 8:00 do 12:00

Wrąbczynkowskie Holendry 16, od 19 do 25, 200 (GPO), Zapowiednia 3, 4. 22.04 od godz. 11:00 do 15:00

Wrąbczynkowskie Holendry 5, 6, 6 A, od 8 do 12, ., W-340, 288/12 (GPO). 22.04 od godz. 8:00 do 12:00

miejscowość Krępsko nr od 1 do 20A, Kościół. 8.05 od godz. 7:30 do 15:30

miejscowość Kąkolewice numery od 12 do numeru 17, świetlica, przepompownia, dz. nr 93/3, 99/8, 99/10. 10.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Kąkolewice od numeru 1 do numeru 11. 9.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Kąkolewice numery od 12 do numeru 17, świetlica, przepompownia, dz. nr 93/3, 99/8, 99/10. 14.05 od godz. 8:00 do 14:00

miejscowość Kąkolewice numery od 12 do numeru 17, świetlica, przepompownia, dz. nr 93/3, 99/8, 99/10. 13.05 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Duszniki miejscowość Sękowo ul. Szkolna od 1 do 10, 15, od 22 do 27, ul. Magnoliowa cała, działki nr 260/1, 335/7, 335/9, 335/12, 335/13, 339/7, OSP w Sękowie, sklep "U Romki", 23.04 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły ul. Jastrowska od 31 do 45 nieparzyste działki 1345/18, 1345/19, od 2921/6 do 2921/13 23.04 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Duszniki miejscowość Mieściska od 1 do 18, od 20 do 23, 29, 30, 31, 35, 37, 39, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 52, 86, 94, 95, 96, 98, 99, 101, 106, działki nr 35/2, 74/3, 78/2, 78/4, 78/5, 78/6, 78/8, 78/10, 84/14, 84/26, 86/1, 86/3, 84/32, 84/33, 99, 126/21, 126/22, 127, 128/22, 128/23, 128/34, 128/35, 128/36, 128/39, 128/43, 128/45, 128/49, 128/62, 24.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej, 7.05 od godz. 7:30 do 9:00

Gmina Pniewy miasto Pniewy ul. Międzychodzka 1, 2, 2A, 18B, 19, od 21 do 24, ul. Młyńska od 1, 2, 2A, 2B, 2C, 2D, 3, 5, 7, ul. Poznańska 1, ul. Targowa od 1 do 12, działka nr 210/2, 536, Restauracja Leonardo, Salon Fryzjerski PATI, Salon Fryzjerski Antosz, Sklep Wielobranżowy Henryk Młynarski, ADF STHIL Dariusz Wesołowski, Serwis Usługowo-Handlowy "GAL-DOM" Hoły Paweł, 6.05 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Ostroróg miejscowość Oporowo cała, miejscowość Dobrojewo od nr 1 do nr 18, od nr 21 do nr 28 oraz 30, 32, ul. Pniewska 13, Wroniecka 24, działki nr 30/1, 30/6, 80/1, 80/3, 346, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Oczyszczalnia Ścieków, Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. Hydrofornia, Gospodarstwo Rolne Kobiałkowscy Kinga i Mieczysław, Sklep Gama, Strażnica OSP Dobrojewo, Gminny teren rekreacyjny wraz z oświetleniem przy ul. Wronieckiej, 7.05 od godz. 15:30 do 17:30

miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 54 do 62. 24.04 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 27 do 37, Kościół 23.04 od godz. 8:00 do 16:00

gm. Wąsosz: Drozdowice Wielkie nr 1, 2, 2A, 12 do 15, działka nr 125/1. 23.04 od godz. 7:30 do 11:30

miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 36 do 62, sklep Lewiatan, punkt apteczny. 22.04 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 36 do 53. 26.04 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość Sypniewo, ul. Mickiewicza nr od 88 do 114. 25.04 od godz. 8:00 do 16:00

Gmina Opalenica, miejscowość Kozłowo od nr 1 do nr 15, od nr 28 do nr 36, 46, 47, 48, 49, 49A, 52, 53, 53A, działki nr 30/1, 90/5, Gmina Opalenica, miejscowość Uścięcice od nr 7 do nr 10, 48, ul. Opalenicka 7,

26.04 od godz. 9:00 do 14:30

Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Sękowo 37, 38L, 38M, ul. Cisowa cała, ul. Sosnowa cała, ul. Jodłowa cała, harcówka, strefa P-19 PGNiG, Business ALFA Sp. z o.o., działki od nr 7/3 do nr 7/43, 17/14, 17/19, 17/20, 17/25, 17/29, 17/30, 17/34, 17/35, Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Przyłęk od nr 5 do nr 8,

29.04 od godz. 8:00 do 16:00