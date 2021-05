Wypadek drogowy w Skrajni Blizanowskiej pod Kaliszem. Bus przewożący dzieci zderzył się z osobówką

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 24 maja przed godziną 7. Pierwsze zgłoszenie mówiło o piętnastu poszkodowanych osobach. Na miejscu okazało się, że mercedes do przewożenia dzieci zderzył się z samochodem osobowym. Busem podróżowały w sumie cztery osoby, w tym dziecko na wózku inwalidzkim. Na miejsce skierowano kilka zastępów jednostek straży pożarnej z okolicznych jednostek OSP oraz z PSP w Kaliszu.

- Po przyjeździe na miejsce zastaliśmy taką sytuację, że droga była całkowicie zablokowana. W poprzek leżał bus do przewożenia osób. Około trzydziestu metrów dalej znajdował się samochód osobowy, którym kierowała kobieta. Osoby jadące busem zdołały opuścić pojazd przed naszym przybyciem. Był to kierowca i dwójka dzieci z opiekunką. Jedno z dzieci było na wózku inwalidzkim. Wszystkim udzieliliśmy wsparcia psychicznego do czasy przyjazdy zespołu ratownictwa medycznego. Po ocenie medycznej dziewczynka w wieku około 10 lat została zabrana do szpitala - powiedział młodszy kapitan Kamil Filipczak z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 PSP w Kaliszu.