Wzrost cen materiałów budowlanych to zmowa? UOKiK zbada sprawę. Producentom grożą wysokie kary

Wzrost cen materiałów budowlanych w ostatnim roku wpłynął zarówno na ceny nowych mieszkań, jak i na koszty remontów. UOKiK postanowił sprawdzić, czy to jedynie skutek zmieniającej się sytuacji na rynku czy być może zmowy producentów lub nadużywania dominującej pozycji.

Gdyby okazało się, że faktycznie tak jest, przedsiębiorcom grożą wysokie kary, nawet do 10 proc. rocznego obrotu.

Jednak jak podkreśla Tomasz Chróstny, jeśli przedsiębiorca sam dostosowuje się do zmieniających się warunków rynkowych, w tym działań konkurencji, np. dostosowywanie cen do tych, po których sprzedają produkty konkurencyjne firmy, jest to jak najbardziej legalne. Zakazane jest natomiast czynienie jakichkolwiek uzgodnień w tej materii.

