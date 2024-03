Wyłączenia prądu w wielkopolskim. Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 8.03

Co to jest prąd elektryczny?

Planowane wyłączenia prądu w wielkopolskim

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Czereśniowa, Morelowa, Wiśniowa - całe ulice; ul. Gruszkowa nr 12 do 28A parzyste, PPH MALPOL (dz. 340/5), działki nr 310/3 i 4, 310/35. 8.03 od godz. 12:00 do 15:30

gm. Lipno: Wilkowice ul. Dworcowa nr 71 do 83 nieparzyste, 86 do 106 parzyste; ul. Polna nr 60 do 66, działka nr 130/34. 8.03 od godz. 9:30 do 13:30

gm. Lipno: Wilkowice ul. Okrężna nr 16, 16B, 18 do 24 parzyste. 8.03 od godz. 9:00 do 14:00

gm. Osieczna: Kąkolewo ul. Gostyńska nr 1 do 7 nieparzyste; ul. Andrzejewskiego, Obarskiego, Powstańców Wlkp., Tułasiewicz, Wilkońskiego, Zielona - całe ulice. 8.03 od godz. 7:30 do 11:30

gm. Włoszakowice: Bukówiec Górny ul. Leśna nr 2; ul. Pawłowskiego nr 1 do 8; ul. Powstańców Wlkp. nr 1 do 18, nr 19 do 29 nieparzyste, Restauracja STODOŁA, działka nr 1123/3; ul. Wańskiego nr 1 do 3C nieparzyste, nr 2C; ul. Wiatraczna - cała ulica (oprócz nr 3A oraz dz. 1075/3 i 1087/2 do 4). 14.03 od godz. 8:00 do 12:00

gm. Święciechowa: Henrykowo ul. Zaborowska nr 7 do 35 nieparzyste, nr 16, 20, 22, nr 48 do 54 parzyste, działka nr 578/9. 13.03 od godz. 8:30 do 15:30

Kościelna Wieś ulice Długa 13, 15, 15 B, 15 D, 15C, 17 A, 17 B, 17 c, 17D, 17E, 22C, 24, 24 A, 26, 28, 32, 32B, 34, 36, 36C, 36d, 36E, 38, 38 c, 38A, 40, 42, 44, 46, 46c, 48, 50, 52, 355/1, 462/2, Graniczna 1, 2, 2A, 2B, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 454/2, 454/5, 470, Ogrodowa 1, 2, 2 A, 3, 4, 6, 8, 10, 447. 3.08 od godz. 12:00 do 14:30

Zielona Łąka ulice Długa 5, 18, 20, 22, 24, 26, .-313/2, E. Taczanowskiego 1, 28, 29, Grzybowa , dz. 271, Jesionowa 7, 9, 10, .-292/10, 292/2, Ostrowska 11A, 13, 19, od 21 do 23, 24A, 25, 26, 26 A, 27, 28, 30, 31, od 33 do 36, DK 11, 36/3, Wiosenna 4, 8, 10 12A, 21E, 23A, 27, 28a, 29, 30, 303/6,298/3,296/1,, 58. 3.08 od godz. 13:15 do 14:30

Polskie Olędry od 61 do 69. 3.08 od godz. 9:00 do 14:00

Góra ul. Głogowska nr 17 do 25 nieparzyste, działki nr 652/8, 2049/3 do 8 i 12, PODO-LOGIC, FHU REMIX, Pizzeria DELLA CASA, REA. 15.03 od godz. 7:30 do 15:30

gm. Góra: Bronów nr 5 do 19, sklep. 13.03 od godz. 8:30 do 14:00

Boczków ulice Graniczna 1, 5, Polna 1, 2, 87/2, Skalmierzycka 7, 15, 19, 20, 21a, od 22 do 26, Zapłocie 7, 14, 16A. 3.08 od godz. 9:00 do 11:00

Gorzyce Wielkie ulice Brzozowa 13, Jaworowa 3, 5, 10, 531/4, Jesionowa 1, 1180/4, Klonowa , 641/6 641/7, Ostrowska 60A, 65, 65B, 65J, 66 c, 66A, 66B, 67, 67B, 67C, 68, 68 D, 68A, 68B, 68C, 1299/8, 1299/6, 531/10, 604/3 , .-531/1, 1180/8, 531/18.

3.08 od godz. 9:00 do 11:00

Bilczew 1, 1A, od 2 do 7, 7A, 8, 8A, 8B, 10, od 12 do 15, 15A, 16, 17, 22028, 0, 139/1, Latowice ulice Środkowa od 69 do 77, 77A, 79, Zielona 8, 9, 9A, od 10 do 14, 14A, 14B, 15, 15A, 15B, 15C, 16A, od 17 do 21, 22E, 23, 24, 25E, 26, 26A, 26B, 27, 28, 449/2, 452 , 421/1.

3.08 od godz. 9:00 do 14:00

gm. Piaski: Podrzecze nr 29B do 36A, nr 39 do 41, Wyrób i Renowacja Powozów Konnych, hydrofornia (działka nr 183/2), przepompownia ścieków (działka nr 99).

14.03 od godz. 8:30 do 15:30