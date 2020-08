Wypadek na DK11. Zderzyły się cztery ciężarówki. Jedna osoba ranna. Zobacz zdjęcia

Cztery ciężarówki zderzyły się we wtorek wieczorem na DK11 na trasie Środa Wielkopolska - Jarocin. Do wypadku na DK11 doszło między Miąskowem a Brodowem. - Ranny został jeden z kierowców, którego uwolniono z kabiny przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Następnie został przetransportowany do szpitala - informują strażacy z OSP Miąskowo.Przejdź do kolejnego zdjęcia --->