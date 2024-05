Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 22.05

Co to jest prąd elektryczny?

Gdzie obecnie (22.05 9:04) nie ma prądu w wielkopolskim?

Ludwików 17, Wieruszew od 8 do 11, 11A, 11B, od 12 do 14, 14B, 14C, 15, 15A, 16 A, 20D, 84/12. 22.05 od godz. 9:00 do 14:00

Ignacówka Druga od 1 do 5, 30520. 22.05 od godz. 8:00 do 16:00

Droszew od 27 do 39, 39 B, 245/1, 277, 289. 22.05 od godz. 8:00 do 12:00

powiat wrzesiński

Górne Grądy 2, 18, 21, 26, W-208, Kamień , Górne Grądy-379, Kolonia Janowska 1.

22.05 od godz. 8:00 do 12:00

powiat turecki

Będziechów od 12 do 18, 20, 57, 59, 59A, 60, 73, 60406, 235/3, 449/1.

22.05 od godz. 9:00 do 12:00

Grabowiec , 178/2, Kiszewy , 243/1, 259, Ogorzelczyn 66, 66A, od 67 do 69, 69 A, 70, 70 A, 72, 75, od 77 do 79, 79B, od 80 do 84, 86, Ogorzelczyn , 1/2, 69, 70, 71, Zadworna 123.

22.05 od godz. 9:00 do 12:00

Felicjanów ulica Papieska , --286/4 , 286/10, 286/8, Władysławów ulice Bolesława Chrobrego 1, 2, 4, 424/3, Królowej Jadwigi od 1 do 7, 286/6, Lecha 19, od 21 do 38, Mieszka od 21 do 35, 37, 38, 487, Orla 22, od 24 do 29, od 31 do 36, 38, 60945, Zygmuntowska od 2 do 15 , 424/10, 429/1, 455, 462.

22.05 od godz. 7:00 do 10:00