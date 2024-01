Wzmocnione rezerwy akademiczek lepsze od czołowej ekipy I ligi. Enea Basket z dziesiątym zwycięstwem w sezonie

Punktem zwrotnym dla losów pierwszej połowy okazało się posłanie do boju młodziutkiego Iwo Baganca. W ostatnich minutach drugiej kwarty 17-latek dwukrotnie trafił za 3 punkty i koszykarze ze stolicy Wielkopolski mogli zejść do szatni z przewagą 4 „oczek” (43:39).

Już w piątek podopieczni Przemysława Szurka pokonali na wyjeździe niżej klasyfikowany AZS AWF Katowice 88:67. Było to dziesiąte zwycięstwo Enei Basketu w tym sezonie I ligi i drugie z rzędu.

– Rozszerzyliśmy kolejny raz rotację, zagrała cała 10-tka. Do tego świetną zmianę dał 17-letni Iwo Baganc. W skrócie – spięło się wszystko. Doświadczeni gracze grali bardzo dobrze i mieli wsparcie od młodzieży – mówił Przemysław Szurek.

Kilkanaście minut przerwy podziałało pozytywnie na Eneę Basket. Naładowani szybką trójką Dymały goście stopniowo powiększali prowadzenie, by w połowie trzeciej kwarty wyniosło ono 10 punktów (53:43). Katowicki Mickiewicz nie dawał jednak za wygraną i szybko odpowiedział serią 8:0. Na szczęście reakcja poznaniaków była błyskawiczna, a kolejne punkty zdobywane przez Dymałę, Baganca i Frasia sprawiły, że w decydujące minuty piątkowego starcia Basket wchodził z prowadzeniem 61:53. W czwartej kwarcie w pewnym momencie przewaga zespołu Przemysława Szurka wyniosła nawet 25 punktów, a na parkiecie tempo dynamicznymi akcjami dyktował Brandon Randolph. Ostatecznie poznaniacy wygrali 88:67 i przesunęli się na 10. miejsce w I lidze.

– Zrealizowaliśmy założenia przedmeczowe, co pokazuje wynik. Cieszymy się ze zwycięstwa, a od nowego tygodnia zaczynamy przygotowania do następnego meczu we Wrocławiu, ze Śląskiem – dodał Marcin Dymała, zdobywca 16 punktów i jeden z bohaterów Enei Basket.

Wyniki Orlen Basket Ligi Kobiet: MKS Pruszków – Basket Bydgoszcz 67:76, BC Polkowice – Energa Toruń 76:61, Ślęza Wrocław – Arka Gdynia 42:83, Polonia Warszawa – Enea Gorzów 49:74.

I liga koszykarek: Wisła Orlen Południe Kraków – MUKS Poznań 78:56 (17:9, 28:16, 17:11. 16:20)

Najwięcej dla MUKS: Burzyńska 16, Szloser 13, Winkiel 10.

Basket Ostrovia – Lider Swarzędz 85:61 (23:13, 19:18, 20:16, 23:14)

Najwięcej dla Basketu: Dżochowska 23, Joks 17, Dekert 15; dla Lidera: Urbaniak 16, Rogulska 13, Littwin 10.

Enea AZS II Poznań – MOSiR Bochnia 90:71 (16:28, 26:9, 25:14, 23:20)

Najwięcej dla Enei AZS: Piechowiak 21, Piasecka 19, Haegenbarth 13.

I liga koszykarzy: AZS AWF Katowice – Enea Basket Poznań 67:88(24:22, 15:21, 14:18, 14:27)

Najwięcej dla AZSAWF: Oladapo 19, Kuczawski 14, Krzymiński 10.

Enea Basket: Fraś 22, Dymała 16, Randolph 14, Pułkotycki 13, Baganc 11, Kulis 4, Stankowski 4, Jakubiak 4.

Sokół Międzychód – Miasto Szkła Krosno 86:89 (17:25, 22:21, 24:18, 23:25)

Sokół: Szymczak 22, Smarzy 22, Lynch 20, Wróbel 7, Lewandowski 5, Nowak 4, Barnes 4, Małachowski 2.

Najwięcej dla Miasta Szkło: Rasnick 34, Jankowski 17, Wrona 9.

Inne wyniki: AZS AGH Kraków – Kotwica Kołobrzeg 83:72, Polonia Warszawa – Śląsk II Wrocław 83:99, GKS Tychy – Decka Pelplin 85:87, SKS Starogard – Niedźwiadki Przemyśl 93:87.