Z okazji Dnia Dziecka na osiedlu Wichrowe Wzgórze powstał mural z zeppelinami. Projekt powstał we współpracy z dziećmi

Jaki jest poziom aktywności fizycznej poznańskich dzieci? Odpowiedź na to pytanie poznamy podczas specjalnej konferencji online

Czy konsekwencje niewystarczającego poziomu aktywności fizycznej dzieci i młodzieży to nasze wspólne wyzwanie? Czy pandemia COVID-19 ma wpływ na i tak już wcześniej niepokojącą sytuację zdrowotną najmłodszych? Dlaczego tak ważne jest, byśmy zaczęli działać jak najszybciej? Jaki związek ma rezyliencja miejska z aktywnością fizyczną mieszkańców? Odpowiedzi na te pytania poznamy podczas konferencji on-line „Zdrowi i aktywni mieszkańcy - co mają wspólnego z rezyliencją miejską?”. To obowiązkowe wydarzenie dla wszystkich tych samorządowców, pracowników samorządowych, a także działaczy miejskich, którym zależy na zdrowiu i dobrostanie mieszkańców, a w szczególności dzieci i młodzieży.