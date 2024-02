Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 27.02

Czy są planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim 27.02? W artykule znajdziesz listę miejsc, w których mogą nastąpić przerwy w dostawie prądu 27.02. Warto wiedzieć wcześniej o zaistnieniu takiej sytuacji. Szczególnie jeśli pracujesz lub uczysz się zdalnie. Najczęstszą przyczyną planowanych wyłączeń prądu są budowy, remonty oraz modernizacje sieci.

Gdzie obecnie (27.02 13:05) nie ma prądu w wielkopolskim?

powiat kolski Rdutów Nowy.

27.02 od godz. 12:22 do 14:30 Podkiejsze 21, Zwierzchociny od 22 do 24, 26, 40, N, 251/2.

27.02 od godz. 11:00 do 14:00 Babiak ulice Sosnowa od 1 do 4, Wolności 1, 3.

27.02 od godz. 9:00 do 14:00 powiat krotoszyński Konarzew ulica Szczerkowska , .-194/7, --194/6.

27.02 od godz. 12:15 do 13:30 powiat ostrowski Mączniki ulice Aleja Rzekty 17, Jaworowa 1, 4, 19, 25/31.

27.02 od godz. 11:00 do 13:30 powiat koniński Święcia 49.

27.02 od godz. 10:00 do 14:00 powiat szamotulski Gmina Duszniki obręb ewidencyjny Brzoza miejscowość Grodziszczko od 1 do 13, 16, 21, działki nr 385/3, 386, 395/2, 429/1, 429/5, 436/4, 466/1, SE-KAM Usługi Handel Zbigniew Małecki, Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach,

27.02 od godz. 9:00 do 16:00

Gmina Szamotuły, miejscowość Lipnica 19, ul. Księżycowa 3, 5, działki nr 76/22, 76/25, 76/34,

27.02 od godz. 8:00 do 14:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki miejscowość Kaczory ul. Chodzieska wieża GSM, dz. nr 81/2.

27.02 od godz. 7:00 do 14:00 powiat kościański Kościan ul. ks. Surzyńskiego nr 39; ul. Śmigielska nr 1 do 17 nieparzyste, nr 4 do 12 parzyste, FHU ARIZONA, MARUX.

27.02 od godz. 8:00 do 16:00 powiat nowotomyski Gmina Duszniki miejscowość Sękowo ul. Szkolna od 11 do 21D, Polna 1, 2, od 11 do 14, Wichrowa cała, działki nr 161/22, 225/1, 226, 341/13, 341/21, 341/24, 342/2, 345/6,

27.02 od godz. 8:00 do 15:00

powiat rawicki gm. Rawicz: Dębno Polskie ul. Chłopska - cała ulica; ul. Szymanowska nr 9, 11, 13, nr 18 do 24 parzyste, DĘBNO CUSTOMS, AUTO-LAK Kowalski, przepompownia ścieków P4 (dz. 155/3).

27.02 od godz. 8:30 do 13:30

powiat średzki Środa Wielkopolska ul. Prądzyńskiego 16,

27.02 od godz. 11:00 do 15:00 Środa Wielkopolska ul. Ignacego Prądzyńskiego, ul. Józefa Mackiewicza, ul. Kochanowskiego, ul. Opielińskiego, ul. Zakole.

27.02 od godz. 12:09 do 14:30 powiat obornicki Bogdanowo.

27.02 od godz. 12:27 do 14:30

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

powiat poznański Gmina Stęszew miejscowość Witobel ul. Folwarczna cała, Ostatnia cała, Zakole cała, Stęszewska cała, Wrocławska 15, 17, 19, 19A, 23, 27, 27C, 27D, 27E, 29, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, 31, 37, 37A, 39, 45, 47, 47A, 51, 53, 53A, Łódzka od 2 do 11, 13, 15, 17, 19, 19A, 21, 47, Długa 6, 7, 9, 10, 11, 12, działki nr 106/1, 106/2, 108/2, 109/4, 109/8, 109/10, 111/6, 111/22, 111/23, 111/30, 111/31, 111/33, 111/34, 111/35, 114/5, 114/13, 116/19, 116/21, 122/2, 141/31, 288, 290, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 323, 324, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 337, 338, 339, 340, Wareńczak Wiesław Międzynarodowy Transport Drogowy, POL-PLAND, Kurniki przy ul. Wrocławskiej, Bartosz Bródka, Mateusz Bródka - BMB HALE s.c., Bródka "POL-PLAN" Zakład Produkcyjny Plandek Sp.J. Benedykt i Rafał, Linka Arleta - Gospodarstwo Rolne, Firma Handlowo-Produkcyjno-Usługowa NATIM Natalia Piotrowska, Gmina Stęszew miejscowość Zamysłowo 4, 16, ul. Wrocławska 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 18A, 18B, 18C, 18D, 19, 20, 21, 22, 22A, 22B, 24, 24A, 26, 30A, 32, 32A, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 46A, 51, 53, 53A, 55, 56, 59, oraz od 60 do 74 nr parzyste, Twardowska cała oprócz nr 20, 22, 24, 26, 30, 32, 32A, 34, 36, 38 i 40, Krańcowa cała, Moderska od 1 do 5, Polna 10, 16B, Grodziska 2, działki nr 122/2, 142, 252/3, 253/4, 260/1, 261/3, 262/1, 262/7, 267/1, 267/2, 267/4, 270/1, 277/2, 279/2, 285/1, 300/7, 301, 335/3, 336/2, 395/20, 395/23, 403/2, 408/5, 408/6, 412/2, 412/4, 473, 474, 477, 479, Przepompownia ścieków P2, Galwanizeria Jacek Golak, Karina Łakoma DKAREN, STOLPOL Zbigniew Malicki, świetlica, znaki aktywne na skrzyżowaniu DW196 i ul. Twardowskiej, Framco Sp. z o.o., Zbigniew Tomiak Ferma Drobiu, przepompownia ścieków, fotoradar, Gmina Stęszew miejscowość Stęszew ul. Łąkowa cała, Kórnicka od 1 do 18 oraz od 22 do 33, Błękitna cała, Nowa cała, Kościańska 7A, 28, od 75 do 89 nr nieparzyste, Wrocławska od 1 do 4, 7, 8, działki nr 94, 1483/2, 1486, 1506/2, 1506/3, 1507/2, 1513/2, 1513/3, 1513/4, 1513/5, 1519, 1522/1, 1582/6, 1582/7, 1582/8, 1582/9, 1582/12, 1583/4, 1583/5, 1583/6, 1587/4, 1596/1, 1596/3, 1600/3, 1601/3, 1609/2, 1630/8, 1630/23, 1630/24, 1635/2, 1638/3, Diagnostyka Samochodowa, przepompownia ścieków przy ul. Kościańskiej, sala wiejska, Drukarnia Welin S.C. Marzena Przemysław Pawłowscy, Emal - Piaskowanie Metalu i Szkła Włodzimierz Czerniejewicz, Sosnowscy Sp. z o.o., Zakład Krawiecki Karen Karina Łakoma, Motel 2000, warsztat przy ul. Dojazdowej,

