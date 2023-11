Wyprzedzał po buspasie inny pojazd w Poznaniu. Miał czasowo zatrzymane prawo jazdy

W czwartek 23 listopada na ul. Szelągowskiej w Poznaniu patrol Inspekcji Transportu Drogowego podjął interwencję wobec kierującego samochodem osobowym. Kierowca poruszał się buspasem i niezgodnie z przepisami wyprzedził inny pojazd.

W trakcie kontroli inspektorzy stwierdzili, że kierowca ma zatrzymane przez starostę uprawnienia do kierowania pojazdami do 27 lipca 2024 roku. Mężczyznę przekazano do dalszych czynności patrolowi policji. Auto odholowano z miejsca kontroli na parking strzeżony.