Wyróżnią najlepszych! Ruszyły zgłoszenia do konkursu Poznański Taksówkarz Roku

- Pierwsze taksówki pojawiły się w Poznaniu prawie 120 lat temu. Aktualnie w naszym mieście zawód taksówkarza wykonuje prawie 7,5 tysiąca osób, a liczba pojazdów zarejestrowanych jako taksówki przekroczyła już 10 tysięcy aut. Chcemy wyróżnić tych najlepszych, docenić ich pracę, zaangażowanie i bezpieczną jazdę. To, że codziennie przewożą dziesiątki tysięcy mieszkańców i turystów - mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania.

Konkurs jest dwuetapowy. Na początku nastąpi sprawdzenie wiedzy teoretycznej taksówkarzy w formie testu kwalifikacyjnego. Uczestnicy z największą liczbą punktów, przejdą do kolejnego etapu.

Do wzięcia udziału w konkursie zachęca także Mieczysław Hryniewicz, aktor znany m.in. z roli taksówkarza Jacka Żytkiewicza w serialu "Zmiennicy".

Aby zgłosić się do konkursu należy wypełnić formularz. Można to zrobić osobiście, wrzucając formularz do skrzynki podawczej przy budynku Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, korespondencyjnie na adres biura konkursu: Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa, ul. 28 czerwca 1956 r. nr 404, 61-441 Poznań, z opisem "Poznański Taksówkarz Roku" lub elektronicznie na stronie Taksówki w Poznaniu | Poznan.pl (www.poznan.pl)