28.02 od godz. 7:00 do 8:00

28.02 od godz. 15:00 do 16:00

Czerwonak: ul. Kasztanowa. ul. Leśna 98, od 84 do 94A parzyste, ul. Źródlana od 74 do 84 parzyste, od 73 do 87 nieparzyste.

28.02 od godz. 8:00 do 12:00 Gmina Rokietnica, miejscowość Przybroda, ul. Plac Kolejowy cała, ul. Kolejowa 1, 1A, 3, 5, 6, 7, 17, 25, 25A, działki od nr 33/1 do nr 33/8, przepompownia ścieków przy ul. Kolejowej,

28.02 od godz. 8:00 do 17:00 Gmina Stęszew, miejscowość Mirosławki, ul. Długa od nr 1 do nr 15, 28, 28A, 29, ul. Widokowa cała, ul. Rybna cała, świetlica, sklep, działki nr 10/9, 11/5, 45, 52/1, 52/4, 62/1, 158/1, 161,

28.02 od godz. 10:00 do 15:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo, ul. Polna od nr 29 do nr 71A nieparzyste, działki nr 32, 66/15, 66/16, 66/18, 66/19, 66/20, 66/21, 66/29, 66/38, 66/39,

29.02 od godz. 8:00 do 17:00

Gruszczyn: ul. Wodna.

29.02 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Buk, miejcowość Buk, ul. Przemysłowa 10, działki nr 1152/2, polkomtel infrastruktura sp. z o.o.,

29.02 od godz. 8:00 do 12:00 Plewiska: ul. Zakładowa 13, 16, 20, stacja GSM.

29.02 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Lusowo, ul. Zakątek cała,

29.02 od godz. 9:00 do 13:00 Biskupice ul. Gospodarcza

29.02 od godz. 9:00 do 12:00 Gołuń dz. 25/21, dz. 25/22, dz. 25/33

1.03 od godz. 7:00 do 15:00 Runowo 64, mieszalnia pasz,

1.03 od godz. 8:30 do 13:30 Gwiazdowo dz. 834

1.03 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Stęszew, miejscowość Wronczyn, ul. Główna 119, 124, 126, 128, 130, 134, ul. Makowa cała, ul. Nagietkowa cała, ul. Bratkowa cała, działki nr 243/5, 243/6, 255/2, 255/4, 357/3,

1.03 od godz. 9:00 do 14:00

Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Polna 39, 41, 60, 68, działki nr 84/6, 84/7, 181/2, 193,

1.03 od godz. 12:00 do 16:00 Przeźmierowo: ul. Borówkowa od 3 do 21.

4.03 od godz. 8:30 do 14:30 Szczytniki ul. Jaskółcza, ul. Wiosenna, ul. Skowronkowa 13,

4.03 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Dopiewo miejscowość Palędzie ul. Imbirowa 1, Żurawinowa 9, działki nr 11/22, 11/28, 12/18, 18/51, market DINO,

4.03 od godz. 9:00 do 12:00 Wiry: ul. Żabikowska od 64 do 98 parzyste, ul. Wirowska 54, 56, od 51 do 57 nieparzyste, ul. Brzoskwiniowa 40, od 13 do 43 nieparzyste.

5.03 od godz. 8:30 do 13:30 Luboń: ul. Nowiny 44A.

5.03 od godz. 8:30 do 13:30 Gmina Rokietnica, miejscowość Kiekrz, ul. Sarnia 9, 11, od nr 14 do nr 48 parzyste, działki nr 847/30, 847/38, 847/41, 847/49,

5.03 od godz. 9:00 do 12:00

Kórnik ul. Biernacka 1-3,

5.03 od godz. 9:00 do 13:00 Borówiec ul. Leśna 14, 18, ul. Polna 35, ul. Poznańska, ul. Warzywna,

6.03 od godz. 9:00 do 14:00 Czerlejnko ul. Podgórna, ul. Polna, ul. Słoneczna 13B, 13G, dz. 293/8, dz. 293/7

6.03 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Komorniki miejscowość Chomęcice ul. Krótka 7B, Rosnowiecka 7B

7.03 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Tarnowo Podgórne, miejscowość Tarnowo Podgórne, ul. Nowa od nr 1 do nr 11 nieparzyste, 17, 21, 25, od nr 2 do nr 42 parzyste, ul. Narcyza Derdy cała, ul. Wiśniowy Sad 20, 21, 22, ul. Poznańska od nr 94 do nr 116 parzyste, ul. Ogrodowa 115, salon masażu leczniczego przy ul. Nowej, żabka przy ul. Poznańskiej, kancelaria notarialna Łukasz B., Transport Ciężarowy Barbara M., Studio Figura Aneta B., Esencja Wina i Alkohole S.C. Joanna B., Paczkomat InPost TRP01A, Gem GAZ ENERGIA Sp. z o.o., Firma Handlowo-usługowa Marlena C., działki nr 73/4, 100/6,

8.03 od godz. 8:00 do 15:00

Komorniki: ul. Pocztowa 5 (Biedronka), 7, ul. Fabianowska 3A, ul. Młyńska dz. 684/9.

8.03 od godz. 8:30 do 11:30 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Tarnowo Podgórne ul. 23 Października 19A, 31, 31A, od 33 do 52, 54, 56, 57, 57C, 58, 59A, 60, 62, 64, działki nr 115/5, 117/7, 117/10, 121/2, 127/5, 203/5, 218/1, Apteka, Hubertus Sklep Wielobranżowy Małgorzata Czerna, fotoradar, DeLaval, Zakład Usługowy Elektromechaniki Pojazdowej Mieczysław Grabowski, Rozruch&Serwis Jarosław Stankiewicz, FHU CHŁODROL, sygnalizacja świetlna

9.03 od godz. 8:30 do 14:00 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Tarnowo Podgórne ul. 23 Października od 55A do 55P, 57A, od 63 do 75 nieparzyste, od 70 do 98 nr parzyste, Okrężna, 1, 4, 4B, 5, 7, 7A, 9, 11, 11A, 11B, 13A, 13B, 13C, Jesienna 2, 4, 8, 10, działki nr 109/2, 115/16, 115/18, 115/20, 115/21, 115/22, 115/23, 115/24, 115/25, 115/26, 115/27, 115/28, 115/29, 115/31, 161/5, 162/12, 162/13, 165/2, 165/3, 165/4, 186/2, 191/1, 192/2, 192/3, 197/5, Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Wiesław Dorna, Market DINO przy ul. 23 Października,

9.03 od godz. 9:00 do 10:00

Gmina Stęszew miejscowość Strykowo ul. Wronia cała, Krucza cała, Pawia cała, działka nr 253

11.03 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Stęszew, miejscowość Skrzynki ul. Kwiatowa 5A, 6, 8, ul. Dworcowa 5A, 8

11.03 od godz. 9:00 do 11:00 Gmina Dopiewo, miejscowość Dopiewiec, ul. Kolejowa cała, ul. Środkowa cała, ul. Szkolna 16, 22, 32, 33, ul. Leśna 1, 5, działki nr 192/71,

12.03 od godz. 8:00 do 11:00 Komorniki: ul. Żabikowska 12, ul. Kalinowa od 3 do 61 nieparzyste.

12.03 od godz. 8:30 do 13:30

Gmina Stęszew miejscowość Stęszew działki nr 435, 436, 437,

13.03 od godz. 8:00 do 11:00 Komorniki: os. Spółdzielcze 1, 2, 3, 4, 5, 6, ul. Wielocha od 3 do 19 nieparzyste, ul. Brzozowa 24, ul. Lipowa, ul. Topolowa 10, ul. Jesionowa 13, 14, 15, 16, 17, ul. Akacjowa, ul. Polna 95.

13.03 od godz. 8:30 do 11:30

Gmina Stęszew miejscowość Dębienko ul. Nowa od 15 do 29 nr nieparzyste, Kasztanowa 5, od 6 do 16 nr parzyste, Notecka 25, działki nr 16/5, 392/26, Szymon Przydanek MDS-TRANSSPED Transport Międzynarodowy i Spedycja, miejscowość Dębno ul. Nowa 9, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29

13.03 od godz. 11:30 do 14:30 Gmina Tarnowo Podgórne miejscowość Sierosław działki nr 40/19, 40/31, 40/33,

18.03 od godz. 9:00 do 12:00 powiat kolski miejscowość Tarnowski Młyn nr 2, 4, 5, 6, Płytnica 40, 41, dz. nr 100/1.

28.02 od godz. 7:00 do 13:00 Miejscowość Zakrzewo ul. Boczna: 4, 6, 8, 10, 10a; ul. Promykowa: 1, 3, 5; ul. Domańskiego: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 29a, 29b, 29c, 31, 31a, 33, 34, 35, 37, 39, 42, 46, 48, 50, 52, 54, 54a, 55, 56, dz. nr. 392/2; ul. Kujańska: 12, 13, 14, 15, dz. nr. 471/2; Miejscowość Drożyska Wielkie: 70, 71, 71A, dz. nr. 162;

29.02 od godz. 8:00 do 12:00

Plecemin nr od 15A do 17A

29.02 od godz. 8:00 do 15:00 Miejscowość: Śmiardowo Złotowskie 9, 10, Gmina Złotów , Miejscowość: Święta 119, 119A, 120, 122, 122A, 123, 124, 125, 126, 127, Nowa Święta 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 47, 48, 49, 50, 51, 51A, 78, 100, działka numer 21na23, działki numer 51na 6-38.

5.03 od godz. 12:00 do 15:00

Gmina Suchy Las miejscowość Chludowo ul. Poznańska 40, 42, działki nr 584/3, 584/5,

7.03 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Suchy Las miejscowość Golęczewo ul. Wiśniowa cała, Pszczelarska cała, Szosa Poznańska cała, Spokojna cała, Czereśniowa 1, 1A, 2, 2A, 3, 4, 4A, 4B, 32, 35, 36, 38, 39, 39B, 41, 44, Kwiatowa 30, 32, 36, 43, 47, 49, 51, 53, 55, Dworcowa od 1 do 20C, 21A, Poznańska 2, działki nr 298/9, 298/15, 298/18, 298/19, 298/22, 300, 303/2, 304/5, 308/4, 309/2, 309/4, 311/8, 311/13, 312/4, 312/6, 314/5, 315/2, 315/7, 315/19, 360/5, 371/2, 377/14, 374/15, 384, 385, 391, 395/11, 395/15, 396/1, 400/6, 400/21, 400/23, 400/24, 400/25, 400/26, 400/28, 400/29, 400/30, 408/2, 422/1, 422/7, 450, 535, 539, zintegrowany węzeł przesiadkowy, zakład tworzyw sztucznych Jaworscy, "CRYSTOFER" P.P.H.U Krzysztof Gaik, Firma Mischke PHU, Maromi Roman Gieremek, Arcus Jerzy Raszyski i Anna Bocian Sp. J., Firma usługowa Demmet Michał Dembiński, Zajazd Dziupla, Autopol, świetlica wiejska, parking, przepompownia ścieków przy ul. Dworcowej, znaki aktywne DK11, stacja bazowa telefonii komórkowej T-Mobile Polska SA, miejscowość Złotkowo ul. Zachodnia 39, Złota 39,

