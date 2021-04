Wypadek w Kaliszu - kierowca potrącił autem kobietę stojącą na chodniku i uciekł. Był kompletnie pijany

- Kiedy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego byli już na miejscu zdarzenia, jeden ze świadków zauważył pojazd sprawcy. Policjanci natychmiast zatrzymali kierowcę volkswagena. Okazało się, że to 58-letni kaliszanin. Badanie stanu trzeźwości wykazało, że mężczyzna miał w organizmie blisko 3,5 promila alkoholu. Jak ustalili funkcjonariusze mężczyzna posiadał również sądowy zakaz prowadzenia pojazdów - informuje asp. Anna Jaworska-Wojnicz, rzeczniczka prasowa Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu.

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego i Warszawskiej. Policja w Kaliszu otrzymała zgłoszenie, że kierowca samochodu volkswagena zjechał z jezdni na chodnik i potrącił kobietę stojącą przed przejściem dla pieszych. Sprawca potrącenia oddalił się przed przyjazdem służb ratunkowych. 61-latka z obrażeniami ciała trafiła do kaliskiego szpitala.

Kaliszanin został zatrzymany. Policja i prokuratura skierowały do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie 58-latka. Sąd przychylił się do tego wniosku i mężczyzna ma spędzić za kratkami najbliższe dwa miesiące. O tym, jakie ostatecznie konsekwencje poniesie 58-latek już wkrótce zadecyduje sąd, do którego zostanie skierowany akt oskarżenia.