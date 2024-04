Zaćmienie Słońca 2024 - kiedy nastąpi? Znamy datę, to już niedługo! [05.04.2024]

Zaćmienie Słońska 2024 - co z Polską?

Co to jest zaćmienie Słońca?

Zaćmienie Słońca to zjawisko astronomiczne, które występuje, gdy Księżyc przysłania Słońce, blokując jego światło. Może to być całkowite zaćmienie, gdy Księżyc w pełni zakrywa tarczę Słońca, lub częściowe zaćmienie, gdy Księżyc tylko częściowo przysłania Słońce. Zjawisko to zachodzi wtedy, gdy trzy ciała niebieskie - Słońce, Księżyc i Ziemia - znajdują się w jednej linii. Zjawisko zaćmienia Słońca jest fascynującym wydarzeniem dla obserwatorów na Ziemi i stanowi ważne badanie dla astronomów.