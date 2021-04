Wypadek na skrzyżowaniu Mieszka I i Kurpińskiego w Poznaniu. Rowerzystka potrącona przez samochód

NOWE Branża targowa chce powrócić na jesień. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich jesienny kalendarz jest pełen. Czy uda się odmrozić branżę?

Zakaz działalności targowej i kongresowej trwa już prawie 7 miesięcy. W tym czasie targi przeniosły się do internetu i odbywają się on-line. Tymczasem branża targowa ma nadzieję, że targi w formie tradycyjnej wrócą we wrześniu. Kalendarz Międzynarodowych Targów Poznańskich od jesieni praktycznie aż do świąt Bożego Narodzenia wypełniony jest wydarzeniami. Kiedy odbędą się targi w Poznaniu? Sprawdź kiedy obędą się targi Meble Polska, Caravan Salon, Gardenia, Drema, Polagra, Budma, Poznań Game Arena i inne.