8.03 od godz. 8:00 do 15:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Złotniki ul. Radosna 1, 2, 3, 4, 6, 7, 7D, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, ul. Bluszczowa 1, 1a, 2, 2A, 2B, 3, 5, 7, 28, ul. Pawłowicka 1, 3, 3a, 5, ul. Różana cała, ul. Tulipanowa cała, ul. Konwaliowa cała, ul. Kwiatowa cała z wyjątkiem nr 4, ul. Wrzosowa 28, ul. Zielona 26, ul. Dworcowa 7, 9, 14, 22, ul. Zielona od nr 21 do nr 43 nieparzyste, 26, 28, 30, 32, 36, 38, ul. Obornicka 25, 27, 27a, 29, 31, 33, BERPO S.C., , wywóz odpadów "GRYF", Familytrans sp. z o.o., Auto JUMPY Dariusz K. Mirosław B., Elektromechanika Chłodnicza Zbigniew R., SUPERBET GROUP Sp. z o.o., MAGMART Magdalena J., Producent odzieży roboczej i reklamowej "ROBOSTAR", SODEX Sp. z o.o., działki nr 288/5, 290/3, 290/7, 291/12, 293/6, 294/2,

11.03 od godz. 8:00 do 17:00

12.03 od godz. 8:00 do 17:00

Gmina Suchy Las, miejscowość Suchy Las, ul. Chabrowa 2, od nr 5 do nr 23 nieparzyste, 6, 8, 10, ul. Makowa 1, 4, 8,

11.03 od godz. 9:00 do 13:00 powiat leszczyński gm. Włoszakowice: Boszkowo-Letnisko ul. Dworcowa nr 1 do 4B, działki nr 268/2, 268/7, 269, 458/10, 458/11; ul. Wiosenna nr 3, 11, 13; Grotniki działki nr 241/9 do 241/16; Ujazdowo nr 1, 2, 2A, 2B, 17 do 21, działki nr 243/1,2,7, 938/1.

28.02 od godz. 7:30 do 12:30 gm. Wijewo: Miastko ul. Brzozowa - cała ulica.

28.02 od godz. 8:00 do 12:00 Włoszakowice ul. Powstańców Wlkp. nr 50, 54, działki nr 34/4, 34/5; ul. Brzoskwiniowa - cała ulica.

29.02 od godz. 7:30 do 11:30

Pierzchno 45, 47, 46, 47a, 43, 48,

29.02 od godz. 9:00 do 13:00

gm. Święciechowa: Trzebiny - cała miejscowość (oprócz ul. Archeologów, Geodetów, Geologów, Hydrologów).

29.02 od godz. 10:30 do 15:30 gm. Lipno: Wilkowice ul. Długa, Dojazdowa, Krótka, Mleczna, Nowa, Poprzeczna, Średnia, Wąska - całe ulice; ul. Lipowa nr 66 do 78 i 96 do 104 parzyste, nr 101A, LEDOX (dz. 497/60), działka nr 500/14; ul. Pszenna nr 1 do 8, 10; ul. Wschodnia nr 9.

1.03 od godz. 7:30 do 15:30 gm. Wijewo: Miastko ul. Klonowa - cała ulica.

4.03 od godz. 8:00 do 10:00 gm. Wijewo: Miastko ul. Brzozowa - cała ulica.

4.03 od godz. 10:00 do 14:00 powiat szamotulski Gmina Obrzycko miejscowość Stobnicko całe, miejscowość Piotrowo całe, miejscowość Modrak cały, miejscowość Antoniny całe, miejscowość Annogóra cała oprócz nr 7, miejscowość Zielonagóra cała oprócz ulic Piotrowskiej, Szkolnej, Zamość, Wiejskiej, Podgórnej, Leśnej i Zamkowej; Podgórna 1B, Wiejska 24,

28.02 od godz. 7:30 do 8:30

Gmina Obrzycko miejscowość Stobnicko całe, miejscowość Piotrowo całe, miejscowość Modrak cały, miejscowość Antoniny całe, miejscowość Annogóra cała oprócz nr 7, miejscowość Zielonagóra cała oprócz ulic Piotrowskiej, Szkolnej, Zamość, Wiejskiej, Podgórnej, Leśnej i Zamkowej; Podgórna 1B, Wiejska 24,

28.02 od godz. 14:30 do 15:30 Gmina Duszniki, miejscowość Grodziszczko od nr 1 do nr 13, 15, 16, 18, 18a, 18b, 19, 20, 21, 23, działki nr 429/1, 449/3, 449/11, 466/1, SE-KAM usługi handel Zbigniew M., budynek komunalnego zakłądu budżetowego w Dusznikach, Gmina Duszniki, miejscowość Brzoza od nr 1 do nr 16, 18, 18a, 18b, 19, 20, 21, 23, działki nr 429/1, 449/3, 449/11, 466/1, SE-KAM usługi handel Zbigniew M., budynek komunalnego zakłądu budżetowego w Dusznikach,

28.02 od godz. 9:00 do 15:00

Gmina Kaźmierz miejscowość Kaźmierz ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera 1, 4, działka nr 597/2

29.02 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Kaźmierz miejscowość Chlewiska całe

2.03 od godz. 9:00 do 13:00 Gmina Kaźmierz miejscowość Kaźmierz ul. Leśna 2, 4, 5, 6, 7, 12, 14, 16, 20, 22, 24, Łąkowa 20, 22, 24, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe STOLAR Przemysław Piotrowski, Transport Mechanika Pojazdowa Marian Kiecana, działki nr 471/4, 471/6, 471/7, 993/1,

4.03 od godz. 8:00 do 15:00 Wronki ul. Wiśniowa nr 1, 3, 5, 7, 9, 11.

6.03 od godz. 8:00 do 13:00 Gmina Duszniki miejscowość Sękowo ul. Szkolna od 11 do do 21D oprócz nr 15, Polna 1, 2, od 11 do 14, 226, Wichrowa cała, działki nr 161/22, 225/1, 226, 341/13, 341/21, 341/24, 345/6,

7.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły działki nr 4266/4, 4266/5, 4269/6

12.03 od godz. 8:00 do 14:00

Gmina Szamotuły miejscowość Szamotuły działki nr 3261/20, 3261/21

13.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat czarnkowsko-trzcianecki Trzcianka ul. Poziomkowa 4 oraz dz. nr 216/11.

