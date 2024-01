Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 24.01

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

Gadowskie Holendry 32, od 42 do 44. 24.01 od godz. 10:00 do 13:00

gm. Piaski: Szelejewo Drugie nr 9, 9A, 25 do 29, 35, działka nr 137/38, 138. 25.01 od godz. 7:30 do 12:30

Leziona 5, od 7 do 14, 14A, od 15 do 21, 21A, 21c, 22, od 24 do 27. 24.01 od godz. 10:00 do 14:00

Gadów 62, 63, od 65 do 68, 71, 72, 72A, 73, od 75 do 78, Gadówek 64. 24.01 od godz. 10:00 do 13:00

Lutynia , dz. -167/2, Ruda 1, 3, 4, od 6 do 8. 24.01 od godz. 9:00 do 10:00

Borecznia Mała 1, 3, 5, 2, Borecznia Wielka od 1 do 4, od 6 do 9, 9A, od 10 do 16, 16B, 70201, Dęby Szlacheckie 38F, 78, 86G, Dęby Szlacheckie 76. 24.01 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Suchy Las miejscowość Zielątkowo ul. Szkolna 19, 32, 36, 40, 44 działki nr 22/2, 22/4, 22/6, 22/8, 23/5,108/2, 109/2,

29.01 od godz. 9:00 do 13:00

miejscowość Tarnowiec nr od 1 do 4 i nr od 17 do 20.

6.02 od godz. 7:00 do 13:00

powiat koniński

Sycewo 45, 49.

24.01 od godz. 11:00 do 14:00

Święte od 22 do 25, 25A, od 26 do 28, 28A, 29, 30, 112.

24.01 od godz. 9:00 do 13:00

powiat słupecki

Wrąbczyn Górski 3, 3a, 4, 4 A, 5, 245, 217/1, 222/3 (GPO), 245/2, 245/3.

24.01 od godz. 9:00 do 14:00

powiat międzychodzki

Gmina Sieraków, miejscowość Góra od nr 8 do nr 17, 19, 20, 20c, 21, 22, 23, 23A, 23b, 23d, 23j, 23K, od nr 24 do nr 35, 44, 88, leśniczówka, Towarzystwo Gospodarcze "MEBLOPOL" Sp. z o.o. działki nr 2/6, 83/1, 84/1, Gmina Sieraków, miejscowość Chalin od nr 1 do nr 5/1, 20, 23, 24, 25, 30, 33, działki nr 2, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 9/1, 86/11, 88/13, 88/16, 88/17, 127/2, 146/5, 151, Przedsiębiorstwo produkcyjno-budowlane "ZETBEER" Sp. z o.o. Gmina Sieraków, miejscowość Przemyśl od nr 1 do nr 6a, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 14a, 15, 20, 20D, 21, 22, 23, 24, 25, 30, 33, 46C, 47C, Hydrofornia, punkt uzdatniania wody, rolnicza spółdzielnia produkcyjna POSTĘP w Kurnatowicach (Przemyśl), działki nr 2, 15/1, 15/2, 15/3, 29/1, 29/3, 29/4, 29/7, 29/10, 29/12, 29/13, 33, 34, 35/17, 37, 47/7, 64, 69, 105/1, 127/2, 146/5, 151, Gosp. Rolne Paweł Sroka, gosp. rolne Graś Krzysztof, firma "BOKAR", Gmina Sieraków, miejscowość Śrem 2, 2a, 3, 4, 5, 5/1, 20, 23, 24, 25, 29, 30, 33, działki od nr 29/11 do nr 29/13, 33, 37, 146/5, 151, Gmina Sieraków, miejscowość Grobia, 33, 34, 46C, 47C, 49, 50, 51, 51a, 52, 53, 53A, 53B, działki nr 108/1, 115, 130, 134, 140/3, 148, Gospodarstwo Rolne Maciej Walorczyk,

24.01 od godz. 7:30 do 9:30