Wypadek na S5 w Konarzewie pod Poznaniem. Zablokowany jeden pas ruchu po zderzeniu dwóch ciężarówek Emilia Ratajczak

Utrudnienia mogą potrwać nawet do godziny 18:40. (zdjęcie ilustracyjne) JAROSLAW JAKUBCZAK/POLSKA PRESS

Wypadek na S5 w Konarzewie pod Poznaniem. Zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Do zdarzenia doszło około godziny 15:40. Jeden z pojazdów wpadł do rowu. Droga nie jest całkowicie zablokowana, ale występują utrudnienia, które mają potrwać nawet do godziny 18:40.