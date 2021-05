Z Warty w centrum Poznania wyciągnięto zwłoki mężczyzny!

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że był to około 60-letni bezdomny - tożsamość na razie jest weryfikowana. Przed śmiercią miał prosić świadków o papierosa, a następnie idąc w stronę Warty, na wysokości KontenerArt, runął do wody. Świadkowie natychmiast wezwali służby ratunkowe.

- Był ubrany dość niechlujnie. Miał przy sobie torby ze swoim dobytkiem. Wygląd wskazywał, że był to mężczyzna bezdomny. I on w pewnym momencie podszedł do naszych świadków, których mamy zidentyfikowanych i prosił o papierosa. Ale oni mu powiedzieli, że nie palą i wtedy nagle zaczął iść w stronę Warty. Oni za nim krzyczeli, żeby tego nie robił, żeby uważał. Jak wspomnieli, w ich ocenie był mocno pijany. I w pewnym momencie ten mężczyzna znalazł się w wodzie i nurt rzeki go porwał - relacjonuje Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Zobacz też: