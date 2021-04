Wypadek na skrzyżowaniu w Bukowcu, na drodze między Opalenicą a Nowym Tomyślem. Są ranni

Do wypadku wysłano strażaków z Nowego Tomyśla oraz Bukowca, policję i pogotowie. Z początkowego zgłoszenia wynikało, że doszło do wypadku jednego samochodu osobowego, nie było jednak dokładnej lokalizacji. Szybko okazało się jednak, że do zdarzenia doszło w okolicach skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 307 i 308 w Bukowcu.