Zabójca Zyty Michalskiej spod Wrześni stanie przed sądem. 27 lat po zbrodni rusza proces Waldemara B. Oskarżony przyznał się do winy

W dniu zabójstwa Zyta wyszła z domu na spacer, w stronę lasu. Nie wróciła, co zaniepokoiło rodzinę i jej chłopaka. Wszczęto poszukiwania, które niebawem zakończyły się wstrząsającym odkryciem. Zwłoki 20-latki leżały w lesie, miała zsunięte spodnie, podciągnięta bluzkę, obrażenia na twarzy. Wszystko wskazywało na to, że została napadnięta, a sprawca miał seksualny motyw.

Do sprawy wróciło w końcu poznańskie Archiwum X, grupa policjantów zajmująca się niewyjaśnionymi przestępstwami. Dzięki uzyskanym informacjom policjanci wytypowali właśnie Waldemara B., dziś 53-letniego mężczyznę, męża i ojca. Pogrążyły go badania DNA. Jego profil był tożsamy z materiałem genetycznym zabezpieczonym na miejscu przestępstwa.

Zatrzymany pod koniec ubiegłego roku od razu przyznał się do winy. Zapewniał, że Zyty nie zgwałcił. Po prostu przypadkiem spotkali się na drodze. On jechał rowerem, ona szła na spacer. Doszło do sprzeczki, wymiany ciosów, aż w końcu on chwycił za kamień. Uderzył ją i zakrwawioną zaciągnął do lasu. Zsunął jej odzież, by upozorować próbę gwałtu. Taką przynajmniej wersję przedstawił podczas przesłuchania.