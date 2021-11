Zabytkowa budka telefoniczna na rynku. Kosztowała ponad 25 tysięcy, przychód to 500 złotych

Budka przyjechała do Leszna z Łożmy. To pomysł prezydenta Leszna, Łukasza Borowiaka. Budka ma być w zamyśle atrakcją turystyczną Leszna. Stoi na rogu rynku przy wyjściu z ulicy Słowiańskiej.

Przy budce nie sposób znaleźć jednak żadnych plansz, czy tablicy informującej turystów, do czego służy zielona kabina. Choćby wyjaśnienia, że to nie zapominany relikt przeszłości - dla przykładu też we centrum Leszna znajdziemy innego rodzaju budkę czy raczej kapsułę retro, która do dziś wisi na Królowej Jadwigi i ...nie służy do niczego. Jest po prostu zapomniany element infrastruktury.

W zielonej budce na rynku, po podniesieniu słuchawki można usłyszeć nagrany głos miejskiego konserwatora zabytków, który (po wybraniu opcji) opowiada o zabytkach Leszna.