28.02 od godz. 8:00 do 12:30 miejscowość Lubcz Mały 32, 34, 35, 36, 37.

28.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Śmiłowo ul. Kasztanowa dz. nr 243, 449.

28.02 od godz. 10:00 do 15:00 miejscowość Trzcianka ul. Konopnickiej 60, 61, 62, 63, ul. Wita Stwosza 8.

29.02 od godz. 8:00 do 12:30 miejscowość Stajkowo 99K.

29.02 od godz. 15:00 do 17:00 Trzcianka ul. Bukowa 2.

1.03 od godz. 8:00 do 13:00

miejscowość Młynkowo 136, 137, 138, 139, 140, miejscowość Tarnówko 132, 133, 134, 135, 136, 137.

1.03 od godz. 8:30 do 10:00

miejscowość Młynkowo 141, 142, 143, miejscowość Tarnówko 141, 142, 143.

1.03 od godz. 10:00 do 11:45 miejscowość Młynkowo 146, 147, 148, 149, 150, 151, miejscowość Tarnówko 152, 152B.

1.03 od godz. 11:45 do 13:30 miejscowość Miłkowo 66, 67, 68, dz. nr 71/2, miejscowość Miłkówko 10C.

2.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Huta ul. Poznańska dz. nr 70, 74.

2.03 od godz. 11:00 do 14:00 miejscowość Lubasz ul. Słoneczna 9, 11, 13, 15.

4.03 od godz. 9:00 do 12:00 miejscowość Trzcianka ul. Roosevelta 1, 2, 3, 6, 10.

5.03 od godz. 10:30 do 13:30 powiat wrzesiński Kokoszki 17, 31, 33, 14, 11, 39, 7, 15, 37, 16, 35,

28.02 od godz. 8:00 do 13:00 Września ul. Przemysłowa 2-5, 7, 9, ul. Wrocławska 44,

28.02 od godz. 9:00 do 13:00

Słomowo 4, 5, 26-50,

29.02 od godz. 9:00 do 13:00 Nekielka ul. Malwowa, ul. Fiołkowa, ul. Dojazdowa, ul. Makowa, ul. Kwiatowa 20, 24, 26, 30, 43, 44, 45, 75, 73, ul. Konwaliowa 8, 12, 81, 83 Oraz działki przyległe

29.02 od godz. 11:00 do 13:00 Nekla ul. Poznańska 25, 25A, 31, 33, 35, ul. Zawodzie,

5.03 od godz. 9:00 do 14:00 Bierzglinek ul. Konwaliowa, ul. Fiołkowa, ul. Liliowa 4, 6, ul. Słonecznikowa 13, 15-18, 23,

8.03 od godz. 10:00 do 13:00 Nekla ul. Polna, ul. Przyleśna, Rondo Jana Pawła II, ul. Za Lasem 10,

8.03 od godz. 11:00 do 12:00

powiat kościański gm. Kościan: Czarkowo nr 19 do 23A, 25 do 28 (oprócz nr 25H), ul. Polna - cała ulicy; Nacław nr 1, 1C do 8, 51 do 57, pompownia wody (dz. 70/12).

28.02 od godz. 8:00 do 10:30

Kościan ul. Poznańska nr 99, 99A, 101; gm. Kościan: Kiełczewo ul. Poznańska nr 1 do 13 nieparzyste, Pasaż Handlowy PHU POLTER.

28.02 od godz. 8:30 do 15:30 Kościan ul. Cienista nr 2, 5, 7; ul. Długa nr 17, 23, 25; ul. Gostyńska nr 58 do 84 parzyste, nr 59, Zakład Elektrotechniczny DOBRONIECKI, Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt, Auto Kosmetyka LESTER, Warsztat Ślusarski ROWIŃSKI, TOWERLINK Poland; ul. Jasna - cała ulica.

29.02 od godz. 9:00 do 15:00 Kościan ul. Marciniaka nr 37 do 55 nieparzyste, nr 40, 44, działka nr 4110/25.

4.03 od godz. 9:00 do 15:00 powiat chodzieski miejscowość Budzyń ul. Drążki 1, 2, 3, 4, 4A.

28.02 od godz. 8:00 do 12:00 Chodzież ul. Krasińskiego 20, działka nr 1486.

29.02 od godz. 8:00 do 14:00

Budzyń ul. Łucjanowo 7, 9, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, przepompownia.

1.03 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Ostrówki 36, 36A, 37, 38, 39, miejscowość Prosna 38, 39, 40, dz. nr 177.

5.03 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Szamocin ul. Parkowa stacja gazowa, ul. Osiedle Smolary 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dz. nr 1619, 1620, 1623, 1625, 1626, 1076/24, ARKADIO , Gabinet Lekarski, Bakoma, oświetlenie drogowe, PGR, hydrofornia, garaże, ul. Górna 1, dz. nr 1076/79.

5.03 od godz. 8:00 do 15:00

miejscowość Podanin osiedle Błękitne 1, dz. nr 240.

14.03 od godz. 8:00 do 14:00 Leszno Leszno: ul. Andersena nr 1, 7, 9 nr 8 do 28 parzyste; ul. Górowska nr 1 do 45 nieparzyste, nr 2 do 32 i 34A parzyste, PPHU PRAISTON; ul. Kryłowa nr 43; ul. Makuszyńskiego nr 16 do 20 parzyste, działka nr 830/3; ul. Poprzeczna nr 2; ul. Skorupki nr 1 do 4, 7 (dz. nr 260/2); ul. Urocza nr 2 do 14 parzyste; Rynek Zaborowski 16, WALDI.

28.02 od godz. 8:30 do 13:30

Leszno Al. Jana Pawła II nr 9, 11, ADJ Kursy Językowe; ul. Leszczyńskich nr 43A.

29.02 od godz. 7:30 do 13:30 Leszno ul. 17 Stycznia nr 1, 3A, IKA.

