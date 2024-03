Zagadkowa śmierć 38-latki w Pniewach. Czy zatruła się śmiercionośnym Cyklonem B?

Zagadkowa śmierć 38-latki w Pniewach

Czy kobieta zatruła się śmiercionośnym Cyklonem B?

Jak nieoficjalnie ustalili dziennikarze TVP3 Poznań, śmierć kobiety mógł spowodować Cyklon B. To bardzo niebezpiecznych środek chemiczny wynaleziony do walki z insektami, który był wykorzystywany podczas II wojny światowej przez Niemców do masowego mordowania ludzi w obozach koncentracyjnych.

Okoliczności śmierci kobiety wyjaśniane są w ramach prokuratorskiego śledztwa. Zlecono przeprowadzenie sekcji zwłok.