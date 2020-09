Z Poznania wystartował czwarty etap biegu Freedom Charity Run "Biegniemy i pomagamy dzieciom". Każdy kilometr jest wart 100 euro! [ZDJĘCIA]

Biegacze startujący w tegorocznej edycji Freedom Charity Run chcą podkreślić wagę dobrosąsiedzkich relacji polsko-niemieckich oraz zebrać pieniądze na dwa szczytne cele: wyposażenie Domu dla Dzieci Autystycznych w Poznaniu i rozbudowę szkoły w Kibeho w Rwandzie.

Czytaj więcej: Freedom Charity Run 2020: Pobiegną z Gdańska do Berlina po pomoc dla "Domu Autysty" w Poznaniu

Bieg wystartował 1 września w Gdańsku, a zakończy się 6 września w Berlinie. W piątek, 4 września spod Domu Autysty w Poznaniu biegacze wyruszyli na trasę 4. etapu, którego meta usytuowana jest w Świebodzinie.

- Mamy jedno hasło „We run, we serve” czyli biegniemy i pomagamy dzieciom. W tym roku postanowiliśmy pomóc dzieciom w Polsce i na świecie. Jeśli chodzi o cel zbiórki w naszym kraju to jest nim właśnie ten poznański ośrodek dla dzieci autystycznych. On już stoi, ale nadal potrzebne są środki na jego wyposażenie - mówi dr Mariusz Szeib, organizator biegu.