2.03 od godz. 9:00 do 10:00 Leszno pl. Komeńskiego nr 6, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

2.03 od godz. 10:00 do 11:00 powiat grodziski Gmina Granowo miejscowość Granowo ul. Nowa cała, Poznańska 15A, 15B, 17, 17A, 19, 21, 23, 23B, 23C 25, 27, 31, 37, 40A, 42, 44, 46, 48, 50, 50A, 52, 54, 56, 58, 58A, 60, 62, 64, 64A, 66, 68, 70, 78, 78A, 80, 82, działki nr 274/4, 315, 330/8, 340/9, 564/1, 566, 566/2, 570/1, 623/1, biura UG Granowo, Opony Express, przepompownia ścieków przy ul. Poznańskiej, stacja kontroli pojazdów, Pocztowy Mirosław -Firma Wielobranżowa Elektromechanika Samochodowa Serwis Ogumienia, Delta Borowczak Popiół Sp. z o.o., INEA SA, Poczta Polska SA, Market Rolniczy Minge Sp. z o. o., stacja ważenia pojazdów, wysypisko śmieci, stacja paliw, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DUET Andrzej Mateja, FHU Tereza Teresa Pawłowska, Słoma Radosław - Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, hala magazynowa

28.02 od godz. 9:00 do 16:00

Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Czarna Wieś 12A, 13, 14, 15, 16, 17, 18, działki nr 113/6, 172, hydrofornia,

29.02 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Rakoniewice, miejscowość kuźnica Zbąska 8, 54, 54A, Gmina Rakoniewice, Błońsko 8, 55, 56, 56a, 57, działki nr 202/1, pieczarkarnie przy nr 55,

1.03 od godz. 9:00 do 14:00 Gmina Rakoniewice, miejscowość Rakoniewice, ul. Zamieście 38, ul. Zielonogórska 38, ul. Winnica 11, 13, 14, 15, 15A, 16, Gmina Rakoniewice, miejscowość Rakoniewice-Wieś 14, 16,

5.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Grodzisk Wielkopolski, miejscowość Kąkolewo ul. Lotnicza cała, działki nr 391/23, 391/25, 391/30, 391/31, 391/33, 391/34, 391/35, 391/36, 391/38, 391/39, 391.40,

7.03 od godz. 9:00 do 15:00 Gmina granowo miejscowość Granowo ul. Poznańska 1A, 2A, 2B, działki nr 546/5, 546/8, stacja paliw Orlen, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "DUET" Andrzej Mateja,

8.03 od godz. 8:00 do 11:00

Gmina Rakoniewice miejscowość Ruchocice ul. Słoneczna cała oprócz nr 9; Dworcowa 5, 6, 7, 9, 9A, Lipowa od 1 do 8, od 11 do 14, 35, 40, działki nr 116/1, 132, 140/2, 198, oświetlenie ścieżki rowerowej ul. Drzymały, Gospodarstwo Rolna Uprawa Grzybów Sylwester Borowiak, Dontex Donata Mołdrzyk, Warsztat Henryk Józefczak ZŚK Henro, Warsztat Ryszard Kostański, Ma-Trans Stachecki Sp. K.

8.03 od godz. 8:00 do 17:00 powiat gnieźnieński Miejscowość Coch

28.02 od godz. 9:00 do 13:00 Owieczki 6Ł, dz. 239/12, dz. 239/10, dz. 239/11, dz. 239/13

1.03 od godz. 10:00 do 13:00 Zdziechowa dz. 99/3

5.03 od godz. 10:00 do 13:00 Baranowo: ul. Nowina od 2 do 20 parzyste bez 18, ul. Poznańska 38A, od 42 do 64 parzyste.

6.03 od godz. 8:30 do 11:30

powiat wolsztyński gm. Przemęt: Popowo Stare ul. Kasztanowa - cała ulica (oprócz nr 7); ul. Lipowa nr 3 do 24, nr 25 do 33 nieparzyste, działki nr 67/1, 70/7, Chów Drobiu KUNCE (dz. 154/5); ul. Ogrodowa nr 8.

28.02 od godz. 9:00 do 12:00 powiat gostyński Gostyń pl. Marcinkowskiego nr 2, 3, nr 12 do 14, AVANS, CAR-SPA, DOMATOR, NETTO; ul. Gawrony nr 1, Garaże (działka nr 1104/4); ul. Kolejowa nr 13 do 17B, nr 27, Indywidualna Praktyka Lekarska Cwojdzińska-Jankowska, Apteka RBW PHARM; ul. Wiosny Ludów nr 2 do 15, Cech Rzemiosł Różnych, Gabinet Podologiczny ROMA, Pośrednictwo Ubezpieczeniowe SNELA; ul. Zielona nr 13, Zakład Fryzjerski ONYKS; Os. Gawrony - całe osiedle; ul. Krótka - cała ulica.

28.02 od godz. 10:00 do 12:00

Gostyń ul. Łącznikowa nr 1, KORAL; ul. Młynarska nr 2, 4; ul. Powstańców Wlkp. nr 7, 43 do 48D, 4LAN, Apteka, Kosmetyka Konieczna, Ludwiczak S.C, VICA, ŻABKA; ul. Witosa nr 16.

1.03 od godz. 8:00 do 9:00 Pępowo ul. ks. Płaczka nr 5, 6A, 7, działki nr 705, 708; ul. gen. Umińskiego - cała ulica (oprócz nr 12).

4.03 od godz. 8:00 do 14:00 powiat złotowski miejscowość: Sypniewko, Sypniewko Folwark.

29.02 od godz. 7:00 do 9:00 gm. Wąsosz: Cieszkowice nr 34 do 54, Świetlica wiejska.

29.02 od godz. 7:30 do 10:30 Miejscowość Wąsoszki: 11A, działka 416/7, 416/12;

29.02 od godz. 8:00 do 13:00 Jastrowie Narutowicza 40 garaże.

5.03 od godz. 8:00 do 12:00 miejscowość Sypniewo ul. Mickiewicza nr od 104 do 114.

