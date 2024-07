Wypadki w wielkopolskim rolnictwie w I półroczu 2024. Jeden powiat bezapelacyjnie na czele policyjnych statystyk. Oto dane!

Nigdy nie pracuj w gospodarstwie pod działaniem alkoholu, nie kieruj pojazdami i maszynami rolniczymi po alkoholu i nie pozwól też, aby czynili to inni!

Nie dopuszczaj do kierowania maszynami lub pojazdami osób, które nie posiadają odpowiednich uprawnień!

Każdorazowo sprawdzajcie stan techniczny przed wyjazdem na drogi. Np. to czy pojazd ma sprawne oświetlenie albo układ hamulcowy. Musicie pamiętać, że podczas jazdy po drogach publicznych wasze maszyny nie mogą zagrażać innym kierowcom!

Nie naprawiaj i nie operuj przy włączonych maszynach rolniczych. Ruchome części maszyn mogą wciągnąć twoją rękę lub nogę i pozbawić Cię kończyny lub spowodować śmierć! Ważne jest by rękawy długiej koszuli zawsze były podciągnięte minimum do łokci. Zapobiegnie to wciągnięciu ręki przez maszynę.