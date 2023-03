Wypadek z udziałem busa na drodze S5 w kierunku Poznania. Dwie osoby zostały ranne

We wtorek, 28 marca ok. godz. 5.30 służby ratunkowe zostały zaalarmowane do wypadku na drodze S5 w kierunku Poznania. Jak informuje dyżurny wielkopolskich strażaków, do zdarzenia doszło w miejscowości Dębienko. Bus zderzył się z samochodem osobowym.

- Pojazdami podróżowało łącznie 8 osób, a dwie zostały przetransportowane do szpitala

- informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Stęszewie.