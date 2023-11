Zabytkowy zegar mozaikowy w Poznaniu zostanie naprawiony. Bez oryginalnego, zabytkowego mechanizmu

Zabytkowy zegar bez oryginalnego mechanizmu

O sprawie poinformował nas jeden z poznańskich zegarmistrzów, który zajmuje się naprawą i konserwacją tak zwanych zegarów wieżowych. Chodzi o zabytkowy zegar wykonany z mozaiki, który znajduje się na jednym z budynków przy poznańskiej ulicy Paderewskiego. Od 10 lat jest on nieczynny. Niedawno wiceprezydent Poznania Mariusz Wiśniewski ogłosił, że zegar ten zostanie naprawiony.

- Tymczasem ZKZL, który zarządza budynkiem, chce, aby zabytkowy mechanizm, z sukcesem uratowany przez poznańskich mistrzów po wojnie, został odłączony, a w to miejsce zamontowany został elektroniczny napęd sterowany radiowo

- przekazał zegarmistrz, chcący zachować anonimowość.

Ponadto nie podano informacji co do dalszych losów zabytkowego mechanizmu. Mógłby on z powodzeniem wciąż napędzać zegar, tak jak ma to miejsce chociażby na wieży poznańskiego ratusza.