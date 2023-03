Zabójstwo 3-letniej Zuzi z Poznania. Jej matka Magdalena C. usłyszy wyrok

Magdalena C. z Poznania oskarżona o zabójstwo dziecka. Sąd wyda wyrok

Do zabójstwa 3-letniej Zuzi doszło w kamienicy przy ul. Winklera w Poznaniu. 26-letnia wówczas Magdalena C. zabiła swoją córkę, dusząc ją i dźgając nożem. Dziecko trafiło do szpitala z głęboką raną serca. Niestety lekarze nie zdołali jej uratować. Magdalena C. została zatrzymana i początkowo usłyszała zarzut zabójstwa. Przyznała się do winy i złożyła wyjaśnienia.

– Tłumaczyła, że wcześniej sama się okaleczała, miała problemy emocjonalne po rozwodzie rodziców. Bała się, że nie będzie mogła dokładać się matce do finansów i nie da rady utrzymać siebie i dziecka

– mówił prok. Łukasz Wawrzyniak z Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Magdalena C. wyjaśniła śledczym, że kilka dni przed zdarzeniem rozważała samobójstwo rozszerzone. Planowała odebrać sobie życie, ale z racji tego, że nie chciała zostawić córki samej, postanowiła, że najpierw zabije ją, a potem siebie. Nie była jednak w stanie targnąć się na swoje życie.