6.03 od godz. 8:00 do 15:00

Miejscowość Krajenka ul. Władysława Jagiełły: 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36a, 36b, 37, 37a, 37b, 37c, 38, 38a, 38b, 39, 39a, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46a, 46b, 49, 51; ul. Łódzka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

6.03 od godz. 8:00 do 17:00 miejscowość: Lubnica, Lubnica Elektrownia Wodna, Lubniczka, Lubniczka Kolonia, Węgorzewo nr od 1, 35, 36, Przedszkole, Węgorzewo Przymłynie, Domyśl, Elektrownia Wodna Węgorzewo.

6.03 od godz. 9:00 do 15:00 Miejscowość Krajenka ul. Władysława Jagiełły: 21, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36a, 36b, 37, 37a, 37b, 37c, 38, 38a, 38b, 39, 39a, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46a, 46b, 49, 51; ul. Łódzka: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17;

7.03 od godz. 8:00 do 17:00

powiat pilski miejscowość Ługi Ujskie numery od 27 do 43.

29.02 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Glesno 1, 2, 3, 13, 14, dz. nr 125, kościół.

4.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Glesno 1, 2, 3, 13, 14, dz. nr 125, kościół.

5.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Glesno 1, 2, 3, 13, 14, dz. nr 125, kościół.

7.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość Kotuń ul. Pilska dz. nr 550, 554, 555.

6.03 od godz. 8:00 do 14:00 miejscowość 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, sklep, dz. nr 39/1, pompownia.

8.03 od godz. 8:00 do 14:00

powiat międzychodzki Gmina Kwilcz miejscowość Kwilcz ul. Spacerowa cała, Pogodna nr parzyste, działki nr 96/6, 96/7, 96/8, 96/12, 96/14, 96/40, 98/1, 98/21, 98/22, 98/23, 98/26, przepompownia ścieków przy ul. Dworcowej,

29.02 od godz. 9:00 do 12:00

Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 20, Zespół Szkół podstawowych w Kwilczu, kotłownia szkolna,

2.03 od godz. 9:00 do 16:00 Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Wojska Polskiego cała, ul. Dworcowa cała wyjątkiem nr 25, 26, ul. Cypriana Kamila Norwida cała, ul. Jaśminowa cała, ul. Magnoliowa cała, ul. Jaworowa cała, ul. Miłostowska od nr 1 do nr 14, od nr 21 do nr 29, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9, od nr 25 do nr 30, ul. Nowa od nr 12 do nr 23, działki nr 98/5, 107/12, (159/59 ul. Różana 3), 476/2, 480/1, 692/1, wspólnota mieszkaniowa zielony staw, wspólnota mieszkaniowa ul. Dworcowa 2, wspólnota mieszkaniowa Andrzej C., Handel hurtowy detaliczny częściami samochodowymi Marcin B., wspólnota mieszkaniowa nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego, Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, Apteka mgr Krystyna L., Beata K. Handel Artykułami spożywczo-przemysłowymi, Krafft tools Tomasz J., Kwileckie Centrum Kultury i Edukacji oraz Biblioteka Publiczna w Kwilczu, firma wielobranżowa "Ściskpol", Stowarzyszenie dla ludzi i Środowiska, SCALIO hurtownia budowlana Wojciech G., przedsiębiorstwo społeczne DIAKONIJNA Spółka zatrudnienia Sp. z o.o.

5.03 od godz. 7:30 do 15:30

Gmina Kwilcz, miejscowość Kwilcz, ul. Podgórna cała, ul. Malwowa cała, ul. Konwaliowa cała, ul. Różana cała, ul. Frezjowa cała, ul. Tulipanowa cała, ul. Liliowa cała, ul. Chabrowa cała, ul. Żurawia cała, ul. Modrzewiowa cała, ul. Wierzbowa cała, ul. Świerkowa cała, ul. Kalinowa cała, ul. Klonowa cała, ul. Sosnowa cała, ul. Brzozowa cała, ul. Polna od nr 1 do nr 11, 16, 17, 18, 19, ul. Gumna 1, 2, 2a, 4, 4a, 4d, 5, 6, 13, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego cała, ul. Lipowa od nr 1 do nr 12, 17, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, ul. Zielona 1, ul. Miłostowska od nr 13 do nr 20, ul. Burzykowska 1, ul. Podgórna 16, Bosh Service Juś Harom, sklep biedronka przy ul. Gumnej, apteka Lamberti, Zespół Szkół Podstawowych w Kwilczu, OSP Kwilcz, budynek Urzędu Gminy Kwilcz przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, działki nr 159/34, (159/59 ul. Różana 3), 439/1, 562/2, Gmina Kwilcz, miejscowość Dąbrowa 2, Gmina Kwilcz, miejscowość Stara Dąbrowa, działka nr 32/5,

5.03 od godz. 7:30 do 8:30

5.03 od godz. 14:30 do 15:30

Gmina Kwilcz miejscowość Kwilcz ul. 1 Maja cała oprócz nr 2 i 4, Ogrodowa 1, 2, Gumna 4, 7, 8, 9, od 14 do 18, Jaśminowa 4, 5, 6, Parkowa 15, Pogodna 6, Jaworowa 7, Spacerowa 9, 11, działki nr 62/1, 67/3, 67/4, 72/9, 83/137 96/6, 96/10, 96/12, 96/46, 136/35, 144/25, 383, Pałac Kwileckich, przepompownia ścieków przy ul. Gumnej, tartak, Kraft Tools Tomasz Jenek, zakład produkcyjny, Przedsiębiorstwo Społeczne Diakonijna Spółka Zatrudnienia Sp. z o.o.

6.03 od godz. 8:00 do 15:00 powiat rawicki Pakosław ul. Parkowa nr 1, 2, 2A, Przedszkole, Usługi Weterynaryjne.

1.03 od godz. 6:30 do 17:30

Pakosław ul. Parkowa nr 3 do 8, nr 11, 12, Apteka przy Plantach; ul. Olbina - cała ulica; działka nr 182/2.

1.03 od godz. 6:30 do 7:30

Pakosław ul. Parkowa nr 3 do 8, nr 11, 12, Apteka przy Plantach; ul. Olbina - cała ulica; działka nr 182/2.

4.03 od godz. 6:30 do 17:30 Pakosław ul. Parkowa nr 3 do 8, nr 11, 12, Apteka przy Plantach; ul. Olbina - cała ulica; działka nr 182/2.

