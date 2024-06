Zabójstwo 39-letniej Natalii z Gortatowa zginęła z rąk męża Adama R. Przed śmiercią zostawiła testament i niepokojącą wiadomość

Zabójstwo Natalii z Gortatowa

– Biegły we wstępnej opinii wskazał, że zmarła śmiercią nagłą, gwałtowną na skutek zagardlenia, w mechanizmie zadławienia, poprzez bezpośredni nacisk na szyję – relacjonował prok. Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Zarzut zabójstwa 39-latki usłyszał jej mąż, 60-letni Adam R. Mężczyzna przyznał się do winy.

Prokuratura zawnioskowała do sądu o tymczasowe aresztowanie 60-letniego Adama R. Sąd przychylił się do tej prośby. Adam R. objęto aresztem do 17 września.