Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 23.06

Gdzie mogą wystąpić wyłączenia prądu w wielkopolskim 23.06? Przedstawiamy spis miejsc, w których planowane są wyłączenia w ciągu najbliższych dni. Brak prądu może być irytujący, dlatego warto na ten czas znaleźć sobie odpowiednie zajęcie, które nie będzie wymagało korzystania z energii elektrycznej. Przyczyną wyłączenia prądu najczęściej są budowy, remonty oraz modernizacje sieci. Dobrze jest przygotować się na tego typu sytuacje w wielkopolskim.

Gdzie obecnie (23.06 4:07) nie ma prądu w wielkopolskim? powiat ostrzeszowski Bierzów, Smolarze.

23.06 od godz. 0:59 do 5:00 Rojów.

23.06 od godz. 0:59 do 5:00 Rojów, Szklarka Myślniewska.

23.06 od godz. 0:59 do 5:00 Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim powiat jarociński Łuszczanów ulice Długa 52, Łąkowa 1, 4, 5, 10, 11, 14, 16, od 18 do 20, 22, 28, 30, 40, 42, 44, 46, 52, .-245/1, .-305/10, Polna 2, 4, 6, 303, --328/2 13, --197/1.

23.06 od godz. 9:00 do 14:00 powiat kaliski Sobiesęki Drugie od 37 do 39, 41, 42, Strużka 5, Szczytniki 4.

23.06 od godz. 9:00 do 11:30 powiat kępiński Rychtal ulice Kępińska 39, 40, 40A, od 41 do 47, 49A, 30071, Kolejowa 4, 5 , 641.

23.06 od godz. 8:30 do 12:30

powiat koniński Boguszyce 43, 53, Boguszyczki 33, 34, 50, Gaj 4, 6, 9, 10, 14, od 16 do 18, 22, 24, 30, 113, 28/1, 92, Łysek od 3 do 5, 7, 7A, 8, 9, 12, od 15 do 18, 20, od 22 do 27, od 29 do 33, 59A, 62, 66, 68, 72, 137 139, 166/1, 166/2, 218, 239/4, 246, Sosnówka 4, 4A, 5.

23.06 od godz. 9:00 do 14:00 Grodziec ulice Główna 2, 2A, 4, 6, 8, 12, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 29, od 31 do 39, 41, 41A, 44, 46, 46A, 48, 50, 52 A, 52B, 54, 56, 58, Wiejska 1, Stary Tartak 1, Tartak 1.

23.06 od godz. 9:00 do 13:00

powiat ostrowski Przygodzice ulica Kwiatowa 5, 9, 1087/9, 1513/2.

23.06 od godz. 12:00 do 14:00

powiat słupecki Kania , 12/17 (GPO), Kania-12/8 (GPO), Skrzynka 26A, 28, 30C, DZ. 6, 200/5 (GPO), 203/1 (GPO), 6/12 (GPO), 6/16, 6/18, 6/21, 6/23 (GPO), 6/36, 6/37, 6/39, 6/46, Skrzynka-6/45, Skrzynka-6/48.

23.06 od godz. 10:00 do 12:00 Strzałkowo ulice Janusza Korczaka , 576/44 (GPO), Malwowa 2, 4, 5, 8, Strzałkowo-576/34.

23.06 od godz. 9:00 do 11:00 powiat kolski Kupinin 41, 44, 45, 47, 49, 50, od 55 do 60, od 62 do 64, 67, Z-641.

23.06 od godz. 8:00 do 11:00 powiat turecki Kotwasice 124, 124a, 125, 125A, 125B, 126, 127, 129A, od 130 do 132, 132 A, 133, 133A, 134, 134C, 135, 60034, 132/1, 133/1, 253/5, 254/4.

23.06 od godz. 7:00 do 10:00 Ruda 7, od 9 do 12, 12A, od 13 do 20, 20A, od 21 do 26, 47, 60530, 125/2, 185/2.

23.06 od godz. 7:00 do 10:00

Felicjanów ulica Jana Pawła II 1A, 26, Władysławów ulice Felicjanowska od 1 do 18, Jagiellońska 1, 1A, od 2 do 5, od 7 do 9, od 11 do 14, 21, 60238, 343, Kaliska 12, 14, 16, 17, 17 B, 17A, 18, od 20 do 22, od 24 do 27, 27 A, od 28 do 33, od 35 do 37, 39, od 41 do 43, 50, Lecha 19C, Orla 20 A, Północna 2, Zygmuntowska 1.

23.06 od godz. 9:00 do 12:00

Skąd bierzemy informacje o wyłączeniach prądu? Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja Gdzie zgłosić brak prądu? Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny? Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały i zmienny. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo. Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu? Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty Inne wyłączenia prądu Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu? jeśli nie ma prądu w mieszkaniu to warto sprawdzić korki. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy jest prąd na klatce i ulicy

jeśli nie ma prądu na klatce schodowej to trzeba się skontaktować z właścicielem lub administratorem budynku

jeśli nie ma prądu w sąsiednich domach i mieszkaniach to trzeba skontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu? rozmowa z domownikami

gry planszowe

porządki w szafie

segregowanie ubrań

czytanie książek

sen Warto również na okoliczność braku prądu przygotować sobie na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwa w dostawie prądu może zdarzyć się w godzinach wieczornych.