4.03 od godz. 16:30 do 17:30 powiat wągrowiecki Sława Wielkopolska

1.03 od godz. 7:30 do 8:00 Sława Wielkopolska

1.03 od godz. 12:30 do 14:30 Szczodrochowo, Sława Wielkopolska ul. Fioletowa, ul. Niebieska, ul. Zielona, ul. Żółta oraz działki przyległe, Rejowiec 1 - 7 oraz działki przyległe

1.03 od godz. 8:00 do 14:00

powiat śremski Ostrowieczno 104/5,19,25,26,26B,5,6,6(dz. 104/,9, 1A,2,26,27,28,28A,3,30,31,32,33,34,34A,35,35A,35c,36,36C,37,37A,38,3A,4,40,4A,DZ. 124/1,DZ. 132/3,DZ.153/1, 6,DZ. 107/2,

1.03 od godz. 9:00 do 15:00 Ostrowieczko , 1,15,2,3, 10,11,12,13,14,4,5,6,7,9, Ostrowieczno 15

1.03 od godz. 12:00 do 14:00 powiat ostrowski gm. Piaski: Bodzewo, Łódź - całe miejscowości.

2.03 od godz. 8:30 do 13:30 powiat koniński Koziegłowy: ul. Podgórna 1, ul. Żołnierzy Wyklętych 1, ul. Lipowa 2, 4, ul. Topolowa 1, ul. Gdyńska od 32 do 64 parzyste, 68, 70.

4.03 od godz. 8:00 do 14:00

powiat nowotomyski Gmina Nowy Tomyśl, miejscowość Cicha Góra 72D, 72E, działki nr 124/3, 124/9, 124/10, 124/14, 124/15, 124/17,

4.03 od godz. 9:00 do 12:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Przyłęk ul. Iglasta 4, 6, działki nr 3/13, 3/16, 3/17, 3/18, 3/21,

5.03 od godz. 9:30 do 14:00

Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Cicha Góra 21A, 22, 22A, 22B, 23, 24, działki nr 546, 587, 615/2,

12.03 od godz. 8:00 do 14:00 Gmina Nowy Tomyśl miejscowość Glinno 21, 200, 201, 205A, działki nr 9/1, 871/1, 871/5, 871/8, miejscowość Sękowo 15, 16, 18, 18B, 18C, 19, 19A, 19B, 20, 21, 21A, 21B, 22A, 123, 205A, działki nr 9/1, 137/11, 137/12, 139/4, 400/1,

14.03 od godz. 8:00 do 13:00 powiat obornicki Gmina Oborniki, miejscowość Nowołoskoniec od nr 10a do nr 21, 22, 22a, 22b, 25, 26, 27, działki nr 136/3, 136/5, 145/1, 164/8, 171/1, OSP Nowołoskoniec,

6.03 od godz. 8:00 do 15:00

7.03 od godz. 8:00 do 15:00 Gmina Oborniki, miejscowość Kiszewo 1, 1A, 2, 2A, 2B, 3A, 3B, Gmina Oborniki, miejscowość Wypalanki 2, 3, 4, , działki nr 541,

11.03 od godz. 8:00 do 14:00

Skąd pobieramy informacje o wyłączeniach prądu?

Informacje o planowanych wyłączeniach prądu i awariach pochodzą ze stron operatorów energii elektrycznej w Polsce: Enea Operator

Energa Operator

PGE Dystrybucja

Tauron Dystrybucja

Gdzie zgłosić brak prądu?

Brak prądu możesz zgłosić pod numerem 991. Połączenie jest bezpłatne, awarie można zgłaszać całą dobę. Przed sięgnięciem po telefon, koniecznie sprawdź bezpieczniki w swoim mieszkaniu. Jeśli mieszkasz w bloku, upewnij się, że prądu na ma też na klatce schodowej. W przypadku domów, zapytaj sąsiadów, czy także nie mają energii elektrycznej. Na naszej stronie, bądź na stronach operatorów energii elektrycznej, możesz sprawdzić, czy operatorzy już wiedzą o awarii.

Co to jest prąd elektryczny?

Prąd elektryczny jest ukierunkowanym przepływem ładunków elektrycznych. Rozróżniamy prąd stały, zmienny i przemienny. Prąd przemienny jest wykorzystywany w sieciach energetycznych i jest rodzajem prądu okresowo zmiennego. Jego wartości chwilowe naprzemiennie wyrażają wartości dodatnie i ujemne, które zmieniają się z daną częstotliwością i okresowo.

Dlaczego dostawcy energii elektrycznej planują wyłączenia prądu?

Dostawcy energii czasami planują wyłączenia prądu z kilku powodów: modernizacja sieci energetycznej

konserwacja stacji transformatorowej

przyłączenie nowej sieci energetycznej

remonty

Inne wyłączenia prądu

Może zdarzyć się tak, że brak prądu oznacza awarię sieci energetycznej. Powodem są warunki pogodowe, uszkodzenia spowodowane przez człowieka oraz wybite korki w instalacji domowej. Przedstawiamy następuje przypadki: silne wiatry

burza

powalone drzewo

szadź

opady śniegu

prace budowlane

kradzież przewodów przez człowieka

wysiadanie korków

Brak prądu - co robić, kiedy nie ma prądu?

nie ma prądu w mieszkaniu - dobrze jest sprawdzić korki. Następnie warto sprawdzić, czy jest prąd na ulicy i na klatce

nie ma prądu na klatce schodowej - trzeba skontaktować się z administratorem budynku lub właścicielem

nie ma prądu w sąsiednich mieszkaniach i domach - trzeba kontaktować się ze swoim dostawcą energii elektrycznej

Jakie znaleźć sobie zajęcie, kiedy nie ma prądu w mieszkaniu?

gry planszowe

rozmowa z domownikami

segregowanie ubrań

porządki w szafie

sen

czytanie książek

Dobrze jest odpowiednio przygotować się na nagły brak prądu i mieć przygotowane na wszelki wypadek świece i latarki zasilane bateriami, ponieważ przerwy w dostawie prądu mogą pojawić się w godzinach wieczornych.

