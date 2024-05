Zaczyna się duży remont na Jeżycach w Poznaniu. Będzie tłok w autobusach? Mieszkańcy niezadowoleni z wprowadzonych zmian!

Będzie tłok w autobusach? Mieszkańcy niezadowoleni z wprowadzonych zmian!

- „Tak ma wyglądać najlepszy transport publiczny w mieście”, „dzień po wyborach do rady osiedla…”, „czyli między Teatralką/Kapo a Żeromskiego zamiast trzech linii tramwajowych jadących w szczycie co 10 minut każda, będzie w sumie jedna linia autobusowa z częstotliwością 15 minut i przesiadką na Rynku Jeżyckim. Do tego całkowity brak autobusu na Św. Wawrzyńca. Serio?” - piszą z rozczarowaniem internauci z Jeżyc.

Termin napraw rozjazdów, będących w złym stanie technicznym, zaplanowano tak, by skończyły się przed sezonem letnim, podczas którego planowany jest remont – także znajdujących się w złym stanie – rozjazdów i torowiska na węźle Most Dworcowy. ZTM informował więc, że od soboty nie będą jeździć tramwaje na ulicy Dąbrowskiego (od mostu Teatralnego do Żeromskiego), jak i na Kraszewskiego (od Dąbrowskiego do Zwierzynieckiej)